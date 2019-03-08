"الداخلية" تدعو المسؤولين إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي للشباب

هسبريس - عبد الإله شبل

دعت وزارة الداخلية مختلف الفاعلين إلى "الانخراط الفعلي والبناء في ورش التشغيل والتكوين، الذي يراد منه تحقيق تنمية شاملة عبر النهوض بالوضع الاقتصادي للمواطنين وضمان استقرارهم الاجتماعي، خصوصا الشباب".

وأكد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، خلال الملتقى الجهوي للتكوين والتشغيل بجهة الدار البيضاء سطات، عقد مساء أمس بمقر الجهة، أن دعم التشغيل وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين، بمن فيهم الشباب، "حق أساسي أقرته المواثيق الدولية، ونصت عليه دساتير مختلف الدول، بما فيها الدستور الحالي للمملكة".

وشدد الوزير المنتدب، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية، على أن الجهة أناط بها المشرع دورا محوريا في مجال التشغيل "يتمثل في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية".

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذا الملتقى الجهوي، الذي يأتي في أفق الإعداد لمحطة الملتقى الوطني للتشغيل والتكوين، من شأنه أن يمكن من إغناء النقاش البناء وتبادل التراكمات المعرفية والتجارب العملية، لإعداد تصور شمولي ومندمج للنهوض بقطاع التكوين وتحسين ولوجية الشباب لسوق الشغل.

من جهته، دعا سعيد أحميدوش، والي جهة الدار البيضاء سطات، الفاعلين إلى الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من التحديات التي تواجه الجهة، مشددا على ضرورة الخروج بخارطة طريق كخيار إستراتيجي جهوي، عن طريق القيام بإصلاح عميق للمساطر الإدارية يجعل من الإدارة في خدمة الاستثمار بشكل فعلي وعملي.

الوالي أحميدوش، الذي تحدث عن تنامي ظاهرة البطالة بناء على الأرقام التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط، أكد على وجوب اتخاذ إجراءات عملية لتحسين مناخ الأعمال ودعم ديناميكية المشاريع واستدامة الشركات الناشئة خاصة الصغرى، وخلق ظروف مواتية لها النمو والتوسع، وكذا تتبع الاستثمارات سواء العمومية أو الخاصة لتسريع وتيرة إنجازاتها، وتحديد فرص العمل المفترض خلقها وترجمتها إلى احتياجات للتكوين والتدريب.

وأوضح الوالي الجديد على وجوب زيادة انفتاح مختلف أنظمة التكوين على المقاولات، لمطابقة أفضل بين عروض التكوين مع احتياجاتها سواء من حيث الكم أو الكيف، لافتا إلى "الحاجة إلى وضع آليات وأدوات للحكامة الجيدة لسوق الشغل".

مصطفى بكوري، رئيس جهة الدار البيضاء سطات، أكد، في كلمته، على أن الجهة التي يقودها تراهن على التكوين باعتباره خيارا ذَا أولوية في دينامية الإصلاح والتحديث الذي تعرفه مختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالمملكة.

وأشار رئيس الجهة إلى أن هذه الأخيرة أفردت مكانة خاصة للتكوين والتشغيل في برنامجها التنموي، "من خلال دعم التكوين بشراكة مع الجامعات ومكتب التكوين المهني، أو عبر برامج محفزة على تعزيز فرص الشغل بتشجيع المبادرة الذاتية والأنشطة المدرة للدخل ودعم البنيات التحتية، وإعداد منصات للاستثمار".

ولفت المتحدث نفسه إلى أن الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين وتأهيلها وتعزيز انفتاحها على النسيج الاقتصادي، بقطاعيه العمومي والخاص، وتلاؤم تكويناتها مع متطلبات سوق الشغل "يعد المفتاح الأساس لتحقيق التنمية المتوخاة للرأسمال البشري النافع، بوصفه ثروة لا مستدامة لا ينضب معينها".