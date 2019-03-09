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الرئيسية | مجتمع | تكبير وزغاريد تحف عودة الطفلة زينب إلى أحضان أسرتها بالبيضاء

تكبير وزغاريد تحف عودة الطفلة زينب إلى أحضان أسرتها بالبيضاء

تكبير وزغاريد تحف عودة الطفلة زينب إلى أحضان أسرتها بالبيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 09 مارس 2019 - 19:00

حالة من الفرح والسرور بدت على الوجوه، وتهليل وتكبير وزغاريد، فور وصول الطفلة زينب التي ظلت المختفية منذ أسبوع إلى منزلها في المدينة القديمة بالبيضاء.

ووسط تطويق أمني، وحضور مختلف السلطات المحلية والأمنية التي كانت تحمل الطفلة في اتجاه منزلها، تعالت الهتافات فرحا بعودة الطفلة بعدما عّم الحزن الحي طوال الأيام الماضية.

زوال اليوم السبت، عاشت المدينة القديمة بالدار البيضاء حالة غير متوقعة بعدما عاد الأمل بإعلان المصالح الأمنية التابعة لولاية الأمن عثورها على الطفلة زينب المختطفة منذ الاثنين الماضي.

وحلت المصالح الأمنية، التي كان أحد عناصرها يحمل الطفلة البالغة من العمر ست سنوات بين ذراعيه، وسط تهليل وتكبير وزغاريد من ساكنة الحي، ليتم إيصال الطفلة إلى منزلها، وسط هتافات الفرح من طرف أفراد الأسرة الذين كانوا يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من مصير فلذة كبدهم.

واستدعت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، فور طمأنتها الأسرة، كلا من والد الطفلة ووالدتها، اللذين لازالا بمقر الولاية قصد الاستماع إليهما، بهدف التوقيع على تسلم الطفلة في محضر رسمي، حسب ما أكدته مصادر أمنية لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وتمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، حسب ما أورده بلاغ للمديرية العامة، زوال اليوم، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 33 سنة، وتعيش حالة التشرد، وذلك للاشتباه في تورطها في اختطاف واحتجاز الطفلة زينب.

واعتمدت المصالح الأمنية، بعد توصلها ببلاغ الاختفاء، على تسجيلات الكاميرات التي رصدت تحركات المشتبه فيها رفقة الطفلة المختطفة في عدة مناطق من مدينة الدار البيضاء وضواحيها، ليتم اعتقالها بالمدينة العتيقة، والعثور على الطفلة وهي في وضع صحي جيد.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد دوافعها وخلفياتها الإجرامية.

وتأتي واقعة اختطاف الطفلة والعثور عليها بعد أيام قليلة من العثور على فتاة تبلغ من العمر 14 سنة، كانت موضوع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة العائلة بعدما اختفت في ظروف غامضة في الرابع عشر من فبراير الجاري، إذ عثر عليها لدى سيدة بحي الفلاح بمدينة الدار البيضاء، وتمت إعادتها إلى منزل عائلتها الكائن بمنطقة الحي المحمدي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - khalid السبت 09 مارس 2019 - 19:10
S'il vous plait , la fille a besoin d'un soutient psychologique ! Regardez son visage et son regard
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8
2 - عبدالحق السبت 09 مارس 2019 - 19:11
التهليل والتكبير هي في قاعة المحكمة بعد النطق بالحكم على مختطفة البنت بعدما ينطق القاضي ب 10 سنوات عليها
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14
3 - italie السبت 09 مارس 2019 - 19:21
من ايطاليا كنت اتابع احداث هده الطفلة وكم كانت فرحتي كبيرة عندما علمت بالخبر وشكرا لرجال الامن على كل ما فعلوه من اجل العثور على الطفلة ومبروك مبروك كما احث جميع الامهاة ان ياخدو بالهم من اولادهم
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22
4 - boubana السبت 09 مارس 2019 - 19:21
تحية خاصة لصاحب الكاميرا ولرجال الامن ولكل من ساعد لاسترجاع تلك الطفلة لوالديها، ولا ننسى ان نقدم النصيحة لجميع الوالدين ان يعتنوا باطفالهن وعدم التخلي عنهن خارج البيت وداخله ايضا وشكرا
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21
5 - مبارك السبت 09 مارس 2019 - 19:23
الحمد لله رب العالمين
نسأل الله أن يحفظ أبناء المسلمين
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9
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