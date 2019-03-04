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الرئيسية | مجتمع | أطباء يستهجنون تأخر حكومة العثماني في تلبية "حقوق مهضومة"

أطباء يستهجنون تأخر حكومة العثماني في تلبية "حقوق مهضومة"

أطباء يستهجنون تأخر حكومة العثماني في تلبية "حقوق مهضومة"
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 04 مارس 2019 - 23:30

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لأطباء القطاع العام عن انطلاق المرحلة الخامسة من البرنامج النضالي التصعيدي الذي شرعت في تنفيذه خلال يناير الماضي، احتجاجا على "تأخر الحكومة في الرد على الملف المطلبي العاجل"، معتبرة أن أشكالها الاحتجاجية المسطرة تهدف إلى "استرداد الحقوق المهضومة التي تتلكأ الحكومة في تنفيذها".

وقد انطلق البرنامج التصعيدي، اليوم الإثنين، في مختلف المستشفيات العمومية بالمملكة، بدءاً من حمل شارة "مضرب 509" بأقسام المستعجلات، ثم خوض أسبوعين بارتداء البذلة السوداء من أجل "حداد طبيب القطاع العام"، بداية من فاتح أبريل المقبل، فضلا عن تنظيم إضراب وطني انطلاقا من 17 أبريل، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.

وفي هذا السياق، قال منتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن "المرحلة الخامسة من البرنامج النضالي ابتدأت اليوم الاثنين، وستمتد على طول الشهر الجاري، لكن هذه المرة شملت أقسام المستعجلات التي سيحمل فيها الأطباء شارات الاحتجاج، بعدما كنا نستثنيها، علما أن العمل سيكون مستمرا داخلها".

وأضاف العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاحتجاجات سوف تبقى مستمرة طيلة الأشهر المقبلة، بحيث سننظم أسبوعين لحداد طبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء انطلاقا من فاتح أبريل، كما سنخوض إضرابا وطنيا طيلة أسبوعين، بدءاً من 17 أبريل، باستثناء المستعجلات والإنعاش".

وأوضح المتحدث أن "أطباء القطاع العام يحدوهم الأمل دائما للحوار، لكن إذا استمرت النتيجة فلا مناص من إتمام البرنامج النضالي، على أساس أن ما وقعنا عليه بصفة مشتركة مع وزارة الصحة، سواء في 26 أكتوبر الماضي أو البلاغ المشترك ليوم 24 دجنبر الماضي، قد أقر بمشروعية المطالب، لكن مازلنا ننتظر رد الحكومة التي لها طابع الأمر والنهي برئاستها وماليتها".

وبخصوص مآل الحوار الاجتماعي مع وزارة الصحة، أكد الفاعل النقابي أن "الحوار قد استهلك في الحقيقة، لأننا لم نقاطعه أبدا، بل نحضر دائما في الحوارات الجادة، بحيث مازلنا ننتظر تنفيذ ما اتفقنا عليه. ومن ثمة، فإن البرنامج الذي بدأناه منذ يناير الماضي مازال مستمرا، مرورا بالوقفات الاحتجاجية ذات الطابع الإقليمي والجهوي، من قبيل الدار البيضاء ووجدة وفاس وطنجة وغيرها".

وأورد المصدر نفسه أن "مطالب النقابة مهنية صرفة، وليس لها أي طابع سياسي"، موردا أن "ثمانين في المائة من المغاربة يتوجهون إلى المستشفيات العمومية للتداوي"، معتبرا أن "النقابة لا تقاطع الحوار، وإنما تنتظر الرد الحكومي على مطالبها، في إطار استرداد الحقوق المهضومة، بغرض التقاط الإشارة والتعامل بإيجابية مع ملفنا المطلبي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - عبد الرحمان الاثنين 04 مارس 2019 - 23:41
أطباء ي...أساتذة ي..متصرفون ي...تقنيون ي...ذوي الاحتياجات الخاصة ي...الكل يشكو..و الشكوى لله من هاد الحكومة..وماكاينة معنى حيتاش تاهية ت...
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6
2 - حنان الاثنين 04 مارس 2019 - 23:43
ألتمس من الحكومة الحقيقية والمتخفية وراء الستار أن تنقذ البلد مما يعانيه عبر النظر في مطالب كل الفئات المحتجة،وإلا ستتحول الامور إلى ما لا تحمد عقباه.
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0
3 - السافوكاح الاثنين 04 مارس 2019 - 23:44
اية حقوق مهضومة؟! انتم من تهضمون حقوق المريض ..لن يستقيم حال الصحة إلا إذا خرجنا كمواطنين في مظاهرات ضد هؤلاء الجزارين..
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4 - سمير بوجغاد الاثنين 04 مارس 2019 - 23:45
هل المغاربة غير قادرين على اقامة منظومة صحية شعبية وطنية؟ انهم قادرون لو قرروا اخذ زمام الامور بانفسهم و تملكوا قراراتهم بانفسهم جمعيا لكن بما انهم يساقون مثل القطيع فلن يعرفوا ابدا معنى للاستقرار (الاستقرار الحقيقي اي العيش في بلد عادي يطيب فيه العيش و التساكن و تسوده قيم الحق و العدل و القانون و المساواة) - لانه في بلدان صغيرة جدا بل في جزر جد صغيرة العيش فيها الطف و افضل من العيش بالمغرب و ذلك بسبب وجود بنيات تحتية سليمة و مستشفيات و مدارس و طرق نظيفة الخ الخ- المغرب بلد غني بموارده لكن الشعب فقير و مظاهر البؤس في كل شبر منه و جحافل الفراشا في كل سنتميتر و شتى المظاهر المشينة المقززة الاخرى التي تشير الى غياب دولة و تنظيم...ثمة شيئ في المغرب على غير ما يرام يريد للبلد و الشعب ان يبقى منهوبا منهكا متضعضعا و الا كيف نفهم ان كل الطرق خطيرة غير مؤمنة و الارض محفرة و غياب قناطر ووووو- اين تذهب الاموال و لم الاشغال مغشوشة ؟ و لم في بلدان اخرى يبنون طرقا مثلا تبقى سليمة مدة طويلة من الزمن؟ هناك قوى تعمل على ابقاء المغرب على هذا الوضع: لا صحة لا تعليم لا نقل لا بنيات لا سكن الخ الخ -
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5 - النوري عبد اللطيف الاثنين 04 مارس 2019 - 23:47
هل فعلا لدينا في المغرب أطباء ؟؟ ولو كانو موجودين فعلا لما اشتكى الشعب من انعدام العلاج البسيط.
ولو كنت طبيبا لعشت في قرية جد بسيطة بعيدا عن منكرات المدينة وتلوتها اساعد الناس البسطاء وادكر الله واعبده وأصوم عن الدنيا وأفطر عند الموت.
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6 - مقهور الاثنين 04 مارس 2019 - 23:49
2 ملايين و الصرف فالمانضة و الدخول في العاشرة و الخروج في الواحدة و التمناك مرة مرة و الفلوس في الشواهد الطبية و قالك الحقوق مهضومة، وحلل و ناقش آ الشعب
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-5
7 - مواطن الاثنين 04 مارس 2019 - 23:49
الاطباء في جميع المستشفيات اصابهم مرض خطير اسمه الجشع . تراهم تاركين مقر عملهم و يتسابقون على المصحات . هنا بمستشفى مدينتي الطبيب يشتغل 4 ايام و يرتاح شهرا . برنامج زمني سطره جميع الاطباء في جميع التخصصات . ادا قمنا بعملية حسابية نجد ان متلا طبيب جراحة العظام يشتغل اسبوع من اصل ست اسابيع و الباقي في المصحة . و ان حضر الطبيب لا يقوم الا بالتنقيل الى المستشفى الجامعي . الطبيب اصبح وجوده كغيابه لا يهمه سوى جمع المال و التباهي بالسبارات .
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8 - ولد مسمرير تعدادات الثلاثاء 05 مارس 2019 - 00:17
الصحة في المغرب مكايناش والاطباء مكانسمعوهوم الا الى خرجتي للشارع اما الى دخلتي للصيطارطارطار مكين ولو مصحات ديال لفلوس غير مقلبو ليهوم السمية تولي متلا مجزرة المواطن حنا دعيناكوم لله
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