بوعياش تشارك في مؤتمر التحالف العالمي بجنيف

هسبريس - و.م.ع

يشارك وفد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، ترأسه أمنة بوعياش، رئيسة المجلس، في أشغال المؤتمر السنوي الـ 32 للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد من 4 إلى 6 مارس الجاري بقصر الأمم بجنيف.

وأوضح بلاغ للمجلس أن برنامج المؤتمر يتضمن ثلاثة مواعيد رئيسية تتمثل في اجتماع مكتب التحالف العالمي، والاجتماعات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولقاء تبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المؤتمر السنوي للتحالف.

ويخصص التحالف العالمي مؤتمره السنوي، المنظم يوم الأربعاء 6 مارس 2019، لموضوع "ضمان تفعيل وتتبع الميثاق العالمي للهجرة وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان ومراعية للنوع: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".

وكان التحالف قد قرر إبان إعداد الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بمدينة مراكش، إنشاء فريق عمل مهمته تنسيق مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بصفة فردية وجماعية، من خلال الشبكات الإقليمية التي ينتمون إليها، وينتظر أن يشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم الاستراتيجيات والمبادرات التي ستضطلع بها المؤسسات الوطنية من أجل المساهمة في تفعيل وتتبع الميثاق العالمي للهجرة وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان ومراعية للنوع.

وفي إطار مبادرة "تبادل الخبرات"، سيتم يوم الثلاثاء 5 مارس الجاري تنظيم لقاء من أجل تبادل المعارف والخبرات وتسليط الضوء على الممارسات الفضلى للمؤسسات الوطنية في مجال التعامل مع "حقوق النساء والفتيات من خلال إعمال اختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس".

وفي هذا السياق، ستشارك رئيسة المجلس في المحور المخصص لاستراتيجيات النهوض من أجل تسليط الضوء على الآفاق والتحديات المتصلة بحقوق المرأة في المغرب.

وفضلا عن المشاركة في أشغال الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، المزمع تنظيمها يوم الاثنين 4 مارس الجاري، ستشارك بوعياش في اللقاء المنظم يوم الثلاثاء 5 مارس من طرف الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تحت عنوان "السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط".

كما سيتم، وفق البلاغ، تنظيم اجتماع فريق العمل حول الهجرة التابع للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية، برئاسة بوعياش، يوم الثلاثاء 5 مارس 2019 بقصر الأمم. وقد تم انتخاب رئيسة المجلس على رأس هذا الفريق في 9 دجنبر الماضي بمراكش قبيل انعقاد المؤتمر الدولي حول اعتماد الميثاق العالمي للهجرة.

وستعقد بوعياش خلال زيارتها إلى جنيف، يقول البلاغ، اجتماعات مع عدد من المسؤولين والشخصيات، من بينهم ميشيل باشليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، سيشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا في أشغال اللقاء السنوي لمجلس حقوق الإنسان المخصص لحقوق الطفل حول موضوع "تمكين الأطفال في وضعية إعاقة".