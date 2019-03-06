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الرئيسية | مجتمع | بنكيران ينتعش بالجنائز ويرتدي جلباب "الواعظ الديني" في المقابر

بنكيران ينتعش بالجنائز ويرتدي جلباب "الواعظ الديني" في المقابر

بنكيران ينتعش بالجنائز ويرتدي جلباب "الواعظ الديني" في المقابر
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:00

بجلْبابٍ أسْودٍ ولحيةٍ كثيفة وأمَام جموعٍ غفيرةٍ من النّاس، ظهرَ عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، في إحدى المقابر لتشْييعِ جنازة أحد المتعاطفين مع الحزب، قبلَ أنْ يقُوم بإلقاءِ خطاب وعظي ديني، أوْصى من خلالهِ الحاضرين بالاستقامة في أمور الدنيا حتى "نلقى الله ونحنُ مؤمنون"، وفق تعبير الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية.

وباتَ حضورُ بنكيران في الجنائز والمقابر طاغياً ولافتاً للأنظار، خاصة بعدما أصبحتْ خرجاته تُنقل بطريقة مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيثُ يتكلّف سائقه الشخصيبنقلِ مراسيم الجنازة التي يحضرها، بالإضافة إلى كلمته أمام الجموع عبْر تقنية "الـLive".

وحضرَ بنكيران، الذي ابْتعد عن الأضواء والميكرفون، تشْييع جنازة والد غنامي محمد، نائب رئيس مقاطعة الفداء، في إحدى مقابر مدينة الدار البيضاء، مورداً أنه "تركَ مشاغل الدنيا وقاطعَ اجتماعاً كان سيحضرهُ وتوجّه صوب المقبرة لحضور جنازة الأخ غنامي، الذي عرفت فيه عدة خصال حميدة الذي من حقه عليَّ أن أكونَ معه في هذه الساعة".

ودعا بنكيران، واقفاً على رأس قبر المُتوفى، الحاضرين بلغة المرشد والنّصوح إلى الاستقامة في الدنيا، وقال: "نحن لسنا طائفة وليس كلُّ من دَخل معنا قد وضع رجله في الجنة، ولا كل من خرج منا فهو مهدد بجهنم، ولن نعلم مصيرنا إلى حين أن نلقى الله"، قبل أن يقوم بالترحّم على رجالات الدعوة الإسلامية في المغرب واحداً واحداً، مُخصا بالذكر عبد الله باها، صديقه في المشوار الطويل في الدعوة الإسلامية.

وبلغة الوعْظ، خاطبَ بنكيران، الذي كانَ مرفوقاً بحراسه الشخصيين، الحاضرين قائلاً: "وفاة آبائنا، أي الجيل الأول من دعوتنا، إنذار مبكر لوفاتنا نحنُ. ونرجو الله أن يزيد إيماننا حتى نلقاهُ ونحن مؤمنون"، مشيرا إلى أن "الاستقامة مطلوبة كل وقت وفي كل شيء؛ في العمل، في الكلمة، في النظرة، في العلاقة مع غيرنا".

ويرى علي الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، في تعليقه على حضور بنكيران الدائم في الجنائز والمقابر، أنَّ في ذلك رسالة تعكسُ أنَّ رئيس الحكومة الأسبق يريدُ أن يلْعب على كلّ الواجهات الدينية والاجتماعية والأخلاقية، خاصة أنَّه يقرُّ نفسياً بأن باب العودة إلى المجال السياسي قد أُقفلَ نهائياً في وجههِ".

ويشير الشعباني، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن "بنكيران يحضرُ في جنازات لتشييع شخصيات عادية، وفي مقابر أخرى لتشييع جنازات شخصيات سياسية ورياضية. كما يحضرُ للترحم على قبور موتى قضوا"، مورداً أن "هذا الحضور الدائم في المقابر يعكسُ محاولة بنكيران الحفاظ على شعبيته".

ويزيدُ الباحث والأستاذ الجامعي قائلاً: "بنكيران مقتنع بأنه لن يلتقي مع المواطنين سياسياً، ولذلك التجأ إلى المنفذ الديني والاجتماعي حتى يقول للمغاربة بأنه لا يزال حياً وفاعلاً موجوداً"، مشيراً إلى أن "بنكيران يحاول لعب دور الفقيه، الذي يخرجُ في الجنائز ويزور المرضى، بدل دور السياسي الذي لم يعدْ موجوداً".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - استغراب الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:06
اعطوني 9 المليون و اعدكم باني ساحضر جميع جنائز المدينة التي اقطن فيها و اقم واعظا متعظا متخشعا . فقط ٩ المليون شهريا
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16
2 - hassia الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:06
نسا السوسى بشحال كيعيش,لمغاربة مولفين بالخبز وتاي,وبداكيتغبن معندوش باش يعيش.واش مشى مغربى.ويقنع بمحراشة وكاس اتاي.لكم النضر
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7
3 - mohamed الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:07
بنكيران انتهى سياسيا والتقاعد الذي اهداه الملك معناه الله يعاونا ويعونك.
غير خليونا ننساوه لان نقل حركاته وسكناته هي التي تنعشه.
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11
4 - هاشمي الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:07
يخادعون الله و الذين آمنوا و ما يخادعون إلا انفسهم و ما يشعرون.
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16
5 - باغي نعرف الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:11
الخضار في المارشي البناي في الشانتيي الكارديان في البار كينغ أو لفقيه في الروضة رحم الله من عرف قدره
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0
6 - رسالة الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:13
اسمع أيها الرجل ذا الجلباب الأبيض ،لن ننسى يوما أنك ظلمتنا ،لن نسامحك أبدا ،ولن ننسى أنك كنت وسيلة من وسائل التعذيب.تحضر الجنائز ولا تتعظ.ستموت يوما ولن نسامحك أبدا.
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7 - zirlo الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:13
حتى نلقاه و نحن مؤمنون و براتب تقاعد سمين من عرق دافعي الضرائب في عمل من 5 سنوات كله تهريج و ضرب للقدرة الشرائية للمواطنين. هذاك هو الايمان و الا فلا
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8 - الله يعطينا ثورة تاريخية الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:14
في 2011 قبل ما يحقق الحلم ديالو كان تيشبه في صدام حسين في اليوم لي جبدوه من الغار وها هو اليوم عندو الخلصة اكثر من الملوك ديال الدول الاسكندنافيه اه يا خوتي المغاربة 9 مليون سنتيم في الشهر
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9 - مصطفى المذكوري الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:14
لبس الثعلب يوما لباس الصالحين
فخدع به قوم البوجاديين
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10 - وفاء الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:15
الله ياخد فيه الحق و المستحق خرج على التعليم و الموظفين و زايدها بتسنطيح
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11 - حكيم الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:16
هد الرجل دمرة قدرة الشراىية المواطن البسيط وزاد فى كل شى الماء الكهرباء الكزوال سن التقاعد مع أنه يتقضا 90000درهم فى تقعده المريح هد الشخص لا يحق له إعطاء الموعضة لناس فقيد الشى لا يعطيه كل المغاربة يدعون له الله يخود فيه الحق حتى الأطفال الصغار زاد لهم فى الساعة ويخرجون من ديارهم إلى المدرسة فى الضلم لاحول والاقوة الآ بالله العالى العضيم
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12 - أيمن الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:16
بنكيران يكثر من زيارة المقابر لكي يستأنس بالأجواء و يتعرف على الأسئلة التي سوف يطرحها عليه عزائيل يوم وفاته، و إحدى هذه الأسئلة هي : لماذا خنت الأمانة يا بنكيران؟ لماذا خنت من أعطاك صوته و فوضك أمره؟ لماذا خنت شعب بأكمله من أجل تقاعد لا تستحقه و حراس الشعب من يدفع أجورهم؟ لماذا خنت الأمانة يا بنكيران و أنت الواعظ و الناصح؟ لماذا خنت يا بنكيران الشباب العاطل و تدخلت لتوظيف أقاربك؟ لماذا اقتطعت من أجور الموظفين الفقراء و منحت اقتطاعتهم للقطط السمان؟ لماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حسبي الله و نعم الوكيل في كل متأسلم منافق.
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13 - مغربي مقهور الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:16
الذي يجب عليه الاستقامة هو ابن خيران و جماعته. هو الان بدأ حملته الانتخابية في المقابر هذه خطته الجديدة . أراد أن يذخل الحكومة هذه الانتخابات باسم الموت. خرجوا علينا أو خرجوا على ولادنا. سيروا لهلا يربحكم يا جماعة الشفارة و الفساد يا جماعة المكبوتين
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14 - Reda الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:16
الرضاعة و الكرسي و السلطة اصعب شيء يمكن أن ينتزع من البشر
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15 - مغترب1 الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:17
لم أجد ما اقول يريد الضهور كيفما كان حب السلطة والاضواء من الصعب أن يتخل عنهم الإنسان بسهولة الله اشافي واها.....
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16 - حاميدو الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:17
بديك النية تلقى الله يا صاحب الاستقامة والنزاهة والايمان....راه أول ما تسأل عنه يوم القيامة تقاعد السبعة ملايين من أين حصلت عليه وكيف حصلت عليه وهل ساهمت فيه بسنتيم واحد ....بالأمس تاجرت في الأحياء واليوم تتاجر بالأموات.
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17 - الحمد لله الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:17
بسم الله بالله عليكم اتركو معالي رئيس الحكومة الاسبق يقول ما يشاء في عهد ولايته نسي شيئا ما في تخريب الشعب اعطوه فرصة اخوكم في الله مغربي
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18 - يوسف الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:18
ويشير الباحث الاجتماعي ههههه كثرة التحليلات الفراغة عن رجل يعيش حياته بكل بساطة. وحتى فساعة الموت كتحللوا فيها.هذا الرجل سيذكره التاريخ بإنجازاته و مواقفه وحتى هفواته - فهو ليس نبيا مرسلا - شاء من شاء وأبى من أبى !
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19 - مراكش الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:20
إنه السامري الذي يقتات بدم الموتى وعرق العمال، لا أسامحه على ما اقتطع من أجرتي لفائدة صندوق تقاعد منهوب إلى يوم البعث.
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20 - سعد الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:20
في عهدة السيد بن كيران اقسم بالله انناعيشنا الفقر الشديد ولا زلنا نسمع بالإنجازات وبالاستراتجيات و بالأشياء الغير المسبوقة وووو تقهرنا
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21 - ملاحظ تربوي الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:22
حملات انتخابية قبل الأوان لقضاء مصالحه الشخصية و الحزبية.مرة عبر قطاع الرياضة،و تارة أخرى غبر المقابر كواعض ديني . ربما،نسي أو يتناسى أنه يأكل السحت و ذلك من خلال استفادته من راتبين في التقاعد و لازال يبحث عن اشياء اخرى.حسبنا الله و نعم الوكيل.
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22 - MOHAMMED MEKNOUNI الأربعاء 06 مارس 2019 - 14:22
بالنسبة لبنكيران أصبح كمن يضرب السكين في الماء هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فحزب العدالة فضحت ألاعيبه وسيفجر من داخله وماقضية حامي الدين وماء العيننن وكلمة السيد العثماني في حقها لدليل قاطع على أن صراعاته الخفية ستزداد حدتها مما يصعب على قياديه التحكم في أعصابهم .
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