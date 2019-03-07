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الرئيسية | مجتمع | فاتح شهر رجب يحلّ يوم غد الجمعة بالمغرب

فاتح شهر رجب يحلّ يوم غد الجمعة بالمغرب

فاتح شهر رجب يحلّ يوم غد الجمعة بالمغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 07 مارس 2019 - 20:48

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رجب هو يوم غد الجمعة 8 مارس 2019.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1440 هـ بعد مغرب يوم الخميس 29 جمادى الآخرة 1440 هـ موافق 7 مارس 2019 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة:

"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 جمادى الآخرة 1440 هـ موافق 7 مارس 2019 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه فإن شهر فاتح شهر رجب هو يوم غد الجمعة 8 مارس 2019 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - حسناء الخميس 07 مارس 2019 - 20:59
اللهم أهله على الأمة الاسلامية بالخير والبركة والزيادة في الارزاق
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2 - badr.madrid الخميس 07 مارس 2019 - 21:05
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان الكريم.
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22
3 - rachida الخميس 07 مارس 2019 - 21:16
كل عام وانتم بخير هيسبريس وكل منابعيها الله يجعله شخر خير وبركة على الامة العربية والاسلامية .
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4 - jamal suede الخميس 07 مارس 2019 - 21:20
مع فاتحة شهر رجب يوم الجمعة وهو عيدين يوم غد أفضل أيام الله وبداية شهر مبارك ، اللهم نسألك العفو والعافية لجميع المغاربة خاصة وجميع أمة محمد عامة دعواتكم لي ولكم بالتوفيق .
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