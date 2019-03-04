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كُتّاب وآراء
الفرنسيون يؤيدون "التوقيت الصيفي" .. والمغرب يحسم نهاية مارس
في وقت أنهت فرنسا استطلاعاً للرأي من أجل التشاور حول اعتماد الساعة الصيفية أو الشتوية طوال السنة، تستعد الحكومة المغربية لكشف دراسة تقييمية نهاية شهر مارس الحالي للحسم في توقيت "غرينيتش + 1".
وقال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إن الحكومة تُخضع هذه الفترة للتقييم، وذلك منذ قرار الاستمرار في الساعة الصيفية في الفترة الشتوية، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية ستعلن النتائج وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدراسة تركز أساسا على دراسة آثار الساعة الصيفية في الفترة الشتوية في مجال الحياة العامة والحياة الخاصة والنوم والمعاملات والأمن والطاقة.
كما تعتمد الدراسة، وفق المصدر ذاته، على رأي خبراء في المجال التربوي لدراسة تأثير الساعة الصيفية على التلاميذ المغاربة والحياة المدرسية بصفة عامة، موردا أن مكتب الدراسات الذي تعاقدت معه الحكومة يبلغ الوزارة بتقارير دورية حول سير أشغال الدراسة.
وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن الحكومة ستعتمد على نتائج الدراسة للنظر في مدى استفادة المغرب من الطاقة منذ الشروع في العمل بالتوقيت الصيفي في المرحلة الشتوية.
وفي فرنسا، أغلقت لجنة الشؤون الأوروبية، أمس الأحد، مشاورات جرت عبر الإنترنت حول قضية الساعة الخلافية. وشارك في استطلاع الرأي 670 ألف شخص، كان 55 في المائة منهم يؤيدون الحفاظ على التوقيت الصيفي على مدار السنة.
وحول مدى استطلاع الدراسة المغربية المرتقب إعلان نتائجها لآراء المغاربة، مثل ما أقدمت عليه فرنسا، أشار الوزير بنعبد القادر إلى أن "الدراسة لديها منهجيتها انطلاقا من الخصوصية المغربية، وفقا للمقتضيات المرجعية المرتبطة بالإدارة".
واقترحت المفوضية الأوربية، في شتنبر الماضي، إنهاء التغييرات الموسمية في التوقيت اعتبارا من عام 2019، تاركة للدول الأعضاء اتخاذ قرار بحلول شهر أبريل في ما إذا كانت ستلتزم بشكل دائم بالتوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي.
وكانت الحكومة المغربية، وبشكل مفاجئ، قررت في أكتوبر الماضي الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي (غرينتش+1)، طيلة فصول السنة، عدا شهر رمضان، وذلك بناء على نتائج دراسة أظهرت وجود تأثير تغيير الساعة أربع مرات في السنة، منذ اعتماد المغرب التوقيت الصيفي، على الساعة البيولوجية للمغاربة، ما يتسبب لهم في اضطرابات هرمونية.
وجاء في الدراسة السابقة أن 77 في المائة من المغاربة المستجوبين يؤكدون أن تغيير الساعة القانونية يسبب لهم اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير، وقال 70 في المائة منهم إنهم يفقدون ساعة إلى ساعتين من النوم بسبب تغيير الساعة، خاصة خلال الأسبوع الأول الذي يتلو كل تغيير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (83)
يجب اجراء استفتاء ديمقراطي لتقرير مثل تحديد التوقيت والترشح لتنظيم كاس العالم الخ !!
لكن هيهات مجرد حلم
ليلا للمدرسة صباح باكر مظلم . يعنى هدر الطاقة في الاقسام و المدارس و البيوت اين نجاعة الطاقة ...الطنز الفاسي .
واقفين عليه بحال الى غادي يصوب النووي
و هي غي 1h واش التزاد او تنقص
ههه راه سيادكم دازوكم بسنين و قرون ضوئية
تمن البيرو اللي جالس عليه و تلديكور ما جالسش فيه حتي بوتين رىيس لالة روسيا اكبر بلد في العالو و يسكنه اجمل الناس و اكترهم قوة بدنية و عقلية
فرق كبير بين الرؤوس و الاقدام
أي توقيت استعملت فرنسا سنستخدمه نحن المغاربة.
حبانا الله بتوقيت عالمي "غرينيتش" جميع دول العالم تقيس توقيتها به و نحن في المغرب نريد أن نغير هذا التوقيت العالمي لا لشيء إلا أن فرنسا قررت تغيير توقيتها.
يقول المثل الشائع * لفياق بكري بالذهب مشري * .
* ولي ابغا الدنيا ابكر لها ولي اربغا الاخرة ابكر لها * .
السلام عليكم .
عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
وتقول أنها تنتضر نتائج لمن أسندت لهم مهمة التحري داخل الزمن الإضافي الجديد أهوا إيجابي أم سلبي
أكيد سلبي وله تأتيرات كتيرة على نمط الوقت الأصلي الدي اعتادته الناس بمختلف الشرائح المغربية
والأدهى من دالك أنه تهضر أموال الشعب في مكاتب الدراسات
للخروج بكلمة من أصل كلمتين
سلبي أو إيجابي
رفقا بالمغرب و المغاربة الله يجازيكم بخير
نجد نحن كل الاعدار للنوم حتى التاسعة ونلج العمل على الساعة العاشرة ونغادر بعد صلاة الظهر
خير امة اخرجت للناس
أسيدي إلى كانت الساعة مخربقاكم وكاتضر المغاربة في التغييرات ديالها الأربع طول السنة، خليوها غرينيتش كيفما كانت، راه الإقتصاد باش فرعتو لينا راسنا ماعمرو اتبدل. بقات غير ف الساعة.
واش كاين لي غايبدل "العقلية" أما الساعة سوى زدتيها سوى نقصتيها.
هذا من سابع المستحيلات أن تتفضل الحكومة و تأخذ برأي المواطنين المغاربة ...
هكذا هو الحكم في المغرب عمل عشواءي و ارتجالي في بعض الأحيان و تبعي للأستاذ و السيد الإمبريالي احيانا اخرى ...
و يبقى القرار الوطني المستقل هو الغائب الأكبر ..!!!!
الشعب يريد إسقاط الساعة الصيفية او شتوية او سموها كما تريدون الشعب يرفضها ويرفض من جاء بها واختم كالعادة لك الله يا وطني
وهــنيونا من سيد زيـــــــدان .هههههههه
الله ياخد فيكم الحق!!!!
المشكل هو أن فرنسا بإقرار gmt+2 خلقت مشكلا لحكومتنا. فالهدف من إقرار gmt+1 كتوقيت رسمي للمغرب كان هدفه الرئيسي إقرار التوقيت الفرنسي. و حصصصصللللة هاذي
التوقيت مكتوب عند الله في كتابه العزيز لو حاولت الحكومة جاهدة في احترام هذا التوقيت لكان اجدر وافضل.
نعم اذا كانت الحكومة تهدف الى الاستفادة من هذا التوقيت فماذا استفدت انا كموظف او كواطن مغربي من هذا التوقيت بالدرجة الاولى لحد لم تصلني اية امتيازات عن هذا التوقيت فبالاحرى ان اقبله بهذه السهولة.
اذاكان الحكومة تنتظر استطلاع الراءي المغربي فانا اقول لحكومة العثماني بالدرجة الاولى رغم تشدقكم بمبادئ دينية فمرحلتكم لم تعر اي اهتمام مصالح الطبقة الطبقة الكادحة التي زادتهم حكومتكم الموقرة كدحا فوق كدح .
يجب الرجوع الى التوقيت غرينيتش بالدرجة الاولى .
اعتماد التوقيت السابق من 8.30 الى 12 زوالا ومن 2.30 بعد الزوال الى 6.30 مساء هذا التوقيت كانت فيه البركة والمتسع من الوقت من اجل خدمة الوطن والمواطنين.
اعتماد الشهر الهجري كموروث تقافي يعرف بالشهر الهجري في كل المراسلات الادارية والا كيف يعتمد عند مصالح الحالة المدنية بالمغرب دون باقي المسالح الادارية.
اعتماد العمل يوم السبت والاحد وجعل الخميس والجمعة كيوم عطلة نرجوالمراجعة.
بمعنى الخصوصية المغربية هي:
"لا قيمة لآراء المواطنين و الادارة هي من تقرر. المواطن لا قيمة لرأيه و الادارة تقوم بما يخدم مصالح الاغنياء و المواطن قاصر لا رأي له."
أقترح ان يدهب الجميع بملابس النوم الى العمل في حالة استمرت التبعية لفرنسا التي تعتبرنا خليلتها