وزارة العدل تُوضح بخصوص "تسريب امتحان"

هسبريس من الرباط

بعد الجدل الواسع على إثر تداول أخبار تفيد بتسريب موضوع مباراة المنتدبين القضائيين التي جرت أمس الأحد، كشفت وزارة العدل أن الأمر يتعلق بـ "حالة غش وليس بتسريب كما جرى تداول ذلك على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي".

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة، توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه بعد البحث والتحري في الموضوع، تبين أنه "بعد مرور حوالي 45 دقيقة على انطلاق المباراة على الساعة التاسعة صباحا، قام أحد المترشحين بمركز الامتحان بمراكش بنشر تدوينة على إحدى صفحات موقع للتواصل الاجتماعي تتعلق بالسؤال موضوع المباراة".

وأضاف المصدر الوزاري أن الأمر نفسه "تكرر أثناء اختبار المادة الثانية بعد الزوال حيث تم نشر تدوينة على نفس الحساب وبعد مرور نفس المدة تقريبا من انطلاق الاختبار الثاني من المباراة".

وأكدت وزارة العدل أن الحادث "لا يتعلق بتسريب أسئلة الاختبار، بل بحالة غش باستعمال الهاتف النقال"، موردة أنه "بعد التعرف على هوية صاحب التدوينية تقرر سلوك المساطر القضائية في حق المعني بالأمر".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل قامت ابتداء من 10 فبراير 2019 بإجراء 6 مباريات في تخصصات متعددة بمجموع مشاركين فاق 64.000 مشارك، تم توزيعهم على 80 مركزا.

وبحسب المعطيات ذاتها، فقد "تمت عمليات وضع أسئلة المباريات وفق مسطرة سرية تامة يتولاها مدير الموارد البشرية شخصيا، حيث تم تشميع الأظرفة التي تحتوي على الأسئلة ولم يتم فتحها إلا عند انطلاق الاختبارات بحضور مرشح عن كل قاعة".