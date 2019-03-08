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دكاترة الوظيفة العمومية يرفضون "تهميش الحكومة" ويلوحون بالتصعيد

دكاترة الوظيفة العمومية يرفضون "تهميش الحكومة" ويلوحون بالتصعيد
هسبريس- مصطفى شاكري
الجمعة 08 مارس 2019 - 20:00

يبدو أن الاحتقان الاجتماعي قد بلغ أشدَّه، بعدما قررت مجموعة من التنظيمات الحقوقية والتعليمية والنقابية والطلابية الدخول في تصعيد جديد مطلع الشهر الجاري، لينضاف إليها البرنامج النضالي الذي أعلن عنه الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، الذي من المزمع أن ينخرط في إضراب وطني سوف يشمل جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، الخميس المقبل، للتنديد بـ "تبخيس النخب المغربية الناشئة الحاصلة على شهادة الدكتوراه".

ويتضمن البرنامج التصعيدي الذي سطَّره اتحاد دكاترة الوظيفة العمومية، حمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل بدءاً من الرابع من مارس إلى حدود منتصف الأسبوع المقبل، ومسيرة وطنية بالعاصمة الرباط يوم الأحد 17 مارس.

وقال الاتحاد إنه "يتابع بقلق شديد المستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، ويستغرب الجمود الحاصل الذي يعرفه هذا الملف منذ سنوات، وما تتعرض له هذه الفئة من غبن وإقصاء، بما لا يتناسب مع رهانات بلدنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، وكذا مع الشعارات التي يرفعها في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف المصدر ذاته، في بيان توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، أنه "يحذر الحكومة من الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، ويطرح علامات استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي"، معتبرا أن "تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة، خاصة وأن سياسة الحكومات المتعاقبة جعلت المغرب في مرتبة متدنية أمام باقي دول العالم في التصنيف الدولي للجامعات المغربية، وكذلك في البحوث العلمية المنتجة في المغرب".

وطالب دكاترة الوظيفة العمومية الحكومة بـ "خلق إطار دكتور باحث داخل نظام الوظيفة العمومية وأنظمة المؤسسات العمومية، كما هو معمول به داخل مجموعة من الدول المتقدمة، مما سيساهم في تعزيز البحث العلمي داخل الإدارة المغربية وتطويرها، والاستغناء عن مكاتب الدراسات التي تستنزف أموالا طائلة بدون جدوى"، مشددين على أن ذلك قد "جعل الإدارة المغربية متخلفة ولا تواكب مستجدات العصر ولا يستفيد منها المواطن المغربي، وذلك تبعا لما دعا إليه الملك في خطابات عديدة، مع خلق مختبرات بحثية داخل القطاعات الوزارية ترفع عجلة النمو داخل هذه الإدارات التي تضم خيرة الدكاترة الموظفين من تخصصات مهمة لا يمكن الاستهانة بها".

وفي هذا الصدد، قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن "هذه الخطوة التي يقدم عليها الاتحاد، المتمثلة في إضراب وطني يوم الخميس القادم ومسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 17 مارس وحمل الشارات السوداء، تعبير على غضب الدكاترة تجاه وضعيتهم؛ إذ لا يعقل أن مطلب الدكاترة هو الدفع برقي المغرب في البحث العلمي وتحسين جودة التأطير داخل الجامعات المغربية ومراكز تكوين الأطر، إلا أن الحكومة تتجاهل هذا المطلب الذي فيه خير للمغرب".

وأضاف المسكيني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذا المطلب لا يتطلب أي اعتمادات مالية من طرف الحكومة، بل هو ترشيد تدبير موظفي الدولة الحاملين للدكتوراه في مواقع تخدم الشأن العام، لأن اليوم عدد الدكاترة الموظفين بالمغرب لا يتعدى 2200 دكتور، وهو عدد هزيل جدا مقارنة مع الدول المجاورة التي استثمرت مؤهلات هؤلاء الدكاترة وفتحت لهم الأبواب".

"نحن في الاتحاد نستغرب هذا الجمود الحاصل في الملف الذي يعتبر من أسهل الملفات التي عرفتها منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب"، يورد المتحدث، مضيفا أن "جميع الوزارات تضم مراكز تكوين الأطر والمعاهد العليا، وتغيير إطار دكتور موظف إلى أستاذ باحث داخل وزاراتهم سيرفع جودة البحوث العلمية والتأطير والتكوين المستمر لفائدة باقي الموظفين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Doc Tarik الأحد 10 مارس 2019 - 20:35
وجب على الحكومة انصاف هذه الفئة من الموظفين نظرا لتكوينهم العالي في مختلف التخصصات وكذا للتكلفة المعقولة لحل هذا الملف الذي عمر طويلا ، الشيء الذي سيساهم بإيجابية في الرفع من مستوى التأطير الجامعي لاسيما وأنهم قد راكموا خبرات عديدة من جهة تكوينهم وكذا في مجال اشتغالهم بمختلف الوزارات والمؤسسات العامة.
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2 - حموش الأحد 10 مارس 2019 - 20:50
نتمنى التوفيق لدكاترنا الكرام ....وان تحل الحكومة هذا الملف الذي عمر طويلا ...
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3 - بلال الأحد 10 مارس 2019 - 20:51
نأمل حل هذا الملف عاجلا ، بغية استفادة المغرب من طاقاته التي تهدر في وظائف بسيطة
فالملف لا يحتاج لأي تكلفة مادية ، بل يحتاج إلى إرادة سياسية
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4 - عميد كلية العلوم الأحد 10 مارس 2019 - 20:51
من الأب من الشديد ان تبقى هذه الفئة تضيع في الإدارات العمومية والمغرب اليوم يحتاج هذه النخب وهؤلاء الأطر العالية التكوين، لماذا الحكومة النغربية مازالت صامتة على هذا الملف الذي يتطلب سوى للإرادة الحقيقية خاصة ان الجامعات والمراكز تعيش اليوم خصاص مهول
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5 - عميد كلية العلوم الأحد 10 مارس 2019 - 20:53
من الاسف الشديد ان تبقى هذه الفئة تضيع في الإدارات العمومية والمغرب اليوم يحتاج هذه النخب وهؤلاء الأطر العالية التكوين، لماذا الحكومة النغربية مازالت صامتة على هذا الملف الذي يتطلب سوى للإرادة الحقيقية خاصة ان الجامعات والمراكز تعيش اليوم خصاص مهول
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6 - Nabil الأحد 10 مارس 2019 - 20:55
السلام
يجب على الحكومة فتح الباب الحوار الجدي مع الاتحاد الوطني واعطاء الاعتبار اللازم لهذه الشهادة ومن خلالها لحامليها
نطالب بالانصاف فقط
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7 - Doc mokhtar الأحد 10 مارس 2019 - 20:57
آن الأوان لحل هذا الملف الذي عمر طويلا
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8 - مواطن مغربي الأحد 10 مارس 2019 - 20:59
مؤسف ما تتعرض له هذه الفئة من المجتمع انه ضياع المغرب لابد من الحكومة اعطاء المكانة التي تستحقها لماذا هذا التهميش الحكومة تبيد اليوم العلم بالمغرب عبر اقصا هذه الفئة المتعلمة
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9 - دارلمان الأحد 10 مارس 2019 - 21:00
باغين يدوزو للتعليم ,الراحة والسياحة والمؤتمرات والسفريات وبعدها التقاعد السمين.هل الوظيفة العمومية ليست عمل?وفيها اجر جيد
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10 - محمد جاد الأحد 10 مارس 2019 - 21:02
اهل مكة ادرى بشعابها ذلك ان الدكاترة في غالب الاحيان يصلون بهدر الزمن المدرسي للتلميذ او المواطن.الشهادات المغربية مشكوك في نزاهتها مع انتشار الرشوة والمحسوبية والحزبية الضيقة مما يضعف القيمة العلمية لهذه الشهادة ومع كامل احتراماتي لامجال للمقارنة بيننا وبعض الدول.هذه حقبقة تحتاج الى جراة لطرحها.الشهادة للترقي المادي فقط...
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11 - مدوخ الأحد 10 مارس 2019 - 21:02
لقد حان الوقت توجيه نسبة مهمة من الطلبة نحو مراكز التأهيل والتكوين المهني بدل تخريج أفواج هائلة من الكليات والتي تجد صعوبة كبيرة في ولوج سوق الشغل كما يجب مواكبة التأهيل المهني لمتطلبات سوق العمل عبر مواكبة شعبها للتطور الإقتصادي والمعرفي الدي يشهده العصر إضافة إلى تحفير وتشجيع المقاولين الشباب لخلق فرص الشغل بدل إنتظار الدولة لسنوات،كما يجب السماح بمقاولات أجنية للإستثمار في المغرب وفق شروط تضمن إستفادة شبابنا من تجاربهم وخبراتهم ،كما يجب كدلك القطع مع إقتصاد الريع وتحويل المواد الأولية إلى مواد مصنعة لإمتصاص البطالة والرفع من الناتج الخام،أما الدفع بجيوش من البشر نحو كليات الأداب ماهو إلا تعقيد للوضع وضياع للوقت
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