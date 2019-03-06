أكاديميون: "الاقتصاد الجنسي" طابو .. البغاء يكشف تناقض المجتمع

هسبريس - مصطفى شاكري

قالت نزهة الصقلي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية سابقا، إن "ظاهرة البغاء عبارة عن طابو داخل المجتمع المغربي، يقابله رد فعل عنيف من قبل الآخرين. ولعل الفيلم الشهير "الزين اللي فيك" دليل على ذلك؛ لأنه شهد هجوماً قويا على الممثلة التي لعبت الدور كأنها من أكثر المجرمات، بينما لم يُوجه الهجوم بتلك الحدة إلى مخرج الشريط؛ وهو ما يعكس عدم عقلانية رد فعل المجتمع".

وأضافت الصقلي، خلال اللقاء العلمي الذي احتضنته أسوار كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء، عشية الثلاثاء، حول قراءة كتاب "البؤس الجنسي والبغاء"، الذي ألّفته أستاذة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، فوزية برج، أن "أهمية المؤلف تكمن في تكسير حاجز الكتابة حول موضوع له حساسية كبيرة؛ لأنه يصنف ضمن الطابوهات، وما يرافق ذلك من اختلالات وظلم وغياب للمنطق".

وأوضحت القيادية في حزب التقدم والاشتراكية، بأن "الموضوع صعب المنال؛ لأنه له علاقة بقضايا مجتمعية وصحية عدة، من قبيل العلاقات الجنسية خارج الزواج والحمل غير المرغوب فيه والإجهاض والصحة الإنجابية، بحيث لم نستطع تجاوز القوانين المؤطرة لذلك، بفعل وجود بعض الإيديولوجيات التي تريد الإبقاء عليها، في الوقت الذي نتحدث فيه عن دستور جديد أتى بحقوق المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف، لاسيما في ظل الالتزامات الدولية التي وقع عليها المغرب".

وشددت المتحدثة على أن "المرأة تُسامح زوجها الخائن بفعل نظرة المجتمع إليها، بينما لا يستطيع الرجل ذلك لو ضبطها متلبسة، وحتى إن أراد سيواجه رفض المجتمع، فضلا عن كون المرأة يُمنع عليها القيام بعلاقات جنسية قبل الزواج، في حين يجب على الرجل تجربة الأمر لأنه يعد ضمن علامات الرجولة، وفق تصور المجتمع؛ ما يعكس التناقضات التي تعتري المجتمع"، مشيرة إلى "غياب التكوين في الصحة الإنجابية داخل المجتمع".

من جهته، أوضح موليم العروسي، أستاذ للفلسفة متخصص في علم الجماليات، الذي أبحر في ثنايا الكتاب الذي تطرق إلى معضلة مسكوت عنها في المجتمع هي "البغاء"، في إحالة مباشرة على ما بات يسمى اليوم بـ "الاقتصاد الجنسي"، أن "الكتاب كان يمكن أن يكون رواية، فالأمر يتعلق ببؤس على مستويات متعددة؛ اجتماعي وجنسي وفكري وروحي، ومن ثمة تضافرت لتعطي للظاهرة وجهها البشع، ما جعل الكاتبة تحاول أن تظهر نصاً تأسس على الحكي والسرد".

وأبرز العروسي، في سياق حديثه عن الظاهرة، أن "الكِتاب نزع القناع عن لعبة التعفف الاجتماعي، وفق الكاتبة؛ لأنه عبارة عن موضوع ظل يوجد ضمن خانة الطابوهات، حتى على مستوى البحث العلمي، لاسيما إن كان الباحث أنثى، إذ عبرت بنا من الدراسة الميدانية إلى حالات وجدانية في أحايين كثيرة، ما جعلنا لا نحس ببرودة البحث العلمي الصارم بدون قناعات"، معتبرا أن "الموضوع صعب في مجتمع ذكوري تتأسس عقيدته في الجنس على "إذا ابتليتم فاستتروا"، بل أكثر من ذلك صارت العقيدة سياسية وتتبناها تيارات سياسية، وهنا يكمن أصل المشكل".

أما، عبد الكريم بلحاج، أستاذ علم النفس الاجتماعي، فقد تطرق إلى "بؤس المواقع بفعل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الجمع بين وضع سوسيو اقتصادي لفئة مجتمعية من جهة، ووضع يعتبر أحيانا مهنة (البغاء) توجد على هامش المجتمع من جهة ثانية، لكن علم النفس الذي يهتم بالعمل يعتبر أن الشروط المحددة للمهنة غير متوفرة في حالة البغاء، لأنه نشاط غير مقنن (Informel)".

وتساءل بلحاج عن كيفية تحول البغاء في المجتمع المغربي من "المراسيم التي كانت تنظمه خلال عهد الحماية إلى نشاط غير مقنن، بعدما صار يُحارب من قبل السلطات والمجتمع معاً؛ لأن التمثلات الاجتماعية حول الموضوع تدخله في الطابوهات والقدحية"، مشيرا إلى صعوبة البحث العلمي بالمغرب، إثر "رفض المسؤولين منح الباحثين رخص إجراء البحث الميداني، بينما تطالب المجلات العلمية المحكّمة الباحثين بالإدلاء برخص البحث، بغرض إثبات المعطيات المنشورة".

من جانبه، اعتبر عبد الباقي بلفقيه، أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن "القاموس مستخدم من الهامش، وهو نتاج للأدنى (البغاء)، أي الهامشي، بحيث لا يمكن مقاربة الموضوع من زاوية الأسئلة المغلقة أو الاستمارة، لذلك توفقت الكاتبة في معالجة الموضوع، عبر السيرة الذاتية التي تعكس قصة حياة وحياة اجتماعية في آن واحد، لأنها تطرح إشكالية إبستيمولوجية تتعلق بالفرد والمجتمع".

"هل للأدنى (البغاء) أي قيمة اجتماعية داخل مجتمع رأسمالي إسلامي؟. لا قيمة له إذا ارتبط بالدقة والاحتراس"، يورد بلفقيه، قبل أن يغوص في تحليل الومضات التي جاءت ضمن الكتاب، مبرزا أنه تطرق إلى "البؤس الرمزي والبؤس الاقتصادي، وهو موضوع يجب أن ننصهر فيه، لأنه لا يمكن تناوله عن بعد، وهو ما يمكن أن نسميه بالبرودة المعرفية، إلى جانب غياب نظرة التراث في الكتاب، وهو أمر جميل في الحقيقة، على أساس أن الفكر السوسيولوجي يبيّن تمفصلات الشيء، بغرض التزحزح عما هو قانوني وأخلاقي، في أفق طرحه سياسياً".