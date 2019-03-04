24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:50
|13:44
|16:56
|19:30
|20:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ورثة مايكل جاكسون يخفضون سعر "مزرعة نيفرلاند" إلى 31 مليون دولار
- السكر .. منتوج ذهبيّ أم سمّ أبيض يفتك بالكائن البشريّ؟
- هل يستمر تنظيم "داعش" في إرسال التهديدات نحو بلدان العالم؟
- قوافل طبية مجانية تعالج مئات الفقراء بشيشاوة
- الأمن يحارب بيع حبوب الهلوسة بشوارع مراكش
أساتذة غاضبون يجربون "الطنطنة" والصافرات لرفض عرض أمزازي (5.00)
بعد وفاة أو تواري بوتفليقة .. هذه ملامح علاقات المغرب والجزائر (5.00)
- بنكيران: أنا مَلكي أكثر من الملك .. وغادرت الحكومة مرفوع الرأس - (141)
- بوتفليقة: أتابع احتجاجات الشعب .. وأتعهد بإجراء انتخابات مبكرة - (136)
- الفنان المغربي القدير عزيز موهوب في ذمة الله - (119)
- بعد وفاة أو تواري بوتفليقة .. هذه ملامح علاقات المغرب والجزائر - (78)
- "البيجيدي" يتجه إلى التوافق حول لغات التدريس ويدعم "الكونطرا" - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نقابة تعليمية تشجب "ترهيب" وزارة التربية الوطنية
حمّلت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسؤولية "الاحتقان غير المسبوق" داخل قطاع التربية الوطنية للدولة والوزارة الوصية، محذرة من "ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع، جراء الاستهتار بالحركة النقابية المغربية وبمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها".
وجددت النقابة التعليمية، في بيان توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، "مطالبتها بإدماج كل الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إنقاذاً للموسم الدراسي الحالي، وصوناً لحق المتعلمات والمتعلمين من بنات وأبناء الشعب المغربي في حصصهم الدراسية كاملة".
ونددت النقابة عينها بـ "سياسة الترهيب التي تنهجها وزارة التربية الوطنية، عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، الهادفة إلى كسر هذا الزخم النضالي الذي يعرفه القطاع، وفرض الأمر الواقع، بتوقيف أجور الأساتذة الذين لم يوقعوا على ملحق العقد من فوج 2016، وبمباشرة اقتطاعات المضربين، والتهديد بالعزل".
وأعلن المصدر ذاته عن موقفه الرافض لسياسة التشغيل بالتعاقد ولكافة الإجراءات المصاحبة لها، "باعتبارها تقنينا للهشاشة في هذا القطاع الاستراتيجي، بهدف التخلي عن التعليم كخدمة عمومية، وتسليع المعرفة، وتشييء الإنسان"، مجددا دعمه لكل الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
أي مصير مربوط بالتعاقد
ما الفرق إذن ما بين الموظف و الفراش( مع احترام لأصحاب هذه المهنة) أليس الفراش كذلك يشتغل بالعقدة مع الزبناء و الزنقة و السلطات كلما مرت يرفع سلعته