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الرئيسية | مجتمع | رؤساء جامعات يؤيّدون تدريس المواد العلمية بالفرنسية والإنجليزية

رؤساء جامعات يؤيّدون تدريس المواد العلمية بالفرنسية والإنجليزية

رؤساء جامعات يؤيّدون تدريس المواد العلمية بالفرنسية والإنجليزية
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 09 مارس 2019 - 17:00

حصل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على دعم رؤساء الجامعات المغربية فيما يخص تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية؛ وهو الموضوع الذي أثار جدلاً كبيراً بين مُكونات الحكومة على مستوى البرلمان، خلال مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.

جاء هذا الدعم في بلاغ صدر اليوم السبت عن ندوة رؤساء الجامعات بالمغرب، بعد اجتماع عقدوه الأسبوع الجاري بمدينة الجديدة، أكدوا فيه على "إرساء تعلم المواد العلمية باللغات الأجنبية في كل مستويات التعليم الابتدائي والثانوي، لتحقيق العدالة الاجتماعية".

وجاء في البلاغ: "اعتباراً للمصلحة العليا للوطن قبل أي اعتبارات أخرى، فإن ندوة الرؤساء تدعم وتوصي بأن يتم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، مع الإعداد لتدريس تلك المواد، أيضاً، باللغة الإنجليزية في المستقبل".

كما أوصى رؤساء الجامعات بـ"أن يتم تعزيز تدريس اللغات الأجنبية وإعطائها الأولوية منذ التعليم الابتدائي، بُغية تمكين الشباب من اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية والأمازيغية وتكريس التعدد اللغوي المنشود لتحسين التعلمات والاندماج المهني فيما بعد".

رؤساء الجامعات أشاروا أيضاً إلى أن "مسألة تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية لا يُطرح إطلاقاً في التعليم العالي؛ لأن الجامعات تدرس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، كما أن بعض المبادرات التي اتخذتها بعض المؤسسات الجامعية أدمجت اللغة الإنجليزية كلغة تدريس".

وأكد البلاغ أن "الهدف من ذلك هو تكوين موارد بشرية قادرة على التكيف مع التطورات العلمية والتكنولوجية، ومواكبة التطور الاقتصادي للمغرب الذي يرتبط بشكل خاص بالاقتصاديات الأوروبية والاقتصاديات الإفريقية أكثر فأكثر الناطقة بالفرنسية والإنجليزية".

وكشف رؤساء الجامعات المغربية أن "التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمدرسة العمومية حالياً يعيشون شرخاً حقيقياً بين الثانوي والجامعة بالنظر لكونهم تلقوا المواد العلمية باللغة العربية خلال السلكين الابتدائي والثانوي، في حين تدرس هذه المواد بالجامعة باللغة الفرنسية".

واعتبر البلاغ أن "هذا الشرخ اللغوي أنتج شرخاً اجتماعياً مس بالأساس الفئات الهشة"، مشيراً إلى أن "الفئات المحظوظة تتجه مبكراً للمدارس الخاصة التي تقدم في الغالب تعليمها باللغة الفرنسية أو بالأحرى باللغة الانجليزية، أو على الأقل التحكم في اللغات الأجنبية".

هذا الوضع، حسب رؤساء الجامعات المغربية، نتج "عنه استياء لدى الحاصلين على الباكالوريا من المواد العلمية، حيث يسجل 12 في المائة منهم فقط بالشعب العلمية بالجامعة، في حين أن حوالي 30 في المائة من الحاصلين على الباكالوريا العلمية يلتجئون إلى شعب أخرى بسبب عدم التمكن من لغة التدريس في التعليم العالي".

المعطيات الصادمة التي كشف عنها رؤساء الجامعات أوردت أيضاً أن "أولئك الذين يختارون الشعب العلمية يجدون صعوبة بالغة دوماً في تحصيل شهادتهم في الآجال المعقولة، وبلوغ درجة التميز التي تخول الإشهاد بالكفاءة العلمية".

وشددت ندوة رؤساء الجامعات، في بلاغها، "على تعلقها بالقيم الوطنية والثقافية واللغوية، وكذا اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية"؛ لكنها "نبهت إلى أن العلم والتكنولوجيا والمعرفة تنتج باللغات الأجنبية، وخاصة الإنجليزية والفرنسية".

وأكدت في هذا الصدد أنه "من غير الممكن في الوضعية الراهنة التحكم في المعلوميات والرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المرتبطة بالطيران والسيارات والطاقات، دون التمكن من هذه اللغات، وبالتالي فإنه من واجبنا إعداد الأجيال المقبلة لمواجهة التطور السريع للمهن، حيث إن 80 في المائة منها ستتغير في المستقبل القريب".

وذكر رؤساء الجامعات المغربية أيضاً بأن النموذج التنموي الجديد للمغرب يضع مسألة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي والتقني في صلب المخطط الجديد للمغرب؛ وهو الأمر الذي يتطلب حسبهم إجراءات واقعية، خصوصاً فيما يتعلق بطريقة تدريس العلوم والتحكم في التكنولوجيات، بهدف تجسيد طموحات الوطن للحاق بركب الدول النامية.

يذكر أن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يستند إلى الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، لم تتم المصادقة عليه بمجلس النواب في الدورة السابقة التي جرى اختتامها في الثامن عشر من فبراير الماضي؛ لكن يرتقب أن تعقد دورة استثنائية للمؤسسة التشريعية في غضون الأيام المقبلة، لتدارك الأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - zyad السبت 09 مارس 2019 - 17:18
احيي رؤساء الجامعات المغربية لهم كل الاحترام والتقدير.
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3
2 - أستاذة بالإعدادي السبت 09 مارس 2019 - 17:18
فعلا المصلحة العليا للوطن تقتضي تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية حتى نقضي على تخريج شباب فاشل تم تدريسه بالعربية وفي الكلية بالفرنسية يجد نفسه غر قادر على إتمام دراسته
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6
3 - بوزبيطة كريم تطاون السبت 09 مارس 2019 - 17:20
الشمس لا يحجبها الغربال مهما حاول المتنطعون فاللغة الانجليزية هي لغة العلوم بدون منازع لكن بما ان شمال افريقيا لا زال يعاني من التبعية الاستعمارية لماماه فرنسا فانه لن يستطيع ان يتطاول على هذه الاخير ويدرس العلوم باللغة الانجايزية لهذا السبب نجد المسؤولين في شمال افريقيا كلها وليس في المغرب فحسب نجدهم بنصاعون لاوامر فرنسا وينفدون كل الاملاءات بالحذافير دون تغيير فالمنظومة التربوية في المغرب وكما هو الشان بموريتانيا وتونس والجزاير موجهة من لذن الحاكم الاسبق لهذه الدول اي فرنسا فاذا تزايد احد المسؤولين على الحكام الاصليين لشمال افريقيا يكونمصيره الطرد والبهدلة والانقلاب العسكري المدفوع من طرف فرنسا اذن ليس بيد الميت حيلة وهو بينيدي من يغسله
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11
4 - Abdelkader Ezzaki السبت 09 مارس 2019 - 17:22
Félicitations pour cette sage décision. Essayons d'attraper le retard avec le français tout de suite et dépêchons nous pour aller vers le choix évident et incontournable qui est celui de livrer notre enseignement scientifique en anglais. Il vaut mieux tôt que tard!!! Pour rappel, les français, eux-mêmes, ont déjà commencé à se diriger vers l'anglais.
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-1
5 - عياض السبت 09 مارس 2019 - 17:27
لغات العلم في وقتنا الحاضر هي:
-الانجليزية.
-الفرنسية بنسبة قليلة.
من يدعي غير ذلك فهو كذاب أشر.
بعض التيارات السياسية .......يقدسون ويعبدون إديولوجيتهم الوهمية.
تحيا الانجليزية والفرنسية........... شئنا أم أبينا.
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6
6 - مراد السبت 09 مارس 2019 - 17:27
ا تعجب لهؤلاء الذين يقررون مصير التعليم
كيف يمكنهم الاصلاح وابناؤهم يدرسون في احسن المدارس والجامعات وبتكلفة باهضة
التعليم في حاجة لاهله الذين عانوا من ويلاته وليس في حاجة لمن يجمع منه الاموال ويجعله مطية للاستعلاء والاستغناءو الخروج منه بتقاعد استثناءي دون ان يتعب فيه
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1
7 - أستاذ جامعي متقاعد السبت 09 مارس 2019 - 17:30
هل ضمير رؤساء الجامعات إستفاق إلى بعد 40 يوم من موت جسد التعليم الجامعي لأكل الكسكس الريع من الأموال العمومية. ما رأي رؤساء الجامعات في جعل المؤسسات الجامعية أوكار للدكاكين السياسية و المتطرفين و اللاعبين بالصفقات العمومية و المتحرشين هل إقترحوا حلول؟
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7
8 - بلال السبت 09 مارس 2019 - 17:31
لو كان فيهم "الربح" لنظروا لحالة الجامعات التي يرثى لها، منذ أكثر من 60 عام و الجامعات و المدارس تدرس بالفرنسية و النتيجة "باينة".
ولا ادري ماعلاقة العدالة الاجتماعية بتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية؟؟ دليل آخر على بؤسنا الفكري والثقافي
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4
9 - تخربيق السبت 09 مارس 2019 - 17:32
هل هذا راي كل رؤساء الجامعات, اذن نحن في جمهورية ا لتطبيل?
ماهو ترتيب هته الجامعات المفرنسة?
هل تم ترجمة المواد ا لعلمية في الجامعة?
ماهي اصدارات تلك الجامعات العلمية?

طبلوا ايها المستعبدون للمستبد والمستعمر
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4
10 - العرنسية لغة متجاوزة السبت 09 مارس 2019 - 17:34
العرنسية لغة متجاوزة ميتة تفرضها مامي فرنسا على مستعمراتها حتى تبقى تابعا لها عالم العلم والاقتصاد السياحة الفضاء الروبوتك نضم المعلومات ووووووو يتكلم انجليزي
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2
11 - La langue de la science السبت 09 مارس 2019 - 17:34
L’anglais est la langue de la Science. Et la science est exprimé et produite en anglais. Les japonais, les chinois, les vietnamiens… publient leurs recherches en anglais. Inventent en anglais. Ils ont leur propre langue , mais ils sont conscient s’ils veulent progresser, ils doivent connaitre la langue du progrès : L’anglais.
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3
12 - ابن التعليم العمومي السبت 09 مارس 2019 - 17:36
رؤساء الجامعات معينون و لا يمكنهم إلا مسايرة الرؤية التي يقدمها وزيرهم! لماذا لا يعقد حوارا وطنيا يشارك فيه كل أساتذة التعليم العالي، بما فيه أولئك الذين يتعرضون لإقصاء بفعل عدم مسايرتهم لتيار الإهمال الذي ينخر الجامعة المغربية؟ الأساتذة هم القادرون على تقديم رأي صادق يصب في مصلحة الطبقات الهشة، ومحاولة الحديث عن لغات بينما نعني الفرنسية فقط هو التفاف مقصود على الاشكال. الانجليزية هي لغة العلم والإقتصاد، وغيرها إن لم يكن اللغة الوطنية فهو خيار فاسد!
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2
13 - عين العقل السبت 09 مارس 2019 - 17:42
لا يمكن دراسة العلوم الا بلغتها الأصلية وهي اللغة الفرنسية والإنجليزية .
اربعون سنة من التعريب لم تخلف لنا للاسف الشديد سوى كوارث جمة في منظومتنا التعليمية ..
لهذا عين العقل ما قرره رؤساء الجامعات ، علما أنهم هم اولى الناس في المغرب وسادة العارفين بما يجري في منظومتنا التعليمية،
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