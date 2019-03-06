موثقو المغرب يشرعون في التسجيل الرقمي للعقود

هسبريس - عبد الإله شبل

يطرح الموثوقون المغاربة، بقوة، مسألة العقود الرقمية، من أجل تجاوز الاختلالات وعمليات التزوير التي تعرفها سجلات العقارات على أيدي مافيا العقار، خاصة على مستوى المدن الكبرى؛ وعلى رأسها الدار البيضاء، والتي تسببت في جر العديد منهم إلى ردهات المحاكم.

وأكدت هيئة الموثقين، في ندوة عقدت مساء أمس الثلاثاء، بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية، أن تنظيمهم يطمح إلى تفعيل التسجيل الرقمي للعقود، والذي من شأنه أن يعود بالنفع على الجميع، سواء موثقين أو زبناء وكذا مجال الاستثمار في مجال العقار.

ولفت عبد اللطيف ياكو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، خلال هذا اللقاء، إلى أن تنظيمهم عمل على توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع وزارة العدل ووزارة المالية والاقتصاد، إلى جانب المحافظة العقارية، من أجل الشروع في التسجيل الرقمي للعقود.

وأوضح رئيس المجلس الوطني، في معرض حديثه، أن عملية تسجيل العقود بشكل إلكتروني، بناء على الشراكة مع القطاعات المذكورة، ستنطلق قريبا، ومن شأنها أن تمكن من ربح الوقت والمال.

وفي هذا الصدد، تابع الموثق ياكو قوله، وهو يستعرض إيجابيات السجل الإلكتروني، أنه "بالنسبة للتكلفة على المستوى الإلكتروني، يعتبر الموثقون أنها ستكون أقل بالنسبة للزبناء، إلى جانب ربح الوقت؛ وهو ما سيكون قيمة مضافة للجميع".

ومن شأن هذه الخطوة، يضيف المتحدث نفسه، أن تشكل جاذبية ودفعة قوية للاستثمار، على اعتبار أن هذا العقد لا يمكن الطعن فيه بالزور ويمكن تسجيله في اليوم نفسه ما بين ساعة و24 ساعة، وسيكون أقل تكلفة ويساعد على تنمية سوق المال والعقار.

كما أورد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أن توجههم نحو رقمنة العقود يندرج ضمن العمل الذي تقوم به الإدارة المغربية والسلطة السياسية، التي تسير حاليا في اتجاه الرقمنة، لافتا إلى أن هناك مساعدات من مختلف المؤسسات الرسمية بالبلاد من أجل تفعيل ذلك.

ويرى الموثقون أن رقمنة الإجراءات المرتبطة بعملهم تبقى خيارا أساسيا وإستراتيجيا، إذ سبق أن شرعوا في إطار اتفاقية مع مديرية الضرائب في وضع برنامج يمكنهم من إمكانية تسجيل العقود التي يحررونها وأداء رسوم التسجيل بطريقة إلكترونية.د

وستحتضن مراكش، يوم 18 مارس وعلى مدى يومين، مؤتمرا دوليا للموثقين، سيحاولون من خلاله البحث في مجموعة من الإشكاليات وإيجاد حلول لها، إلى جانب إيجاد طرق بديلة تكون غير مكلفة وسريعة لحل النزاعات.