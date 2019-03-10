الزفزافي: كسر عظام أساتذة التعاقد "فتنة" لا تخدم مصلحة البلاد

هسبريس - عبد السلام الشامخ

أبْدَى ناصر الزفزافي، قائد الحراك الميداني في الحسيمة، تعاطفهُ مع الأساتذة المتعاقدين، الذين يخوضونَ معارك احتجاجية لإسقاط نظام "العقدة" والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مشيراً إلى أنَّ "ما يتعرَّضُون له من قمع فتنة ما بعدها فتنة"، وفق تعبير الناشط المُدان ابتدائياً بعشرين سنة نافذة.

ورسالة "أيقونة حراك الريف"، التي نقلها والده أحمد الزفزافي على صفحته بالفايسبوك، أوردتْ أنَّهُ "على المسؤولين أن يعوا جدا بأن ما يقترفونه في حق إخواننا وأخواتنا الأساتذة المتعاقدين من قمع وترهيب وكسر للجماجم لفتنة ما بعدها فتنة وهضم لحقوقهم المغتصب"، مبدياً تعاطفه وتضامنه مع الأساتذة المتعاقدين.

واعتبرَ الزفزافي أن على هؤلاء المسؤولين "أن يفهموا كذلك أن القمع يؤجج الأوضاع، ولا يخدم مصلحة البلاد ومستقبله"، مبرزاً أن ما يطالب به الأساتذة المتعاقدون "حق مشروع، وغاصب هذا الحق يعتبر مجرما وخائنا للوطن وأبنائه". كما أكد أن واجب التضامن مع الأساتذة المتعاقدين "حق علينا جميعا من منطلق أننا أبناء الوطن الواحد ومن منطلق الإنسانية".

وفي هذا الصدد، أكد أحمد الزفزافي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنَّ الحالة النفسية لابنه داخل الزنزانة جيدة ومعنوياته مُرتفعة، وهذا التضامن الجديد مع الأساتذة المتعاقدينَ هو من مبادئه وأخلاقه؛ ووفقاً للمتحدث ذاته فإنَّ "ناصر لا يُمْلي عليه أحد ما يجبُ فعله".

وأضاف الزفزافي أنّ "أيقونة" حراك الريف "خرج إلى الشارع قرابة 7 أشهر رافعاً مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة، قبل أن يتم اعتقاله ومحاكمته، وعاش في زنزانة فردية قرابة 15 شهراً، وبالرغم من كل هذا، فهو ما زال يناضل وما زال على كلمته الأولى وللعهد وفي".

وبشأن تضامن الزفزافي مع النضالات الاجتماعية، بما فيها الاحتجاجات الجزائرية مؤخراً، قال أحمد الزفزافي إن ذلك نابع من ضميره وقلبه وعاطفته "أمَّا شِي واحد يملي عليه مكينش بل هو الذي يُملي ولا يمتثل للإسقاطات وللإملاءات"، وفق تعبير الزفزافي.

ويخوض الأساتذة المتعاقدون، بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، معارك نضالية طيلة هذا الأسبوع، احتجاجا على ما أسموه الإجهاز على حقهم في الإدماج ضمن موظفي وزارة التربية الوطنية.

وقد سبق للوزير مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قدم وعدا بأن الحكومة ستقدم على مراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات من أجل استيعاب بعض المطالب المعبر عنها. كما أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تحمّل أساتذة التعاقد مسؤولية ترك قاعات التدريس والعواقب الوخيمة المترتبة عن هذا الغياب.