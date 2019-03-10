مقترح قانون لإحداث وكالة تنمية المناطق الجبلية

هسبريس - يوسف لخضر

تقدم فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بإحداث وكالة تنمية المناطق الجبلية التي يسكنها ما يقارب ثلث سكان المغرب، أي حوالي 11 مليون مغربي ومغربية.

مقترح القانون، الذي قدمه الفريق البرلماني هذا الأسبوع، أشار إلى أن الحكومة عملت على وضع برامج ومخططات لتنمية المناطق الجبلية، لكن كثرة المتدخلين وغياب رؤية مندمجة وضعف مواكبة البرامج وغياب التقائية السياسات القطاعية وانسجامها يفقد الفعالية المطلوبة للسياسة الموجهة لتنمية المناطق الجبلية، على مستوى البنيات التحتية والولوجية إلى المرافق العمومية الأساسية.

وأكد الفريق أن مقترحه "يأتي في سياق تفعيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين الذين يعيشون في المناطق البعيدة والمعزولة، والتخفيف من معاناتهم من خلال تأهيل البنيات التحتية والخدمات العمومية الأساسية، سواء في مجال التعليم أو الصحة والماء والكهرباء".

ويراد من هذه الوكالة مواكبة تنفيذ البرامج والمخططات الموجهة لتنمية المناطق الجبلية، وضمان التقائيتها وتقييم جدواها وانعكاساتها على مستوى عيش الساكنة من أجل تقليص الفوارق الترابية والمجالية، وضمان تنمية حقيقية وشاملة لهذه المناطق وتحسين جاذبيتها وجودة الحياة فيها.

وقال الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية، المشارك في الحكومة، إن إحداث هذه الوكالة سيمكن من الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين وطنياً ومجالياً في إطار تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة والتشارك كمنهجية تشاورية لتسجيل الاحتياجات، والوقوف على إشكالية تنمية المناطق القروية، ما سيعمل على تحقيق تجانس أفضل وإدماج للمخططات والإستراتيجيات في أهدافها ومراحل تنفيذها.

كما يشير مقترح القانون إلى أن إحداث وكالة وطنية سيمكن أيضاً من العمل على صياغة بدائل اقتصادية توفر العيش الكريم لساكنة المناطق القروية والمساهمة في حماية الثروة الغابوية، التي تظل حسب الفريق البرلماني المورد الوحيد لعيش ساكنة الجبل.

وستقدم الوكالة، حسب المقترح القانون، دعماً لنصف الجماعات القروية ذات الامتداد الترابي الجبلي الذي يعتبر المنبع الرئيسي للأمن الغذائي ومصدر الرعي وفضاء للتوازنات الإيكولوجية.

وذكر حزب الحركة الشعبية أن إحداث الوكالة "سيكون منطلقاً للعمل على إخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود، والذي جرى إعداده إبان حكومة التناوب التوافقي حين كان الحزب مشرفاً على الوزارة المنتدبة المكلفة بالمياه والغابات، ولازال مشروع الدراسة ذات الصلة في رفوف القطاع الحكومي"، وفق نص المقترح.