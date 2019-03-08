عائلة القيادي في البوليساريو بريه تنتفض ضد "حكومة بوتفليقة"

هسبريس- مصطفى شاكري

تعيش الجزائر على صفيح ساخن، بفعل الحركات الاحتجاجية الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، فبالإضافة إلى خروج الشباب الجزائريين إلى الشارع، خلال الأيام الماضية، بهدف إسقاط "حكومة بوتفليقة"، نظمت عائلة القيادي في جبهة البوليساريو الانفصالية، الخليل أحمد بريه، وقفة احتجاجية أمام السفارة الجزائرية في مدريد، من أجل المطالبة بكشف مصير المستشار السابق المكلف بحقوق الإنسان لدى الجبهة.

وصدحت حناجر المحتجين، الذين توافدوا بكثرة على مبنى السفارة الجزائرية في إسبانيا، بشعارات متعددة نددت بتستر الجارة الشرقية على طريقة اختفائه الغامضة، منذ 2009، حينما جرى استدعاؤه من قبل أحد ضباط المخابرات الجزائرية؛ لكن أخباره انقطعت منذئذ، بسبب الملفات الأمنية السرية التي كان يتوفر عليها، بعدما توترت علاقته بمحمد عبد العزيز، زعيم الجبهة الذي توفي سنة 2016.

وأمام الضغط الكبير الذي جسدته تنسيقية "الخليل أحمد بريه"، التي تترافع عن ملف المختطف الصحراوي، اضطرت السفارة الجزائرية بمدريد إلى الاستجابة لمطالب المحتجين، منتصف الأسبوع الجاري، حيث استقبلت ممثلين عن التنسيقية سالفة الذكر، التي يوجد ضمنها أحد أبناء المختطف القسري، بحيث شرحت حيثيات المشكل شرحا مستفيضا.

وأوردت التنسيقية ذاتها بأن "السفارة الجزائرية استجابت لمطالب المحتجين الإنسانية، في لقاء حضره دبلوماسيون جزائريون وممثل عن الجبهة الانفصالية في إسبانيا؛ لكن الدبلوماسيين نفوا علم السلطات الجزائرية بالموضوع"، مؤكدة أن "السفارة اعترفت بشرعية مطالب المحتجين، إذ تأسفت بخصوص انقضاء عشر سنوات من الاختفاء، دون توصل العائلة بأي معلومة عنه".

وشدد المصدر نفسه على أن السفارة الجزائرية وجهت اللوم إلى ممثلي الجبهة الانفصالية؛ لأنها لم تكلف نفسها عناء البحث عن أحد أطرها المهمة، واعِدة المحتجين برفع الملف بجميع تفاصيله إلى السلطات الجزائرية، في أفق الرد على مطالبهم في غضون الـ48 ساعة المقبلة؛ لكن العديدين اعتبروا أن "الجزائر تحاول ربح الوقت فقط، ل اسيما في ظل الوضع الداخلي المتأزم، ومن ثمة لا تريد مزيدا من الاحتقان، لأنها لو أرادت حل الملف لقامت بذلك منذ العشر سنوات الماضية"، وفق تعليقات بعض ساكنة مخيمات تندوف في مواقع التواصل الاجتماعي.

نوفل بوعمري، الخبير المتخصص في شؤون الصحراء، قال إن "الأمر يتعلق بانتهاك خطير لحق من حقوق الإنسان، إذ إن الواقعة تكشف عن حالة من حالات أخرى للاختفاء القسري الذي تتعرض له قيادات في الجبهة المعارضة والمختلفة مع الخط الرسمي الذي حددته الجزائر".

وأضاف بوعمري، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "استقبال سفير مدريد لممثلين عن تنسيقية الخليل أحمد لا يعد تفهما للمطلب، حيث إنه لو كان كذلك لتجاوبت الجزائر مع مطلب العائلة الذي رفعته، منذ اختفاء الخليل أحمد سنة 2009".

وختم المتحدث بالقول إن: "الأمر ناتج عن الضغط الكبير الذي مارسته العائلة على الجبهة داخل المخيمات، وكذلك من خلال الخطوات التي اتخذت دوليا، خاصة على مستوى مجلس حقوق الإنسان بجنيف".