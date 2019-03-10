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الرئيسية | مجتمع | البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين قادمين من المغرب

البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين قادمين من المغرب

البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين قادمين من المغرب
متابعة من خالد ملوك
الأحد 10 مارس 2019 - 08:55

نقلت عناصر البحرية الملكية الإسبانية 46 مرشحا للهجرة غير النظامية إلى ميناء مدينة ألميريا بإقليم الأندلس، بعدما اعترضت القارب الذي كان يقلهم بالمياه المحاذية لجزيرة ألبوران، الواقعة في منتصف المسافة الفاصلة بين الساحلين المغربي والإسباني.

وأفادت مصادر أمنية إسبانية أن القارب قدم من شاطئ كابو نيغرو بضواحي مدينة تطوان، على أساس الوصول إلى سواحل إقليم الأندلس الجنوبي، مشيرة إلى أنه تم تسخير مروحية "فرونتيكس كوندور 5" في تنفيذ عملية الإنقاذ، والاستعانة بسفينة "سالبامار سبيكا"، التي أقلت الموقوفين نحو الميناء المذكور.

وأوضحت المصادر نفسها أن الأشخاص الذين تمت إغاثتهم يتمتعون بصحة جيدة، بعدما تلقوا الرعاية اللازمة من قبل فرقة الصليب الأحمر المرابطة بالمحطة المينائية، وأنهم نقلوا فيما بعد إلى أحد مراكز إيواء المهاجرين الأجانب بالمنطقة في انتظار البت في وضعياتهم القانونية.

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