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الرئيسية | مجتمع | أمزازي يقترح تعديل "نظام الأكاديميات" ويعلن إنهاء العمل بالتعاقد

أمزازي يقترح تعديل "نظام الأكاديميات" ويعلن إنهاء العمل بالتعاقد

أمزازي يقترح تعديل "نظام الأكاديميات" ويعلن إنهاء العمل بالتعاقد
هسبريس من الرباط
السبت 09 مارس 2019 - 22:00

أفاد بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية أن الحكومة اقترحت تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بالأكاديميات، عبر التخلي عن نظام التعاقد، مع مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدا.

كما قضت المقترحات ذاتها بالسماح لأطر الأكاديميات بممارسة الأنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين، مع تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة مدى حياتها المهنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت بمقر الوزارة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية.

اللقاء خصص لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث أكد الوزير على أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة "يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية، مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد".

كما أعلن أمزازي، في السياق ذاته، أن الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة "ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".

إلى ذلك، دعت الحكومة في مقترحاتها إلى مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي، التي تقضي بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، "بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين"، إضافة إلى تطبيق المقتضيات القانونية نفسها على أطر الأكاديميات، والتي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي.

كما أشارت المقترحات إلى أن الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، وأن جميع أطر الأكاديميات ستدمج بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي.

وبخصوص الترسيم، أوضح البلاغ أنه سيتم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني، لتتم بعد ذلك إعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10)، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الأكاديمية.

كما تم التنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على مجموعة من الحقوق المتمثلة في اجتياز مباراة المفتشين، واجتياز مباراة التبريز، واجتياز مباراة الإدارة التربوية، واجتياز مباراة التوجيه والتخطيط التربوي، مع إمكانية تقلد مناصب المسؤولية وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.

هذا، وأكد أمزازي على أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات، التي ستنعقد في أقرب الآجال.

والوزارة، إذ تقدم هذه الاقتراحات باسم الحكومة، "فإنها تعبر عن حرصها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وعن استعدادها للاستمرار في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات" حسب تعبير البلاغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - مدير السبت 09 مارس 2019 - 22:09
نتمنى من الوزارة ان تتراجع عن الظلم الذي لحق بالمديرين بالاسناد و العمل على اقرار ادماجهم في اطار متصرف تربوي بدون قيد او شرط ..
فالتراجع عن الظلم انتصار للعدالة الاجتماعية .
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5
2 - زهير بومية السبت 09 مارس 2019 - 22:10
الله أكبر ينصر دينك يا شعب المغرب الأبي كمونيين هاد خوتنا الحكومة د تاخير الزمان
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16
3 - haamid السبت 09 مارس 2019 - 22:11
لمادا كل هدا التحايل. وجب دمجهم في الوظيفة العمومية و انتهى الكلام.
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32
4 - طبيب السبت 09 مارس 2019 - 22:12
الإدماج في الوظيفة العمومية وفي إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أمر لن يتراجع عنه الأساتذة الأحرار فهم اليوم دخلو في إضراب جديد ليعلن نهائيا أن شهر مارس شهر الإضراب بامتياز... كطبيب خريج المدرسة العمومية وكزوج لأستاذة فرض عليها التعاقد سوف ننزل الاسبوع الجاري لدعم نضالات هؤلاء الرجال والنساء الأحرار حتى تحقيق الإدماج باعتباره أقل ما يمكن ان يناله مربي الأجيال المساواة الحقيقة في الوظيفة العمومية
#الإدماج_أو_البلوكاج
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19
5 - أستاذ السبت 09 مارس 2019 - 22:13
والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ترد وتعلن تمديد الإضراب لأسبوع آخر
نعم للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، لا لبيع مدرسة الشعب، لا لأنصاف الحلول.
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27
6 - مصطفى لعيوني السبت 09 مارس 2019 - 22:15
الحل في نظري هو الادماج في الوضيفة العمومية والترسيم لهؤلاء الاساتذة المتعاقدون لكي يكونو مع الاساتذة القدامى متساوين .
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22
7 - محمد السبت 09 مارس 2019 - 22:16
اللعب بالمصطلحات من هوايات هذه الحكومة لن نقبل أبدا بالنظام الأساسي لذلك قررنا التصعيد لأسبوع آخر
التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هي ممثلي الشرعي
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16
8 - الى رئاسة الحكومة السبت 09 مارس 2019 - 22:16
هذه الحكومة لاتفهم سوى لغة الاحتجاجات، التعاقد و عدم تسوية وضعية حاملي الشهادات بالادارات العمومية و الجماعات الترابية لابد ان نضع حدا لهم، لان الظلم و الحكرة لايمكن لها ان تدوم فالدستور اقر المساواة بين الجميع و خاصة بالوظيفة العمومية و الجماعات الترابية فلايمكن للادارة المغربية ان تسير بنظاميين لان الكل موظفوا الدولة و هنا اشير الى ضرورة اخراج نظام اساسي موحد للوظيفة العمومية و الجماعات الترابية يراعي مصالح جميع الموظفين
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10
9 - من ايت سدرات الجبل السبت 09 مارس 2019 - 22:19
مبروك للرفاق والإخوان
اريواد الزردة
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-9
10 - اومحند الحسين السبت 09 مارس 2019 - 22:19
مبروك إخوانا أساتذة التعاقد.....غمة وازيحت. ...
يظهر أن سي العثماني خدام غير مع رجال التعليم....فين خلتي الموظفين بالقطاع العمومي....؟
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-10
11 - أستاذ فرض عليه التعاقد السبت 09 مارس 2019 - 22:19
نحن كأساتذة فرض علينا التعاقد نرفض أي مقترح لتعديل " نظام موظفي الأكاديمية ".مطلبنا واحد
ووحيد وهو "الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية " إسوة بالموظفين الآخرين لتحقيق الاستقرار النفسي والحفاظ على الوظيفة العمومية التي هي حق لأبناء الشعب .أيها الشعب المغربي نناشدكم من هذا المنبر لدعمنا فمسألة التعاقد لا تهمنا نحن فقط كأساتذة بل مسألة شعب بأكملة، لأن اختفاء الوظيفة العمومية يعني تفويض خدمة التعليم للخواص الذين سيمتصون دماء الطبقات الفقيرة والمتوسطة مقابل تدريس أبنائهم .. وسبق أن قال بنكيران ذات يوم "حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة " ..
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12
12 - الحل الخوصصة السبت 09 مارس 2019 - 22:20
الحل هو خوصصة التعليم ماشي لي ضمن الترسيم وأجرة شهرية تيبقى يعصر على اولاد الشعب في المدرسة ويجلس في المقهى النهار كامل على براد أتاي وهو ينتقد وينمم في عبد الله.
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-20
13 - استاد من وجدة السبت 09 مارس 2019 - 22:20
ونحن بدورنا نطالب باسقاط نظام التقاعد الدي فرضه علينا بن كيران ..... لا للاشتغال حتى سن 63
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20
14 - بطالي السبت 09 مارس 2019 - 22:21
ها نتوما حرمتوها على الآخرين الدين كانوا يتمنون التشغيل و لو بالتعاقد
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-12
15 - حاميدو السبت 09 مارس 2019 - 22:22
ألف ألف مبروك لاخواننا الاساتذة نهاية التعاقد.
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-6
16 - مواطنة السبت 09 مارس 2019 - 22:22
لماذا كل هذه المغالطات والكذب يا امزازي تنويرا للراي العام مازال هناك العمل بالعقدة ولم يتغير اي شيء فقط بعض التعديلات في النظام الاساسي والمغاربة ليس ببلداء
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15
17 - مواطن السبت 09 مارس 2019 - 22:23
آن الأوان للدّولة أن تتحمل مسؤولياتها اتجاه أسرة التعليم لأن بفضلهم ترقى المجتمعات و تسمو قيمها وسط الدول، لذا وجب وضع استراتيجية إجتماعية و قانونية و كذا اقتصادية تحمي هذه الفئة المهمة في المجتمع، و بالمقابل وجب على أسرة التعليم أن تؤدّي رسالتها بشكل كامل لأنهم هم المسؤولون الرئيسيون عن إنتاج جيل جيد يعمل على الرفع من قيمة هذا البلد.
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5
18 - الوطن السبت 09 مارس 2019 - 22:24
كل التضامن مع قدوة المجتمع، نحن أولياء الأمور نعلن التضامن المبدئي مع من يشاركون في تربية ابنائنا
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2
19 - مراقب السبت 09 مارس 2019 - 22:24
قانون الأكاديميات الجهوية التي أحدثت سنة 2011 وقانون الإطار الذي يتم النقاش حوله ينص على أن الأكاديميات هي مؤسسات عمومية تحظى باعانات من الدولة لكن وبصفة تدريجية سوف يتم توقيف الإعانات ويصبح لزاما على الأكاديميات أن تبحث عن موارد لها بهدف القيام بتسيير أمورها ومن ضمنها اجور موظفيها بمن فيهم الاساتذة موظفي الأكاديميات مصدر الموارد هي رسوم التسجيل التي سوف تفرض على آباء وأولياء التلاميذ و كذا مساهمة الجماعات المحلية في مزانية الأكاديميات فمثلا الجماعة التي انتمي إليها تتكفل ببناء السواقي عند حدوث الفيضانات من أجل أن تتمكن الساكنة من العيش بواسطة الفلاحة المعيشية فعندما تصبح ملزمة بأداء مبالغ لدى الأكاديميات فتصبح مشاريع السواقي في خبر كان اي ان المواطن سوف يساهم بكل رسوم تمدرس أبناءه سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
فهمتوني دابا المكلخين شنو هو التعاقد او موظفي الأكاديميات فهي الخوصصة السلام عليكم
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1
20 - استاذ السبت 09 مارس 2019 - 22:25
نعم للجهوية الموسعة ولكن لماذا لا يتم ادماج هؤلاء الاساتذة في الوظيفة العمومية و يكونون خاضعين للاكاديميات الجهوية
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-1
21 - متعاقد السبت 09 مارس 2019 - 22:25
النهاية الحقيقية هي نهاية الحكومة
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1
22 - دكتور عاطل عن العمل السبت 09 مارس 2019 - 22:25
الامزازي ليس بيده حيلة هو فقط ينتظر الصاعقة تاتيه كي يرتاح قليلا من مشاكل لا جمل له فيها ولا ناقة..
نتمنى ان يتم انصاف الاساتذة المتعاقدين لانهم ابانو عن تلاحم لا مثيل له خلال نضالاتهم وتحية لهم.. نتمى ان يفطن المغاربة ويكونو تنسيقيات لاسترداد حقوقهم المسلوبة.. لان النقابات والمنتخبين آخر همهم هو المواطن
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-1
23 - متتبع السبت 09 مارس 2019 - 22:25
الى السيد امزازي. كان من المعلوم منذ ان تم اقرار نظام التعاقد ان الاساتذة المعنيين به لن يقبلوا بهو سيناضلون من اجل اسقاطه و هكذا كان. واقع الحال ان الدولة تهدر الزمن المدرسي هباءا . على ما يبدو فالدولة رضخت لمطالب المتعاقدين . فلنمجهم في اطار الوضيفة العمومية كياءر الاساتذة مع توقيعهم على بند عدم مشاركتهم في الحركة الوطنية ان كانت دريعة الجهوية هي السبب في كل هذه المشاكل.
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-3
24 - ناصح السبت 09 مارس 2019 - 22:26
اعتقد انه لم يعد هناك اى مبرر لاستمرار الاضراب لان الدولة قدمت عملا مشرفا لهؤلاء الاساتدة ومن استمر في المعارضة فهو لا يرغب في العمل ا و انه امي من الجانب القانونى ويطارد الاوهام وسيؤدى الى اطالة معاناته مع التلاميد الابرياء الضحايا
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-2
25 - محمد السبت 09 مارس 2019 - 22:29
لست أستاذا وتحية ألف تحية للمتعاقدين بين قوسين. لولا نضالهم وسحلهم لما تحققت هذه المطالب. فمزيدا من المثابرة. الله ينصركم.
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1
26 - حسن التادلي السبت 09 مارس 2019 - 22:31
قلنا لكم ان هؤاء الشباب يستطيعون اسقاط الحكومة ..حتى ، و ليس نظام التعاقد فقط . .... و ها هو امزازي يطأطأ رأسه امام هؤلاء الشباب ، لانه و حكومته يرون انهم اضرموا نيرانا لن يستطيعوا اخمادها ....
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0
27 - الهصباوي السبت 09 مارس 2019 - 22:31
سبحان مبدل الأحوال ومقلب القلوب
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0
28 - مواطن السبت 09 مارس 2019 - 22:35
الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سبق أن صرحوا وأجمعوا على رفضهم التام أن يكونوا أطرا يحكمها نظام الأكاديمية التي لاموارد لها ولازالت لحد الآن تمول من الميزانية العامة للدولة... يريدون أن يكونوا مثل زملائهم الآخرين..أطرا يحكمها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ...يطلبون المساواة ...فهل المساواة في نفس النظام أمر مستحيل؟ إنهم لا يريدون أن يستنسخ لهم نظام جديد خاص بهم يفرق الأسرة التعليمية إلى شطرين ..
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29 - نفسي نفسي السبت 09 مارس 2019 - 22:36
أيها الأساتذة فلتعلموا أن المغاربة لم يعد يهمه أمركم لا أنتم و لا الأطباء .
عندما تحتجون مطالبكم تكمن في الأجرة فقط.
لماذا لم تخرجوا من أجل الطفل المغربي المجهل لتغيير مقرر البغرير؟!!
أو قبولكم بالساعة الإضافية؟
أو من أجل تحسين و تغيير المقرر الذي ينمي ورم سرطاني في دماغ الخريجين؟
لا يهمكم أمرنا إذا فلا يهمني أمركم ولنعش في وطن غارق حتى الثمالة في الأنانية و الجهل و الخرافات...
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30 - سميرة السبت 09 مارس 2019 - 22:36
بعد هذا القرار الذي سيثلج صدور هذه الفئة نتمنى ان يتحلوا جميعهم بالضمير المهني في عملهم دون غيابات او تهاون في العمل حتى يكون العمل خالص لوجه الله وبالتوفيق لكل معلم نزيه ومخلص في عمله
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31 - ادريسي السبت 09 مارس 2019 - 22:36
لغة الخشب والتوسيف والمراوغة .نظام التعاقد نظام فرض من طرف صندوق النقد .واتحدى هذا الوزير ان يرسم استاذ واحدا في سلك الوظيفة العمومية .
خلاصة الاجتماع هو دولبران مؤقت .
مزيدا من النضال .
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32 - Abou majd السبت 09 مارس 2019 - 22:38
رجعو لله وهنيو البلاد من الازمات والاحتقان وانسداد الافق
لا نكذب على أنفسنا العام العام هو القاطرة والعمود المحوري للاقتصاد المغربي بل الاستقرار السياسي والاجتماعي ومع الأزمة العالمية وخصوصا في اروبا والانتقال الدييموغرافي للمغاربة بزيادة كبيرة للسكان في سن العمل ودخول المراة الى سوق الشغل كلها عوامل تلزم الدولة المغربية القيام بدور اكبر في ميدان التشغيل وضمان العيش الكريم وحماية الاقتصاد الوطني عبر سياسية اجتماعية حقيقية ورصد موارد متصاعدة خلال العشرية القادمة للتشغيل في القطاع العام هذه أمور واضحة تماما من خلال المعطيات المتوفرة سكانيا واقتصاديا واجتماعيا حتى فرنسا توجد في نفس الوضعية التشغيل عبر القطاع العام ولا شيء غير ذلك
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33 - نمير السبت 09 مارس 2019 - 22:38
النقابات رفضت هذا العرض، وهي أدرى بما ينطوي عليه من مغالطات.
واصلوا في الإضراب حتى تحقيق المطلب الأساس، الإدماج ولو عبر أفواج.
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