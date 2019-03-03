24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5113:4416:5619:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. محامون يبحثون عن صيدلي طالب بـ"رحيل السيسي" (5.00)

  2. الجزائريون يترقبون ردّ "معسكر الرئاسة" على رفض ترشح بوتفليقة (5.00)

  3. غوايدو يجدد تثمين دعم المغرب للديمقراطة بفنزويلا (5.00)

  4. الكعبي يفتتح سجله التهديفي في الدوري الصيني (5.00)

  5. علم الأرقام .. لفهم الشخصية واستشراف المستقبل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أساتذة غاضبون يجربون "الطنطنة" والصافرات لرفض عرض أمزازي

أساتذة غاضبون يجربون "الطنطنة" والصافرات لرفض عرض أمزازي

أساتذة غاضبون يجربون "الطنطنة" والصافرات لرفض عرض أمزازي
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 03 مارس 2019 - 15:00

لمْ يُفلح العرض الذي قدمه وزير التربية الوطنية لموظفي الوزارة حاملي الشهادات، في اجتماعه الأخير مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إخماد الأشكال الاحتجاجية التي انخرطوا فيها منذ ثلاث سنوات طلبا للترقية؛ إذْ أعلنوا الدخول في إضراب عن العمل لمدّة أربعة أيام، مع خوض أشكال احتجاجية ستبدأ بمسيرة في العاصمة الرباط مدعومة من طرف تنسيق نقابي من خمس نقابات تعليمية.

وكانت اللجنة العليا التي نصبتها وزارة التربية الوطنية للنظر في مطالب النقابات التعليمية قد اقترحت ترقية موظفي الوزارة حاملي الشهادات من الدرجة المرسمين فيها إلى الدرجة الموالية داخل السلك نفسه أو خارجه، بشرط النجاح في المباراة بشقيها الكتابي والشفوي، وذلك في حدود الحاجيات المعلن عنها من طرف الوزارة.

وقوبل اقتراح وزارة التربية الوطنية بالرفض من طرف موظفي الوزارة حاملي الشهادات، الذين اعتبروا أنّ الترقية "حق وليست امتيازا"، متهمين الحكومة بمجابهة نضالاتهم "بالتعنت وسياسة الآذان الصماء بدل التفاعل الإيجابي والحضاري معها، والعمل على رفع الحيف الذي يطال جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات من خلال إقصائهم من حقهم التاريخي والمكتسب".

ويتمثل المطلب الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في الترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادة الجامعية إسوة بالأفواج السابقة، في حين إنّ وزارة التربية الوطنية تقترح "ترقية جزئية"، وهو ما ردّ عليه الموظفون المعنيون بالرفض، مطالبين الوزارة بتمكينهم من الترقية وتغيير الإطار بدون قيْد أو شرط.

ويستعدّ موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات إلى خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام قابل للتمديد، ابتداء من غد الإثنين، مع خوض مسيرة احتجاجية في العاصمة الرباط تستخدم فيها الأواني الفارغة (الطنطنة) والصافرات، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وتتوالى دعوات الموظفين المعنيين على مواقع التواصل الاجتماعي لإحضار الأواني المنزلية الفارغة والصافرات، "من أجل ملء شوارع الرباط ضجيجا"، كوسيلة منهم للاحتجاج على استمرار تعنت الحكومة في الاستجابة لمطالبهم، التي يعتبرونها "عادلة ومشروعة".

ويسود احتقان كبير وسط قطاع التعليم؛ فبالموازاة مع الإضراب عن العمل الذي سيخوضه الأساتذة حاملو الشهادات، أعلن الأساتذة العاملون وفق نظام التعاقد بدورهم عن خوض إضراب عن العمل طيلة الأسبوع القادم، بدعم من النقابات العمالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - محامي الأحد 03 مارس 2019 - 15:18
الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سيحمقون حكومة الفساد وسيحققون الإدماج من خلال التصعيد في البلوكاج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - مغربي الأحد 03 مارس 2019 - 15:18
لا نظام التعاقد - نظام العبودية إن صح التعبير -
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - مجرد عابر سبيل الأحد 03 مارس 2019 - 15:20
الشعب المغربي فقد الامل في كل المحكومات المتوالية حبث انها تنفد اوامر عليا بالحذافر ولا تستطيع ان تغير قيد انملة اذن اذا ظهر السبب بطل العجب لماذا لا يخاطب الشعب صاحب الشان المتحكم في زمام الامور دون اللجوء الى اساليب ملتوية فليوجه اليه الخطاب مباشرة لعلمه انه هو المسؤول الةدوحيد عن كل القضايا التي تخص هذا الوطن وليخضغ للمحاسبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - حسن الروداني الأحد 03 مارس 2019 - 15:23
...أكبر عدو لهذه الأمة هو الجهل!!
وإلا لما انتخب الأميون منا عصابة تنهل من خيرات البلد نهلا ونهشا، غير آبهة بالإنسان.
...نفس الأميين يأتون في مناسبات أخرى ليستنكروا عليك مطالبك المشروعة...ويطالبوا برفسك ودعسك!
أقول : كفانا جهلا منكم وصبرا عليكم!! فقد وصل السيل الزبى! وقد جعلتم منكم وسيلة لا غاية لها سوى إهدار المال العام على ذوي البطون الجائرة.
...والحقيقة المرة سواء شئتم ذلك أم أبيتم هي أن " المثقفين لا ينتخبون ".
...فلا تنتخبو الفساد وتناصروه.
وقد استحقت هذه الحكومة التي خدعت هؤلاء البسطاء لقب أكثر حكومة مغضوب عليها في تاريخ المغرب.
#الجهل_يولد_الفساد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - Taibi الأحد 03 مارس 2019 - 15:25
Pour résoudre le problème des enseignants,il faut embaucher des réservistes avec des contrats d'une durée de TROIS MOIS renouvelables pour écraser les grévistes et les expulser de l'éducation nationale.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - مرزوك عبدالله الأحد 03 مارس 2019 - 15:25
السي العثماني من نهار شديتي الحكومة هي اللور اللور لا اقتصاد بقا في البلاد لا تعليم بقا صالح لا وسائل النقل بقاو شدين الطريق الانتحارات كثرات الصحة وزارتها جمدات هادشي مكافيش باش طلب الاستقالة والله يعطينا وجهك ولا كو لي فين بغيت نمشي وانا كنربح اموال طائلة وتروة البلاد كدخل جيبي والله يخلي لي المغفلين ديال المواطنين اللي رشحوني عليهم الله ياخذ فيك الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - المدوخ الأحد 03 مارس 2019 - 15:28
عندما تكثر الجباية فانتظرو سقوط الدولة انا نحن في المرحلة الأخيرة لسقوط الدولة فالحلول الترقيعية لن تجدي نفعا مع غضب الشارع الذي ارهق بالزيادات والضرائب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - بوشتة ايت عراب الأحد 03 مارس 2019 - 15:31
التعليم ليس فقط ترقيات و ادماج و فلوس بل هو ايضا اساس المجتمع و حين لا يتحكم الشعب فيه فمصيره الضياع - منذ اكثر من قرن نتبع نفس المنظومة الموروثة عن عهد الاستعمار الذي قوض و خرب القيم و التاريخ و الثقافة و اللغة و محى الذاكرة الوطنية و الثقافات الشعبية لكي يضمن سيطرته الكلية على العقول و النفوس و هكذا صار المغاربة ينسون لغتهم العربية و دينهم الاسلامي و ينسون انهم بناة حضارات و امبراطوريات عظيمة في تاريخ البشري و ينسون حضارة الاندلس التي دامت 8 قرون و اكثر و ينسون كل ما قدمه العرب و المسلمين من علوم نافعة و يكفي قراءة رسائل الخوارزمي (700 صفحة) على الانترنيب و بالعربية و من المكتبات الامريكية الكبرى لمعرفة هول الاجتثات الذي نتعرض له و محو كل شخصيتنا و حضاراتنا حتى نقبى رهينين لاشخاص معيين مثل الدواب..نحن مغاربة ليس لدينا جنسية فرنسية و لا اهل لنا هناك و لا نقدر السفر الى ذلك البلد و لا يمنحوننا الفيزا، فكيف نفعل؟ يأكلنا البق و البرغوث؟ عوض الانجليزية التي تفتح العالم و تتيح لنا السفر الى بلدان اخرى و حرية الاختيار لدراسة العلوم..فرنسا سادا الباب، هل نبقى جامدين؟ننتظر حتى يقراو و يترجمو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - غير مهم الأحد 03 مارس 2019 - 15:31
ان العبث .والفوضى .انه التسيب .وجب على الوزارة ان تضف في المذكرة المعلنة عن الامتحان جملة"" التوظيف بالتعاقد الغير المفروض ...ليس هنا ادماج في الوظيفة العمومية "" لانه بالتاكيد اصلا لا وزارة هناك تذكر ..و ديرو عقلكم وكفى من الشغب ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.