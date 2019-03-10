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الرئيسية | مجتمع | خريجو معهد يحتفلون بأساتذة بعد مرور 27 سنة

خريجو معهد يحتفلون بأساتذة بعد مرور 27 سنة

خريجو معهد يحتفلون بأساتذة بعد مرور 27 سنة
هسبريس من الرباط
الأحد 10 مارس 2019 - 07:15

بعد مرور 27 سنة على تخرجهم من مركز تكوين المراقبين المساعدين للملكية العقارية، قام خريجو الفوج 17 (1990- 1992)، السبت، بتكريم المدير السابق للمركز محمد العدواني ومجموعة من الأساتذة، الذين كانوا يدرسون بالمركز، ويشغلون في الوقت نفسه مناصب المسؤولية بإدارة المحافظة العقارية آنذاك.

وقد تمت عملية التكريم بالمقر السابق للمركز، الذي كان يوجد مقره بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، داخل الحجرات نفسها التي كان يدرس بها الطلبة في بداية تسعينيات القرن الماضي. وقد استهلّ الحفل بقراءة الفاتحة على كل من كان ينتمي إلى المركز وغادر إلى دار البقاء، قبل أن تعطى الكلمة لجميع الحضور لاستحضار اللحظات الطيبة والذكريات الجميلة التي تخللت مرحلة التكوين.

كما تم الاحتفاء بكل النساء الحاضرات، بمناسبة تزامن التكريم مع عيد المرأة، إضافة إلى الأساتذة محمد ابن الحاج السلمي، محافظ عام سابق، وأمينة مبروك مهلاوي، وعبد الله إد موجود.

وقد اختتم الحفل بغداء على شرف الأساتذة المحتفى بهم وكافة الحضور. وقد ضرب الجميع موعدا في السنة المقبلة للاحتفاء بأساتذة آخرين من أجل تخليد هذه السُنة الحميدة.

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