القنصل الفرنسي يلتقي وفد جمعية قدماء المحاربين

هسبريس من الرباط

استقبلت القنصل العام لفرنسا بالرباط وفدا عن الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين، المنضوية تحت لواء مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، برئاسة نعيم سبيك.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تفاعل منظومة قدماء العسكريين وقدماء المحاربين مع ممثلة السلك الدبلوماسي الفرنسي بجهة الرباط، بالنظر إلى الروابط التاريخية التي تجمع شريحة قدماء المحاربين المغاربة بنظرائهم الفرنسيين، وفق ما ورد في بلاغ للجمعية توصلت به هسبريس.

وفي معرض كلمته، استعرض الكاتب العام أهمية الأدوار الطلائعية والتضحيات الجسام التي أسداها قدماء المحاربين المغاربة تلبية للخطاب الخالد للمغفور له الملك الراحل محمد الخامس سنة 1939، وهو ما شكل فرصة لاستحضار الذاكرة الوطنية لرفقائهم في السلاح الفرنسيين.

كما شكل اللقاء فرصة للاحتفاء بالقنصل العام، إثر توشيحها بشهادة شكر وتقدير من الاتحاد العربي لقدماء المحاربين وضحايا الحرب التابع لمؤسسات الجامعة العربية، عرفانا منه للخدمات الجليلة التي تقدمها بواسطة المكتب الفرنسي لقدماء المحاربين بالمغرب لفائدة قدماء المحاربين المغاربة، حسب البلاغ.

وخلال كلمتها، أشادت القنصل العام بدور الجمعية الوطنية في تدبير شؤون هذه الشريحة المجتمعية، خاصة من خلال إرساء قواعد التواصل والتفاعل مع المؤسسات الدبلوماسية؛ كما أشادت أيضا بدور قدماء العسكريين وقدماء المحاربين في استتباب السلم في كل بقاع العالم، خاصة أن هذه الفئة عايشت وشاركت في حروب فتاكة، وبالتالي فهي المؤهلة لنشر السلام والمحبة بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنسية.