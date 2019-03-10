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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | أخلاق التلاميذ "تتهاوى" في مدارس البلاد بالحشيش والكلام الفاحش

أخلاق التلاميذ "تتهاوى" في مدارس البلاد بالحشيش والكلام الفاحش

أخلاق التلاميذ "تتهاوى" في مدارس البلاد بالحشيش والكلام الفاحش
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 10 مارس 2019 - 18:00

هل فقدتْ مؤسسة المدرسة الدورَ المنوطَ بها في تربية التلاميذ وتهذيب سلوكهم؟ ذلك ما يبدو من خلال مقاطع الفيديو التي يتنافس التلاميذ على تصويرها داخل الفصول الدراسية، حيث يعمدون إلى القيام بتصرفات لا أخلاقية، وتوثيقها بالصوت والصورة، ثم تبادلها وبثّها على الشبكات الاجتماعية.

يتمّ، منذ أسبوع، تداوُل مقاطع فيديو يظهر فيها تلاميذُ داخل الفصول الدراسية يقومون بأفعال مشينة، إذ لم يقتصر الحال على إخراج تلميذ لبراد شاي وصبه في الكؤوس على الطاولة خفية عن أعين الأستاذ؛ بل وصل إلى حدّ استقدام تلميذ حُزمة من أوراق القنب الهندي (الحشيش)، وتقطيعها على لوح خشبي داخل الفصل الدراسي.

السلوكات المُخلة بالحياء والمخلخلة لموازين المدرسة المغربية والمنظومة التربوية لم تقف عند هذا الحد، بل تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وأضحى بعض التلاميذ يتعاملون مع أستاذهم كواحد من زملائهم، حيث ظهر تلميذ في مقطع فيديو طالبا من الأستاذ أن يسمح له بالانتقال من مقعده للجلوس قرب الباب، وحين سأله الأستاذ عن السبب، ردّ التلميذ بكل صفاقة بأنه يريد إطلاق الريح.

إسماعيل العماري، أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، حمّل مسؤولية السلوكات المنحرفة التي تعرفها المدرسة العمومية اليوم إلى وزارة التربية الوطنية، بالدرجة الأولى، "بإصرارها على تجنب العقوبات السالبة للحق في التعلم".

واعتبر العماري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ المذكرة التي أصدرتها الوزارة الوصية على القطاع بشأن القرارات التأديبية المتخذة من لدن مجالس الأقسام "لن تثمر أي نتيجة؛ بل إنها مثيرة للضحك، فكيف يعقل أن تكون عقوبة التلميذ الذي يصفع أستاذه أو يغني داخل الفصل تكليفه بالقيام بأعمال البستنة داخل حديقة المؤسسة؟".

وكانت المذكرة المتعلقة بالقرارات التأديبية المعمول بها في السابق تنص على إمكانية الطرد النهائي للتلميذ من التعليم حسب جسامة الأفعال الصادرة عنه، قبل أن يتمّ تغييرها بمذكرة جديدة، ألغت إمكانية حرمان التلميذ من التعليم، وهي المذكرة التي يسميها الأساتذة بـ"مذكرة البستنة"، نظرا للعقوبات المخففة التي جاءت بها في حق التلاميذ غير المنضبطين، كالقيام بأعمال البستنة وتنظيف ساحة المؤسسة التعليمية.

ويرى إسماعيل العماري أنّ سلوكات التلاميذ المنحرفة داخل المؤسسات التعليمية، والتي يتمّ توثيقها بالصوت والصورة ومشاركتها على نطاق واسع، تتجه نحو الأسوأ، "حيث صارت المسألة عادية وجرى التطبيع معها"، مضيفا "المسؤولية تتحملها الوزارة أولا؛ لأنّ "مذكرة البستنة" فتحت أبواب جهنم على المدرس والإدارة معا، وجعلتهما عاجزتين عن ضبط سلوك التلاميذ".

مؤسسة الأسرة بدورها تتحمل نصيبا وافرا من مسؤولية الفوضى التي تعمّ المؤسسات التعليمية العمومية؛ "لأن الآباء والأمهات تخلوا عن دورهم في التربية والمواكبة"، يقول العماري، مشيرا إلى أنّ المدرّس بدوره يتحمل جزءا من المسؤولية في بعض الحالات، حيث يكون مفتقرا إلى القدرة والكاريزما لضبط القسم.

توثيق بعض التلاميذ لسلوكاتهم المنحرفة بالصوت والصورة يأتي بعد أسابيع قليلة فقط من إصدار وزارة التربية الوطنية مذكرة يُمنع بموجبها استعمال الهواتف داخل الفصول الدراسية، "عملا على ترشيد وتحصين زمن التعلم المدرسي للمتعلمات والمتعلمين".

وجواب عن سؤال حول ما إنْ كان التلاميذ يعبّرون عن تحدٍّ للوزارة، قال العماري: "أينما وُجد النظام، وأقصد القانون، فثمة تحدٍّ لخرقه وتسجيل نوع من الانتصار الرمزي على واضعه"، موضحا "المتعلم بدخوله إلى القسم وتصوير نفسه يعتقد ذلك انتصارا".

واعتبر المتحدث ذاته أنّ نداءات الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم لا جدوى منها إذا لم تصحب بعقوبات رادعة توقف هذا العبث، داعيا الآباء والأمهات إلى أن تتابع وتراقب أبناءها؛ "فتلاميذ اليوم سائرون نحو الهاوية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (55)

1 - منير الأحد 10 مارس 2019 - 18:20
وهدا ما عملت على تكريسه الدولة العميقة مند عقود طويلة...للأسف نسير نحو الهاوية و التخلف الممنهج
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29
2 - خنيفري الأحد 10 مارس 2019 - 18:21
هذا نتاج للسياسات التي تنهجها الحكومة. كيف يمكن للتلميذ أن يكون متخلقا إلا من رحم ربي وهو يرى الهراوات تنزل على رؤوسهم من طرف القوات العمومية بتحريض من المسؤولين. المدرس منهار نفسانيا وماديا ومعنويا وهذا بالطبع له إنعكاس على جودة التعليم....وزيد وزيد إلخ..
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10
3 - عزيز الأحد 10 مارس 2019 - 18:21
تدهور الأخلاق له علاقة مباشرة بتراجع دور الأسرة و المدرسة. الأولى تم إغراقها بمواد ترفيهية فارغة من القيم و تطبع مع أشكال الإنحراف و العنف و الإنحلال و الثانية تتم شيطنتها يوما بعد يوم لغاية في نفس يعقوب. لا نهضة و لا رقي و لا تقدم دون العمل على الأسرة و المدرسة.
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32
4 - أدربال الأحد 10 مارس 2019 - 18:21
الأطفال يفعلون ما نفعل و ليس ما نقول لهم ....
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11
5 - المدير الأحد 10 مارس 2019 - 18:22
نحن نحصد ما زرعناه في الحقل التعليمي ....
بكل بساطة هذه نتيجة محاربة رجل التعليم ....
فلنعد النظر في المنظومة قبل فواة الاوان ان لم اقل رغم فواة الاوان .......
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25
6 - خالد الأحد 10 مارس 2019 - 18:24
وماذا كان المنتظر بعد ما أصبح المعلم أو الاستاد يعاقب عقوبات قاسية ادا عاقب التلميذ أو التلميذة داخل الفصل. نحن كنا في السبعينات والثمانينات نخشى ونحترم المعلم والأستاذ أكثر من آبائنا
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30
7 - Akram الأحد 10 مارس 2019 - 18:25
المل اخد الاستقالة من التربية ...الوالدين الراجل في المقهى والام تشاهد المسلسلات التركية ....المدرس اصبح همه هو المال ونسي ان عنده رسالة عظيمة....إضراب ورا إضراب ...شحال هادي كان حتى الشارع يربي ...يعني الجار يضرب اي طفل دار بسالة...دبا ممنوع ....المهم مبقى والو
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4
8 - الوجدي الأحد 10 مارس 2019 - 18:26
و الله وصلنا الى مستوى الحضيض ، لا اقدر الخروج مع ابنائي من الاستماع للكلام الفاحش ، اما ما يدور في وسط التلاميذ و التلميذات من كلام ساقط و متعفن لا اسمعه وسط تلاميذ أوربا و اعني بالذكر بروكسيل !
كلام سوقي فاحش، كأنه شيء عادي يتداول حتى داخل الوسط العائلي !
يجبعلى المدرسة ان تضرب بيد من حديد فيما يخص اكلام الساقط داخل المدرسة
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19
9 - السلام الأحد 10 مارس 2019 - 18:26
المسوءولون الوالدين والامن والحريات والجهل والبطالة وفي الجميع اين الدوريات تقوم بالمحاربة الممنوعات ....!.
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7
10 - الفقير الأحد 10 مارس 2019 - 18:27
من بوكماخ الى بوكلاخ
هما اللي بغاو يكلخوا التعليم حيث الى كان التعليم متطور سيشكل خطر على ......لانه سيزيد من الوعي...اللهم خلي الشعب مكلخ وهما يقريو ولادهم في ديكارت
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12
11 - محمد فال الأحد 10 مارس 2019 - 18:29
لطالما وجد الشغب المدرسي على مر الازمنة الا ان الفرق يكمن حاليا في وجود الة لتوثيقه حاليا تتمثل في الهاتف مما يترتب على ذلك مشاهدته من طرف اي كان و اينما كان . يبقى الاساس ان وقت التعلم وقت من ذهب يجد حلاوته من اجتهد و ناضل من اجل نيل العلا وما نيل المطالب بالتمني لكن تؤخذ الدنيا غلابا درست و حصلت على شواهد عليا لم احصل على وظيفة لكنني لست نادما على وقت امضيته في البحث عن المعلومة شكرا للجميع و شكرا لصاحب المقال.
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4
12 - مراقب الأحد 10 مارس 2019 - 18:29
والذي نفسي بيده أصبح المدرس كجندي بلا سلاح يزج به في ساحة المعركة،حيث تمنعه المذكرات التنظيمية من الحاق اي عقوبة بالتلميذ المخالف للنظام الداخلي . يمنع العنف الجسدي والمعنوي واللفظي ضد المتمدرس وفي حالة العكس ينال الأستاذ جزاءا وخيما.
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12
13 - من المسؤول؟ الأحد 10 مارس 2019 - 18:31
المدرسة ليست مسؤولة عن تصرفات التلاميذ مادام انه يتم الاصرار على افراغها من الادوار المنوطة بها وفي مقدمتها تهذيب السلوك .ذكرتم المدرسة ونسيتم الاجهاز على الاسرة وتفكيكها ثم الاعلام الذي ينثر السموم هنا وهناك اضافة الى الانترنت الذي قصم ظهر البعير وكانت القشة الاخيرة.الاساتذة والادارة وكل الفاعلين التربويين غير محميين بتاتا .
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7
14 - الايادي البيضاء الأحد 10 مارس 2019 - 18:31
اعيدوا للمدرسة هيبتها وللاستاذ كرامته يامن يتحملون مسؤولية تدبير التعليم ..فقطار التعليم قد خرج عن سكته . فلا خير في امة ضاع فيها التعليم .ضاع فيها المعلم والتلميذ ..
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8
15 - أبو إسحاق الوسطي الأحد 10 مارس 2019 - 18:33
هذا ما أرادته الدولة من سياسة التعليم، هناك من يهاب الجيل المتعلم المثقف، ولا يهاب التشرميل والشمكير، اولادهم في مدارس البعثات وأبناء الشعب في ردهات القرقوبي الحشيش ...
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5
16 - mbarak الأحد 10 مارس 2019 - 18:34
نعم ، المذكرات التي تحد من سلطة المربي والإداري ، وما يطلق عليه حقوق الطفل ومرصده وجمعيات الخزعبلات هي التي أنتجت هذا النوع من السلوكات اللامسؤولة وهذه الشرذمة من البشر التي تكون سببا في مشاكل لأنفسهم وعائلاتهم وللموظفين وغالبا يكون مصيرهم الشارع .
نعم إنها وزارة التعليم وحرية الطفل
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4
17 - أمين الحجازي الأحد 10 مارس 2019 - 18:34
أخلاق التلاميذ "تتهاوى" في مدارس بسبب العائلة لتي فقدت دورها في التربية و تلقين الأدب و الأخلاق تتهاوى في المنازل قبل المدارس
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6
18 - ملاحظ الأحد 10 مارس 2019 - 18:34
الاستاذ حاليا ليس له لا سلطة مادية ولا معنوية لضبط سلوك التلاميذ المشاغبين وبلجا الى تطبيف قانون سلك احسن لك
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3
19 - محمد الأحد 10 مارس 2019 - 18:36
الوزير الدي اصدر مدكرة البستنة يجب ان يحاسب . تلميد ولا كجيب معاه براد ديال اتاي للقسم و العقوبة صوب الحديقة المؤسسة، س
قي الورد. المشكل هو ان يصدرون مدكرات دون الرجوع الا راي الاساتدة و لا الا المدراء المؤسسات.
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2
20 - jamal الأحد 10 مارس 2019 - 18:37
اتعرفون لماذا تدهورت الأخلاق داخل المؤسسة التعليمية الخاصة او العامة. فقط لأن جل المسؤلين المغاربة على هذا القطاع. يدرسون أبنائهم في البعتات الأجنبية. فهل يجرؤ اي تلميذ ان يقوم بهده الأفعال الدنيئة والجبانة داخل المؤسسة التابعة للبعتة الفرنسية. لا. سيتم طرده في الحال بعد استدعاء ولي أمره. إذن لماذا لا نطبق نفس القوانين في مدارسنا الحكومية.؟؟؟؟؟؟
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5
21 - متتبع 01 الأحد 10 مارس 2019 - 18:38
ليس هناك من سبيل للخروج من هذا المأزق سوى إعادة النظر في المذكرات الوزارية المؤطرة.
و كيف لتلميذ أن يحترم أستاذه في الفصل حيث يراه في وضعية اجتماعية مزرية، حتى جميع النكت تنسج حول المعلم و الأستاذ.
مشكل بنيوي يتطلب إعادة النظر في المنظومة بأكملها.
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3
22 - محمد ريان الأحد 10 مارس 2019 - 18:38
إن إصلاح الناشئة يجب أن يبدأ من البيت أولا وطبعا المشكل يبدأ من هنا فالمربي سواء كانت الأم أو الوصي الشرعي يجب أن يكون على دراية بعلم التربية أو على الأقل أن يكون إنسانا ورعا وصبورا وذو أخلاق حميدة حتى يتطبع به ويحاول تقليده لكن ما يحدث كله العكس فكل همنا أن نوفر لهم ما يشتهونه من لباس وأكل وترفيه دون أدنى مراقبة وتتبع .
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4
23 - الهاشمي الحامدي الأحد 10 مارس 2019 - 18:41
مسؤولية السلوكات المنحرفة التي تعرفها المدرسة العمومية اليوم تتحملها وزارة التربية الوطنية، بالدرجة الأولى، وذلك "بإصرارها على تجنب العقوبات السالبة للحق في التعلم".
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4
24 - حاميدو الأحد 10 مارس 2019 - 18:42
التعليم جسد الأمة اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى....أي مستقبل ينتظر الأمة اذا كان شبابها على هذا المستوى من العبث والتسيب....اللهم أصلح أحوال شبابنا ولا تجعل مصيبتنا في تعليمنا.....
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3
25 - صورفيط الأحد 10 مارس 2019 - 18:43
المعلم والاستاد هما السبب والله يوم السبت شاهدت معلم يغادر المدرسة وهو يلبس (صورفيط كيطما) , تقريبا خاصة بالنوم متسخة ومكمشا المهم عيب ان يحضر المعلم الي القسم وهوا يلبس لباس خاص بالمنزل فكيفا يتصرف التلميد وهو ينظر الي معلمه
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26 - Johaina الأحد 10 مارس 2019 - 18:43
اريد ان أطرح سؤالا وانتظر الرد عليه .
من فضلكم هل سنتصرف كما نشاء وعلى هوانا ونختار العقوبة والحل الذي يرضينا يوم القيامة أم أن العقوبات ستكون بحجم معاصينا والدنوب التي اقترفناها ؟
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2
27 - ابن سوس المغربي الأحد 10 مارس 2019 - 18:44
عندما ترى أسر أمية جاهلة تفتقد هي اصلا التربية تسب و تشتم أولادها في البيت عندما ترى اب يشتم زوجته و زوجة تشتم زوجها و الأب و الأم يشتمون بدورهم أبنائهم عندما تطرد الأم والأب أبنائهم سير تلعب في الزنقة يا ولد الحرام عندما يذهب الطفل إلى مدارس منكوبة من تعليم أخلاق تربية لغات أدب احترام لا موسيقى لا رياضة لا يوجد فيها احترام الطفل ولا احترام الطفل للمعلم ولا يجد سوى معلمين مكشرين أنيابهم عتدما ترى الدولة لا تريد محاربة الفساد مخدرات تدمر شعبها فا انتظر خراب المجتمع
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28 - Naturaliat الأحد 10 مارس 2019 - 18:45
فقدت المدرسة العمومية كل شيء للاسف
لا دين ولا أخلاق ولا قيم ولا حياء ولا تعليم
وكل المسؤولية تعود للوزارة الوصية والأولياء واباء التلاميذ اللذين هم راضون بتلوضعية الحالية

واشعر بمرارة لما وصلت إليه المدرسة العمومية التي تعلمت فيها الكثير في السبعينات والثمانينات والتسعينات .... ياليت الزمان يعود يوما
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29 - صالح صالح الأحد 10 مارس 2019 - 18:47
ليس في الموضوع غرابة. إذا رجعنا شيئا للوراء عندما كانت اﻻم تلد بواسطة القابلة. وترضع مولودها من صدرها وتحمله على ظهرها وتحمله بين يديها وتؤكله من طبيخها وتعلمه النطق بألفاظ حميدة وعند خروجه لخارج البيت لا يسمع اﻻ يرضي الله. وتعلمه محبة اخويه واحترام الكبير والصغير. وﻻ تتلفظ أمامه اﻻ بما يرضي الله.
أما اﻻن. المرأة تلد في المستشفى بشق بطنها ومن بطنها للكروسة ومن الكروسة للصندقة وان بكى فحليب فرنسا هو طعامه وان بكى ترميه في القفز. فﻻ تحمله ولا تقارب منه اﻻ لحظات. وإن كلمته ﻻ تكلمه اﻻ بألفاظ سوقية (لغة افﻻم المكسيك) وباختصار. فكيف ينمو هذا الطفل أو هذه البنت. فﻻ حنان رضعوه وﻻ كلمة عطف سمعوها. بمعنى لقطاء في فراش الزوجية. وليعوذ بالله.
ورحم الله الشاعر. اﻻم مدرسة. ...والباقي معروف.واللهم لطفك يا لطيف.
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3
30 - مول الصوصيص الأحد 10 مارس 2019 - 18:48
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا...الأسرة غائبة عن دورها المتمثل في مراقبة الأطفال وتلقينهم الأخلاق وحسن السلوك،فعوض أن يتم تربية الناشئة على الاحترام والصدق تلجأ الأغلبية الساحقة من الأسر الحديثة إلى عكس ذلك...أما المدرسة فحدث ولا حرج ،حيث باتت سوى مؤسسات للتعليم لأن التربية فقد سلبت منها ليصبح الطفل في يد المجهول حيث يتربى على النغمات النابية والكلام الساقط الذي يصل مسامعه من الأغاني الحالية وكذا من السهر مبحرا في يباب الأنترنيت بكل حرية في ظل غياب تام للوعي الأسري في مراقبة أطفالهم على استعمال التكنولوجيا الحديثة ...
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31 - غيور الأحد 10 مارس 2019 - 18:49
إنها الحقوق الملغومة التي تفرضها علينا المنضمات الصهيونية أين هو المثل الذي يقول قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا الله يرحم التعليم في المغرب
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3
32 - Anas الأحد 10 مارس 2019 - 18:49
على كل مؤسسة ارسال لائحة باسماء المشاغبين و اصحاب التصرفات البلهاء الى المؤسسات الامنية من اجل ادراجهم ضمن افواج التجنيد الاجباري...
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3
33 - citoyen maghribi الأحد 10 مارس 2019 - 18:50
Les résponsables de l'enseignement n'ont aucune formation pédagogique.En France ,il existe une association des représentants des parents d'élèves ,à l'école,au collège et au lycée, élue par les parents d'élève qui responsabilise les parents et défend l'intérêt de l'élève.Les parents sont convoqués par l'école ,le collège pour discuter avec chaque professeur sur le résultat de leur enfants et sur leur comportements.
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34 - مواطن غيور الأحد 10 مارس 2019 - 18:51
هل فقدتْ مؤسسة المدرسة الدورَ المنوطَ بها في تربية التلاميذ وتهذيب سلوكهم؟سؤال وجيه وجامع مانع ولكن الجواب بسيط جدا لقد قررت وزارة التربية والتعليم منح المتعلمين كامل الحرية داخل المدرسة ووفرت لهم الحماية والرعاية حيث اصدرت مدكرة تجرم معاقبة التلاميذ ونسيت ان تجرم تطاول التلاميذ على اساتدتهم فتصبح التلاميد يعنفون اساتدتهم بوحشية لا مثيل لها فمنهم من قطع رقبة استاده ومنهم من شق وجه استادته اذن فلا عجب ادا راينا هذه المشاهد المقززة في المدرسة العمومية لاهداف نجهلها نحن ويعلمها من هم وراء هذا المشروع الخبيث
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0
35 - عيق الأحد 10 مارس 2019 - 18:52
من بعد ما يحصلو على شهادة البكالوريا بمعدل 10 و الغش + ثلاثة سنوات الأولى ديال البطالة عاد غادي يتفكرو دلك ضحك الخاوي
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0
36 - المكلخ الأحد 10 مارس 2019 - 18:53
والله العظيم ان سباب كل هده المصائب هي وزارة التربية والتعليم حسبيا الله ةنعم الوكيل
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0
37 - الله يرحم العلم الأحد 10 مارس 2019 - 18:53
الانحلال الأخلاقي التلميذ عدة أسباب المدرسة الأولية أي عدم التربية وكما نعرف تربية المنزل تبخرها تربية الشارع " إن كانت التربية موجودة اصلا بالمنزل" والمدرسة الثانوية أي التعليم.....
لقد قيل كل شيء ولم يتبقى شيء يقال ولا حول ولا قوة إلا بالله
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0
38 - أستاذة بالإعدادي الأحد 10 مارس 2019 - 18:54
لعل تعديل سلوكيات التلاميذ بالقيام ببعض المهام داخل المؤسسة وخارج وقت الدراسة هذي من الممارسات التي كانت تنهجها المدرسة العمومية في الستينات والسبعينات حيث أن التلميذ هو من كان يغسل المراحظ ويكنس الأقسام لم يكن هناك ما يسمى بالشاوش حاليا اما فساد سلوكيات التلاميذ فتعود بالدرجة الأولى إلى منع التأديب بالطرق السابقة كل حسب الخطأ الذي ارتكبه بدريعة حقوق الإنسان حتى أصبح التلميذ يفهم ان ما يقوم به هو حقه الاكل في القسم شرب الشاي تناول سيجارة الدفاع على النفس بتعنيف الاستاذ... ايوى هذا هو حال التعليم حاليا الكلاخ والبسالة
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39 - حميد النواري الأحد 10 مارس 2019 - 18:57
أخفقة المدرسة معرفيا بكل المقاييس و وهاهي تخفق تربويا تنتج أجيالا بدون وعي ولا أخلاق
والمسؤول الأول والاخير هي الدولة
هذه الاجيال هي التي تذيق المخزن العميق أيام سوداء لا يخيفها الاب ولا الاستاذ ولاا المدير والاقائد ..
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0
40 - aadrao usa الأحد 10 مارس 2019 - 18:58
هادا مايريده المخزن هو إشغال المجتمع و أن يبقى المجتمع بعيدا عن ماهو معقول . وتبقى التروة و حقوق مقتصرة على أناس معينين .
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41 - أستاذ فرض عليه التعاقد الأحد 10 مارس 2019 - 18:58
المشكل مرتبط بأزمة وخلل في المنظومة القيمية، وتخلي الأسرة عن دورها، وغياب العقوبات الردعية والزجرية، وهذا للأسف مرتبط بالمدرسة العمومية دون نظيرتها من المدرسة الخصوصية... الله المستعان
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42 - issam الأحد 10 مارس 2019 - 18:59
الدولة غائبة، العائلة غائبة، دور الشباب منعدمة، الإعلام لا سمعي لا بصري عامر غير بتفاهات إذن هذه نتيجة طبيعية لإنحطاط أخلاق التلاميذ
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2
43 - الدكالي الأحد 10 مارس 2019 - 18:59
تدمير الامم يمر عبر تدمير الشباب و تدمير الشباب يمر عبر تدمير التعليم و نشر الجهل ! سوف نبقى تحت الصباط ، ثرواتنا منهوبه و اعراضنا مهتوكه ، و عظم الله اجركم في المغرب ! اين انتم يا اولياء الله حتى تروا مدا فعل السفهاء و اتباع الشيطان بنا ! مدد مدد مدد يا رسول الله
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44 - أستاذ الأحد 10 مارس 2019 - 19:00
التعليم منذ سنوات و هو يجري نحو الهاوية و الوزارة سعيدة بذلك لأن فيه فرصة لإعطاء أبناء الذوات الفرصة للتحكم في البلاد بعد آبائهم.. كل القرارات الوزارية تضرب التعليم العمومي لأباء الشعب الفقراء في الصفر ليبقوا دائما صفرا لا قيمة له.. و الآباء غايتهم الوحيدة من إرسال أبنائهم للمدارس هي التخلص من إزعاجهم في البيت لبعض الوقت.. وا أسفاه على أبناء الشعب.. مصير مجهول و عبيد لشيطان البطالة الذي ينتظرهم
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45 - الحسين الأحد 10 مارس 2019 - 19:00
رحم الله من قال .يامعشر القراء ياملح البلد
من يصلح الملح اذالملح فسد.
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46 - الحمد لله الأحد 10 مارس 2019 - 19:02
و فينكم يا احسن حكومة حنت اديكم بانت عا في الاقتطاعات والزيادة في الاسعار و عباد الله و 9 مليون في الشهر و مدار والو عا كفسها او زاد
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47 - حسام الأحد 10 مارس 2019 - 19:02
من أجل الحد من ضاهرة العنف ضد تلاميذ والمعلمين وشبكل نهاءي يجب تزويد الأقسام بكاميرات توثق بالصوت والصورة كل مايجري داخل المؤسسات التعليمية
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48 - cae الأحد 10 مارس 2019 - 19:04
الكل يتحمّل المسؤولية : الأسرة الوالدين الإعلام المدرسة الدولة المجتمع.
إذا تدخلّ الخال و نص ابن اخته : انهالت عليه أم الولد : ماتقيش ولدي. ديها فولادك.
إذا تدخلّ المعلم لتقويم سلوك التلميذ : انهال عليه الوالدان خليه ايدير مابغا.
إذا تدخل الوالدان، فرقعت جمعيات حقوق الطفل ماتقيش ولدي
إذا تدخل الأمن الوطني : بدأ صياح و بكاء الأمهات..
....
نهار كان الراجل راجل كان كولشي بخير دبا الراجل مجرد ذَكَر فصلي صلاة الجنازة
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49 - جلال الأحد 10 مارس 2019 - 19:09
لقد قلناها مرارا وتكرارا.عندما ازيلت العصا من المدرسة انهارت التربية والدراسة معا.نحن العرب شعب كما يقال في الدارجة.كاموني.إلى متحكينا منعطيو الريحة.وكفا.
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50 - jeep الأحد 10 مارس 2019 - 19:09
تلميذ بحوزته 6 هواتف محمولة أثناء الامتحان. يسحبهم الأستاذ المكلف بالحراسة. فيناديه التلميذ مهددا "ليس لك الحق في ذلك".
الإدارة تقول "غير سلكوا معهم مازال صغار".
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51 - مواطن الأحد 10 مارس 2019 - 19:11
للاسف الدولة لا تتحمل مسؤوليتها لرد الاعتبار للاستاذ و للمدرسة العمومية .
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52 - مغاربي الأحد 10 مارس 2019 - 19:18
انتم تحتقرون اساتذتهم وتبخسون حقوقهم فكيف تريدون منهم ان يحترموهم انتم كذلك الاب السكير الذي يطلب من ابناءه الا يتناولوا الخمر وهم من يساعدونه على خلع ملايسه كل مساء من فرط السكرانه قذوتهم اذا انتم المسءولون تتعاملون مع اساتذتهم بالخشونة وهم يقومون بالفعل نفسه فلا غرابة اذا
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53 - حسن حوريكي الأحد 10 مارس 2019 - 19:20
مساهمة أولية في النقاش=المدرسة المغربية لعبت دورا محوريا في جميع التحولات والتطورات التي عرفها المجتمع المغربي ،ولا زالت مؤهلة لذلك ،لذافنحن نرى بان"تربية التلاميذ وتهذيب سلوكهم "ليست مسؤولية المدرسة فقط
كما ان القول بان "تلاميذ اليوم سائرون نحو الهاوية ..."كلام يجانب الحقيقة لان المدرسة المغربية يوجد بها ايضا تلاميذ في المستوى وبجميع المستويات .لذا نحن نقول انه يستسحن اعمال القانون والوسائل و الطرق التربوية وبدون هوادة في حق كل من سولت له نفسه التفكير في "تسفيه اقسام المدرسة المغربية .وبالمناسبة سنعود الى هذا الموضوع ان شاء الله بشكل مفصل
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54 - وزارة التعليم وليست التربية الأحد 10 مارس 2019 - 19:24
هي في أحسن حال وزارة التعليب أو التعييب، أو التعجيز
أما التعليم، فبعدنا عليه شحال هادي
أما التربية كلام آخر
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55 - وزاني الأحد 10 مارس 2019 - 19:31
نفس تعامل المشرملين والمجرمين مع الشرطة والقانون يقع من طرف التلاميذ مع المدرسة والمدرس
اذن الخلل واضح ومقصود حتى ، لان التساهل في الردع يخلق ويشجع على التغول والتوحش والتطرف في الانحراف لان الرادع سهل ويمكن تحمله.
راجعوا التاريخ وخاصة فترة الاستعمار ...لايفل الحديد الا الحديد.
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