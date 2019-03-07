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كُتّاب وآراء
الأساتذة المتعاقدون يتجاهلون كلام أمزازي ويهددون بإضراب مفتوح
توجه نحو المجهول أفرزته التطورات الأخيرة في ملف "الأساتذة المتعاقدين"، فأمام الرفض القاطع للحوار مع تنسيقيتهم أو التراجع عن مخطط التعاقد الذي يبديه الوزير أمزازي، يصر الأساتذة على التشبث بخيار الإضراب والاعتصام أمام الأكاديميات، رغم كل الطمأنة التي أعطتها التربية الوطنية بخصوص مراجعة النظام الأساسي للعقود من أجل تلبية بعض مطالب الشغيلة.
عمر الكاسمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قال إن "قرار التعاقد سياسي وليس مالي كما يدعي الوزير"، مشيرا إلى أن "الحل سيكون مع وزارة الداخلية، فهي التي تتحكم في زمام الأمور، أما وزير التربية الوطنية فلم يعد الأساتذة يستمعون إليه، وإن كان يعتبر التعاقد إستراتيجيا فإن الإدماج والترسيم مطلب إستراتيجي بالنسبة للأساتذة أيضا".
وأضاف الكاسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "بعد مضي سنتين على توقيع العقد، لم نجتز امتحان الكفاءة المهنية، رغم أن المدة القانونية تفيد بأنه بعد سنتين من العقدة يسمح للأستاذ باجتياز الامتحان؛ فمن خرق العقدة هنا؟ أليست الوزارة؟"، مشيرا إلى "وجود العديد من الثغرات القانونية في العقدة"، وإلى أن "صدور الملحق الرائج محاولة فاشلة من أجل التدارك".
وأوضح المتحدث ذاته: "التعاقد فرض على الأساتذة، علما أن أغلب أبناء الشعب يتجهون إلى اختيار التعليم كوظيفة.. وإذا أراد أمزازي أن ينزع صفة الفرض عليه أن يعيد فتح 8000 منصب الاعتيادية، ويطلق موازاة معها التعاقد، ويترك الاختيار لأبناء المغاربة"، لافتا إلى أن "الأساتذة لم يجدوا بديلا عن العقدة".
وبخصوص مطالبة أمزازي برقي احتجاجات الأساتذة، قال الكاسمي: "الأساتذة هم نخبة المجتمع، وطوال مسيراتهم الاحتجاجية في الرباط لم يحصل ولو تعثر واحد لمصالح الناس، كما أنهم، ورغم كل القمع الذي طالهم، لم يواجهوا أجهزة الأمن بأي شكل من الأشكال"، وزاد: "لو كان الوزير يهتم لحال الأساتذة لطلب الحوار منذ اليوم الأول، وليس أن يرفض الجلوس مع التنسيقية، وكأن أعضائها "معرت منين جايين"".
وأردف عضو التنسيقية بأن "المتعاقدين محرومون من صندوق التقاعد، وكذا الحركة الجهوية والوطنية"، مشددا على أن "الأكاديميات تقدم وثائق تتضمن معطيات خاصة بالمتعاقدين، وأخرى بالمرسمين، وتختلف في العديد من الأمور"، وزاد: "ربط صرف الأجور بتوقيع العقود سياسة للي ذراع الأساتذة، بل الأدهى من هذا أنه إلى حدود اللحظة لم تصرف أجور شهر فبراير، وهو أمر غير متعلق لا بالملحق ولا بغيره.. شهر اشتغلنا فيه دون أجر إلى حد اللحظة".
وأكمل الكاسمي: "مصلحة أبناء الشعب والتلاميذ لم تكن يوما ضمن أولويات الوزارة، فالأساتذة احترموا الزمن المدرسي، ونفذوا إضرابات إنذارية مرارا وتكررا لتنبيه الحكومة إلى مشروعية مطالبهم"، موضحا أنه "في حالة بقاء الوضع على ما هو عليه فسيتم يوم الأحد المقبل الإعلان رسميا عن إضراب مفتوح للأساتذة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
لذلك أقول لهؤلاء الأساتذة اذا لم يعجبكم الوضع، اتركوا الأقسام ف هناك من يتمنى مكانكم بكل لهفة
ومن فضلكم لا تبتزوا الوزارة باستعمال التلاميذ كرهائن
انشري يا هسبريس...
مستقبل أبنائنا سيكون مجهول مع هوات الاضرابات
و السبب هو طريقة الولوج للمهنة، إمتحانات سريعة و تكوين أسرع
و سطحي، ثم رميهم في قاعات الدرس، مع عينات من التلاميذ يزداد التعامل معهم صعوبة و مشقة.
طبعا لا أعمم، و لست ضدهم.
لكنني معهم قلبا و قالبا في مطلبهم في الإدماج بالوظيفة العمومية، كبقية موظفي التعليم.
لسنا في زمن الرقيق و العبودية، لنفرض على المدرسين هكذا عقود.
كما أن الأستاذ ليس حائطا قصيرا لتطبق عليه الجهوية دون غيره، و الكل يعلم أنها جهوية معطوبة لدوافع أمنية و مخزنية أكثر منها لدوافع تنموية.
إذا كانت الدولة تريد تطبيق الجهوية، يجب أن تطبقها على الجميع بشكل يحقق العدالة المجالية و الإجتماعية، و بتوزيع الإستثمارات و الثروة، و ليس على حلقة هشة من أبناء الشعب، إرتموا في أحضان مهنة الذل و الضياع من أجل أجر ثابت، رغم هزالته.
2/ جل المتعاقدين لا يرقون الى المستوى المطلوب. حاصل على معدل 10 في البكالوريا وقى 6 سنوات في الإجازة وحصل عليها بميزة مقبول وتم ارسالهم الى البوادي بدون تكوين....
3/ المعلم يتقاضى اعلى راتب في البلاد حيث يعمل 20 ساعة في الاسبوع كاقصى تقدير اضف الى ذلك العطل في حين الموظف في الوظيفة العمومية يعمل 40 ساعة في الاسبوع ؟؟؟؟؟
4/ اغلب المغاربة في المدن يدرسون أبناءهم في المدارس الخاصة ادن لماذا يدفعون الضريبة عن التعليم.....
انا لدي عقدة معكم لمدة سنتين . عند انتهائها سؤودعكم انا انسان . لا يمكنني ان اعمل و تتركون لي في التقاعد 3000 درهم . هذا لا يعقل و لا يمس للانسلنية بصلة
كيف يمكن لاستاذ ان يعمل و هو خائف من كل ما حوله ؟؟ اليس بهذه الطريقة تضيعون المدرسة المغربية و تحطمون المدرسة العمومية ..؟؟
إذا اردتم خوصصة التعليم . فارفعوا ايديكم عنه و قوموا بارجاع ضرائب التعليم للشعب و انا شخصيا سأعمل بدون مقابل من اجل اولاد شعبي و من اجل وطني .
اما ان تستغلون ظروفنا فارض الله واسعة . و السلام
... والسبب هو انهم غير حاصلين عل شواهد تعليمية تمكنهم من التوظيف ... و بالتالي لا يعرفون سوى العمل المؤقت و الموسمي ...
ولكم واسع النظر
هؤلاء الكسالى لا يستحقون شرف لقب أستاذ لأن أول شروط التعليم تغليب مصلحة التلاميذ على مطالب أقل ما يقال عنها أنها عبثية