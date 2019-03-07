الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

هسبريس - و.م .ع

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب المجلس، إنه تم على مستوى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تعيين حاميد بنشريفة في منصب مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين كل من إيمان كركب في منصب مديرة الميزانية والشؤون العامة؛ وحكيمة خمار في منصب مديرة الموارد البشرية.

أما على صعيد المندوبية السامية للتخطيط، فتم تعيين عبد السلام الناده في منصب مدير التخطيط؛ وأسامة المرسلي في منصب مدير الإحصاء، في حين تم تعيين سميرة المليزي في منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة.