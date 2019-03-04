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الأطباء يناصرون الطلبة ضد "خوصصة الجامعة"

الأطباء يناصرون الطلبة ضد "خوصصة الجامعة"
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 مارس 2019 - 10:15

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب استنكارها لما يعترض الجامعة العمومية للطب وطب الأسنان، وأعربت عن تضامنها مع الطلبة ورفضها مشروع القانون الإطار 51.17 الذي قالت إنه "يغتال حق الطلبة المغاربة في التعليم المجّاني".

وضمن بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أيدت النقابة "رفض الطلبة القاطع لسياسات خوصصة قطاع التكوين الطبي الذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ورفضهم البطولي للعشوائية التي وسمت تنزيل مشروع كليات الطب الخاصة، في ظل غياب أرضية مناسبة للتداريب الاستشفائية، وتأطير بيداغوجي متكامل".

وشدد البلاغ على ضرورة "مساندة طلاب الطب في كل خطواتهم النضالية، من إضراب يوم الأربعاء 27 فبراير، بوقفاته ومسيراته الطلابية الاحتجاجية بكليات البيضاء وأكادير وفاس ومراكش والرباط وطنجة، وسط تشييع جنائز رمزية للتعليم العالي العمومي بوقفات صامتة جد معبّرة وجماهيرية".

وسبق أن قالت آية كوثر غوثي، رئيسة مكتب طلبة الطب بالرباط عضو بالتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، إن "فتح الباب لطلبة الطب في القطاع الخاص للتقدم للمباريات الداخلية أمر مرفوض، خاصة أن المقاعد محدودة، كما أن المستشفى العمومي خط أحمر".

وأضافت أن "الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الثالث من نونبر 2015 فيما يتعلق بإشراك الطلبة في إصلاح نظام الدراسات الطبية، لم يتحقق منه أي شيء".

وانتقدت المتحدثة الغموض الذي يلف مسار الطلبة بالسلك الثالث، قائلة إن هناك "ضبابية، والطالب لا يعلم كيف سيكون مستقبله، ناهيك عن رصد مجموعة من المشاكل في هذا النظام"، واستهجنت عدم استشارتهم ولا الاستماع لمشاكلهم.

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