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الرئيسية | مجتمع | أساتذة محتجون ينادون بـ"سنة بيضاء" ويرفضون "عقود واتساب"

أساتذة محتجون ينادون بـ"سنة بيضاء" ويرفضون "عقود واتساب"

أساتذة محتجون ينادون بـ"سنة بيضاء" ويرفضون "عقود واتساب"
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:30

بعد الاعتصام الذي خاضوه أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات مساء الثلاثاء، عاد العشرات من الأساتذة المتعاقدين، اليوم، إلى الاحتجاج بمركز المدينة.

ورفع الأساتذة المتعاقدون المنضوون تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، اليوم الأربعاء، شعارات ضد حكومة سعد الدين العثماني، ووزارة التربية الوطنية، مطالبين بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية.

وفي ظل تطويق أمني بمختلف تلويناته، وحضور والي أمن الدار البيضاء شخصيا، عبد الله الوردي، ردد المتظاهرون شعارات ضد "القمع والتعنيف" الذي يطالهم، وضد الحكومة، في شخص رئيسها والوزير أمزازي، واصفينها بكونها "حكومة زيرو".

وظل هؤلاء الأستاذة المتعاقدون، الذين شكلوا حلقة كبيرة بساحة الماريشال وسط مدينة الدار البيضاء، يكيلون الاتهامات للحكومة بفرض التعاقد عليهم، مؤكدين أنهم سيستمرون في نضالهم من أجل إسقاطه.

واعتبر عبد الإله بقاس، عضو التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الخطوة الاحتجاجية التي تندرج ضمن البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية، تأتي بعد التدخل الأمني في حقهم خلال اعتصامهم أمام مقر الأكاديمية الجهوية ليلة الثلاثاء.

وأشار إلى أن ذلك التدخل الأمني خلف تسع إصابات في صفوف الأساتذة، واعتقال المنسق الجهوي قبل أن يتم الإفراج عنه بعد ذلك، موردا أن أساليب الترهيب التي تقوم بها الوزارة لن تثنيهم عن مسارهم، مؤكدا أن المراسلات التي يتوصلون بها من أجل التوقيع على العقد "لا يجب أن تكون عبر واتساب".

ودعا عضو التنسيقية، في كلمة له بالوقفة الاحتجاجية، إلى "فتح نقاش عمومي جاد ومسؤول لأن القطاع حيوي ولا يجب اللعب بالنار وبمصير ملايين التلاميذ المغاربة"، لافتا إلى أنه "من الأفضل في ظل هذه الأوضاع أن يتم الإعلان عن سنة بيضاء عِوَض المشي مشية عرجاء وتكون الخاتمة سيئة للجميع".

ويدفع الأساتذة المتعاقدون بضرورة إسقاط نظام التعاقد والاستجابة لمطلبهم المتمثل في كون البديل الحقيقي هو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، مع الإسراع بصرف أجورهم ومستحقاتهم المالية المتعلقة بشهر فبراير، مشيرين إلى أن العديد منهم يعانون وضعية اجتماعية صعبة، ومنهم من يعيل عائلة بكاملها.

ويأتي إضراب الأستاذة المتعاقدين بعد أن عبّرت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، غداة المجلس الحكومي الأخير، عن استعدادها لمراجعة نظام التعاقد، لكنّ مبادرة الحكومة لمْ تلقَ أيّ ترحيب من لدن الأساتذة المتعاقدين الذين يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - TEXAS الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:40
ماذنب التلميذ في هاذه المهزلة لو لم تقبلوا بالعقدة من الأول لكان الترسيم أطالب من هذا المنبر بإدخال المتقاعدين لسد الخصاص أمام هذا الإستهتار الصبياني من طرف هؤلاء أنتم وقعتم العقد بكامل إدراكم إنتهى.
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-20
2 - محمد ياسين مصلح الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:43
من احسن قلبوها الى علوة او شيخات احسن ولله حتى تعملو فلوس اما تعليم مات في مغرب
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10
3 - انتهى زمن الحوالة والراحة الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:43
بعض الأساتذة كانوا في المؤسسات يرفعون شعار وسط الأساتذة،، " اللي يخدم بنية كانبو" الراحة والماندا ويسلخون العنزي على التلاميذ لقد آن الآوان ليحتج التلاميذ على الأساتذة الغشاشين والكسالى وقد فرض صندوق النقد الدولي شروطه بسب النتائج الرديئة التي وصل إليها هذا النوع الرديئ من الأساتذة وتلك هي الصراحة التي يتهرب منها هؤلاء
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-13
4 - مغربية الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:44
وشكون الخاسر ولادنا الله يكون معاهم
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14
5 - Mouatene الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:44
مع كامل الاحترام اخوتي تايباليا تراجع كبير , اساتذة ام حراكة ?

ياحسرة على الاساتذة
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-4
6 - Tarik الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:46
هذه الاساتذه وضصرو يجب على الدوله ان تعاملهم بحزم يجب ان تطرد كل من لا يفي بالعقد ويجب ان تحيل المرسمين كذلك للتعاقد من اجل تقدم هذا الوطن ندفع لهم من جيوبنا وضرائبنا وندرس اولادنا في الخصوصي لعدم مستواهم كفى من التسيب من الغياب كفى من الخوف من النقابات انها تجمع كل من المستفيدين الذين ياكلون اموال الضرائب بدون وجه حق
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-24
7 - الترسيم الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:47
اليك يامن صدع رؤوسنا بالانسانية تجاه التلاميذ. اعلم جيدا أن كرامتك هي الترسيم و الكسل و الغياب
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0
8 - زنزانة الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:47
تحية لكم اخواننا انتم السابقون ونحن الاحقون.. الدور علينا و ستكون الضربة القاضية على ايدي السجناء عندما سنقاطع مسار .
انتظرونا يا حكومة المافيا
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-2
9 - Ibtisam الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:48
الى السيد مدير الاكاديمية نحن الشعب نطلب منك نطالب بتطبيق قانون شريعة المتعاقدين ؛ من اخل بشروط التعاقد يتوجب على الدولة متابعته قضاءيا وطرده. حيت هادشي عيب ا عار مكاينش حتا شي دولة ديموقراطية ...تسيني عقد اومن بعد بدلوه لي ..بغيت حتا انا الادماج ..فيما مشيت في العالم دبا التعاقد ل كاين امريكا اروبا كوريا اليابان براسها التعاقد لكاين
في ألمانيا ليس هناك توظيف مباشر، كل الأساتذة و المعلمين يمرون على التوظيف بالتعاقد، و في سنوات التعاقد يجب على المتعاقد جمع نقط معينة تُخوّل له التوظيف مع الدولة ( Beamte )، حيث يتم طرد المتعاقدين غير الأكفاء...مساطر واضحة و مقبولة.
لماذا يريدون التوظيف المباشر ؟؟؟
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3
10 - مستقبل هذا البلد الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:51
عندما يقول شخص يشتغل لدى الدوله ويقبض اجره و اكله و ملبسه من الضرائب عن الناس والمجتمع انهم عبيد عن اي مستوى نتكلم عندما نتكلم عن تاخر مستوى التعليم في المغرب عن تغيب الاساتذه عندما نتكلم عن المستوى الثقافي عند اساتذه يتخرجون من الجامعه او لافاك التي يعرف القاصي قبل الداني انها معهد من لا يجد معهد ومكان من لا تقبله اي معاهد النخبه وبدل ان يحسن مستواه من اجل مستقبل هذا البلد ويقوم بابحاث وينمي ويدرس اكثر نجده مصاب بعقده فرجيل وهي ابراز الذاا الافتراضيه لكونه تحول من مجرد الطالب الى معلم او الاستاذ فيعيش في وهم انه حقق شيئا ، بحث قام به احد الاصدقاء وجد عدة سلوكات شادة نفسية الانانية البخل انعدام بدل الابحاث دراسية يبحث عن استاذة كي تصرف معه لا عن الزوجة في وقت وضع نفس جدادات السنه الماضيه اين هي مرتبه في التعليم عالميا العالم كله يعرف ما نعاني فلا تحاول تخبئه الشمس بالغربال
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4
11 - سرحان الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:52
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم هد المعلمين عيقو بزاف ما بغاوش يخدمو الله يعاونا ويعاونهم ميضيعوش دوك التلاميذ وهما عاجبهم الحال بالاختلاط مع النساء والافعال المشينة والفاهم يفهم
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-1
12 - عبد الله الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:55
اتقوا الله في ابنائنا يا معشر الانتهازيين المتعاقدين بزااااف عليكوم لقب اساتذة. همكم مادي محض وفاقد الشيء لا يعطيه
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0
13 - حسن التادلي الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:57
للذين يبكون على التلميذ .... نقول لهم التعليم مهلوك اصلا ... اتركوا هؤلاء الشباب يدافعون عن حقهم .....
وبالمناسبة انا لست استاذا مفروضا عليه التعاقد ...
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-1
14 - اب تلميد متضرر الأربعاء 06 مارس 2019 - 22:59
هذه الصورة ابلغ من التعبير اختلاط نساء ورجال وانتشاء وفجور اين هو النضال??? وعاجبهم الحال ليبغى يخدم مرحبا وليمبغاش الله يعاونو يخلي ليخدم
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15 - مواطنة الأربعاء 06 مارس 2019 - 23:02
غير سيروا مافيكم ربح اولادنا خرجتيوهم والوا مكلخين وقعتوا برضاكم على التعاقد وللي كان كان حتى حاجة ماغادي تغير سيروا خدموا واحمدوا الله غيركم مالقاوش حتى خدمة....وباركا من الفشوش ومن بعد مدة غدي يتغير كلشي ورجعوا لعملكم عادي بدون تعاقد ....باركا من الشوهات والغوغاءات في الشوارع.
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16 - علي الأربعاء 06 مارس 2019 - 23:02
ما يحز في النفس ان الشعوب الجاهلة تصدق كلام مسؤوليها الفاسدين اللصوص الذين ينهبون ثروات الشعب ويقمعون ويضربون خيرة ابناء الوطن... تلومون الاساتذة على ضياع وقت التلاميذ!!! لماذا لا تضغطون على المخزن للاستجابة لمطالبهم المشروعة!!؟؟ ثم عن اي حقوق يضمنها عقد العمل؟؟!! تخيلو يأتي مدير للفصل عند استاذ امام تلاميذته ليقول له انت مضروط من العمل !!! تخيلو ان تقطع الاجرة بدون سابق انذار!!! ثم ان مطالب الاساتذة مشروعة لان الوزارة تطلب منهم التوقيع على ملحق عقد لم يكن ضمن العقد الاول... الخلاصة ارادو استاذا بنظام سخرة وعبودية مأزوما منهارا حتى لايؤدي وظيفته في ظروف حسنة والنتيجة انتاج جيل من الجهلة مثل اولئك الذين يتهجمون على من علمهم ويحملونهم مسؤولية تأزيم التعليم ... رغم ان سياسة المخزن هي التي خربت التعليم
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17 - محمد الأربعاء 06 مارس 2019 - 23:04
والتبرهيش و بسالة هده ...سيرو تقرو ولاد الشعب و بركا من الطبوحيت ديالكم...التلاميد مستواهم ضعيف و نتوما زيدينها ف الاضربات ...هل تضنون ان الدولة ستنهزم امامكم و تترجع عن التعاقد...؟لا ترضخ الدولة لمطالبكم و الدولة لها ادواتها وطرق اخرى ..
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18 - Prof الأربعاء 06 مارس 2019 - 23:11
الشوهة
ديرو شي حرفة أخرى
حيت بان ليا مازال باغين تلعبو
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19 - Richien الأربعاء 06 مارس 2019 - 23:12
فوج 2016 العقد الذي وقعوه ينص في بنده الثالث: أن المتعاقد يجتاز إمتحان الكفاءة المهنية في أربع دورات كحد أقصى،
البند الرابع: لا يخول العقد الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية،
البند السابع: تتم الترقية في الدرجة والرتبة بعد توقيع ملحق عقد.
بيان الأجرة بعد تخرج فوج 2016 بخمسة أشهر فيه: الرتبة :2 الدرجة:1، السلم 10، الرقم الإستدلالي:275،
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20 - رقية الأربعاء 06 مارس 2019 - 23:15
لماذا لم تقاطعوا مباريات ولوج المراكز التربوية او لماذا لم ترفضوا الامضاء على التعاقد .ام استكنتم حتى تمكنتم .لا تتخذوا ابناء الفقراء مطية لتحقيق اهدافكم الخبزية.فالجميع يعرف المستوى الرديء الذي يتميز به الاغلبية منكم. ماذا ستقولون لتلامذتكم عندما ستدرسونهم المثل القاءل:من عاهد وفى
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21 - zouhir الأربعاء 06 مارس 2019 - 23:15
لا يمكن قبول اضرابات مجانية يكون التلميد فيها هو الضحية و المتضرر الأول أطالب بفسخ عقدة من لم يلتحق فورا و بدون أي تردد و تعويضهم فورا فهناك من يحتاج للعمل مقابل الأجر و لا حوار مع التنسيقية بل متابعة أعضائها قانونيا على ما سببوه من خسارة للدولة و للتلميد المغربي
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22 - معلم الأربعاء 06 مارس 2019 - 23:19
كلمة " أستاذ" لا تليق بأطر تزاول العمل دون تكوين فعال و في مراكز لمدة لا تقل عن سنتين ...
و " المدرس " يمكن اعتبارها مهنة عليمية و ليست تربوية ، لآن التربية و علم النفس من المواد التي يجب على المدرس و المعلم أن يتعلمها و يمارسها في التكوين و يستحقها بعد النجاح باستحقاق في امتحان التخرج ...
لما يمارس بعض المتعاقدين مهمة التدريس في المؤسسات الخاصة و هم يضربون عن العمل في المؤسسات العمومية ؟؟؟ أليس هذا من العيب و العار على هؤلاء ، بل على الوزارة التي تسمح لهم باستفحال التمييز بين المؤسسة العمومية و المدارس الخصوصوصي ... ؟؟؟
اللهم إن هذا لمنكر
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23 - soumia الأربعاء 06 مارس 2019 - 23:21
ا تمنى وقف اجور المتعاقدين و اجراء امتحانات مهنية في اواخر مارس .... اتحداكم توقيف الدراسة حتى نهاية السنة ... اذهبو الى القضاء .... من يضيع التلاميذ ..... حتى الشعب مع الحكومة في هذه الحالة .... يقول المتل المشتاق الى فاق...
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24 - مسلم الأربعاء 06 مارس 2019 - 23:23
أمزازي الانتهازي بنا ولا بك صافي تسالا الحوار
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