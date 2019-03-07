فاتح شهر رجب يحلّ يوم غد الجمعة بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رجب هو يوم غد الجمعة 8 مارس 2019.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1440 هـ بعد مغرب يوم الخميس 29 جمادى الآخرة 1440 هـ موافق 7 مارس 2019 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة:

"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 جمادى الآخرة 1440 هـ موافق 7 مارس 2019 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه فإن شهر فاتح شهر رجب هو يوم غد الجمعة 8 مارس 2019 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب".