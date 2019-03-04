أطباء يستهجنون تأخر حكومة العثماني في تلبية "حقوق مهضومة"

هسبريس - مصطفى شاكري

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لأطباء القطاع العام عن انطلاق المرحلة الخامسة من البرنامج النضالي التصعيدي الذي شرعت في تنفيذه خلال يناير الماضي، احتجاجا على "تأخر الحكومة في الرد على الملف المطلبي العاجل"، معتبرة أن أشكالها الاحتجاجية المسطرة تهدف إلى "استرداد الحقوق المهضومة التي تتلكأ الحكومة في تنفيذها".

وقد انطلق البرنامج التصعيدي، اليوم الإثنين، في مختلف المستشفيات العمومية بالمملكة، بدءاً من حمل شارة "مضرب 509" بأقسام المستعجلات، ثم خوض أسبوعين بارتداء البذلة السوداء من أجل "حداد طبيب القطاع العام"، بداية من فاتح أبريل المقبل، فضلا عن تنظيم إضراب وطني انطلاقا من 17 أبريل، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.

وفي هذا السياق، قال منتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن "المرحلة الخامسة من البرنامج النضالي ابتدأت اليوم الاثنين، وستمتد على طول الشهر الجاري، لكن هذه المرة شملت أقسام المستعجلات التي سيحمل فيها الأطباء شارات الاحتجاج، بعدما كنا نستثنيها، علما أن العمل سيكون مستمرا داخلها".

وأضاف العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاحتجاجات سوف تبقى مستمرة طيلة الأشهر المقبلة، بحيث سننظم أسبوعين لحداد طبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء انطلاقا من فاتح أبريل، كما سنخوض إضرابا وطنيا طيلة أسبوعين، بدءاً من 17 أبريل، باستثناء المستعجلات والإنعاش".

وأوضح المتحدث أن "أطباء القطاع العام يحدوهم الأمل دائما للحوار، لكن إذا استمرت النتيجة فلا مناص من إتمام البرنامج النضالي، على أساس أن ما وقعنا عليه بصفة مشتركة مع وزارة الصحة، سواء في 26 أكتوبر الماضي أو البلاغ المشترك ليوم 24 دجنبر الماضي، قد أقر بمشروعية المطالب، لكن مازلنا ننتظر رد الحكومة التي لها طابع الأمر والنهي برئاستها وماليتها".

وبخصوص مآل الحوار الاجتماعي مع وزارة الصحة، أكد الفاعل النقابي أن "الحوار قد استهلك في الحقيقة، لأننا لم نقاطعه أبدا، بل نحضر دائما في الحوارات الجادة، بحيث مازلنا ننتظر تنفيذ ما اتفقنا عليه. ومن ثمة، فإن البرنامج الذي بدأناه منذ يناير الماضي مازال مستمرا، مرورا بالوقفات الاحتجاجية ذات الطابع الإقليمي والجهوي، من قبيل الدار البيضاء ووجدة وفاس وطنجة وغيرها".

وأورد المصدر نفسه أن "مطالب النقابة مهنية صرفة، وليس لها أي طابع سياسي"، موردا أن "ثمانين في المائة من المغاربة يتوجهون إلى المستشفيات العمومية للتداوي"، معتبرا أن "النقابة لا تقاطع الحوار، وإنما تنتظر الرد الحكومي على مطالبها، في إطار استرداد الحقوق المهضومة، بغرض التقاط الإشارة والتعامل بإيجابية مع ملفنا المطلبي".