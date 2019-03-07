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الرئيسية | مجتمع | الأساتذة المتعاقدون يتجاهلون كلام أمزازي ويهددون بإضراب مفتوح

الأساتذة المتعاقدون يتجاهلون كلام أمزازي ويهددون بإضراب مفتوح

الأساتذة المتعاقدون يتجاهلون كلام أمزازي ويهددون بإضراب مفتوح
هسبريس – نورالدين إكجان
الخميس 07 مارس 2019 - 21:00

توجه نحو المجهول أفرزته التطورات الأخيرة في ملف "الأساتذة المتعاقدين"، فأمام الرفض القاطع للحوار مع تنسيقيتهم أو التراجع عن مخطط التعاقد الذي يبديه الوزير أمزازي، يصر الأساتذة على التشبث بخيار الإضراب والاعتصام أمام الأكاديميات، رغم كل الطمأنة التي أعطتها التربية الوطنية بخصوص مراجعة النظام الأساسي للعقود من أجل تلبية بعض مطالب الشغيلة.

عمر الكاسمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قال إن "قرار التعاقد سياسي وليس مالي كما يدعي الوزير"، مشيرا إلى أن "الحل سيكون مع وزارة الداخلية، فهي التي تتحكم في زمام الأمور، أما وزير التربية الوطنية فلم يعد الأساتذة يستمعون إليه، وإن كان يعتبر التعاقد إستراتيجيا فإن الإدماج والترسيم مطلب إستراتيجي بالنسبة للأساتذة أيضا".

وأضاف الكاسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "بعد مضي سنتين على توقيع العقد، لم نجتز امتحان الكفاءة المهنية، رغم أن المدة القانونية تفيد بأنه بعد سنتين من العقدة يسمح للأستاذ باجتياز الامتحان؛ فمن خرق العقدة هنا؟ أليست الوزارة؟"، مشيرا إلى "وجود العديد من الثغرات القانونية في العقدة"، وإلى أن "صدور الملحق الرائج محاولة فاشلة من أجل التدارك".

وأوضح المتحدث ذاته: "التعاقد فرض على الأساتذة، علما أن أغلب أبناء الشعب يتجهون إلى اختيار التعليم كوظيفة.. وإذا أراد أمزازي أن ينزع صفة الفرض عليه أن يعيد فتح 8000 منصب الاعتيادية، ويطلق موازاة معها التعاقد، ويترك الاختيار لأبناء المغاربة"، لافتا إلى أن "الأساتذة لم يجدوا بديلا عن العقدة".

وبخصوص مطالبة أمزازي برقي احتجاجات الأساتذة، قال الكاسمي: "الأساتذة هم نخبة المجتمع، وطوال مسيراتهم الاحتجاجية في الرباط لم يحصل ولو تعثر واحد لمصالح الناس، كما أنهم، ورغم كل القمع الذي طالهم، لم يواجهوا أجهزة الأمن بأي شكل من الأشكال"، وزاد: "لو كان الوزير يهتم لحال الأساتذة لطلب الحوار منذ اليوم الأول، وليس أن يرفض الجلوس مع التنسيقية، وكأن أعضائها "معرت منين جايين"".

وأردف عضو التنسيقية بأن "المتعاقدين محرومون من صندوق التقاعد، وكذا الحركة الجهوية والوطنية"، مشددا على أن "الأكاديميات تقدم وثائق تتضمن معطيات خاصة بالمتعاقدين، وأخرى بالمرسمين، وتختلف في العديد من الأمور"، وزاد: "ربط صرف الأجور بتوقيع العقود سياسة للي ذراع الأساتذة، بل الأدهى من هذا أنه إلى حدود اللحظة لم تصرف أجور شهر فبراير، وهو أمر غير متعلق لا بالملحق ولا بغيره.. شهر اشتغلنا فيه دون أجر إلى حد اللحظة".

وأكمل الكاسمي: "مصلحة أبناء الشعب والتلاميذ لم تكن يوما ضمن أولويات الوزارة، فالأساتذة احترموا الزمن المدرسي، ونفذوا إضرابات إنذارية مرارا وتكررا لتنبيه الحكومة إلى مشروعية مطالبهم"، موضحا أنه "في حالة بقاء الوضع على ما هو عليه فسيتم يوم الأحد المقبل الإعلان رسميا عن إضراب مفتوح للأساتذة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - مواطن غاضب الخميس 07 مارس 2019 - 21:32
هناك ملايين الشباب العاطل في المغرب..
لذلك أقول لهؤلاء الأساتذة اذا لم يعجبكم الوضع، اتركوا الأقسام ف هناك من يتمنى مكانكم بكل لهفة
ومن فضلكم لا تبتزوا الوزارة باستعمال التلاميذ كرهائن
انشري يا هسبريس...
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-77
2 - موظف مقهور الخميس 07 مارس 2019 - 21:34
العز لكم و الذل وو المهانة لنقابات و لموظفين الادارات العمومية ،، فبصمتكم تساهمون فإفشال الحوار و بإعطاء قوة للحكومة فالحقوق تنتزع و لا تعطى و ها وجهي أيها الموظفون إذا شوفتو شي زيادة فعهد البيجيدين و حتا إذا زادو غيزيدك 400 درهم مقصومة على 3 سنين حيت لقا الموظفين مدلولين و راسهم فالارض اما نقابات فهي متواطئة معهم ألم يحن الوقت للموظف لتحرر من العبودية و نخرج للشارع باش نطلبو حقوقنا
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42
3 - ريم الخميس 07 مارس 2019 - 21:36
لا أحد فرض عليكم التعاقد ،انتم من فرضتوه على أنفسكم بالتوقيع عليه ، كنتم تتقاتلون من اجل الحصول عليه وباساليب غير مشروعة .والآن انقلبتم كالافاعي حين سخنت في جحورها .وسببتم في مشاكل كبيرة للاباء والأبناء .والاكثر من ذلك تهددون بسنة بيضاء علما ان المغرب طيلة تاريخه لم يعرف سنة بيضاء .على الدولة طرد كل من يلتزم بالعقد والعودة الى النظام القديم اي تنظيم مباريات وتكوين لمدة سنة كي يتخرج أساتذة حقيقيون لا أساتذة دون تكوين ولا اخلاق ولا ضمير
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-37
4 - مدوخ ومقاطع الى الابد الخميس 07 مارس 2019 - 21:36
لماذا يستهدفون فقط التعليم ولا يفرضون التعاقد في الوظائف الاخرى؟ لان التعليم والشعب مستهدفان... إذا قضوا على التعليم سيقضون على التعليم. هذه الخطة الجهنمية لن تفلح ﻷن المواطن عاق وفاق وحتى وإن سخروا جنودا إلكترونية للدفاع عن قراراتهم المجحفة لن ينجحوا ... كل سنة سيزداد عدد الاساتذة المضربين وسيهزمون بحول الله اعداء الشعب.
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28
5 - دارلمان الخميس 07 مارس 2019 - 21:37
على الوزارة ان تبرهن على ان السلطة بيدها وتطرد من لا يحترم تعاقده ويتلاعب بتدريس ابناءنا .في البداية كانو يتوسلون من اجل تشغيلهم رغم تكوينهم الضعيف (اقرؤو تعليقاتهم) والان ظنو انهم "قطعو الواد ونشفو رجليهم"
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-33
6 - الاساتذه الخميس 07 مارس 2019 - 21:38
يقبض اجره و اكله و ملبسه من الضرائب هذه الاساتذه وضصرو يجب على الدوله ان تعاملهم بحزم يجب ان تطرد كل من لا يفي بالعقد ويجب ان تحيل المرسمين كذلك للتعاقد من اجل تقدم هذا الوطن ندفع لهم من جيوبنا وضرائبنا وندرس اولادنا في الخصوصي لعدم مستواهم كفى من التسيب من الغياب كفى من الخوف من النقابات عندما نتكلم عن تاخر مستوى التعليم في المغرب عن تغيب الاساتذه عندما نتكلم عن المستوى الثقافي عند اساتذه يتخرجون من الجامعه او لافاك التي يعرف القاصي قبل الداني انها معهد من لا يجد معهد ومكان من لا تقبله اي معاهد النخبه وبدل ان يحسن مستواه من اجل مستقبل هذا البلد ويقوم بابحاث وينمي ويدرس اكثر نجده مصاب بعقده فرجيل وهي ابراز الذااث الافتراضيه لكونه تحول من مجرد الطالب الى معلم او الاستاذ فيعيش في وهم انه حقق شيئا ، بحث قام به احد الاصدقاء وجد عدة سلوكات شادة نفسية الانانية البخل انعدام بدل الابحاث دراسية يبحث عن استاذة كي تصرف معه لا عن الزوجة في وقت وضع نفس جدادات السنه الماضيه اين هي مرتبه في التعليم عالميا العالم كله يعرف ما نعاني فلا تحاول تخبئه الشمس بالغربال
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-37
7 - Ibtisam الخميس 07 مارس 2019 - 21:39
اليك يامن صدع رؤوسنا بالانسانية تجاه التلاميذ. اعلم جيدا أن كرامتك هي الترسيم و الكسل و الغياب
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-20
8 - استاذ الخميس 07 مارس 2019 - 21:40
عذراً يا تلميذ ، أجبرونا على التصعيد فهاد الدولة ،
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14
9 - المغربي الخميس 07 مارس 2019 - 21:40
لمن لا يعجبه الامر فليقدم استقالته وانتهى الامر ....هذا معنول به في كل الدول وابحثوا عن مهنة جديدة ان كنتم تبحثون عن الكرامة فعلا..انا لست ضد احد ولا مع احد ولا نقر بان ليس هناك اخطاء ولا تقصير من الجميع ...نعم من اراد ان يطلب الحقوق فعليه اولا ان يؤدي الواجبات .....فحتى اعتد الدول الديمقراطية نجد الجميع تحت رحمة التعاقد ولا يتباكون ولا يبتزون ......وعندما لا يعجبه الحال يقدم استقالته ويتحه لمهنة اخرى ......وعلى كل حال حظ اوفر للجميع ونتمنى لكل المغاربة حياة افضل
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-16
10 - ابو حفصة الخميس 07 مارس 2019 - 21:41
انظروا الى هندام اساتذة المستقبل للتأكد على ان العقلية لا زالت طلابية محضة، فهل التلميذ سيعلم ويربي التلميذ؟ وانا كاستاذ متقاعد مستعد لاضحي بوقتي الميت كما ضحيت بشبابي في سبيل ان تصل هذه الاجيال إلى ما وصلت إليه الآن. ومصلحة التلميذ، الذي هو ابني وابنك واخي و اخوك وحفيدي وحفيدك فوق كل اعتبار وكل الحسابات السياسوية الضيقة. فاعتبروا يا أولي الألباب.
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-11
11 - مغربي حر الخميس 07 مارس 2019 - 21:41
هناك لا ئحة الانتظار طويلة طويلة !،وهناك أشخاص في أمس الحاجة للعمل،!!!
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-8
12 - محامي الخميس 07 مارس 2019 - 21:41
الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هم ضمير الشعب المغربي المطحون، هم تاخروا كثيرا في الإعلان عن الإضراب المفتوح والاعتصام المفتوح باعتباره الحل المناسب لاستجابة الداخلية لمطالبهم المشروعة. أعتقد كخبير في الحركات الاحتجاجية أن معركتهم التاريخية ستتوج قبيل الامتحان الوطني في شهر يونيو بالادماج في الوظيفة العمومية باعتبارها حق مستحق بتكافؤ الفرص لكل مواطن مغربي وخصوصا لرجال التعليم مشعل بناء ونماء الحضارة المغربية...مزيدا من التصعيد أنتم الأمل.
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4
13 - غيور على التعليم الخميس 07 مارس 2019 - 21:43
يجب إدماج كل من اجتاز امتحان التعليم و لم يوفق و فسخ عقود هؤلاأ لأنهم بانوا على حقيقتهم قبل بدأ العمل
مستقبل أبنائنا سيكون مجهول مع هوات الاضرابات
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-10
14 - Sawssan الخميس 07 مارس 2019 - 21:44
يجب اتخاد اجراءات صارمة ضد المتعاقدين لانهم يجرمون في حق ابناء المساكين ولانهم اخلوا بعقدهم مع الدولة
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-4
15 - هرو هولاكو الخميس 07 مارس 2019 - 21:45
من قال لكم أن "الشعب يريد إسقاط التعاقد" وهو الشعار الدي ترفعونه ولكن الحقيقة هو أن الشعب يريد إسقاط التقاعس الدي إبتليتم به و لا تريدون أداء مهامكم كرجال التعليم مهما كانت صفة توظيفكم و أرجو منكم ان تقرأوا ما قاله أحمد أمين عن التعليم في بعض السطور تحت عنوان "صفات المدرس" والله لو قرأتموه فسينسحب على الأقل نصف عددكم من هاته المهمة النبيلة قبل أن يراعوا إلى مصالح "متعاقد" أو مرسم أو غيرهما
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-7
16 - Mourad الخميس 07 مارس 2019 - 21:47
الحق ينتزع و لا يعطى .ما سلب بالضغط يرجع بالقوة مع لالة المحكومة
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9
17 - أستاذ الاجتماعيات الخميس 07 مارس 2019 - 21:50
كأستاذ متمرس، لست راضيا على مستوى و طريقة عمل العديدين منهم، و هي ملاحظة يجمع عليها كل من أعرفهم بمؤسسات أخرى و يحتكون مع متعاقدين.
و السبب هو طريقة الولوج للمهنة، إمتحانات سريعة و تكوين أسرع
و سطحي، ثم رميهم في قاعات الدرس، مع عينات من التلاميذ يزداد التعامل معهم صعوبة و مشقة.
طبعا لا أعمم، و لست ضدهم.
لكنني معهم قلبا و قالبا في مطلبهم في الإدماج بالوظيفة العمومية، كبقية موظفي التعليم.
لسنا في زمن الرقيق و العبودية، لنفرض على المدرسين هكذا عقود.
كما أن الأستاذ ليس حائطا قصيرا لتطبق عليه الجهوية دون غيره، و الكل يعلم أنها جهوية معطوبة لدوافع أمنية و مخزنية أكثر منها لدوافع تنموية.
إذا كانت الدولة تريد تطبيق الجهوية، يجب أن تطبقها على الجميع بشكل يحقق العدالة المجالية و الإجتماعية، و بتوزيع الإستثمارات و الثروة، و ليس على حلقة هشة من أبناء الشعب، إرتموا في أحضان مهنة الذل و الضياع من أجل أجر ثابت، رغم هزالته.
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6
18 - Younes الخميس 07 مارس 2019 - 21:51
1/ كيف لشخص امضى على العقد بيده أن يقول فرض عليه ؟؟
2/ جل المتعاقدين لا يرقون الى المستوى المطلوب. حاصل على معدل 10 في البكالوريا وقى 6 سنوات في الإجازة وحصل عليها بميزة مقبول وتم ارسالهم الى البوادي بدون تكوين....
3/ المعلم يتقاضى اعلى راتب في البلاد حيث يعمل 20 ساعة في الاسبوع كاقصى تقدير اضف الى ذلك العطل في حين الموظف في الوظيفة العمومية يعمل 40 ساعة في الاسبوع ؟؟؟؟؟
4/ اغلب المغاربة في المدن يدرسون أبناءهم في المدارس الخاصة ادن لماذا يدفعون الضريبة عن التعليم.....
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-4
19 - استاذ متعاقد الخميس 07 مارس 2019 - 21:52
كلام الوزير فيه عدة مغالطات . لم تحترم الدولة العقد الذي بينها و بين الاساتذة . اين هو امتحان الكفاءة المهنية الذي هو في ضمن البنوذ ؟؟ لماذا ملحق العقد ؟؟ فنحن قمنا كما تقولون باراذتنا بالامضاء غلى العقد بماذا الان تهددون من لا يريد الامضاء على ملحق العقد بالطرد و بوقف اجره ؟؟ اليس هذا تهديد صريح و فرض لعقد لا نريده ؟؟
انا لدي عقدة معكم لمدة سنتين . عند انتهائها سؤودعكم انا انسان . لا يمكنني ان اعمل و تتركون لي في التقاعد 3000 درهم . هذا لا يعقل و لا يمس للانسلنية بصلة
كيف يمكن لاستاذ ان يعمل و هو خائف من كل ما حوله ؟؟ اليس بهذه الطريقة تضيعون المدرسة المغربية و تحطمون المدرسة العمومية ..؟؟
إذا اردتم خوصصة التعليم . فارفعوا ايديكم عنه و قوموا بارجاع ضرائب التعليم للشعب و انا شخصيا سأعمل بدون مقابل من اجل اولاد شعبي و من اجل وطني .
اما ان تستغلون ظروفنا فارض الله واسعة . و السلام
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9
20 - المعلم الخميس 07 مارس 2019 - 21:53
الاساتدة اجتازوا المباراة التي نظمتها الاكاديميات ووقعوا على العقدة ؛وبعد دلك قرروا المطالبة بالغاء التعاقد .ماافهم ان العقدة وقعت برضاهم ،مما يعني انهم الان يريدون ان يضعوا الدولة امام الامر الواقع ثم التسبب في ضياع سنة من حياة طفل لا دخل له بهده المناوراة الغير الاخلاقيةو التي قرر اولءيك اللعب عليها في اخر لحظة ؛انها جريمة في حق الطفولة المغربية وضرب بعرض الحاءيط لاخلاقيات االدي ننتظرها من مربي الاجيال القادمة وهي الوفاء والصدق والالتزام بالعهود .
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-4
21 - حسن التادلي الخميس 07 مارس 2019 - 21:54
التعليقات السلبية هي لأناس حاقدون و ناقمون على الموظف العمومي بصفة عامة
... والسبب هو انهم غير حاصلين عل شواهد تعليمية تمكنهم من التوظيف ... و بالتالي لا يعرفون سوى العمل المؤقت و الموسمي ...
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3
22 - abed الخميس 07 مارس 2019 - 21:54
انا أستاذ، وأجزم أن التعاقد هو الحل لرذع مجموعة من التصرفات التي يقوم بها الموظفون عامة. لكن لابد أن أشدظ على أن يكون العمل بالتعاقد يضمن جميع الحقوق الفردية من ترقية وتعويضات وتقاعد وغير ذلك، بل أرى أكثر من ذلك فالاستاذ يستحق عناية خاصة أكثر من كثير من الموظفين الذين يتقاضون بغير حساب وهم لا يبلغون ما يقدمه الاستاذ والاستاذة من تضحيات. بل ناية بفئة التعليم هي حقيقة اعتناء بالاجيال المقبلة. مالم يعمل الاستاذ في ظروف تحفظ الكرامة والعزة والسمعة، لن نجد مجتمعا متقدما يعول عليه في التنمية والتطور.زسنضطر لتبذير مزيدا من الوقت والجهد والامكانات.
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0
23 - جديدي الخميس 07 مارس 2019 - 21:56
ان العقد شريعة المتعاقدين. فكيف ان الاساتذة المحترمين يمضون عقدا واضحا ثم يعملون على تجاهله و نكرانه. يجب على الطرف الاخر الالتجاء الى القضاء لتنفيد مقتضيات العقد .
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0
24 - Abdow الخميس 07 مارس 2019 - 21:57
الحل سهل يجب التراجع عن تمديد التقاعد للاساتدة وان يعوضوا بأساتذة التعاقد .لانه عمليا لا يمكن لاستاد تزاوج ستون سنة ان يفيد التلاميذ بل سيمرر تلك السنوات المضافة ظلما بالشواهد الطبية لان جل الأساتذة مصابون بامراض مزمنة .
ولكم واسع النظر
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-1
25 - أبو الضحى الخميس 07 مارس 2019 - 21:58
التعاقد مزيان واستراتيجي ولكن براتب ديال 100000 درهم في الشهر ...
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1
26 - المحارب الخميس 07 مارس 2019 - 22:00
فتح باب التطوع والعمل وتادية الةاجب الشهري من احور المتعاقدين في اقرب وقت هناك جحافيل تتنتظر الفرصة cdd ou cdi بحال بحال نريد العمل مكانهم شغوفون بنصف راتبهم لقد اكملوا وانهوا العقدة وخانو العهد والالتزام ليست فيهم روح الوطنية والأخلاق وهم الوطن تنكرتم الوطن الحبيب وتريدون إدخالها في الفوضى وتغليطنا وكأنك تدافعون عنا وعلى المدرسة العمومية عجل بالتطوع والأداء من أجرهم.نحن هنا في بلاد المهجر نريد الحنين لبلدنا كفانا غربة .
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0
27 - عبدالكريم بوشيخي الخميس 07 مارس 2019 - 22:02
اغلبية هؤلاء الاساتذة المتعاقدون كانوا يتقاضون اجورا شهرية في المدارس الخصوصية لا تتعدى 2500 درهم و لمدة تزيد عند البعض عن 10 سنوات و مع ذالك لم يطالبوا باي شيئ بل على العكس كانوا يوقعون على العقدة المهينة بالشروط التي تفرضها عليهم المؤسسات الخصوصية و الان بعد ان تساوى وضعهم مع الاساتذة الرسميين في الراتب الشهري و الانخراط في التعاضدية العامة و نيلهم كل الحقوق التي يكفلها القانون من ساعات العمل و الرخص و العطل و مع ذالك اصبحوا يثيرون المشاكل و هم الذين وقعوا برضاهم و بدون ضغط عن العقدة كما كانوا يوقعون عليها سنويا مع ارباب المدارس الخاصة دون ان يوجهوا و لو ملاحظة واحدة او اعتراض و هنا لم افهم سبب اثارتهم لهذه المشاكل مع وزارة التربية الوطنية التي هي في كل الاحوال قدمت لهم الضمانات التي تحفظ حقوقهم في الترقية و التقاعد و الانتقال و المساوات في الاجرة الشهرية على غرار الاساتذة الرسميين فاتمنى ان يعودوا الى اقسام الدراسة و يستانفوا عملهم مع تلامذتهم و العقدة المبرمة مع وزارة التربية الوطنية تضمن لهم كل الحقوق و الوظيفة بنظام التعاقد جاري بها العمل في جميع الدول حتى في مؤسسات الجيش و الامن
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0
28 - Open mind الخميس 07 مارس 2019 - 22:02
اساتدة بغاو حقهم ، لحكومة خصه ترسمهوم ، خاص شباب لمجاز إنوض إعتصم على حق مشروع .
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29 - نور الدين الخميس 07 مارس 2019 - 22:03
سخونية ديال الراس كترجع بالبرودة وتلعبون بالنار وفسخ العقدة أصبحت ضرورية داكشي ديال زمان دير ما بغيتي في الوظيفة العمومية راه ما بقاش دابا زمان التعاقد والعمل والجد والمعقول
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0
30 - مغربي الخميس 07 مارس 2019 - 22:05
على الدولة ان تتعامل بحزم معهم لانهم لم يحترموا العقدة التي وقعوا عليها .استفادوا من التوظيف بالسلم 10 من البداية وعينوا في. مناطق قريبة من المدن وفي المدن لم يتلقوا. تكوينا كافيا .يريدون. الترسيم مع الدولة لممارسة. التهاون اثناء العمل من تغيب وعدم القيام بالواجب. وعدم. الامتثال لقرارات الادارة وتوجيهات المفتشين .التعاقد هو الحل. لزيادة المردودية في. العمل ليس في التعليم فقط بل في كل الوظائف
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0
31 - ابراهيم الخميس 07 مارس 2019 - 22:09
ادعوا الوزارة المعنية لإعلان مباراة جديدة لتشغيل أساتذة جدد بدل هؤلاء المراهقين الانانيين الذين استهانوا بمستقبل الأطفال في سبيل مطالبتهم الإدماج في الوظيفة العمومية لا لشي سوى من أجل الحصول على راتب مضمون دون عمل في حين يبدلون مجهودا مضاعفا في إنجاز الساعات الإضافية
هؤلاء الكسالى لا يستحقون شرف لقب أستاذ لأن أول شروط التعليم تغليب مصلحة التلاميذ على مطالب أقل ما يقال عنها أنها عبثية
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