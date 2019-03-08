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الرئيسية | مجتمع | أخنوش يدعو إلى توفير عرض تعليمي متوازن لجميع أبناء المغاربة

أخنوش يدعو إلى توفير عرض تعليمي متوازن لجميع أبناء المغاربة

أخنوش يدعو إلى توفير عرض تعليمي متوازن لجميع أبناء المغاربة
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الجمعة 08 مارس 2019 - 00:00

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إنَّ "الوضعية الحالية للأساتذة أطر الأكاديميات، كما يُكفلها لهم القانون الأساسي الذي يؤطرهم عبر أكاديميات التربية والتكوين، لا تختلفُ كثيراً في الحقوق والمكتسبات الموجودة لدى نظرائهم المنخرطين في أسلاك الوظيفة العمومية".

حديثُ المسؤول الحكومي كانَ على هامش اجْتماع الأغلبية الحكومية الذي عُقدَ يوم الأربعاء، وتناولَ الملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وقالَ في تصريح صحافي توصلتْ به جريدة هسبريس الإلكترونية إنَّ "ضمان توفير عرض تعليمي متوازن لجميع أبناء المغاربة، خصوصا بالمناطق البعيدة عن المركز، كان هو الدَّافع الأساسي لإدماج الأساتذة في إطار ملائم للتشغيل بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تعتبر مؤسسات عمومية".

وأشارَ الوزير التجمعي إلى أنَّ "النقاش حول هذا الملف يجب أن يتم في ظل احترام خيارات تدبير الأكاديميات لمواردها، كباقي المؤسسات العمومية، ضمن النهج الذي سلكته المملكة والمتمثل في الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، دون التفريط في حقوق الأساتذة في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، مع ضمان حقوق التلاميذ في التعليم واستمرار العملية التعليمية في جميع مناطق المغرب".

واعتبر أخنوش أنه "إذا كان من الممكن تحسين تدبير هذه المرحلة الأولى الانتقالية في إطار عملية التشغيل التي تضمن كافة الحقوق والاستقرار للشغيلة التعليمية، فإنَّ ذلك متاح داخل إطار من الحوار البناء للوصول إلى صيغة نهائية في إطار النظام الأساسي، تضمن في الوقت نفسه حقوق الشغيلة التعليمية ومكتسباتها وتراعي ضرورة توفير عرض تعليمي متوازن".

ويرفضُ أساتذة التعاقد، والبالغ عددهم 55 ألف أستاذ، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018، توقيع ملحق العقد وكل ما له علاقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى حين إدماجهم في صفوف الوظيفة العمومية.

وقالت الحكومة المغربية إن "نظام التعاقد هو خيار إستراتيجي"، معلنة عزمها "على مواصلة اعتماد خيار التوظيف الجهوي في إطار التصور القائم على ضرورة تمكين الجهات والمؤسسات الجهوية من الأطر التي تحتاجها حتى تضطلع بمهامها".

وحسب الحكومة، فإن مراجعة النظام الأساسي "ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي ما زالت تثار؛ من قبيل الحق في ولوج مباريات التفتيش والفصل بدون إشعار، والتعويض بعد استيفاء الرخص المرضية المتوسطة والطويلة"، وزادت: "ستصبح لموظفي الأكاديميات المقتضيات نفسها التي تنظم موظفي وزارة التربية في هذا المجال".

ويخوض الأساتذة المتعاقدون بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، طيلة هذا الأسبوع، معارك نضالية احتجاجا على ما أسموه الإجهاز على حقهم في الإدماج ضمن موظفي وزارة التربية الوطنية.

وقد أعلنت "التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في وقت سابق، رفضها لملاحق عقود جديدة وزعت عليهم في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، بعد إقرار سياسة التوظيف بالتعاقد من قبل الحكومة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - معلق الجمعة 08 مارس 2019 - 00:24
يقولها في 2020 "توفير عرض تعليمي متوازن" أين كان في 1956
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7
2 - abessamad الجمعة 08 مارس 2019 - 00:25
حزب التجمع حزب الكفاءات الشبابية و طاقات بلا حدود
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-21
3 - غزلان الجمعة 08 مارس 2019 - 00:26
مواكبة الشأن العام و التفاعل مع الضقايا المطروحة في الساحة السياسية معيار الحضور القوي و المستمر داخل الساحة و حزب الاحرار اصبح قريبا جدا من نبض الشارع و هموم المواطنين.
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-18
4 - bouchra الجمعة 08 مارس 2019 - 00:26
مكونات حزب التجمع الوطني للأحرار تتمتع بمناعة كبيرة وقوية لمواجهة كل التحديات
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-17
5 - علال كبور الجمعة 08 مارس 2019 - 00:28
يجب ابعاد التعليم والصحة عن المزايدات السياسية والجميع يعلم ان هذين القطاعين تم التخلي عنهما لصالح لوبي المصالح ولأسباب سياسية !!
اما احزاب الادارة فلن تاتي بحلول لانها تابعة لأجندة الدولة العميقة والتي ليس لها مصلحة في تعليم الطبقات الشعبية او الحفاظ على صحة المواطنين . وكل الإشارات والوقائع تدل على ذلك .
اذا مأساة التعليم اكبر من ان تكون موضوع خطاب سياسي
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17
6 - بيك يا وليدي الجمعة 08 مارس 2019 - 00:30
حكومة الكامون
حتى كاتشعل عاد كتبداو حقا حنا في اطار اصلاح المنظومة ووووو
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9
7 - كبووور الجمعة 08 مارس 2019 - 00:31
بطبيعة الحال اسي اخنوش. لأنه لا يمكن في يوم من الأيام أن يتقدم أحد من نسل الخنانيش لوظيفة من هذا المستوى ويزيدها بالتعاقد ليعمل خماسا لديكم. هم أبناء الشعب ديرو فيهم لي بغيتو
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15
8 - سارة كرتي الجمعة 08 مارس 2019 - 00:35
التوظيف بشكل المعرووف لا للتعاقد .. مهما كانت القوانين يتم تسييس التعاقد من طرف المدراء المؤسسات كان الأساتذة عبيد .. يجب إسقاط التعاقد بشكل نهائي كم من الموظفين المتعاقدين في الموسسات العمومية لا يتمتعون بكامل الحقوق التي يتبجح بها المغرب..
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8
9 - الرباطي الجمعة 08 مارس 2019 - 00:36
خليك مع الصيد البحري،وانت كل الاتفاقيات ديال الصيد البحري والاتفاقيات الفلاحية درتيهوم في كرشك،وباغي تبدا بالتعليم تا هو تجرو لعندك
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13
10 - ahfir الجمعة 08 مارس 2019 - 00:41
T'es même pas élu par le peuple!!!
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10
11 - الرماني الجمعة 08 مارس 2019 - 00:45
هناك احزاب تحترم نفسها و تحاول ان تضع مسافة بينها و بين المشكل و البحث عن حلول لها.. و هذا هو المعقول
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-10
12 - المساوي الجمعة 08 مارس 2019 - 00:49
التعليم و الصحة و التشغيل اولويات يجب الانكباب عليها
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6
13 - علاوي الجمعة 08 مارس 2019 - 00:50
توفير الظروف الملائمة للاساتذة هو المفتاح للنهوض بالتعليم
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2
14 - خدوج الجمعة 08 مارس 2019 - 00:54
وراء الكواليس يؤيد التعاقد الذي سيمهد لنسف مجانية التعليم وويلات ستنهال على الكادحين ، وأمام الميكروفون يمارس مزايدات سياسية ...لم يصل المغرب لهذا الدرك سوى بأمثالك ، للإشارة فجهة سوس هذه الأيام تشهد احتقانا بسبب الرعاة الذين تعدوا كل الحدود لدرجة اختطاف طفل باقليم تيزنيت جماعة الساحل ، والسيد أخنوش هو من جعل تيزنيت تحتضن المراعي وأقام جمعية تقيم مهرجانا سنويا سمي بمهرجان المراعي ..
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3
15 - أعطوه فرصة الجمعة 08 مارس 2019 - 00:55
والله ، هذا أخنوش صادق في كلامه ،أعطوه فرصة
ليبرهن لكم أنه بإمكانه فعل الكثير من أجل هذا
الوطن ، إنه ليس جوعان ، لا يهمه سوى أن يخلد إسمه
ضمن أولئك الذين خدموا بلادهم بعزم و جد.
و سترون ، إنه ولد الخيرويريد الخير للبشر.
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-3
16 - يوسف الجمعة 08 مارس 2019 - 00:56
من أنت حتى تتحدث في شأن التربية والتعليم،ولكن لا أزيد عمن قال في حق من لا يجيد التأليف "دع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد أ سيدهم أخنوش"بتصرف
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2
17 - harrokki الجمعة 08 مارس 2019 - 00:57
La gratuité de l'enseignement et surtout une exigence des businessmen de l'école privée 1) un espace d'un hectare 2)des professeurs de qualité 3) un pourcentage d'échec comme à l'école public,c'est illogique que celui qui paye son enfant réussi toutes ses classes même s'il est plus abruti qu'un pied.est-ce que vous avez vu un élève ou étudient redoubler une classe?Tant que les parents payent l'enfant réussi c'est bizarre cette règle!!
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2
18 - Hassan الجمعة 08 مارس 2019 - 00:59
كلمة التعاقد في التربية التزام عل تحقيق أهداف وطنية . المدرس هو فاعل في العملية التربوية مكون تكوين أكاديمي و عملي . التعليم هو استثمار في الثروة الغير المادية . هو قاطرة الرقي المجتمعي . التربية والتعليم هما كالقيم والمبادئ نحياها نعيشها ننعم بثمراتها
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0
19 - maroc الجمعة 08 مارس 2019 - 01:04
fidélité honnêteté et transparence
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-1
20 - nasser karim الجمعة 08 مارس 2019 - 01:05
السيد الوزير من الكفاءات الي يتوفر عليها المغرب،
قدم الشيء الكثير للقطاعات التي أشرف عليها ولا زال يشرف عليها، وهو يواصل اليوم على هذا النحو...
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0
21 - hassan jawadi الجمعة 08 مارس 2019 - 01:08
فعلا انت مفخرة التجمع ، رجل التواصل بامتياز وكفاءته مشهود عليها من طرف الجميع
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0
22 - farid baraka الجمعة 08 مارس 2019 - 01:11
ما أحوجنا اليوم بالفعل في هده البلاد للنخب من طينة السيد وزير الفلاحة ...دينامكيين الذين لا يعرفون سوى العمل والمثابرة والجد والمعقول من الفوق...
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23 - sofia الجمعة 08 مارس 2019 - 01:13
دائما ما نرا التجمع في الواجهة هذا هو العمل و المعقول و الا فلا .
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0
24 - Hina الجمعة 08 مارس 2019 - 01:17
ماقهقر التعليم هم مديرو المؤسسات او المدراء.عالم ملئ بالحقد واحباط الاستاذ والتعنت .لا يسمعون الا صوتهم.لدلك تجد المعلم وان حضر باكرا فانه لا يزيد علي درسين في اليوم.والأطفال هم الضحايا.ومن الاباء من لا يعرف في اي قسم يوجد ابنه.ناهيك عن كترة الطلاق.والله العظيم حضرت واقعة تلميذة اغلق والدها الباب عليهم ودهب الله أعلم.لم تجد الفتاة كيف تخرج للامتحان الوطني قسم السادس.فضاعت عنها سنة.الله يخد الحق.
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