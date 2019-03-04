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الرئيسية | مجتمع | تقرير: الأطفال المتخلى عنهم والأمهات العازبات معذبون في المملكة

تقرير: الأطفال المتخلى عنهم والأمهات العازبات معذبون في المملكة

تقرير: الأطفال المتخلى عنهم والأمهات العازبات معذبون في المملكة
هسبريس ـ مصطفى شاكري
الاثنين 04 مارس 2019 - 16:00

دقت الجمعية المغربية لليتيم ناقوس الخطر حول ما أسمته بـ "الوضعية المتأزمة للأطفال المتخلى عنهم"، مؤكدة أن "هذه الشريحة المجتمعية تعيش واقعا مريرا ومأساة حقيقية"، لا سيما داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، معلنة بذلك عن تحدّ وطني يسعى إلى الوصول إلى مغرب بدون أطفال متخلى عنهم في أفق 2030، ما يستدعي، بحسب تصورها، وضع مقترحات بديلة تروم دعم الأمهات البيولوجيات وحمايتهن قانونيا، بغية تشجيعهن على الحفاظ على أطفالهن في المستقبل القريب.

ودعت الجمعية، في تقرير شامل توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أعدته على هامش الملتقى الوطني لليتيم الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء، إلى "إعادة النظر وتطوير القوانين المتعلقة بالكفالة لسد الهوة بين الأسر الراغبة في التكفل والأطفال ذوي الحاجة الأسرية، لأن الأسرة هي الفضاء الأنسب للطفل إذا كنا نعمل على تحقيق مصلحته الفضلى، كما تعهد بذلك المغرب عند انضمامه لاتفاقية حقوق الطفل".

وبخصوص الشق المتعلق بحماية الطفل، وللقضاء على ظاهرة التخلي عن الأطفال، تقترح الجمعية الحقوقية اعتماد مجموعة من الإجراءات المتعددة، من بينها "تشجيع ودعم الأمهات البيولوجيات للتكفل بأطفالهن وتوفير لحماية القانونية لهن، ثم رفع التجريم والعقوبات الجزائية عنهن"، فضلا عن "إجبارية إجراء خبرة ADN للتحقق من هوية الطفل، حتى يتحمل الأب مسؤوليته إن ثبت تورطه في العمل الجنسي المفضي للحمل".

وتقترح الهيئة الحقوقية بعض الحلول البديلة إذا ما استحال إبقاء الطفل في كنف والدته، على رأسها "دعوة وزارة العدل لمراجعة القوانين المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين"، و"اعتماد تسمية هذا النوع من التكفل بمفهومه الصحيح، وهو التبني وفق الشريعة الإسلامية"، ومطالبة "المتدخلين في شؤون الكفالة بمفهومها الحالي، من أجهزة قضائية ومؤسسات اجتماعية وغيرها، دراسة طلبات التكفل وملاءمتها مع حاجيات الطفل، مراعاة بذلك لمصلحته الفضلى".

ودعت الهيئة ذاتها، من خلال التوصيات التي رفعتها إلى القطاعات الوزارية المعنية، "كافة المتدخلين في شؤون الكفالة بغرض إحداث برامج لتهييئ الأسرة الراغبة في التكفل مسبقا قبل تمكينها من الطفل، وكذلك إحداث آليات للتتبع قصد مراقبة ظروف عيش المكفول داخل أسرته الكفيلة، حرصا على تنشئته تنشئة سليمة وتفاديا لتعرضه للتخلي من جديد، إلى جانب ضرورة توفير أطر مؤهلة لمتابعة الملفات المتعلقة بالكفالة قبل وأثناء وبعد تسليم الطفل المكفول لكافله".

ياسين بنشقرون، رئيس الجمعية المغربية لليتيم، قال إن "الجمعية تسعى إلى القضاء على ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم في أفق 2030، على غرار ما أعلنت عنه العاصمة الرباط حول الوصول إلى مدينة بدون أطفال مشردين، وذلك عن طريق أجرأة مقترحين أساسيين، لأن الجمعية لا ترصد مكامن الخلل فقط، وإنما تقدم أيضا المقترحات التي من شأنها تحسين الأوضاع الحالية".

وأضاف بنشقرون، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السلطات عليها أن تشجع مسألة حفاظ الأم على ابنها مهما كانت الظروف، لأن الطفل من حقه البقاء مع أمه البيولوجية، عبر توفير الحماية القانونية والدعم الاجتماعي والمادي، بغرض تشجيع الأمهات على عدم التخلي عن الأبناء، لأن الأم العازبة غالبا ما تتعرض للاستنطاق والمساءلة حينما تتقدم بشكاية معينة، رغم تعرضها للاغتصاب، ما مرده إلى العقلية الذكورية والبعد العقابي للنساء".

وأوضح الفاعل الجمعوي أن "الدراسات سلطت الضوء على معاناة هذه الشريحة المجتمعية، مما يستدعي البحث عن أسرة تتبنى الطفل في حالة استحالة الحفاظ على الابن في كنف أسرته، وذلك من أجل احتوائه واحتضانه، ومن ثمة تكمن أهمية تطوير القوانين المتعلقة بالكفالة، عبر ملاءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية، ثم إحداث آليات لتحضير الأسرة قبل عملية التبني، بهدف القضاء على منطق العمل الخيري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - بوعزة الاثنين 04 مارس 2019 - 16:13
مؤكدة أن "هذه الشريحة المجتمعية تعيش واقعا مريرا ومأساة حقيقية"، لا سيما داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية..... هذا يلخص بامتياز واقع المؤسسات الاجتماعية و الخيرية ببلاد المسلمين
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12
2 - رجل الاثنين 04 مارس 2019 - 16:34
مادام الانسان يعي خطورة الامر دون استعمال حتى طرق منع الحمل ففنظري افظل حل الزام الاب باعتراف بابنه وبالتالي تحمل مسؤوليته والانفاق على ابنه ليست بتلك المهة المستحيلة وبالتالي سقوط المتابعة القانونية عليه
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5
3 - Marwa الاثنين 04 مارس 2019 - 16:37
السلام عليكم اخواني اخواتي المغاربة ساعدوني جزاكم الله خيرا في تبني طفل او طفلين انا متزوجة مند 2011 و ليس لنا اولاد .
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6
4 - الحمد لله الاثنين 04 مارس 2019 - 16:37
بسم الله الى من يدق ناقوس الخطر عن الاطفال المتخلى عنهم اطلب منكم ان توجهو هده الرسالة الى الجمعيات النسائية اللواتي يطلبن المساوات و يريدون الخروج الى الشارع يوم 8 مارس مطالبين عدم القيام بالاعمال المنزلية هادا هو سبب العزوف عن الزواج تسبب في كثرة العوانس و الاهم الطلاق والفساد الزنا هدا هو سبب تزايد اطفال الشوارع اللهم اعدنا الى رشدنا اخوكم في الله مغربي
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-1
5 - مرتن بري دو كيس الاثنين 04 مارس 2019 - 16:41
سبحان الله ...الأطفال المتخلى عنهم..والامهات العازبات....الأطفال المتخلى عنهم نتيجة وقوع الأمهات العازبات في الحرام...وليس هناك أمهات عازبات..لان العازبة لا يمكن أبدا أن تلد بدون رجل ...والام العازبةواحدة كرمها الله وأعطاها نبي لبني إسرائيل ...وهي الوحيدة في الدنيا التي يمكن لنا أن نطلق عليها اسم ام عازبة لأنها لم يطأها رجل ومع ذلك بقدرة من الله عز وجل ولدت سيدنا عيسى عليه السلام ...فلماذا تشبهون الفاسدات الزانيات بمن نزلت في القرآن سورة باسمها ..مريم العذراء أو مريم البتول الوحيدة الممكن تسميتها بالام العزباء........اما التخلي عنهم.. فالحكومة تخلت على الشعب المغربي كله والتفتت لأعضائها وعائلاتهم وذلك يكفي.......
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4
6 - Hamido الاثنين 04 مارس 2019 - 16:52
كفى من الشتائم.ادا كانت الأم قد أنجبت في ظروف يعلم الله بها فلماذا لا تأخد الدولة بيدها وتستثمر في دالك الطفل.فمن يدري كيف يكون مستقبلا. قد يكون عالما أو رياضيا...
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7 - Ezzidi Khalil الاثنين 04 مارس 2019 - 16:53
Oū le budget sociale doit faire un grand témoin et présence pour la couverture sociale à cent pour cent et chercher le profil de marque pour le maroc .a travers les flux des pays en succès.
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