شبيبة تدعو "المتعاقدين" إلى التعبئة داخل النقابات

هسبريس من الرباط

قالت جمعية الشبيبة المدرسية إنها "تتابع بقلق بالغ التطورات التي تعرفها جل القضايا المتعلقة بنساء ورجال التربية والتعليم ببلادنا، وتخبط الوزارة الوصية على القطاع في إيجاد الحلول وتصفية الأجواء القمينة بحلحلة كل القضايا الشائكة المتعلقة بها؛ الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على السير العادي للمنظومة، وعلى الخصوص زمن وجودة التحصيل الدراسي والنسب المهولة المسجلة للهدر المدرسي بالنسبة للتلاميذ والتلميذات بمختلف أسلاك التعليم ولا سيما بالعالم القروي".

وجاء في بيان للمكتب الوطني لجمعية الشبيبة المدرسية أن "أهم الملفات هو ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين تعرضوا لشتى صنوف الحيف والتحقير والتعنيف"، مشيرا إلى أن "الأستاذ هو الركيزة الأساسية لأي نظام تعليمي ناجح ومتطور، والقاطرة المهمة لتنزيل كافة برامج وإستراتيجيات الإصلاح التي ما فتئ ملك البلاد ومعه الشعب يحثان عليها".

وسجّلت الجمعية، في بيانها، "دعمنا اللامشروط للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في مطالبهم المشروعة والمتعلقة بتسوية وضعيتهم، من خلال إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم بالقطاع"، و"استنكارنا الشديد للتدخل العنيف لقوات الأمن ضد المسيرات الاحتجاجية السلمية ليلة أول أمس بمدن مختلفة بالمملكة"، و"شجبنا للقرارات الارتجالية والمتسرعة وغير الواضحة للوزارة الوصية على القطاع، وعلى رأسها المذكرة التي تفرض التدريس باللغة الفرنسية ضدا في مقومات الهوية الوطنية وفي لغتي البلاد الرسميتين".

وورد ضمن ما سجّلته الجمعية "تحميلنا الوزارة الوصية المسؤولية المباشرة في التعثر الذي يعرفه السير الدراسي بمختلف مؤسسات المملكة"، و"استهجاننا لعدم التعاطي الجدي والمسؤول للأغلبية الحكومية مع خطورة الوضع والغياب التام لأية حلول في المنظور القريب"، و"شجبنا لأساليب التهديد بالطرد وتوقيف الأجرة للضغط على الأساتذة لتوقيع ملحق العقد".

ودعت الجمعية الأساتذة إلى "التعبئة والعمل النضالي من داخل الهيئات النقابية الجادة رصا للصفوف وتفاديا لمزيد من الشتات والتفييء"، مضيفة أنه "في هذا الصدد نحيي الجامعة الحرة للتعليم على مواقفها المبدئية اتجاه مختلف القضايا التعليمية وعلى مبادرتها باحتضان مطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفتحها طوعا مقراتها لهم".

وعبرت جمعية الشبيبة المدرسية عن "استعدادها التام للانخراط في كل الخطوات النضالية المزمع خوضها دفاعا عن القضايا العادلة لكافة أطياف الأسرة التعليمية إيمانا منا بأن الأساتذة والتلاميذ في خندق واحد بمصير واحد".