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الرئيسية | مجتمع | مقترح قانون يساوي بين الرجل والمرأة في صرف "معاش بعد الوفاة"

مقترح قانون يساوي بين الرجل والمرأة في صرف "معاش بعد الوفاة"

مقترح قانون يساوي بين الرجل والمرأة في صرف "معاش بعد الوفاة"
هسبريس – يوسف لخضر
الخميس 07 مارس 2019 - 20:00

تقدم فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعديل مقتضيات نظام المعاشات المدنية بشكل يضمن صرف معاش المرأة الموظفة بعد الوفاة أسوة بالرجل الموظف.

مقترح القانون، التي تتوفر هسبريس على نسخة منه، يستهدف تعديل الفصلين 35 و37 من القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، إذ يتم بموجب النص الحالي، الجاري به العمل، الاقتطاع من أجرة الموظفة من أجل المعاش، لكن في حالة وفاتها لا يستفيد أبناؤها مما اقتطع لها على خلاف الأب الموظف المتوفى.

وقال الفريق الحركي، في تقديمه للنص الذي يستوجب موافقة الحكومة قبل دخوله مسطرة التشريع، إن هذا المقترح التعديلي "يتماشى مع مضامين الدستور ويسعى إلى تعديل المقتضيات المخالفة لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية".

ومعروف أن مستحقات الموظف الرجل تصرف في حالة وفاته للأرملة والأولاد مباشرة والأبوين في حالة ما إذا كان يعولهما، وذلك خلافاً للموظفة المتوفاة التي يقتصر الأمر على صرف رصيد الوفاة لفائدة ذوي الحقوق، وليس من خلال معاش شهري مستمر على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة للرجل.

وأشار مقترح القانون إلى أنه "في حالة وفاة الزوجة الموظفة تؤجل استفادة الزوج إلى حين بلوغه سن التقاعد المعمول به قانوناً، وهو ما يحرم أبناءها اليتامى وأبويها من هذا الحق كلياً، بمبرر أن المرأة غير مكلفة بالإنفاق على أسرتها".

وأوضح المقترح أن "القانون الحالي يتجاهل المبالغ المقتطعة للمرأة، والتي تتساوى مع ما يقتطع من راتب الرجل"، وأكد أن "الأصل هو التعامل مع هذه الاقتطاعات بنسق موحد وواحد لما فيه مصلحة الملزمين وذوي الحقوق".

ويقترح الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية تعديل المادة 35 من القانون رقم 011.71 لتصبح كالتالي: "يُخول أيتام الموظف أو الموظفة أو العون الحق في معاش يعادل 50 في المائة من معاش التقاعد الذي حصله عليه والدهم أو والدتهم أو كان من الممكن أن يحصل عليه أحد الوالدين أو هما معا يوم وفاته".

كما يعدل مقترح القانون الفقرة الثانية من الفصل سالف الذكر، لينص على أنه "في الحالة التي لا يترك فيها الموظف أو الموظفة أو العون أرملةً أو أرمل بإمكانهم أن يطالبوا بالحق في المعاش، فإن مبلغ معاش الأيتام يرتفع إلى نسبة 100 في المائة".

أما الفصل 37 من القانون سالف الذكر فيقترح حزب الحركة الشعبية تعديله من خلال حذف الفقرة التي تنص على تأجيل استحقاق الزوج للمعاش الآيل من زوجته المتوفاة إلى فاتح الشهر الذي يلي تاريخ بلوغه سن إحالة الموظفين والمستخدمين على التقاعد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - المعلق الخميس 07 مارس 2019 - 20:31
بمبرر أن المرأة غير مكلفة بالإنفاق على أسرتها هههها لا مكلفة غير بالانفاق على الصناديق المنهوبة
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2 - محمد الخميس 07 مارس 2019 - 20:36
صح مقترح جميل نتمنى ان يحضى بالقبول
هذه هي مساواة الحقة التي يوافق عليها الجميع سواء علماني ام لا
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3 - ام ام الخميس 07 مارس 2019 - 20:39
ان المراة المغربية تعاني من الميز فمثلا الرجل ادا توفيت زوجته الموظفة يأخد نصف راتبها سواء تزوج ام لا .اما المرأة فتحرم من هدا المعاش بمجرد ان تتزوج
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4 - طرادة الخميس 07 مارس 2019 - 20:41
اليس من الأجدر بتقديم مقترح استفادة الأرملة من المعاش كاملا بدلا من النصف.
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5 - كريم بوزبيطة تطاون الخميس 07 مارس 2019 - 20:41
مقترح معقول مادام الاقتطاع من اجر المتوفية اثناء مزاولة عملها هذا المقترح يحسب للحركة الشعبية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
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6 - نصيب المرأة من تقاعد زوجها الخميس 07 مارس 2019 - 20:45
حبذا، لو عملت الحكومة، والأحزاب السياسية، والمنظمات الحقوقية، على دعم مشروع قانون، أو تعديل قانون التقاعد، يمكن الأرملة من الحصول على معاش زوجها المتوفى كاملا، 100%، حتى تتوفى بكرامة.

أما نصف معاش زوجها، الذي ينص عليه هذا القانون، فهو إنقاص من كرامتها،ولا يعني سوى زيادة فقرها، بل وإهانتها، والعمل على تدني المستوى المعيشي الذي تعودت عليه مع زوجها الهالك، الذي قضت معه سنوات طويلة، لتصبح متسولة، أو نزيلة دار المسنين المتخلى عنهم...أو...أو...أو...

الله يجعل "أخرنا" أحسن من "أولنا"
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