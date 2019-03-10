الناسخات: مردود النساء في المحاكم "استثنائي"

هسبريس من الدار البيضاء

طالبت اللجنة الوطنية للناسخات القضائيات، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بـ "فتح حوار جدي" حول قضيتهن ومطالبهن الاستعجالية، وبإشراكهن الفعلي كباقي المهن القضائية "من أجل اصلاح حقيقي يخدم مصلحة المواطنين"، مستغربة "صمت وزارة العدل عن صوت الناسخات بعد وقفة 18 فبراير أمام مقر الوزارة، وبعد مجموعة من الإضرابات المتوالية التي نطالب فيها بفتح حوار جدي بخصوص المهنة والاستجابة لمطالبنا الاجتماعية المشروعة".

وعبرت اللجنة عن استيائها من الوضعية الحالية للناسخات القضائيات فيما يخص حق المرأة الناسخة في الاستفادة من عطلة الأمومة والتعويض عنها، موردة أن "هن يعملن داخل المحاكم وتحت رقابة قضاة التوثيق ويلتزمن بالوقت الإداري كأشباه موظفات، لكن أبسط حق للمرأة في جميع القوانين الوضعية، وهو الحق في رخصة الولادة والتعويض عنها، ليس من حق المرأة الناسخة، لذلك نطالب وزارة العدل بإعادة النظر في هذا القانون المجحف والوضعية المؤلمة للناسخة القضائية".

وأضافت اللجنة أن "الناسخة القضائية، كزميلها الناسخ القضائي، تقوم بعمل استثنائي في المنظومة القضائية، وتساهم بشكل فعال في الحفاظ على الأمن التعاقدي وحماية الوثيقة العدلية، من خلال السهر على تضمينها وتوثيقها في السجلات المعدة لذلك. كما أنها تقوم باستخراج مختلف النسخ العدلية التي تخدم مصلحة المواطن ومصلحة القضاء".

وأكدت اللجنة الوطنية للناسخات القضائيات أن "الناسخة تبذل جهدا خاصا في البحث عن الرسوم الضائعة لأصحابها، وقد تتطلب هذه المهمة مدة طويلة، مما يجعلها تتعرض لمخاطر صحية، نتيجة الحشرات اللامرئية التي تغزو فضاء الأرشيف"، لافتة الانتباه إلى كون "أول ناسخة قضائية برزت إبان الستينيات بمدينة القنيطرة، واستطاعت أن تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل ووازته في مهمته بنجاح كامل، لكن قانون مهنة النساخة لم ير النور إلا سنة 2001، مما أتاح لأول فوج من الناسخات ولوج المهنة سنة 2004 بعد اجتياز مباراة".