ندوة تناقش التمثلات السلبية حول الشخص المعاق

هسبريس من وزان

وصف عبد المالك أصريح، رئيس شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب، طريقة تعاطي الإعلام مع الشخص المعاق بـ"المتطرفة"، مضيفا أن الصورة التي تقدمها وسائل الإعلام، سواء المكتوبة أو الإلكترونية أو حتى السمعية البصرية، بخصوص الأشخاص في وضعية إعاقة لا تتعدى صورتين نمطيتين؛ إما ذاك البطل الخارق أو ذلك المتسول المسكين، ودعا إلى ضرورة تقديم الشخص المعاق كما هو.

وأضاف أصريح، الذي كان يتحدث خلال ندوة احتضنتها دار الشباب المسيرة بمدينة وزان، مساء الجمعة، بخصوص "التمثلات السلبية حول الشخص المعاق"، نظمتها جمعية البسمة للأطفال في وضعية إعاقة بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أن" تمثلات سلبية متعددة تنتجها مختلف أنساق التنشئة بخصوص الإعاقة، بدءا من المدرسة والشارع وصورة الإعلام، هذه التمثلات تحكم سلوك المواطن وعلاقته مع الشخص المعاق، وتحكم القرار السياسي في الإعاقة، وتعيق الانطلاق في الاتجاه الصحيح والتعاطي السليم مع الإعاقة".

والخطير في الأمر بالنسبة للمتحدث هو "الاعتقاد بكون هذه المتمثلات، أو الصورة الذهنية، حقائق غير قابلة للنقاش وإعادة البناء والتفكيك"، موردا في هذا السياق أن "الإعلام عاجز عن تقديم صورة متوازنة وقريبة من الواقع على الأقل في الوقت الراهن".

واعتبر أصريح واقعة منع الفنان عبد الفتاح النكادي من ولوج مطعم مؤشرا على سيادة هذه التمثلات السلبية، واصفا الإعاقة بأنها "عجز وظيفي لعضو معين وجزء من التنوع المجتمعي الذي يجب أن نتعايش معه بدون عقد"، وفق تعبيره.

وأشار رئيس شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب إلى مبادرة وطنية تروم تحسين صورة الشخص المعاق في الإعلام من خلال ميثاق وطني سيرى النور خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدا ضرورة استغلال الثورة التي يعرفها مجال الإعلام لتغيير هذه الصورة وهذه التمثلات من بوابة المدخل القانوني وحقوق الإنسان، ثم المدرسة والتربية على الاختلاف والتنوع المجتمعي.

من جانبها، قالت شيراز زيان، أخصائية نفسية في مجال الإعاقة، إن الندوة تأتي في سياق إذكاء الوعي والنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة لجرد عنف التمثلات السلبية التي تحيط بالموضوع، بدءا من مؤسسة الأسرة والجيران والأقران وصولا إلى مؤسسة الإعلام والسينما وغيرها من الفنون.

وأضافت الأخصائية ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن "تغيير هذه التمثلات والصور النمطية يبدأ من تنقيح صور الإعاقة في المنهاج المدرسي والمقررات المدرسية، مع ضرورة مساهمة وسائل الإعلام بمختلف أنواعها في نشر ثقافة التربية على الاختلاف واعتباره جزء من التنوع المجتمعي".

ودعت إلى ضرورة إدماج بعد الإعاقة في السياسات العمومية ومعالجة الموضوع وفق منظور حقوقي بعيدا عن الفكر الإحساني والخيري.

خالد اليسيني، رئيس الجمعية المنظمة للندوة، اعتبر الإعاقة، في تصريح لهسبريس، "اختلافا بشريا إيجابيا يمكن أن يتضمن عدة وضعيات"، موضحا أن "هدف الندوة يبقى هو العمل على تغيير الصورة النمطية ومحاربة الفكر الإحساني كتمثل سائد يحيط بالموضوع لحفظ كرامة الشخص في وضعية إعاقة، وتمكينه من حقوقه كاملة وفق ما تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية".