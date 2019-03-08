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الملك محمد السادس ينتظر تقريرا عن الأوضاع الحقوقية في البلاد

الملك محمد السادس ينتظر تقريرا عن الأوضاع الحقوقية في البلاد
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الجمعة 08 مارس 2019 - 14:00

يضع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، اللمسات الأخيرة على تقرير من أجل رفعه إلى الملك محمد السادس، يرصد واقع تطور حقوق الإنسان بالمغرب، وسيصبح تقليداً سنوياً في سابقة هي الأولى من نوعها.

وكشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن التقرير سيكون عاماً وشاملاً لجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

المصدر نفسه أشار إلى أن "هذه المعطيات الحقوقية الرسمية هي بمثابة مرجع حقوقي، وستمكن من وضع مقارنة مع باقي التقارير الدولية والوطنية التي ترسم صورة قاتمة عن حقوق الإنسان في بلادنا".

وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التقرير سيرصد "الجانب المملوء من الكأس للوقوف على مجهودات الدولة في مجال حقوق الإنسان".

"لا يمكن أن نواجه التقارير الدولية بمجرد ردود فعل سريعة، بل ستكون لدينا اليوم وثيقة رسمية مع مسحة نقدية واستطرادات نقدية"، بتعبير وزير الدولة في "حكومة العثماني".

وأضاف المصطفى الرميد: "نحن لا نقول إن كل شيء جيد رغم أننا في الحكومة .. هناك أمور إيجابية، وما أكثرها، وهناك مسائل سلبية وما أكثرها أيضا".

واشتغلت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لشهور بمعية قطاعات حكومية على إعداد هذا التقرير المرتقب أن يرفع إلى الملك محمد السادس في غضون الأيام المقبلة.

وقال الرميد: "تواصلنا مع جميع القطاعات الحكومية لأخذ معطيات تخصها..كان هناك تعاون شامل..سيكون تقريرا مفيدا ليبقى سنة وتقليدا".

وتابع المصدر ذاته بأن "الوزارة ستستفيد من ردود فعل الجميع، ومن التقييم الإيجابي، وليس من التقييم الذي يعبر عن مواقف سياسية مسبقة"، مؤكدا أن الانتقادات البناءة سيتم اعتمادها لتطوير التقرير في مراحله المقبلة.

ويرتقب أن يعرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على الملك محمد السادس، أيضا، مضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعدما أمر الملك بإخراجها إلى الوجود إثر الخلافات الحكومية التي أثارتها مع الأمانة العامة للحكومة.

وكانت الحكومة أعلنت تشكيل لجنة وزارية للردّ على التقارير الحقوقية التي ترسم صورة سوداء عن المغرب؛ لكن المنظمات الحقوقية الدولية تدعو المملكة إلى أن تُفنّد، بالدلائل والحجج، ما يَردُ في تقاريرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مغربي من اسكندنافيا الجمعة 08 مارس 2019 - 14:10
طيعا هو يعرفها ، اوضاع كارثية ، عادت سنوات الرصاص ، محاكمات غير عادلة و اسكات الأصوات التي تنتقد المخزن ، ترتيب مخجل في العالم
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73
2 - بائع القصص الجمعة 08 مارس 2019 - 14:11
اعتقد ان نشطاء حراك الريف وجرادة، وحميد المهداوي ومحمد الكرطومي وعادل لبداحي وبوعشرين وعبد الصادق البوشتاوي وكثير هم أسماؤهم يمكنهم ان يعدوا تقريرا مفصلا صريحا عن وضعية حقوق الإنسان دون مقدمة وبروتوكول. نعم انهم شهداء على العصر او على المغرب...
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67
3 - amine الجمعة 08 مارس 2019 - 14:18
حقوق الانسان في المغرب واضحة وضوح الشمس لا تحتاج لا تقارير ولا شيئ اخر , الصحة زيرو التعليم زيرو التشغيل زيرو ,لا شيئ يعجب في المغرب ,وهذا رايي,ثمن الادوية خيالية وخاصة مرضى القلب المنسيين في بلد الترواث, البطالة 95/100 , المجاعة والمرضى في ارتفاع مستمر بدون علاج, الضحط راه فينا ماشي في الجزائرالشقيقة ,ولا تغطو الشمس بالغربال,
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43
4 - zirlo الجمعة 08 مارس 2019 - 14:18
السيد الرميد و اخوانه عندما تسأل المنظمات الدولية او تنتقد ينتفضون عليهم بان الحقوق مصونة لكن عند محاكمة اخيهم حامي الدين ينتفضون كذلك بان هناك خلل هكذا هي الحقوق في المغرب
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31
5 - الرميد باع الماتش رخيص الجمعة 08 مارس 2019 - 14:19
المشهد الحقوقي في البلاد واضح لا يحتاج إلى تقرير : فبركة ملف بوعشرين والزج به في السجن ظلما وعدوانا ، قمع التظاهرات السلمية في الريف والحكم بأحكام خيالية على نشطاء أعلنوها منذ البداية سلمية سليمة ، لجوء الكثير من الناشطين والحقوقين لطلب اللجوء أمام دول أوربية من بينها ملف محامي الزفزافي ، فبركة ملف حامي الدين الذي ثم حسمه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشئ المقضي به في وضع لا وجود لمثيله في أية دولة أخرى ...الرميد يعرف جيدا أن الوضع الحقوقي في المغرب رجع لسنوات الرصاص لكنه أصبح مخزنيا أكثر من المخزن ....ورضي بالريع مثله مثل رضي به زميله بنكيران ...وبالتالي فتقرير الوضع الحقوقي هي مسرحية جديدة لتلهية الشعب .
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24
6 - maghribi الجمعة 08 مارس 2019 - 14:19
هل سيشمل التقرير جميع الحقوق و على رأسها :
الحق في السكن
الحق في العلاج
الحق في التعليم
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17
7 - kadiri الجمعة 08 مارس 2019 - 14:20
سيكون تقريرا فاقدا للمصداقية ، وهل الامر يحتاج لمن سيقول لنا واقع حقوق الانسان في بلادنا ، انظروا ما فعلتم ببوعشرين لكي يرمى به في السجن ، وطبعا التهمة قائمة و الضحايا جاهزين ، وإذن محاكمته وسجنه لا علاقة له بحقوق الانسان .... كفى من الاساليب التى عفا عنها الدهرBasta
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12
8 - Oujdi الجمعة 08 مارس 2019 - 14:26
أشغل باين بدون تقرير ٱشافْ
حراك الريف كاملين في الحبس
حراك جرادة كذلك كاملين في الحبس
بوعشرين في السجن
والمهداوي كذلك...
ها التقرير بدون لف و لا دوران....
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14
9 - بهتان الجمعة 08 مارس 2019 - 14:27
سوف يكون تقرير كاذب خال من اي شفافية .الكل يعرف ان هاته الحكومة فاشلة و نتاءجها كارثية ولو كانت لها ذرة ايمان او حب الوطن لانتحرت قبل أن تستقيل
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7
10 - جمال الجمعة 08 مارس 2019 - 14:27
أرجو من كاتب التقرير أن يكتب بصدق
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4
11 - sohail الجمعة 08 مارس 2019 - 14:29
شوف كيف هاد المسؤول يحاول المراوغة باستصغار عقول المواطنبن واللعب على عواطفهم عندما يقول هناك ايجابيات وما اكثرها وهناك سلبيات وما أكثرها في العلوم الايجابيات تكون في كفة والسلبيات تكون في كفة أخرى واذا ارتفعت الايجابيات تنخفض السلبيات والعكس صحيح
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8
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