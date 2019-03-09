24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:18
|07:44
|13:43
|16:58
|19:34
|20:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إيمان وسارة .. يقظة ترافق ركاب الرحلات اليومية لعربات "البراق"
- مدانة بـ20 عاما حبسا تتسلح بالإرادة والدراسة لتسلق أسوار السجن
- الأمن الجهوي ينوّه بعطاء الشرطيات في ورزازات
- مجموعة الاتصال الدولية تعلن هدنة شرق أوكرانيا
- لجنة دعم خديجة عبادي تتشبث بضمان كرامة المرأة
جزائريون يستبقون "العصيان المدني" ضد بوتفليقة بتخزين الطعام (5.00)
- باحث: "حراك الجزائر" لن يغير عقيدة عداء "قصر المرادية" للمملكة - (115)
- العثماني يطالب أمزازي بالحوار مع "المتعاقدين" وإيجاد حل للملف - (84)
- رصيف الصحافة: ماء العينين "تفتي" بعدم اعتبار الحجاب ركنا إسلاميا - (77)
- أمن الدار البيضاء يوقف مختطفة الطفلة زينب - (65)
- مدانة بـ20 عاما حبسا تتسلح بالإرادة والدراسة لتسلق أسوار السجن - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمزازي يقترح تعديل "نظام الأكاديميات" ويعلن إنهاء العمل بالتعاقد
أفاد بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية أن الحكومة اقترحت تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بالأكاديميات، عبر التخلي عن نظام التعاقد، مع مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدا.
كما قضت المقترحات ذاتها بالسماح لأطر الأكاديميات بممارسة الأنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين، مع تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة مدى حياتها المهنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت بمقر الوزارة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية.
اللقاء خصص لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث أكد الوزير على أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة "يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية، مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد".
كما أعلن أمزازي، في السياق ذاته، أن الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة "ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".
إلى ذلك، دعت الحكومة في مقترحاتها إلى مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي، التي تقضي بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، "بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين"، إضافة إلى تطبيق المقتضيات القانونية نفسها على أطر الأكاديميات، والتي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي.
كما أشارت المقترحات إلى أن الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، وأن جميع أطر الأكاديميات ستدمج بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي.
وبخصوص الترسيم، أوضح البلاغ أنه سيتم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني، لتتم بعد ذلك إعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10)، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الأكاديمية.
كما تم التنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على مجموعة من الحقوق المتمثلة في اجتياز مباراة المفتشين، واجتياز مباراة التبريز، واجتياز مباراة الإدارة التربوية، واجتياز مباراة التوجيه والتخطيط التربوي، مع إمكانية تقلد مناصب المسؤولية وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.
هذا، وأكد أمزازي على أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات، التي ستنعقد في أقرب الآجال.
والوزارة، إذ تقدم هذه الاقتراحات باسم الحكومة، "فإنها تعبر عن حرصها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وعن استعدادها للاستمرار في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات" حسب تعبير البلاغ.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
فالتراجع عن الظلم انتصار للعدالة الاجتماعية .
#الإدماج_أو_البلوكاج
نعم للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، لا لبيع مدرسة الشعب، لا لأنصاف الحلول.
التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هي ممثلي الشرعي
اريواد الزردة
يظهر أن سي العثماني خدام غير مع رجال التعليم....فين خلتي الموظفين بالقطاع العمومي....؟
ووحيد وهو "الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية " إسوة بالموظفين الآخرين لتحقيق الاستقرار النفسي والحفاظ على الوظيفة العمومية التي هي حق لأبناء الشعب .أيها الشعب المغربي نناشدكم من هذا المنبر لدعمنا فمسألة التعاقد لا تهمنا نحن فقط كأساتذة بل مسألة شعب بأكملة، لأن اختفاء الوظيفة العمومية يعني تفويض خدمة التعليم للخواص الذين سيمتصون دماء الطبقات الفقيرة والمتوسطة مقابل تدريس أبنائهم .. وسبق أن قال بنكيران ذات يوم "حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة " ..
فهمتوني دابا المكلخين شنو هو التعاقد او موظفي الأكاديميات فهي الخوصصة السلام عليكم
نتمنى ان يتم انصاف الاساتذة المتعاقدين لانهم ابانو عن تلاحم لا مثيل له خلال نضالاتهم وتحية لهم.. نتمى ان يفطن المغاربة ويكونو تنسيقيات لاسترداد حقوقهم المسلوبة.. لان النقابات والمنتخبين آخر همهم هو المواطن
عندما تحتجون مطالبكم تكمن في الأجرة فقط.
لماذا لم تخرجوا من أجل الطفل المغربي المجهل لتغيير مقرر البغرير؟!!
أو قبولكم بالساعة الإضافية؟
أو من أجل تحسين و تغيير المقرر الذي ينمي ورم سرطاني في دماغ الخريجين؟
لا يهمكم أمرنا إذا فلا يهمني أمركم ولنعش في وطن غارق حتى الثمالة في الأنانية و الجهل و الخرافات...
خلاصة الاجتماع هو دولبران مؤقت .
مزيدا من النضال .
لا نكذب على أنفسنا العام العام هو القاطرة والعمود المحوري للاقتصاد المغربي بل الاستقرار السياسي والاجتماعي ومع الأزمة العالمية وخصوصا في اروبا والانتقال الدييموغرافي للمغاربة بزيادة كبيرة للسكان في سن العمل ودخول المراة الى سوق الشغل كلها عوامل تلزم الدولة المغربية القيام بدور اكبر في ميدان التشغيل وضمان العيش الكريم وحماية الاقتصاد الوطني عبر سياسية اجتماعية حقيقية ورصد موارد متصاعدة خلال العشرية القادمة للتشغيل في القطاع العام هذه أمور واضحة تماما من خلال المعطيات المتوفرة سكانيا واقتصاديا واجتماعيا حتى فرنسا توجد في نفس الوضعية التشغيل عبر القطاع العام ولا شيء غير ذلك
واصلوا في الإضراب حتى تحقيق المطلب الأساس، الإدماج ولو عبر أفواج.