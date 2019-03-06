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الرئيسية | مجتمع | "الحوار العقيم" يشحن صدور "أساتذة الزنزانة 9" ضد وزير التربية

"الحوار العقيم" يشحن صدور "أساتذة الزنزانة 9" ضد وزير التربية

"الحوار العقيم" يشحن صدور "أساتذة الزنزانة 9" ضد وزير التربية
هسبريس - مصطفى شاكري
الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:00

تصعيد جديد يلوح في الأفق بين وزارة التربية الوطنية و"أستاذة الزنزانة 9"، بعدما أعلنوا عن إضراب وطني جديد لمدة ثلاثة أيام متوالية، بدءا من الإثنين المقبل إلى غاية يوم الأربعاء 13 مارس، مع خوض اعتصام ممركز بالعاصمة الرباط يومي الإثنين والثلاثاء، تتخلله أشكال نضالية "نوعية" و"تصعيدية"، من أجل المطالبة بـ"الترقية الفورية إلى السلم العاشر بأثر رجعي مالي وإداري منذ موسم 2012- 2013".

"التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9" قالت إن المحطة النضالية تأتي في "خضم المعاناة النفسية والمادية لأطر وزارة التربية الوطنية بمختلف فئاتها، نتيجة السياسات الارتجالية واللامسؤولة للحكومة والوزارة الوصية، وردا على مسلسل الحوارات الصورية والمغشوشة التي لم ترق إلى مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية عموما، ثم سجناء وسجينات الزنزانة 9 على وجه الخصوص".

وأضافت التنسيقية سالفة الذكر، في بيان توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، أنها "تواصل برنامجها النضالي التصعيدي استجابة لرغبة الأساتذة والأستاذات ضحايا السلم 9، الذين قاطعوا الامتحان المهني وهم رافضون لجميع أشكال الترقية التقليدية، ومدافعون عن مطالبهم المشروعة كاملة، وعلى رأسها الترقية الفورية بأثر رجعي مالي وإداري منذ موسم 2012- 2013".

وندد البيان شديد اللهجة بـ"القمع الهمجي الذي يطال الأشكال الاحتجاجية السلمية، خلال جميع المحطات النضالية (محطة 8-9 أكتوبر، محطة 13-16 نونبر، محطة 31 دجنبر- 03 يناير، محطة 18-23 فبراير)"، رافضاً بشكل قاطع ما أسماه "الحلول الترقيعية العقيمة المقترحة في اجتماع 25 فبراير من الموسم الحالي، وكل ما يصب في الطرق التقليدية للترقية، باعتبارها قرصنة واضحة لأقدمية أساتذة الزنزانة 9".

واستنكر المصدر ذاته "سياسة الترهيب والشطط التي تمارسها الإدارة، في محاولة منها للإجهاز على الحق الدستوري في الإضراب"، معلنا "تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها"، وداعيا جميع الإطارات النقابية إلى "تحمل كامل المسؤولية تجاه الملف المطلبي الواضح لأساتذة الزنزانة 9".

وفي هذا السياق، قال محمد بوخريص، المنسق الوطني لأساتذة "الزنزانة 9": "كما تعلمون خرجنا من محطة نضالية في الرباط، ممتدة من 18 إلى 23 فبراير الماضي، لتعقد بعدها وزارة التربية الوطنية لقاءً مع النقابات التعليمية في إطار الحوار القطاعي، لكن النتائج كانت مخيبة للآمال، ولم نكن نعقد عليها الآمال بطبيعة الحال".

وأضاف بوخريص، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هذه المحطة رد على مخرجات الحوار التي نعتبرها عقيمة ولا ترقى إلى تطلعات أساتذة الزنزانة 9، ومن ثمة تعتبر محطة للإنذار الأخير للوزارة الوصية؛ فإن لم تلتقط الإشارة بشكل جيد، من خلال حل الملف بأثر رجعي مالي وإداري منذ موسم 2012- 2013، سنتخذ أشكالا نضالية أكثر تصعيدا وغير مسبوقة".

وأوضح المتحدث أن "الأشكال التصعيدية قد تصل إلى تجميد العضوية بشكل كامل في الحياة المدرسية، عبر مقاطعة الأندية المدرسية بجميع الأنواع، وكذلك مقاطعة مسار وتسليم النقط، ثم الدخول في إضراب مفتوح خلال أبريل المقبل"، وزاد: "لم نحسم النقاش بعد، لكن الأشكال المقبلة سائرة في هذا الاتجاه النضالي التصعيدي، ما يستدعي التعامل بجدية مع مطالبنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - بوشتة ايت عراب الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:19
الله يحضر السلامة من هذا النوع من البشر- علاش؟ و كأن الدولة لا تؤذي لهم رواتبهم و كأن تغيير الاطار هو الخلاص و سوف يغنيهم و فيه ملايير من الدراهم.... علما ان غالبية الاساتذة لهم موارد مالية اخرى من عمل في المدارس الخاصة و من ساعات اضافية و وداديات و تجارة و فلاحة الخ--- في دول اخرى حدث ان عرفت دولهم صعوبات و ازمات مالية و اقتصادية مثل اليونان و تركيا و اسبانيا و حتى فرنسا و نيوسلاندا و السودان و الاردن و فلسطين و سوريا و العراق الخ لدرجة ان الدولة لم تعد تقدر على اداء الاجور و كانت اجور المعلمين و الموظفين تتعطل مدة 6 او 7 اشهر و الناس صابرة بما اعطاها الله و في اليونان لم تعد الابناك تمنح اكثر من 20 يورو للجميع و الاجور لا تؤدي و مع ذلك لم نسمع مثل هذه التظاهرات المتطرفة جدا - في المغرب الدولة دوما لم تتخلف يوما عن اداء اجور الموظفين و مع ذلك "شوفو الفوضى الله يحد الباس و يحضر السلامة' - و كأن البلد لا خضرة فيه و لا خبز و لا اي شيء - الحقيقة هي ان الموظف في المغرب اصبح يعتقد انه برجوازي بخلاف دول الغرب حيث ان الموظف هو فقير و الامتياز هو انه يحصل على راتب كل شهر لا اقل و لا اكثر اي
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-58
2 - موظف مجاز الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:28
لابد من الترقيه للموظفين اصحاب الشواهد في جميع الوزارات لانها حق وليس امتياز
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9
3 - متتبع الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:29
كيف يمكن لاستاذ يتقاضى 4000 درهم ان يعطي في عمله ربما يمكن اعتبار 4000درهم منحة شهرية وليست اجرة.حشووووووومة و الله
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22
4 - عفوا يا أستاذي الجليل الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:33
استغرب لبعض البشر يتكلمون من فراغ
ان اكثر فئة مهمشة في هذه الوزارة هي هذه الفئة وملفها من أكثر الملفات الواقعية والاكثر موضوعية استغرب من هذه السياسة الممنهجة والحيف ضد هذه الفئة
فمزيدا من الصمود يا اساتذة ويا أستاذات
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23
5 - سجين الزنزانة الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:37
إلى صاحب التعليق 1.
دير الخير فراسك وسير قرا على ملف السلم 9و أجي هضر بلسان العاقل ماشي لسان الحاقد.
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19
6 - العربي الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:41
وأخيرا الأساتذة فاقوا بعد سبات طويل. العز غيرجع لمهنة التعليم بفضلنا نحن الشباب. مكاين غي الإضرابات والاحتجاجات حتى نوليو حسن من الأطباء والمهندسين والقضاة في المانضة بل أفضل حتى من الوزراء والبرلمانيين فنحن أساتذة نعلم ونكون هؤلاء ولا يجب أن يكونوا أفضل منا. يا سلاااااااااام واخيرا رجع العو ديال أيام زمان
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11
7 - Saad.fr الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:50
الوزراء رواتبهم بالملايين البرلمانيين بالملايين ناهيك عن التعويضات و الامتيازات اما الأجير و الموظف فالرواتب بالدريهمات ناهيك عن الإقطاعات و تامارا و الله ظلم بعينه
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