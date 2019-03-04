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الفرنسيون يؤيدون "التوقيت الصيفي" .. والمغرب يحسم نهاية مارس

الفرنسيون يؤيدون "التوقيت الصيفي" .. والمغرب يحسم نهاية مارس
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الاثنين 04 مارس 2019 - 20:30

في وقت أنهت فرنسا استطلاعاً للرأي من أجل التشاور حول اعتماد الساعة الصيفية أو الشتوية طوال السنة، تستعد الحكومة المغربية لكشف دراسة تقييمية نهاية شهر مارس الحالي للحسم في توقيت "غرينيتش + 1".

وقال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إن الحكومة تُخضع هذه الفترة للتقييم، وذلك منذ قرار الاستمرار في الساعة الصيفية في الفترة الشتوية، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية ستعلن النتائج وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة.

وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدراسة تركز أساسا على دراسة آثار الساعة الصيفية في الفترة الشتوية في مجال الحياة العامة والحياة الخاصة والنوم والمعاملات والأمن والطاقة.

كما تعتمد الدراسة، وفق المصدر ذاته، على رأي خبراء في المجال التربوي لدراسة تأثير الساعة الصيفية على التلاميذ المغاربة والحياة المدرسية بصفة عامة، موردا أن مكتب الدراسات الذي تعاقدت معه الحكومة يبلغ الوزارة بتقارير دورية حول سير أشغال الدراسة.

وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن الحكومة ستعتمد على نتائج الدراسة للنظر في مدى استفادة المغرب من الطاقة منذ الشروع في العمل بالتوقيت الصيفي في المرحلة الشتوية.

وفي فرنسا، أغلقت لجنة الشؤون الأوروبية، أمس الأحد، مشاورات جرت عبر الإنترنت حول قضية الساعة الخلافية. وشارك في استطلاع الرأي 670 ألف شخص، كان 55 في المائة منهم يؤيدون الحفاظ على التوقيت الصيفي على مدار السنة.

وحول مدى استطلاع الدراسة المغربية المرتقب إعلان نتائجها لآراء المغاربة، مثل ما أقدمت عليه فرنسا، أشار الوزير بنعبد القادر إلى أن "الدراسة لديها منهجيتها انطلاقا من الخصوصية المغربية، وفقا للمقتضيات المرجعية المرتبطة بالإدارة".

واقترحت المفوضية الأوربية، في شتنبر الماضي، إنهاء التغييرات الموسمية في التوقيت اعتبارا من عام 2019، تاركة للدول الأعضاء اتخاذ قرار بحلول شهر أبريل في ما إذا كانت ستلتزم بشكل دائم بالتوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي.

وكانت الحكومة المغربية، وبشكل مفاجئ، قررت في أكتوبر الماضي الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي (غرينتش+1)، طيلة فصول السنة، عدا شهر رمضان، وذلك بناء على نتائج دراسة أظهرت وجود تأثير تغيير الساعة أربع مرات في السنة، منذ اعتماد المغرب التوقيت الصيفي، على الساعة البيولوجية للمغاربة، ما يتسبب لهم في اضطرابات هرمونية.

وجاء في الدراسة السابقة أن 77 في المائة من المغاربة المستجوبين يؤكدون أن تغيير الساعة القانونية يسبب لهم اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير، وقال 70 في المائة منهم إنهم يفقدون ساعة إلى ساعتين من النوم بسبب تغيير الساعة، خاصة خلال الأسبوع الأول الذي يتلو كل تغيير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (83)

1 - البعمراني الاثنين 04 مارس 2019 - 20:39
ممكن اجراء استفتاء الكتروني. لا يكلف شيءا ومعرفة. رأي الناس. لان هذه الساعة. لا يعرف مظارها. الا من أكتوى وعانى منها. خصوصا نساء المعامل. في الصباح بحيث يخرجن للعمل قبل أذان الفجر
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54
2 - x ben X الاثنين 04 مارس 2019 - 20:39
صافي ملي قالتها ماما فرنسا ما كا تعاود غي الصلاة على النبي (ص) الحكومة المحكومة
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53
3 - مستغرب الاثنين 04 مارس 2019 - 20:41
اذا عوالين دخليو الساعة الصيفية دائما مادبقاوش تغيرو التوقيت المدرسي
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19
4 - موظف مقهور الاثنين 04 مارس 2019 - 20:42
انا ساكن فالصخيرات و خدام فالرباط خاصني نفيق مع 5h كنبقا غي الكلاب و القطط لي كا دور
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30
5 - ميمي الاثنين 04 مارس 2019 - 20:44
إعتماد فرنسا التوقيت الصيفي طول السنة يعني أن المغرب سيعتمد غرينيتش+1 إلى الأبد! فمن غير المعقول أن يكون بيننا و بين أسيادنا ساعتين من الفرق الزمني!
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35
6 - الأستاذ ن. الاثنين 04 مارس 2019 - 20:44
للأسف...!! أوربا تراعي خصوصيات مواطنينها وتشاورهم في أمورهم .. أما نحن فالحكومة أجهزت على المواطنين بثقل الساعة فجأة دون أي اعتبار لأي خصوصية دينية ولا جغرافية ولا ثقافية ولا نفسية ولا غيرها...
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34
7 - غيلان قدور الاثنين 04 مارس 2019 - 20:45
ومتى كان مسوولوا البلد يستشيرون الشعب ويحترمون ارادته فهم مجرد رعايا يطبق عليهم الحجر كما كان عليه الحال في الازمنة الغابرة !!
يجب اجراء استفتاء ديمقراطي لتقرير مثل تحديد التوقيت والترشح لتنظيم كاس العالم الخ !!
لكن هيهات مجرد حلم
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14
8 - قول والله الاثنين 04 مارس 2019 - 20:45
الحكومة استبقت الاحداث لانها كانت تعرف ان ماما فرنسا ستحافظ على التوقيت الصيفي واتحداكم ان غيرته ولو بعد اجراء مليون دراسة لادراسة ولاهم يحزنون ولاحفاظ للطاقة ماذا تريد فرنسا فقط هو الهدف
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11
9 - ولد القدس الاثنين 04 مارس 2019 - 20:47
لا نريد ساعتهم، نريد ساعتنا البيولوجية، حكومة لا شعبية تستفرد بقرراتها ضد إرادة الشعب.
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11
10 - صابر عبد الصبور الاثنين 04 مارس 2019 - 20:47
الدراسة في المغرب حول التوقيت المفروض على المغاربة سيتحكم فيها مزاج الفرنسيين لا المغاربة الرافضيين والمفروض عليهم ترسيم التوقيت في مجلس حكومي المنعقد في نهاية الاسبوع تحت الطلب.
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8
11 - سارح السلاحف الاثنين 04 مارس 2019 - 20:48
التقييم كما يلي دعاء الأمهات على الحكومة في الفجر ايقاظ المصابيح فجرا الصداع والتقرقيب بين الجيران لايحترمون أحدا خلع الأطفال وسط الفراش وفرنسا مارايها في السترات الصفراء ديالهم
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5
12 - مغربي ملاحظ الاثنين 04 مارس 2019 - 20:49
فرنسا تصنع السيارات و الشاحنات و لديها حقوق و مكاسب و ديمقراطية و احترام الشعب ...اما عندنا في المملكة السعيدة غالبية الشعب مصابة بالاكتئاب و الضغط و الامراض النفسية نتيجة قرارات مخزنية و حكومية عقيمة مريضة . الاطفال يدهبون
ليلا للمدرسة صباح باكر مظلم . يعنى هدر الطاقة في الاقسام و المدارس و البيوت اين نجاعة الطاقة ...الطنز الفاسي .
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8
13 - عبدالرحمن الاثنين 04 مارس 2019 - 20:50
مازال السيد وزير الادارة والوظيفة العمومية يضحك على المغاربة بقوله ان وزارته في طور تقييم الساعة التي فرضت عليهم دون استشارتهم ودون تمريرها عن طريق البرلمان. السي الوزير بلا مضيع فلوس المغاربة في الدراسة والتقييم وتكلف جهة مختصة، اي مغربي ادا سولته غديقولك بانك كاتبين المغاربة معارفبن والو، اشمن طاقة واقتصاد فالطاقة الي كتكلمو عليه؟ راه العكس الي وقع.. وسببتو امراض نفسية لدى المغاربة وجعلتو الطلاب يرسبو في الامتحانات ديولم، راكم سببتم غير الالام والمعاناة لدى المغاربة
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6
14 - moutcho الاثنين 04 مارس 2019 - 20:51
حنا بغينا ساعتنا قتلتونا وسكتو قلوبنا كنخرجو بالليل وكندخلو بالليل،ولكن فالغالب غتبعو مولاتكم فرنسا مافيهاش الشك.
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5
15 - أبو وصال الاثنين 04 مارس 2019 - 20:51
أرجو أن تأخذ الدولة المغربية برأي مواطنيها الذين عبروا أغلبهم عن رفض الساعة الإضافية
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6
16 - مزابي امريكي الاثنين 04 مارس 2019 - 20:52
مشهد صباحي في المغرب الطاقة تبدر في الصباح ...مصابيح اقسام مدارس ...اطفال يعدبون مواطنون متدمرون ...عاملات مصانع خائفات . صلاة الصبح اناس يلجون المسجد و اخرون داهبون للعمل ...فوضى فوضى فوضى. لك الله يا وطن يعبد فرنسا .
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10
17 - البيضاوي الاثنين 04 مارس 2019 - 20:53
أغلبية المغاربة يظنون أن الحكومة أضافت ساعة يعني العالم يعيش 24H/24H وتحن نعيش 25h/24h يروّجون أن المغاربة أذكى شعب في العالم !!!
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5
18 - رشيد من أكدز الاثنين 04 مارس 2019 - 20:53
التبعية في كل المجالات، لن تستطيعوا عمل شيء منافً لمصالح فرنسا.
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5
19 - هشاه الاثنين 04 مارس 2019 - 20:54
شوف الصورة
واقفين عليه بحال الى غادي يصوب النووي
و هي غي 1h واش التزاد او تنقص
ههه راه سيادكم دازوكم بسنين و قرون ضوئية
تمن البيرو اللي جالس عليه و تلديكور ما جالسش فيه حتي بوتين رىيس لالة روسيا اكبر بلد في العالو و يسكنه اجمل الناس و اكترهم قوة بدنية و عقلية
فرق كبير بين الرؤوس و الاقدام
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5
20 - متشائم الاثنين 04 مارس 2019 - 20:54
ها العار إلى ماحيدو علينا هاد الساعة المشؤومة
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4
21 - محمد الاثنين 04 مارس 2019 - 20:55
علاش بالضبط دخلتو فرنسا في الموضوع احنا كالمغاربة تقهرنا بهاد التوقيت
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5
22 - هارب الاثنين 04 مارس 2019 - 20:56
زوند زوند زيدو حتى ساعتين معدناش مشكل المغاربة دائما يفيقو بكري .صحيت ولالا
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0
23 - ADAM الاثنين 04 مارس 2019 - 20:56
بما ان فرنسا أعتمدت التوقيت الصيفي رسميا فأن الحكومة عندنا ستعتمده كدلك يعني نتيجة الدراسة المنجزة هي مجرد تحصيل حاصل
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4
24 - younes الاثنين 04 مارس 2019 - 20:56
قرار اتخذ بالفعل للحفاظ على الساعة الاضافية ، كما اتخذت في المرة الأولى
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2
25 - مصطفى الاثنين 04 مارس 2019 - 20:56
لي دارتها السيدة فرنسا نحن وراءها.
أي توقيت استعملت فرنسا سنستخدمه نحن المغاربة.
حبانا الله بتوقيت عالمي "غرينيتش" جميع دول العالم تقيس توقيتها به و نحن في المغرب نريد أن نغير هذا التوقيت العالمي لا لشيء إلا أن فرنسا قررت تغيير توقيتها.
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4
26 - bonjour الاثنين 04 مارس 2019 - 20:57
هذه السنة تعذبنا وتعذب التلاميذ.كثرت الغيابات خصوصا في الحصص الصباحية وكثر الاحساس بالنوم والعياء في صفوف التلاميذ.شهادة استاذ بريء من كل ايديولوجيا
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7
27 - بنخي الاثنين 04 مارس 2019 - 20:58
مرت هذه المدة ولازلت لم نزد في الساعة والكل لازال يقول الساعة القديمة أو الجديدة يعني أنها غير مقبولة نتمنى يعودوا إلى الساعة القديمة
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4
28 - Rbt الاثنين 04 مارس 2019 - 20:58
كفاكم ضحكا على الدقون الاستجواب هو ان تسألوا الشعب هل تريدون الساعة الاضافية ام لا عند دلك ستجدون 99 في المائة يرفضونها رفضا باثا. اما ان تسألوا الناس هل يختل توازن النوم عند تغييرها اربعه مرات في السنة فهدا هو القوالب. كما نقول بالعامية اثقوا الله وكفاكم تبعية لماما فرنسا
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4
29 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ الاثنين 04 مارس 2019 - 20:58
ليس بتوقيت صيفي وانما توقيت عالمي زائد ساعة .

يقول المثل الشائع * لفياق بكري بالذهب مشري * .

* ولي ابغا الدنيا ابكر لها ولي اربغا الاخرة ابكر لها * .


السلام عليكم .






عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
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-2
30 - المهدي تازي الحريزي من برشيد الاثنين 04 مارس 2019 - 20:58
والله العظيم منذ ان قامت الدولة بالتوقيت الصيفي وأنا لا أنام جيدا وحتى عملي أتأخر فيه حتى أوصل أبنائي للمدرسة، التوقيت الصيفي في فصل الشتاء هو وصمة عار على الحكومة المغربية، نطالب بإلغاء التوقيت الصيفي لأنه لا يخدمنا نحن كمواطنين
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1
31 - شتان بين فرنسا و المغرب الاثنين 04 مارس 2019 - 20:59
خطأ في العنوان : فرنسا تستفتي شعبها في موضوع الساعة لأنها دولة ديمقراطية و تحترم إرادة مواطنيها. أما في المغرب ستقوم الحكومة الدكتاتورية ستقوم بمدارسة قرارها الدكتاتوري الذي فرضته على المغاربة دون إستشار تهم او إستفتائهم... بل قررت تفعيل قرارات حكومة الظل دون مراعاة لصحة الرعايا و لا أقول المواطنين لأننا لم نصل بعد إلى دولة المواطنة.
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2
32 - hicham الاثنين 04 مارس 2019 - 20:59
اكبر خطأ ترتكبه الحكومة هوا إضافة ساعة التي عرقلت الحياة العادية للناس
وتقول أنها تنتضر نتائج لمن أسندت لهم مهمة التحري داخل الزمن الإضافي الجديد أهوا إيجابي أم سلبي
أكيد سلبي وله تأتيرات كتيرة على نمط الوقت الأصلي الدي اعتادته الناس بمختلف الشرائح المغربية
والأدهى من دالك أنه تهضر أموال الشعب في مكاتب الدراسات
للخروج بكلمة من أصل كلمتين
سلبي أو إيجابي
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3
33 - حسن الاثنين 04 مارس 2019 - 20:59
اليك ايها السيد الوزير ان وافقتم على البقاء على التوقيت الصيفي سيمون قول انكم ملقون في حجر ماما فرنسا صحيح وانكم حكومه محكومه لا اقل ولا اكثر وبه الختام والسلام
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2
34 - ملاحظ مغربي الاثنين 04 مارس 2019 - 21:00
الملاحظ عن حكومة الاسلاميين الفاشلة انهم لاشغل لهم سوى الهاء المغاربة بمثل هده الخزعبلات.. زيد ساعة نقص ساعة،، عِوَض الانكباب لحلول مشاكل المغرب الاقتصادية منها والاجتماعية وإيجاد الشغل الوظيفة والشفل لمءات الاَلاف من المعطلين .
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2
35 - Hassan الاثنين 04 مارس 2019 - 21:00
ولاية كاليفورنيا الأمريكية اللي هي العمود الفقري للإقتصاد الأمريكي تتدارس إمكانية إلغاء الزيادة والنقصان في التوقيت و إعتماد توقيت موحد طوال العام. والمغرب قال ليك بغاو يجربو التوقيت الصيفي. واش هادو كيفهمو أحسن من هادوك. هههههههه
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1
36 - sammy pro الاثنين 04 مارس 2019 - 21:01
هاديك راه بلاد الديمقراطية و الشعب حتى هو عندو الكلمة ديالو،ضروري من استشارة الشعب،أما نحن فلا رأي لنا،حسبنا الله و نعم الوكيل
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1
37 - مواطن الاثنين 04 مارس 2019 - 21:01
التوقيت الصيفي مفيذ للصحة وحزب العدالة والتنمية يراعي مصلحة الشعب انتهى الكلام
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-8
38 - زهير الاثنين 04 مارس 2019 - 21:02
اعتماد بصفة دائمة توقيت غرينتش+00 .. هذا هو الحل المناسب في المغرب
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2
39 - محمد الاثنين 04 مارس 2019 - 21:02
الساعة لا لا لا لا لا....يجب إحترام آراء المغاربة ومصالحهم. المملكة، جغرافيا، تقع على خط غرينتش ويجب أن تبقى على توقيته.
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2
40 - medoujda الاثنين 04 مارس 2019 - 21:02
ولماذا نرهن انفسنا بفرنسا وننتظر ماذا تقرر لشعبها ؟؟؟حقا فرنسا وضعت تقييما واحصت قرارات مواطنيها وسوف تلبي رغبتهم ...اما نحن لاقرار لنا بل الحكومة هي من تقرر ونحن بالنسبة لها لاشيء ...لانها لو كان حق للشعب في اعطاء رايه فالجميع يقول لا لا ثم لا للساعة الصيفية هذا هو شعار العمال والعاملات والموظفين والموظفات البسطاء...
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1
41 - BENJELLOUL THAMI الاثنين 04 مارس 2019 - 21:03
بل يجب على المغاربة إعادة النظر في ﻹنتخابات القادمة ﻹبعاد حزب العدالة والتنمية عن الحكم ﻷنه مند وصول هذا الحزب لرئاسة الحكومة والشعب في معانات كبرى وتجلى ذالك في غلاء ﻷسعار و خروجه بقرارات لا تخدم مصالح المغاربة
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1
42 - Abdelghani الاثنين 04 مارس 2019 - 21:03
المغاربة ماتقيسش لهم غير ساعات النوم .. اما الباقي الدنيا هانية هههههه
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0
43 - غرينيتش اااحبيبي الاثنين 04 مارس 2019 - 21:04
الصورة المرفقة تريد ان تقول ان تدبير الزمن و الفضاء قرار حكومي, هذا كذب. فالقرار سياسي من فوق. تغيير النظام الزمني للمغرب كمن يزيح ارض المغرب عن مكانها بكلومترات معدودة.
رفقا بالمغرب و المغاربة الله يجازيكم بخير
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0
44 - Souhail الاثنين 04 مارس 2019 - 21:06
بغض النظر عن التوقيت الصيفي؟ لماذا سمي توقيت صيفي و يتم تطبيقه طوال السنة بالنسبة للمغرب البلد الإسلامي ؟ هل منكم من يستطيع تفسير وظيفة المدعو بن عبدالقادر ؟؟؟
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0
45 - la vérité الاثنين 04 مارس 2019 - 21:06
77 في المائة من المغاربة المستجوبين يؤكدون أن تغيير الساعة القانونية يسبب لهم اضطرابات في النوم . وفي فرنسا 55 في المائة منهم يؤيدون الحفاظ على التوقيت الصيفي على مدار السنة. الفرق واضح بين شعب نشيط و شعب نائم و كسول ...
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-1
46 - N.H الاثنين 04 مارس 2019 - 21:07
كفى من الضحك على المغاربة راه كلشي عاق وفاق آش من دراسة...لحكومة المحكومة شنو جابنا لفرنسا ملقيتو فاش تعاندوهم غير في ساعة على هاد لحساب حنا محكومين من طرف فرنسا يعني مكاين منديرو بحكومة الشلاهبية كياكلو غير في خيرات لبلاد
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0
47 - محمد الاثنين 04 مارس 2019 - 21:07
أرجو أن يتم حذف هذه الساعة المشؤومة لانها أثرت كثيرا في حياتي و اسرتي و تجارتي.
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48 - امهاتنا غ الاثنين 04 مارس 2019 - 21:08
نتيجة التقييم باينا بلا ما تصدعو راسكم.. انتظروها من عند ماما فرنسا.
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0
49 - حفيظ الاثنين 04 مارس 2019 - 21:09
نحن لسنا اوربا نريد توقيت غرينتش.لقد عانينا وابناءنا من الخوف صباحا ومن الانفلونزا بسبب البرد ومن اضطرابات الهضم .......
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0
50 - hamidou الاثنين 04 مارس 2019 - 21:10
للاسف دول العالم الثالث ما يهمها هو النوم والكسل في حين ان الدول المتقدمة تستيقض قبل الفجر ويسارعون الزمن حتى يكملون عملهم على احسن وجه.
نجد نحن كل الاعدار للنوم حتى التاسعة ونلج العمل على الساعة العاشرة ونغادر بعد صلاة الظهر
خير امة اخرجت للناس
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0
51 - عبد الرحمان بوفدام الاثنين 04 مارس 2019 - 21:10
وشكون بالسلامة دار هذ الدراسة لي عبروا فيها المغاربة على الرأي ديالهم؟ أشمن جهاز واشمن هيئة واشمن مؤسسة؟ ولا غير الهضرة ديال الفايسبوك والقهاوي هي الدراسة.
أسيدي إلى كانت الساعة مخربقاكم وكاتضر المغاربة في التغييرات ديالها الأربع طول السنة، خليوها غرينيتش كيفما كانت، راه الإقتصاد باش فرعتو لينا راسنا ماعمرو اتبدل. بقات غير ف الساعة.
واش كاين لي غايبدل "العقلية" أما الساعة سوى زدتيها سوى نقصتيها.
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0
52 - بدر المغربي الاثنين 04 مارس 2019 - 21:10
نحن مغاربة مسلمين و لسنا فرنسيين مجرمين حتى نقارن بيننا و بين من ينهب خيرات بلادنا المغرب على حساب الشعب المغلوب على أمره، لا شأن لنا بالتوقيت الفرنسي او غيره
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1
53 - الجابري الاثنين 04 مارس 2019 - 21:11
حول مدى استطلاع الدراسة المغربية المرتقب إعلان نتائجها لآراء المغاربة، مثل ما أقدمت عليه فرنسا
هذا من سابع المستحيلات أن تتفضل الحكومة و تأخذ برأي المواطنين المغاربة ...
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1
54 - بودواهي الاثنين 04 مارس 2019 - 21:11
الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي زائد ساعة طول السنة كما قررته حكومة العبث الحالية إرضاء للشركات الفرنسية و الرأسمال الفرنسي هو عمل فضيع لم يعتمد على أية أسس علمية و لا اقتصادية و لا صحية و لا تربوية و لا نفسية و لا إجتماعية مما سبب في ظرف الشهور القليلة التي مرت زلزالا مدمرا للجميع تلاميد و اسر و تربويين و عمال و موظفين و هو الامر الدي لمسته الجهات المسؤولة و بدأت تهيئ الظروف لالغاءه قبل أن يشتد عليها حبل الانتقادات و الاستنكارات و التوبيخ ....
هكذا هو الحكم في المغرب عمل عشواءي و ارتجالي في بعض الأحيان و تبعي للأستاذ و السيد الإمبريالي احيانا اخرى ...
و يبقى القرار الوطني المستقل هو الغائب الأكبر ..!!!!
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55 - موظف بدون حقوق الاثنين 04 مارس 2019 - 21:12
السلام عليكم و رحمة الله.ايها الاخوة ها انتم ترون انهم يتجادلون حول الساعة( اضافة ساعة/ حذف ساعة) اما المسائل المتعلقة بالحياة اليومية للواطن فكما يقول المثل: العام طويل
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56 - najat الاثنين 04 مارس 2019 - 21:12
للأسف الشديد زيادة هته الساعة أرهقتنا أتمنى إزالتها نهائيا، بدون رجعة
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57 - زمان تطوان. الاثنين 04 مارس 2019 - 21:12
آسفاه... آسفاه... الاستعمار الفرنسي لازال يلاحقنا لست أدري.. يكفي أن الساعة جرينتش زائد واحد يسمونها الساعة الصيفية وبالعودة إلى الساعة الشتوية يسمونها الساعة القانونية وهنا الجواب واضح.. نرجو من الله أن تعود إلى الأصل دون إملاءات خارجية والساعة الحالية نقمة كبيرة على جميع المواطنين المغاربة يستنكرون هذه الزيادة التي يرفضها الأجهزة المتطورة.وحتى معظم المغاربة لخبطت وعطلت برامجهم ماببن استقبال أولادهم ببوابات المدارس او توجههم إلى المسجد خاصة يوم صلاة الجمعة..
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58 - بيكة بيكة الاثنين 04 مارس 2019 - 21:13
فالحقيقة جربو فينا راه ولينة فيران ديال تجاريب حسبي الله ونعم الوكيل عادوك لي دايرين هادشي راه غير شراف معندهمش دراري صغار
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59 - sslah الاثنين 04 مارس 2019 - 21:14
للأسف الشديد الحكومات الأوروبية تتخد القرار الصحيح من خلال أراء و مناقشات الشعب إلا الحكومة المغربية تحسم قرارها بناء على مكاتب الدراسات
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60 - سفيان الهولندي الاثنين 04 مارس 2019 - 21:15
الهولنديون يريدون التوقيت الشتوي لأنه التوفيت البيولوجي الصحيح والمغاربة سوف يتبعون ماما فرنسا
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61 - مانجا الاثنين 04 مارس 2019 - 21:16
نقاش الكسلاء الذين ضد كل شيء... بل ضد أنفسهم..
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62 - %%%%% الاثنين 04 مارس 2019 - 21:17
he oe la france et le respect du citoyen .un sondage téléphonique et 650 milles personne qui ont dit ouiiiiii .le maroc est spécifique personne ne sonde personne .une etude .mon oeil oe .la seule etude est jack a dit gmt +1 et amine .
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63 - مغربي الاثنين 04 مارس 2019 - 21:22
وها الظراسة تاكد ليهم ان المغاربة متضررين من هاد الساعة والله تاغاديين يكدبو في الدراسة باش يبقاو غلى التوقيت ديال مانا فرنسا......فرنسا دارت استشارة مع الشعب حنا طبقو علينا وخا درنا الاضراب انا والله الى كرهت العدالة والتنمية علما انني صوتت عليهم جوج مرات
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64 - mourad ch الاثنين 04 مارس 2019 - 21:22
السلام عليكم
الشعب يريد إسقاط الساعة الصيفية او شتوية او سموها كما تريدون الشعب يرفضها ويرفض من جاء بها واختم كالعادة لك الله يا وطني
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65 - متتبع الاثنين 04 مارس 2019 - 21:23
حسب بنكيران، التوقيت المناسب هو GMT+2 .. بنكيران يشجع المغاربة لأداء صلاة الفجر قبل توقيتها !
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66 - Bachir. Fares الاثنين 04 مارس 2019 - 21:24
اظن ان اي توقيت تم أتباعه واعتماده على مدار السنة له من الايجابيات والسلبيات بقدر ما للتوقيت الاخر ، ، فالتوقيت الصيفي اذا كان مزعجا في الشتاء فقد كان محبذا في الصيف .زاءد ساعة أو ناقص ساعة لا يهم مع مرور الوقت الانسان يتاقلم ولو ببطء . المشكل نابع من المزاوجة والمراوحة بين التوقيتين .نعم لاي توقيت سيعتمد ، بعد استطلاع الرأي(اوروبا) أو بعد الدراسة( المغرب)، وان سءلت عن اي التوقيتين احبذ على طول السنة لاخترت التوقيت الصيفي .
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67 - Lebbai الاثنين 04 مارس 2019 - 21:25
يضهر لي صاحبي قصموهاد الساعة على 2 نصف لي المغرب وصف لي فرنسا
وهــنيونا من سيد زيـــــــدان .هههههههه
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68 - Aziz الاثنين 04 مارس 2019 - 21:25
ان الله جعل لكل بلد خصوصية.وانعم على المغرب بموقع يحسد عليه الناس طيبون وووو....الا انه ابتلاه بحكومة دون المستوى ولا ترقى لما يتطلع إليه هذا الشعب المحبوب.انا ضد هذه الساعة المساومة فالنتحد ضدها رجاءا
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69 - رضوان الاثنين 04 مارس 2019 - 21:28
الامور محسومة مسبقا مادامة فرنسا ابقتها فقط يناوروننا بمكتب الدراسات .واش فاقوا وجتامعو غي هاكاك ف الوكاند
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70 - لحسن القنيطرة الاثنين 04 مارس 2019 - 21:28
اكيد لدارتها فرنسا سنتبعها. لأن نتعامل بالقانون فرنسي. متحكمة في الاقتصاد البلاد
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71 - مر من هنا الاثنين 04 مارس 2019 - 21:28
أريد فقط أن أقول كمواطن مغربي شاء العلي القدير أن أكون من سكان هذا البلد، مواطن متضرر بشدة من هذه الساعة المضافة، أني أدعو في كل مرة الله عز و جل أن ينتقم من هذه الفئة الحاكمة الظالمة.
الله ياخد فيكم الحق!!!!
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72 - لفهمات الاثنين 04 مارس 2019 - 21:29
أنا شخصيا مع استمرار الساعة الصيفية طول السنة كما هي عليه الحال الآن لكن أظن أن من الناحية المنطقية توقيت غر ينتش هو الأنسب بحكم الجغرافيا. من جهة أخرى المغرب ليس هو البلد الوحيد الذي لا يزاوج الجغرافيا مع التوقيت المحلي، ذلك لاعتبارات سياسية أو اقتصادية. في الأخير، المغربي عنده مشكل فهم الساعة الإضافية (واش لقديمة ولا الجديدة؟) لذلك اعتماد نفس الساعة طول السنة هو الأنسب.
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73 - جبران الاثنين 04 مارس 2019 - 21:32
المغرب الحديقة الخلفية لماما فرنسا يعني ذهب أستعمار وأستبدلناه بأستحمار النتيجةgmt±1
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74 - younenss الاثنين 04 مارس 2019 - 21:33
سلام عليكم اخوتي. ادعو الله ان يعمي بصيرتهم حتى يتنازلون عن هدا القانون اللدي اعتبره عداب الدنيا قبل اخرى و خصوصا للعمال ويقولون السن التقاعد في 65 سنة لا اعتقد ان احد سوف يصل الى هدا السن. .... ربنا لا تاخدنا بما فعل سفهاء منا و جعل خير اعمالنا في شبابنا انك على كل شيء قدير والحمد لله ربي عالمين
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75 - عصام بدرالدين الاثنين 04 مارس 2019 - 21:34
الفرنسيون أيدوا التوقيت الصيفي بعد إجراء استتفتاء. في المغرب الحكومة قررت إقرار التوقيت الصيفي دون استشارة المغاربة. هذا هو الفرق بين الدول التي تحترم مواطنيها و الدول التي تحجر عليهم.
المشكل هو أن فرنسا بإقرار gmt+2 خلقت مشكلا لحكومتنا. فالهدف من إقرار gmt+1 كتوقيت رسمي للمغرب كان هدفه الرئيسي إقرار التوقيت الفرنسي. و حصصصصللللة هاذي
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76 - حميد الاثنين 04 مارس 2019 - 21:35
هم يعرفون ان استطلاع الراي ليس في صالحهم لانه اكتر من تسعين في المئة من الشعب ضد هده الساعة المشئومة
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77 - مدار المغرب 2019 الاثنين 04 مارس 2019 - 21:37
ايها المسؤولون مالكم اليوم تتخبطون في متاهات الحياة بدون جدوى
التوقيت مكتوب عند الله في كتابه العزيز لو حاولت الحكومة جاهدة في احترام هذا التوقيت لكان اجدر وافضل.
نعم اذا كانت الحكومة تهدف الى الاستفادة من هذا التوقيت فماذا استفدت انا كموظف او كواطن مغربي من هذا التوقيت بالدرجة الاولى لحد لم تصلني اية امتيازات عن هذا التوقيت فبالاحرى ان اقبله بهذه السهولة.
اذاكان الحكومة تنتظر استطلاع الراءي المغربي فانا اقول لحكومة العثماني بالدرجة الاولى رغم تشدقكم بمبادئ دينية فمرحلتكم لم تعر اي اهتمام مصالح الطبقة الطبقة الكادحة التي زادتهم حكومتكم الموقرة كدحا فوق كدح .
يجب الرجوع الى التوقيت غرينيتش بالدرجة الاولى .
اعتماد التوقيت السابق من 8.30 الى 12 زوالا ومن 2.30 بعد الزوال الى 6.30 مساء هذا التوقيت كانت فيه البركة والمتسع من الوقت من اجل خدمة الوطن والمواطنين.
اعتماد الشهر الهجري كموروث تقافي يعرف بالشهر الهجري في كل المراسلات الادارية والا كيف يعتمد عند مصالح الحالة المدنية بالمغرب دون باقي المسالح الادارية.
اعتماد العمل يوم السبت والاحد وجعل الخميس والجمعة كيوم عطلة نرجوالمراجعة.
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78 - ملاحظ عابر سبيل الاثنين 04 مارس 2019 - 21:37
وحول مدى استطلاع الدراسة المغربية المرتقب إعلان نتائجها لآراء المغاربة، مثل ما أقدمت عليه فرنسا، أشار الوزير بنعبد القادر إلى أن "الدراسة لديها منهجيتها انطلاقا من الخصوصية المغربية، وفقا للمقتضيات المرجعية المرتبطة بالإدارة".
بمعنى الخصوصية المغربية هي:



"لا قيمة لآراء المواطنين و الادارة هي من تقرر. المواطن لا قيمة لرأيه و الادارة تقوم بما يخدم مصالح الاغنياء و المواطن قاصر لا رأي له."
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79 - احمد الاثنين 04 مارس 2019 - 21:38
السلام عليكم
أقترح ان يدهب الجميع بملابس النوم الى العمل في حالة استمرت التبعية لفرنسا التي تعتبرنا خليلتها
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80 - مصطفى الاثنين 04 مارس 2019 - 21:39
شعب0% ) حكومة 100% إذا تراظيتي؟
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81 - محمد الاثنين 04 مارس 2019 - 21:39
واش ما كاين غير زيد فهاذ البلاد الناشفة:زيد في الاقتطاع زيد في سن التقاعد زيد فالمازوت زيد فاماء زيد فالضوء زيد فالضريبة زيد فتمارا زيد فالساعة
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82 - Moh الاثنين 04 مارس 2019 - 21:40
Tous ceux qui conteste l heur d été. Est Des champion du soleil Il voit que leur repo au lit Mais quand il reçoivent la facture. D'électricité c est Les premiers à taller que c est trop chère. Il faut pas croire que le gouvernement adapt l heur. D'été Pour se faire plaisir Il adapté l heure Pour que vous payer moin cher votre électricité on peut pas être plus intelligent que les occidentaux réveillez vous top Le matin c est bon pour le morale
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83 - hafid الاثنين 04 مارس 2019 - 21:40
أناخدام بالساعة غرينتش طوال السنة زيدو أولا نقصو شغلكم هداك
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