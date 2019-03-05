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كُتّاب وآراء
"أوزون" تتوج ملكة جمال عاملات النظافة لـ2019
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تنظم مجموعة أوزون للبيئة والخدمات الحفل السنوي لنساء أوزون تحت شعار: "جمال ونظافة"، بفندق صومعة حسان بالرباط يوم الجمعة 08 مارس 2019 على الساعة الثالثة زوالا.
هذا الحفل الذي سيشهد تتويج ملكة جمال عاملات النظافة بالمغرب وإفريقيا لعام 2019، بحضور ومشاركة نجوم الفن الكبار نعيمة المشرقي، نعيمة إلياس، بشرى اهريش، سكينة درابيل، سامية أقريو، السعدية أزكون، نورا الصقلي، ابتسام الوالي، وشخصيات تمثل مختلف مجالات الإبداع المهتمة بالبيئة وقضايا المرأة، سيكون مناسبة للاحتفاء بعاملات النظافة والأطر النسائية بالمجموعة والتنويه بجهودهن كصانعات لجمال ونقاء المدن بمختلف جهات المملكة والبلاد العربية والإفريقية.
كما ستحتضن جمهورية مالي، في اليوم نفسه، حفلا آخر بالعاصمة باماكو التي تدبر مجموعة أوزون للبيئة والخدمات نظافتها بفريق من العمال والمستخدمين يشكل النساء به نسبة 60%.
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة تدبر قطاع النظافة في 57 مدينة مغربية وثلاث دول إفريقية (مالي، السودان، ساحل العاج)، وتتوجه إلى الاستثمار في مجالها في دول إفريقية أخرى، وقد حرصت على خلق فرص شغل تجاوز عددها 8700 عامل، وأسطول ضخم من الآليات يزيد عن 1200 آلية.
وتعتبر مجموعة أوزون للبيئة والخدمات المقاولة المواطنة الرائدة بالمملكة المغربية في مجال تدبير قطاع النظافة، الأمر الذي مكنها من الحصول على شهادة تقدير من منظمة المدن العربية لمساهمتها المتميزة في فوز مدينة العيون بجائزة السلامة البيئية سنة 2015 وشهادات "الايزو" العــالمية (ISO 9001)للجودة، و(ISO14001) للبيئة و(OHSAS18001) للصحة والسلامة في العمل.
بالإضافة إلى حصولها على شهادة التصنيف الوطني من الدرجة الممتازة (A) الممنوحة من طرف المديرية العامة للضرائب "دافعي الضرائب المصنفة"، كما حازت على جائزة التنمية الإفريقية سنة 2017 صنف تدبير النفايات.
وفي الاستطلاع الأخير الذي أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء لدى مختلف وسائل الإعلام في المشهد الإعلامي المغربي لاختيار أفضل 12 شخصية مغربية طبعت 2018 بعطاءاتها، اختير السيد عزيز البدراوي، الرئيس المدير العام لمجموعة أوزون للبيئة والخدمات، كشخصية العام في فئة "البيئة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة" لمساهمة مجموعة أوزون في الحفاظ على البيئة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
مجرد انتقاد بسيط و رغم دلك بادرة حسنة تعيد الاعتبار للدين يعطون أكثر مما ياخذون و خصوصا مع مواطنين أغلبيتهم غير منظمين منهم من يترك حاوية القمامة و يرمي المهملات في الطريق و من يرمي كيس النفايات من الطابق الرابع
رجوعا للموضوع فأحسن عمل في الدانمارك هو في النظافة و خصوصا سائق شاحنة النفايات و العمل في الشركة يتم قبول فقط الدين من أصل دانماركي فحتى و ان دهب عندهم مجنس فسيردون عليه بأنهم ليس في حاجة لعمالة في الوقت الراهن
المجنسون مطلوبون لسياقة الحافلات و الطاكسيات لأنهم معرضون لأمراض الدهر و الروماتيزم بسبب استخدام المكيفات