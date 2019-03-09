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كُتّاب وآراء
العثماني يطالب أمزازي بالحوار مع "المتعاقدين" وإيجاد حل للملف
طالب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بـ"فتح حوار مع مختلف المركزيات النقابية التعليمية، بحضور "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، من أجل إيجاد حل للملف، في أفق إصلاح وضعية الأساتذة".
وأضاف العثماني، في تصريح بثه موقع حزب العدالة والتنمية على هامش المؤتمر الثالث لجمعية "محامون من أجل العدالة" بالعاصمة الرباط، أن "طلبه لوزير التربية الوطنية جاء يوم أمس الجمعة"، لافتا إلى أن "الحكومة لا تريد سوى الاستقرار المهني والأمن الوظيفي للأساتذة".
وأوضح رئيس الحكومة أن "الحوار مع الأساتذة سينطلق اليوم السبت وسيستمر غدا كذلك، وستكشف مخرجاته في قادم الأيام"؛ وهو ما يأتي منافيا لتشبث الوزير الحركي سعيد أمزازي برفض الحوار مع التنسيقيات، خلال خروجه في ندوة صحافية يوم الأربعاء الماضي.
وشدد أمزازي، في ندوته، على أن "نظام التعاقد لن يتم التراجع عنه؛ لأنه خيار حكومي اتخذ منذ سنوات"، رافضا أي حوار مع تنسيقية الأساتذة، فـ"التفاوض المتاح بالنسبة إلى الوزارة يكون مع المركزيات النقابية"، مطالبا الأساتذة بـ"التحلي بروح المسؤولية والنظر إلى التلاميذ ووضعيتهم التي أنتجتها الإضرابات المتواصلة".
وأضاف أمزازي أن "السؤال المؤرق بالنسبة له ليس الأساتذة المتعاقدين، بل من فشلوا في اجتياز الامتحان، وسبل إيجاد حل لهم بدورهم"، مشددا في تعليقه على التدخل الأمني على أنه أول المدافعين عن الأساتذة؛ "لكن على الاحتجاج أن يكون راقيا ووفق قواعده وضوابطه المعروفة"، وزاد أنه ليس ضد الاحتجاجات، "لكن طريقتها غير سليمة"، على حد قوله.
وأوضح المسؤول الحكومي أن "وقف الأجرة بالنسبة إلى العديد من الأساتذة مسألة تقنية، وفور توقيعهم على الملاحق عادت أوتوماتيكيا"، قائلا في هذا الصدد: "50 في المائة وقعوا إلى حد اللحظة، واستلموا مستحقاتهم، كما سمح لهم باجتياز امتحان الكفاءة المهنية".
وأشار أمزازي إلى أن "الوزارة لا حرج لديها في تصحيح بعض معطيات العقود مع الأساتذة، كما أنها ترحب بإمكانية سحب اسم "المتعاقدين"، بشكل نهائي"، لافتا إلى أن "القرار إستراتيجي بالنسبة إلى الحكومة، وجاء بعد اتفاق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، ويأتي استجابة لسد الخصاص المهول في القطاع، وتماشيا مع إستراتيجية الجهوية الموسعة والعدالة المجالية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
كل التضامن مع هذه الطاقات المهمة للوطن.
وزير التربية غادي يقول المشكل خاصو يتعرض على طاولة الحكومة.
الحل عندك نتا وحزبك لي دمر الوضيفة العمومية و التقاعد .بنكيران هو سباب الأزمة والحل باين الأساتذة ديال التعليم العمومي خاصهم يكونوا موضفين بحالهم بال لاخرين ماشي ديرليهم كونترا ونهار ترشق ليكم تجريو عليهم باا ريال لا جوج .
للحواروهي تتربص وتتخبط وتترقب
الأوضاع من بعيد.وحقوقناضاعت وتمزقت
التلاعب بمشاعر المواطنين والمواطنات.
لكن العيب ليس فيه بل في الذين يصوتون لهذا الحزب المنافق.
احتجاجاتكم عرت على الحقيقة
المدرسة العمومية في خطر
أباء التلاميذ لن يستطيعو دفع مستحقات الاساتذة من جيوبهم
الذي يستطيع ذلك يرسل ابناءه الى القطاع الخاص
ايتها الفئات الشعبية المقهورة ضموا صوتكم وصوتكن الى صوت الاساتذة المحتجين ليس لنصرة قضية الاساتذة فحسب بل لإنقاد المدرسة العمومية من مؤامرة تستهدف تدميرها في افق القضاء عليها
الله يحد الباس..!
وزراؤنا منفصلون عن الواقع ....بامكان هؤلاء الشباب ليس فقط اسقاط نظام التعاقد بل اسقاط الحكومة برمتها....