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كُتّاب وآراء
أخلاق التلاميذ "تتهاوى" في مدارس البلاد بالحشيش والكلام الفاحش
هل فقدتْ مؤسسة المدرسة الدورَ المنوطَ بها في تربية التلاميذ وتهذيب سلوكهم؟ ذلك ما يبدو من خلال مقاطع الفيديو التي يتنافس التلاميذ على تصويرها داخل الفصول الدراسية، حيث يعمدون إلى القيام بتصرفات لا أخلاقية، وتوثيقها بالصوت والصورة، ثم تبادلها وبثّها على الشبكات الاجتماعية.
يتمّ، منذ أسبوع، تداوُل مقاطع فيديو يظهر فيها تلاميذُ داخل الفصول الدراسية يقومون بأفعال مشينة، إذ لم يقتصر الحال على إخراج تلميذ لبراد شاي وصبه في الكؤوس على الطاولة خفية عن أعين الأستاذ؛ بل وصل إلى حدّ استقدام تلميذ حُزمة من أوراق القنب الهندي (الحشيش)، وتقطيعها على لوح خشبي داخل الفصل الدراسي.
السلوكات المُخلة بالحياء والمخلخلة لموازين المدرسة المغربية والمنظومة التربوية لم تقف عند هذا الحد، بل تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وأضحى بعض التلاميذ يتعاملون مع أستاذهم كواحد من زملائهم، حيث ظهر تلميذ في مقطع فيديو طالبا من الأستاذ أن يسمح له بالانتقال من مقعده للجلوس قرب الباب، وحين سأله الأستاذ عن السبب، ردّ التلميذ بكل صفاقة بأنه يريد إطلاق الريح.
إسماعيل العماري، أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، حمّل مسؤولية السلوكات المنحرفة التي تعرفها المدرسة العمومية اليوم إلى وزارة التربية الوطنية، بالدرجة الأولى، "بإصرارها على تجنب العقوبات السالبة للحق في التعلم".
واعتبر العماري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ المذكرة التي أصدرتها الوزارة الوصية على القطاع بشأن القرارات التأديبية المتخذة من لدن مجالس الأقسام "لن تثمر أي نتيجة؛ بل إنها مثيرة للضحك، فكيف يعقل أن تكون عقوبة التلميذ الذي يصفع أستاذه أو يغني داخل الفصل تكليفه بالقيام بأعمال البستنة داخل حديقة المؤسسة؟".
وكانت المذكرة المتعلقة بالقرارات التأديبية المعمول بها في السابق تنص على إمكانية الطرد النهائي للتلميذ من التعليم حسب جسامة الأفعال الصادرة عنه، قبل أن يتمّ تغييرها بمذكرة جديدة، ألغت إمكانية حرمان التلميذ من التعليم، وهي المذكرة التي يسميها الأساتذة بـ"مذكرة البستنة"، نظرا للعقوبات المخففة التي جاءت بها في حق التلاميذ غير المنضبطين، كالقيام بأعمال البستنة وتنظيف ساحة المؤسسة التعليمية.
ويرى إسماعيل العماري أنّ سلوكات التلاميذ المنحرفة داخل المؤسسات التعليمية، والتي يتمّ توثيقها بالصوت والصورة ومشاركتها على نطاق واسع، تتجه نحو الأسوأ، "حيث صارت المسألة عادية وجرى التطبيع معها"، مضيفا "المسؤولية تتحملها الوزارة أولا؛ لأنّ "مذكرة البستنة" فتحت أبواب جهنم على المدرس والإدارة معا، وجعلتهما عاجزتين عن ضبط سلوك التلاميذ".
مؤسسة الأسرة بدورها تتحمل نصيبا وافرا من مسؤولية الفوضى التي تعمّ المؤسسات التعليمية العمومية؛ "لأن الآباء والأمهات تخلوا عن دورهم في التربية والمواكبة"، يقول العماري، مشيرا إلى أنّ المدرّس بدوره يتحمل جزءا من المسؤولية في بعض الحالات، حيث يكون مفتقرا إلى القدرة والكاريزما لضبط القسم.
توثيق بعض التلاميذ لسلوكاتهم المنحرفة بالصوت والصورة يأتي بعد أسابيع قليلة فقط من إصدار وزارة التربية الوطنية مذكرة يُمنع بموجبها استعمال الهواتف داخل الفصول الدراسية، "عملا على ترشيد وتحصين زمن التعلم المدرسي للمتعلمات والمتعلمين".
وجواب عن سؤال حول ما إنْ كان التلاميذ يعبّرون عن تحدٍّ للوزارة، قال العماري: "أينما وُجد النظام، وأقصد القانون، فثمة تحدٍّ لخرقه وتسجيل نوع من الانتصار الرمزي على واضعه"، موضحا "المتعلم بدخوله إلى القسم وتصوير نفسه يعتقد ذلك انتصارا".
واعتبر المتحدث ذاته أنّ نداءات الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم لا جدوى منها إذا لم تصحب بعقوبات رادعة توقف هذا العبث، داعيا الآباء والأمهات إلى أن تتابع وتراقب أبناءها؛ "فتلاميذ اليوم سائرون نحو الهاوية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (55)
بكل بساطة هذه نتيجة محاربة رجل التعليم ....
فلنعد النظر في المنظومة قبل فواة الاوان ان لم اقل رغم فواة الاوان .......
كلام سوقي فاحش، كأنه شيء عادي يتداول حتى داخل الوسط العائلي !
يجبعلى المدرسة ان تضرب بيد من حديد فيما يخص اكلام الساقط داخل المدرسة
هما اللي بغاو يكلخوا التعليم حيث الى كان التعليم متطور سيشكل خطر على ......لانه سيزيد من الوعي...اللهم خلي الشعب مكلخ وهما يقريو ولادهم في ديكارت
نعم إنها وزارة التعليم وحرية الطفل
قي الورد. المشكل هو ان يصدرون مدكرات دون الرجوع الا راي الاساتدة و لا الا المدراء المؤسسات.
و كيف لتلميذ أن يحترم أستاذه في الفصل حيث يراه في وضعية اجتماعية مزرية، حتى جميع النكت تنسج حول المعلم و الأستاذ.
مشكل بنيوي يتطلب إعادة النظر في المنظومة بأكملها.
من فضلكم هل سنتصرف كما نشاء وعلى هوانا ونختار العقوبة والحل الذي يرضينا يوم القيامة أم أن العقوبات ستكون بحجم معاصينا والدنوب التي اقترفناها ؟
لا دين ولا أخلاق ولا قيم ولا حياء ولا تعليم
وكل المسؤولية تعود للوزارة الوصية والأولياء واباء التلاميذ اللذين هم راضون بتلوضعية الحالية
واشعر بمرارة لما وصلت إليه المدرسة العمومية التي تعلمت فيها الكثير في السبعينات والثمانينات والتسعينات .... ياليت الزمان يعود يوما
أما اﻻن. المرأة تلد في المستشفى بشق بطنها ومن بطنها للكروسة ومن الكروسة للصندقة وان بكى فحليب فرنسا هو طعامه وان بكى ترميه في القفز. فﻻ تحمله ولا تقارب منه اﻻ لحظات. وإن كلمته ﻻ تكلمه اﻻ بألفاظ سوقية (لغة افﻻم المكسيك) وباختصار. فكيف ينمو هذا الطفل أو هذه البنت. فﻻ حنان رضعوه وﻻ كلمة عطف سمعوها. بمعنى لقطاء في فراش الزوجية. وليعوذ بالله.
ورحم الله الشاعر. اﻻم مدرسة. ...والباقي معروف.واللهم لطفك يا لطيف.
لقد قيل كل شيء ولم يتبقى شيء يقال ولا حول ولا قوة إلا بالله
والمسؤول الأول والاخير هي الدولة
هذه الاجيال هي التي تذيق المخزن العميق أيام سوداء لا يخيفها الاب ولا الاستاذ ولاا المدير والاقائد ..
من يصلح الملح اذالملح فسد.
إذا تدخلّ الخال و نص ابن اخته : انهالت عليه أم الولد : ماتقيش ولدي. ديها فولادك.
إذا تدخلّ المعلم لتقويم سلوك التلميذ : انهال عليه الوالدان خليه ايدير مابغا.
إذا تدخل الوالدان، فرقعت جمعيات حقوق الطفل ماتقيش ولدي
إذا تدخل الأمن الوطني : بدأ صياح و بكاء الأمهات..
....
نهار كان الراجل راجل كان كولشي بخير دبا الراجل مجرد ذَكَر فصلي صلاة الجنازة
الإدارة تقول "غير سلكوا معهم مازال صغار".
كما ان القول بان "تلاميذ اليوم سائرون نحو الهاوية ..."كلام يجانب الحقيقة لان المدرسة المغربية يوجد بها ايضا تلاميذ في المستوى وبجميع المستويات .لذا نحن نقول انه يستسحن اعمال القانون والوسائل و الطرق التربوية وبدون هوادة في حق كل من سولت له نفسه التفكير في "تسفيه اقسام المدرسة المغربية .وبالمناسبة سنعود الى هذا الموضوع ان شاء الله بشكل مفصل
أما التعليم، فبعدنا عليه شحال هادي
أما التربية كلام آخر
اذن الخلل واضح ومقصود حتى ، لان التساهل في الردع يخلق ويشجع على التغول والتوحش والتطرف في الانحراف لان الرادع سهل ويمكن تحمله.
راجعوا التاريخ وخاصة فترة الاستعمار ...لايفل الحديد الا الحديد.