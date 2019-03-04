عصابة من وادي زم تبتز ضحاياها بنشر صور وفيديوهات جنسية

هسبريس- عبد الإله شبل

مثل اليوم الإثنين، أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، سبعة شبان، يتحدرون من مدينة وادي زم، بتهمة الابتزاز الجنسي، وتهديد الضحايا بنشر صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتقرر تأجيل النظر في القضية إلى غاية الإثنين المقبل.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المتهمين السبعة كانوا يعملون على ابتزاز مواطنين مغاربة وأجانب، بعد إسقاطهم في شباكهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ فتارة يقدمون أنفسهم على أنهم مواطنون خليجيون وتارة أخرى كمغاربة.

واستغل هؤلاء الشبان المحمدية مستقرا لهم، خاصة أنهم يجيدون البرمجة المعلوماتية وطرق الاختراق، فعملوا طوال مقامهم بالمدينة على إسقاط مواطنين في شراكهم، ثم الشروع في ابتزازهم بطلب الحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشرهم صورهم على الإنترنت.

وتحركت عناصر الشرطة القضائية بالمحمدية، على الفور، حسب مصادر الجريدة، إثر تلقيها شكاية من أحد المواطنين، بعد تهديده من طرف عناصر الشبكة بنشر صور جنسية له، إذ فتحت تحقيقا معمقا لتصل نهاية الأسبوع إلى المتهمين الذين اكتروا شقة منذ أشهر بالمدينة لتنفيذ مخططاتهم.

وعملت عناصر الشرطة القضائية، بالاعتماد على الفرقة العلمية والتقنية، والتي تتبعت خيوط هذه الشبكة، على تحديد الموقع الرئيسي للعمليات، واعتقال العناصر المتهمة في هذه القضية التي خلفت ذعرا للعديد من الضحايا.

وفِي تفاصيل القضية، كان هؤلاء المتهمون يعمدون إلى تقديم طلبات الصداقة لضحاياهم بأسماء فتيات مراهقات، فيشرعون في التعارف ونسج علاقات صداقة تتحول في ما بعد إلى علاقات عشق ورغبة في ممارسة الجنس، ما يجعل الضحايا يسقطون في شراكهم.

ويقوم هؤلاء المتهمون، حسب التحقيقات التي تمت، بتمويه الضحايا وإغوائهم بالشروع في التجرد من الملابس، وفي وقت نفسه تطلب الفتيات المفترضات منهم التعري والقيام بإيحاءات جنسية، دون الانتباه إلى كونهم يتعرضون لعملية التصوير وهم عراة.

بعد ذلك، تضيف مصادرنا، يظهر هؤلاء الشبان الوجه الحقيقي، فيخبرون الضحية بكون صُورِه والفيديو الخاص به يمكن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وإيصالها إلى أصدقائه ومعارفه، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم وبعث مبالغ مالية.

وفور مداهمة عناصر الشرطة القضائية المنزل الذي يقطن به هؤلاء المتهمون بزنقة الناظور، جرى العثور على العديد من البطائق الوطنية، وحوالات مالية صادرة من عدة مدن مغربية، إلى جانب حوالات من دول عربية، وكذا هواتف نقالة. كما تم حجز حاسوب وسيارة خاصة.