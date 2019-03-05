"الاستقلال" يرفض "تهمة التعريب" ويدعم تلقين الفرنسية للأساتذة

هسبريس – نور الدين إكجان

يبدو أن ملف لغة تدريس المواد العلمية بالمدارس المغربية يتجه إلى توافق بين مختلف الأحزاب السياسية، بعد أن تخلى حزب العدالة والتنمية عن تشبته باللغة العربية في تدريسها واتجه حزب الاستقلال نحو المطالبة بـ"التدرج في حالة اختيار أية لغة كيفما كانت"، مع إرجائه التداول في الموضوع حتى 6 أبريل المقبل، موعد اجتماع اللجنة المركزية للحزب بمدينة العيون التي ستُصدرُ وثيقة مرجعية حول الموضوع، حسب ما أسرت به مصادر استقلالية لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وقالت المصادر ذاتها إن "اختصار أزمة التعليم في قضية اللغة مسألة كارثية، وسيعيد إنتاج الوضع القائم"، مشيرة إلى ضرورة معالجة مشاكل كبرى في القطاع، مثل المناهج والحكامة والموارد البشرية وغيرها، وأضافت: "نحن مع الفصل الخامس من الدستور كاملا، حيث يدرج هو الآخر مسألة الانفتاح على اللغات الأجنبية المتداولة".

وأوضحت مصادر هسبريس أن "القضية الخلافية باتت في يد رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق الذين سيجتمعون في 11 مارس الجاري للبت في الأمر"، مشددة على ضرورة توفير كافة الشروط للغة الإنجليزية بدورها باعتبارها لغة العلم، معتبرة أن تصريح الأمين العام لحزب الاستقلال بخصوص "جريمة فرنسة العلوم"، فُهِم بشكل خاطئ، شارحة أنه "تحدث عن ضعف تكوين الأساتذة في اللغة الفرنسية، ومع ذلك يتم إرغامهم على نقل الأفكار إلى التلاميذ بها".

وأشارت مصادرنا إلى "ضرورة تمكين الأساتذة من الفرنسية قبل التدريس بها"، لافتة إلى أن "حزب الاستقلال لا يتبنى التعريب، ومن يقول العكس فهو غير دقيق، فالحزب يدافع عن الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وهو ليس ضد اللغات الأجنبية"، معتبرة أن "ربط حزب الاستقلال بالتعريب نقاش مغلوط".

وأردفت المصادر ذاتها أن "الدفاع عن تدريس العلوم بلغات أجنبية يقتضي توفير الشروط الجيدة لها، حيث لا يمكن أن يُلقن الأساتذة معارف بلغة لا يتقنونها"، مشددة على أن "اللجنة التقنية التي شكلها مجلس النواب ستجتمع بدورها يوم 11 مارس الجاري وستتدارس الموضوع في أفق الخروج بمعطيات جديدة في الملف".

وقد وجد حزبا العدالة والتنمية والاستقلال نفسيهما معزولين في موضوع لغة تدريس المواد العلمية، بعد أن اتجهت كل الأحزاب الأخرى نحو دعم خيار الفرنسية، وهو ما تداركه "البيجيدي" في اجتماع أمانته العامة يوم السبت الماضي، حيث بات يسير نحو الموافقة على تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية إسوة بحلفائه التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري.