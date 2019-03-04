24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5013:4416:5619:3020:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. مغربي مع رائد فضاء (5.00)

  2. الوداد البيضاوي يواصل التغريد خارج سرب البطولة (5.00)

  3. قوافل طبية مجانية تعالج مئات الفقراء بشيشاوة (5.00)

  4. الأطباء يناصرون الطلبة ضد "خوصصة الجامعة" (5.00)

  5. اشتباكات مع الرحل تربك الحياة ناحية تارودانت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | عصابة من وادي زم تبتز ضحاياها بنشر صور وفيديوهات جنسية

عصابة من وادي زم تبتز ضحاياها بنشر صور وفيديوهات جنسية

عصابة من وادي زم تبتز ضحاياها بنشر صور وفيديوهات جنسية
هسبريس- عبد الإله شبل
الاثنين 04 مارس 2019 - 22:30

مثل اليوم الإثنين، أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، سبعة شبان، يتحدرون من مدينة وادي زم، بتهمة الابتزاز الجنسي، وتهديد الضحايا بنشر صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتقرر تأجيل النظر في القضية إلى غاية الإثنين المقبل.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المتهمين السبعة كانوا يعملون على ابتزاز مواطنين مغاربة وأجانب، بعد إسقاطهم في شباكهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ فتارة يقدمون أنفسهم على أنهم مواطنون خليجيون وتارة أخرى كمغاربة.

واستغل هؤلاء الشبان المحمدية مستقرا لهم، خاصة أنهم يجيدون البرمجة المعلوماتية وطرق الاختراق، فعملوا طوال مقامهم بالمدينة على إسقاط مواطنين في شراكهم، ثم الشروع في ابتزازهم بطلب الحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشرهم صورهم على الإنترنت.

وتحركت عناصر الشرطة القضائية بالمحمدية، على الفور، حسب مصادر الجريدة، إثر تلقيها شكاية من أحد المواطنين، بعد تهديده من طرف عناصر الشبكة بنشر صور جنسية له، إذ فتحت تحقيقا معمقا لتصل نهاية الأسبوع إلى المتهمين الذين اكتروا شقة منذ أشهر بالمدينة لتنفيذ مخططاتهم.

وعملت عناصر الشرطة القضائية، بالاعتماد على الفرقة العلمية والتقنية، والتي تتبعت خيوط هذه الشبكة، على تحديد الموقع الرئيسي للعمليات، واعتقال العناصر المتهمة في هذه القضية التي خلفت ذعرا للعديد من الضحايا.

وفِي تفاصيل القضية، كان هؤلاء المتهمون يعمدون إلى تقديم طلبات الصداقة لضحاياهم بأسماء فتيات مراهقات، فيشرعون في التعارف ونسج علاقات صداقة تتحول في ما بعد إلى علاقات عشق ورغبة في ممارسة الجنس، ما يجعل الضحايا يسقطون في شراكهم.

ويقوم هؤلاء المتهمون، حسب التحقيقات التي تمت، بتمويه الضحايا وإغوائهم بالشروع في التجرد من الملابس، وفي وقت نفسه تطلب الفتيات المفترضات منهم التعري والقيام بإيحاءات جنسية، دون الانتباه إلى كونهم يتعرضون لعملية التصوير وهم عراة.

بعد ذلك، تضيف مصادرنا، يظهر هؤلاء الشبان الوجه الحقيقي، فيخبرون الضحية بكون صُورِه والفيديو الخاص به يمكن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وإيصالها إلى أصدقائه ومعارفه، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم وبعث مبالغ مالية.

وفور مداهمة عناصر الشرطة القضائية المنزل الذي يقطن به هؤلاء المتهمون بزنقة الناظور، جرى العثور على العديد من البطائق الوطنية، وحوالات مالية صادرة من عدة مدن مغربية، إلى جانب حوالات من دول عربية، وكذا هواتف نقالة. كما تم حجز حاسوب وسيارة خاصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مواطنة حرة الاثنين 04 مارس 2019 - 22:44
اصلا ليداير بحال دوك الفديوات ره مفضوح نت.ممحتاج ليفضحو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - قارىء الاثنين 04 مارس 2019 - 22:48
شباب اليوم أكثرهم يريد المال بدون تعب أو عمل نريد لهم أشد العقوبات لكي يكون عبرة وكذلك الضحايا وجب معاقبتهم عقاب خفيف على سداجتهم الغبية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - عبد المجيد الاثنين 04 مارس 2019 - 22:52
أظنهم مجرد شباب طائش ؛ أما اللصوص الكبار يتنافسون على الرشاوى في وضوح تام وحساباتهم البنكية ملأت بالأموال والذهب والأملاك ولا أحد يقول لهم من أين لك هذا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - قنيطري ،،، الاثنين 04 مارس 2019 - 22:55
صحيح واد زم عاصمة الابتزاز الجنسي عن طريق الشات.. قرأت منذ سنين تعرض العديد من العرب للابتزاز الجنسي من شبان كان يحادثونهم في شات بصور و فيديوهات جنسية فقط للتموية و يقعوا في الفخ و ينزعو ملابسهم لكي يسجلهم المبتز و يهددهم بالمال فيما بعد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - أيمن الرباطي الاثنين 04 مارس 2019 - 22:59
السلام عليكم
بغيت نفهم علاش ديما ولاد واد زم تايمارسو عمليات الإبتزاز حتى ولاو مشهورين عالميا بالإبتزاز أو مايسطلح عليه بلارناك .أصبحت واد زم معروفة عند دول الخليج و بعض الدول الأروبية بعاصمة الإبتزاز .؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - كانبو الاثنين 04 مارس 2019 - 22:59
مثل هؤلاء السفهاء يجب سجن الجميع بمن فيهم ما يسمون أنفسهم ضحايا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.