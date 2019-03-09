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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | العثماني يطالب أمزازي بالحوار مع "المتعاقدين" وإيجاد حل للملف

العثماني يطالب أمزازي بالحوار مع "المتعاقدين" وإيجاد حل للملف

العثماني يطالب أمزازي بالحوار مع "المتعاقدين" وإيجاد حل للملف
هسبريس من الرباط
السبت 09 مارس 2019 - 14:00

طالب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بـ"فتح حوار مع مختلف المركزيات النقابية التعليمية، بحضور "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، من أجل إيجاد حل للملف، في أفق إصلاح وضعية الأساتذة".

وأضاف العثماني، في تصريح بثه موقع حزب العدالة والتنمية على هامش المؤتمر الثالث لجمعية "محامون من أجل العدالة" بالعاصمة الرباط، أن "طلبه لوزير التربية الوطنية جاء يوم أمس الجمعة"، لافتا إلى أن "الحكومة لا تريد سوى الاستقرار المهني والأمن الوظيفي للأساتذة".

وأوضح رئيس الحكومة أن "الحوار مع الأساتذة سينطلق اليوم السبت وسيستمر غدا كذلك، وستكشف مخرجاته في قادم الأيام"؛ وهو ما يأتي منافيا لتشبث الوزير الحركي سعيد أمزازي برفض الحوار مع التنسيقيات، خلال خروجه في ندوة صحافية يوم الأربعاء الماضي.

وشدد أمزازي، في ندوته، على أن "نظام التعاقد لن يتم التراجع عنه؛ لأنه خيار حكومي اتخذ منذ سنوات"، رافضا أي حوار مع تنسيقية الأساتذة، فـ"التفاوض المتاح بالنسبة إلى الوزارة يكون مع المركزيات النقابية"، مطالبا الأساتذة بـ"التحلي بروح المسؤولية والنظر إلى التلاميذ ووضعيتهم التي أنتجتها الإضرابات المتواصلة".

وأضاف أمزازي أن "السؤال المؤرق بالنسبة له ليس الأساتذة المتعاقدين، بل من فشلوا في اجتياز الامتحان، وسبل إيجاد حل لهم بدورهم"، مشددا في تعليقه على التدخل الأمني على أنه أول المدافعين عن الأساتذة؛ "لكن على الاحتجاج أن يكون راقيا ووفق قواعده وضوابطه المعروفة"، وزاد أنه ليس ضد الاحتجاجات، "لكن طريقتها غير سليمة"، على حد قوله.

وأوضح المسؤول الحكومي أن "وقف الأجرة بالنسبة إلى العديد من الأساتذة مسألة تقنية، وفور توقيعهم على الملاحق عادت أوتوماتيكيا"، قائلا في هذا الصدد: "50 في المائة وقعوا إلى حد اللحظة، واستلموا مستحقاتهم، كما سمح لهم باجتياز امتحان الكفاءة المهنية".

وأشار أمزازي إلى أن "الوزارة لا حرج لديها في تصحيح بعض معطيات العقود مع الأساتذة، كما أنها ترحب بإمكانية سحب اسم "المتعاقدين"، بشكل نهائي"، لافتا إلى أن "القرار إستراتيجي بالنسبة إلى الحكومة، وجاء بعد اتفاق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، ويأتي استجابة لسد الخصاص المهول في القطاع، وتماشيا مع إستراتيجية الجهوية الموسعة والعدالة المجالية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - مفتش تربوي السبت 09 مارس 2019 - 14:06
لا حوار يريده الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مطالبهم واضحة وضوح الشمس وعلى رأسها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
كل التضامن مع هذه الطاقات المهمة للوطن.
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74
2 - متضامن السبت 09 مارس 2019 - 14:11
الحكومة تحاول تهدئة الوضع نظرا لأن آثار إضراب هذه الفئة واضحة وضوح الشمس، هذه الفئة لن تقبل بأنصاف الحلول فمطلبها واضح.. لذلك واصلوا يا شباب ودافعوا عن المدرسة العمومية، لن نقبل أبدا ببيع المدرسة المغربية.
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63
3 - أستاذ جامعي السبت 09 مارس 2019 - 14:13
الحل الممكن للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هو الإدماج في الوظيفة العمومية باعتبارها حق وليس مزية مثلهم مثل باقي رجال التعليم زملائهم في المدارس لأن التعليم ليس عمل مؤقت حتى يكرس فيه التعاقد الذي يعزز من دور الباطرونا وينمي مشاريعها المتجهة نحو تغليب مدارس القطاع الخاص، فالدولة التي تحترم نفسها لا تسمح بتسليع التعليم لأنه سر بناء الحضارة وازدهارها
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72
4 - بيضاوي السبت 09 مارس 2019 - 14:16
هههه وشكون الرئيس و شكون المرؤوس.
وزير التربية غادي يقول المشكل خاصو يتعرض على طاولة الحكومة.
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31
5 - مفتش تربوي السبت 09 مارس 2019 - 14:20
كمفتش تربوي في القطاع أجزم أنه إن لم يحل هذا الملف فإنه سيحصد الأخضر واليابس في هذا الوطن الحبيب لا قدر الله.
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34
6 - أيمن الرباطي السبت 09 مارس 2019 - 14:22
السلام عليكم
الحل عندك نتا وحزبك لي دمر الوضيفة العمومية و التقاعد .بنكيران هو سباب الأزمة والحل باين الأساتذة ديال التعليم العمومي خاصهم يكونوا موضفين بحالهم بال لاخرين ماشي ديرليهم كونترا ونهار ترشق ليكم تجريو عليهم باا ريال لا جوج .
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28
7 - حفيظة الطاهر السبت 09 مارس 2019 - 14:23
الحوار سيكون مع النقابات التي باعت مجانية التعليم منذ سنوات ومع أبواق الأكاديميات الذين وقعوا العقود وهم أقلية لا تمثل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد..ومن تم بالحوار سيكون مضيعة للوقت
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18
8 - امحمد السبت 09 مارس 2019 - 14:28
امتخدمولهمش راهم خرجوا على التعليم أصلا اشمن تعليم كايين هاذ الأستاذ منيين ما يتهلاوش فيه اش بغيتوه يعطي للتلاميذ من دراسة في المستوى المطلوب ضاغطيين عليه بالتعاقد وزيد جليوه في المناطق النائية واش هاذا هو الإحسان بالأستاذ يكفي رآه صابر على كلشي بلى ضغط بلى حكرة رآه هاذ الشي ولى بزاف في هاذ البلاد غير لي هدر على حقوا يكل لعصا اللهم إنا نسألك العفاف والكفاف والغنى عن الناس
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4
9 - أستاذ السبت 09 مارس 2019 - 14:30
لا لخوصصة التعليم
#الادماج_او_البلوكاج
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21
10 - المقاطع بوربعين السبت 09 مارس 2019 - 14:33
العثماني يطلب الوزير وهو يطلب المحكومة وهي تطلب النقابات
للحواروهي تتربص وتتخبط وتترقب
الأوضاع من بعيد.وحقوقناضاعت وتمزقت
التلاعب بمشاعر المواطنين والمواطنات.
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14
11 - مواطن السبت 09 مارس 2019 - 14:34
شي يكوي شي يبخ ...حذار من متاهات الحوار المغشوش لربح الوقت وتقسيم كلمة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وضياع إجماعهم المزلزل
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10
12 - استاذ السبت 09 مارس 2019 - 14:35
نحن الشعب مع التعاقد لأنه يهدف إلى محاربة الفساد في الإدارات العمومية والكسل والهروب من الواجب. يجب القضاء على الوضيفة العمومية لانها سبب في تدني الخدمات.التوضيف بالعقدة تكون فيه المنافسة و الاجتهاد. وهدا معمول به في كل الدول المتقدمة لكن مع تشجيع المجتهدين و المتفانين في القيام بالواجب.
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-16
13 - تاوناتي السبت 09 مارس 2019 - 14:36
العثماني ضامن التقاعد بالملايين,وربما حتى هو 9 ملاين من عند الملك.ولهذا عمل حكومته يتمثل في حلب الشعب لتسمين من وضعوه على رأس الحكومة.
لكن العيب ليس فيه بل في الذين يصوتون لهذا الحزب المنافق.
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10
14 - مواطن مقهور السبت 09 مارس 2019 - 14:40
لقد تبينت اللعبة وانفضحت أسارير هذه الحكومة التي أقسمت بأغلظ أيمانها ألا تدع هذا الشعب يعيش في آمان واطمئنان منذ دخلوا رحاب الحكومة ونحن الشعب نعيش المصائب تلو الأخرى، حسبنا الله ونعم الوكيل..
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8
15 - مواطن السبت 09 مارس 2019 - 14:42
هؤلاء أولادنا وبناتنا.لا يعقل أن يشتغلوا بدون أمن نفسي تحت رحمة بعض المرضى النفسيين من المسؤولين التربويين. ادمجوا الناس وباراكا من تضييع اولاد المغاربة.
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9
16 - ملاحظ تربوي السبت 09 مارس 2019 - 14:43
الحل بيد السلطات العليا بمختلف مسؤولياتها في هذا البلد الأمين.مشكلة الأساتذة المتعاقدين عويصة و تتطلب تدخلا سريعا بشكل مباشر خدمة لصالح وطننا العزيز المغرب الذي ينعم بالأمن و الامان بفضل الله عز و جل.
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7
17 - Adam السبت 09 مارس 2019 - 14:43
المدرسة والصحة محكومة بتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يروج لاقتصاد السوق والخوصصة ..وحكومة الباجدة بقيادة مرءوسها..تنبطح وتطيع وتتوسل .الرضى والبركة من لوبيات الداخل والخارج ولو على حساب شعوبها ..وما المغادرة الطوعية والمقايسة والتوظيف بالتعاقد واقرار التوقيت الصيفي واصلاح التعاقد الا نمادج مفضوحة من املاءات للخارج على حكومة محكومة كل همها هو الاستوزار وامتيازات الريع ..فمزيدا من اليقضة والحراك لكشف خنوع تجار الدين وتامر اعداء الوطن ضد مصالح مواطنيهم
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9
18 - ميري السبت 09 مارس 2019 - 14:45
اياكم والانضمام الى نقابات الذل والخدلان التي باعت الموظفين وباعت تقاعدهم بدراهم معدودة او بتزكية بقائهم على راس الامانة العامة وعدم محاسبتهم .انهم الانتهازيون .
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5
19 - احمد السبت 09 مارس 2019 - 14:45
شكرا للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
احتجاجاتكم عرت على الحقيقة
المدرسة العمومية في خطر
أباء التلاميذ لن يستطيعو دفع مستحقات الاساتذة من جيوبهم
الذي يستطيع ذلك يرسل ابناءه الى القطاع الخاص

ايتها الفئات الشعبية المقهورة ضموا صوتكم وصوتكن الى صوت الاساتذة المحتجين ليس لنصرة قضية الاساتذة فحسب بل لإنقاد المدرسة العمومية من مؤامرة تستهدف تدميرها في افق القضاء عليها
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4
20 - سكات السبت 09 مارس 2019 - 14:50
خلونا ساكتين كون دور شي مبارة ديال تعاقد هد الاسبوع كولشي اجري بغا يتعاقد وكلكم بحال بحال مضحكة على ولاد ناس مساكن اخلصكم الله
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0
21 - اطفاء الحريق السبت 09 مارس 2019 - 14:50
تجار الدين لايهمم تعلم ابناء الشعب بقدر مايهمهم اطفاء الحريق حتى لاتسقط جماعتهم الخرفية من قبة مجلس النوام ام اصلاح العليم يجب ان يكون شمولي ازالة الشعب الادبية والمواد الخرافية وللغة العرنسية وتعويضها بالانجلزية اظف لدلك جعل جميع العلوم تطبقية مند الابتدائي واقل شهادة لتديس هي الماستر
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-1
22 - سعيد مغربي قح السبت 09 مارس 2019 - 14:56
العثماني يقذف بكرة التعاقد في اتجاه أمزازي..حكومة فاشلة بكل المقاييس..
الله يحد الباس..!
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1
23 - عاطل السبت 09 مارس 2019 - 14:57
ااحل هو الاعلان عن مبارة جديدة و تعويض الذين لم يوقعوا علي العقد لا عددهم في تناقص يومي.
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-2
24 - زائرر السبت 09 مارس 2019 - 15:03
اذا كان للاساتذة المتعاقدين نفس الحقوق والامتيازات كباقي اساتذة القطاع العام كما تدعي الحكومة. فما هو المشكل اذا تم ادماجهم???????
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0
25 - رأي السبت 09 مارس 2019 - 15:04
التعليم مشا وخرجوا على ولاد الشعب أحسن حوار ممكن ديروه هو فسخ العقدة والسلام
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0
26 - الوطنية السبت 09 مارس 2019 - 15:05
علاش غادي تورطو هو ياك حكومة اللحاية هي السبب في العمل بالعقدة حلها يا من عكدتها
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0
27 - المغترب السبت 09 مارس 2019 - 15:05
يجب ضمان مستقبل ابناء الشعب لا تخويفهم وادلالهم من حقهم الاستقرار والعيش الكريم ومن يعارضهم اما حاقد ام فاشل لم يصل الى مستواهم وهدا نظري اما فيما يخص الوزير و الحكومة يجب تحاور مع الاساتذة واجاد حل وليس التعنت كما فعلتم مع حراك الريف حتى خرجة الامور عن السيطرة لان الاساتدة والطلبة يتمركزون في ربوع المملكة يعني صعب احتواء الاحتجاجات وهدا ليس في صالح الوطن الحبيب والاستقراره ولا الشعب الغالي وامانه فنحن نحب الخير لوطننا و لشعبنا ونفديه بروحنا
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0
28 - حسن التادلي السبت 09 مارس 2019 - 15:06
تصريح امزازي السابق اشبه بتصريح الوزير الجزائري الذي قال للمتظاهرين في بداية الحراك.". احلام سعيدة.... صح النوم... "...
وزراؤنا منفصلون عن الواقع ....بامكان هؤلاء الشباب ليس فقط اسقاط نظام التعاقد بل اسقاط الحكومة برمتها....
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