"عقود عشوائية" لملكيات عقارية تؤرق مسؤولين

هسبريس ـ محمد لديب

قالت مصادر قضائية بمدينة الدار البيضاء إن الدوائر المسؤولة بوزارة العدل تنكب على وضع نظام متكامل لحماية الوثائق العدلية المضمنة في الكتب والصحف المفهرسة بمحكمة الأسرة، التي تهم أرشيف الملكيات العقارية والعقود المحررة منذ بداية القرن الماضي.

واعترفت المصادر بأن هناك مجموعة من العقود التي تم استئصالها بشكل عشوائي، بعضها تم استئصاله منذ عقود، معتبرة أن الرقمنة تظل الخيار الاستراتيجي الوحيد لحماية هذه الوثائق من عبث الأغيار.

ووفق معطيات ميدانية توصلت بها هسبريس، فإن هناك العديد من العقود العدلية القديمة التي تم استئصالها من كنانيش المحكمة الاجتماعية في ظروف غامضة، والتي تهم ملكيات مجموعة من العقارات وعقود الإراثة وحصر التركات.

وتلجأ العديد من شبكات الاستيلاء على العقارات بمدينة الدار البيضاء إلى الاستحواذ على مثل هذه العقود وطمس معالمها على الورثة الحقيقيين، من أجل استعمالها في عمليات كبرى للاستيلاء على العقارات.

وبمجرد استخدام مثل هذه العقود العدلية في عمليات لشراء عقارات غير محفظة، ثم الشروع في مساطر التحفيظ التي تتطلب الحصول على مجموعة من الشواهد، من ضمنها الشواهد العدلية التي يتم الاستدلال بها في عمليات تحرير عقود البيع العرفية.

وقد سجلت زيادة كبيرة في معدلات استخدام الشواهد الإدارية الصادرة عن السلطات المحلية قصد استعمالها في عمليات كبرى للاستيلاء على عقارات المغاربة غير المحفظة، حيث ثم رصد حالات كثيرة بالعديد من المناطق المغربية تعرض فيها الملاك الأصليون لاعتداءات مافيا الاستيلاء على العقارات.

ويحصل مجموعة من الأشخاص على هذه الشواهد الإدارية لإنجاز عقود عدلية للحيازة والتصرف، بالرغم من أنه لا علاقة لهم بهذه الأراضي، ولا يتوفرون على أي سند للملكية، بل ويقومون بالاعتداء على أصحاب الأرض، على غرار ما يقع في العديد من المناطق بجنوب وشمال المغرب.