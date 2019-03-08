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كُتّاب وآراء
"قادمون" تطالب الحكومة بحل أزمة "أساتذة التعاقد"
أعلنت الهيئة التأسيسية الوطنية لحركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل- "تضامنها المطلق واللامشروط مع النضالات السلمية التي يخوضها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمختلف الجهات، من أجل انتزاع حقهم المشروع وتحقيق مطالبهم العادلة والمتمثلة في الترسيم، إحقاقا لمبدأ المساواة وعدم تكريس طبقية التسمية في قطاع التعليم، التي من شأنها خلق شرخ في المنظومة التعليمية وتمييز سلبي بين أساتذة القطاع، بين مرسم ومتعاقد، في تغييب سافر لروح دستور 2011 الحافل بقيم الدمقرطة والمساواة والعدالة الاجتماعية".
وجاء في بلاغ الهيئة أنها "تحذر الحكومة المـغربية من تداعيات اسـتمرار إضرابات الأساتذة في مختلف ربوع المملكة، وانعكاساتها السلبية على التلاميذ، وتدعوها إلى الإنصات إلى مطالب الأساتذة العادلة والمشروعة ومحاورتهم، وعدم نهج سياسة الآذان الصماء، والابتعاد عن المقاربة الأمنية العنيفة، وسياسة التخويف والتحقير، حتى لا تتكرر مآسي الماضي وجراحاته التي لم تندمل بعد".
وختمت حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل- بلاغها بـ"دعوة الحكومة المغربية إلى الإسراع في تلبية مطالب الأساتذة العادلة والمشروعة، في أقرب وقت، ما دام المكان المناسب للأستاذ والتلميذ هو القسم وليس الشارع، لأداء وظيفته النبيلة ونشر العلم في أوساط الناشئة، رأسمال البلد ومستقبله".