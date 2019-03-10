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الرئيسية | مجتمع | رفيق "شهيدة الهجرة" يطالب الدولة بتعويض عن "رصاص البحرية"

رفيق "شهيدة الهجرة" يطالب الدولة بتعويض عن "رصاص البحرية"

رفيق "شهيدة الهجرة" يطالب الدولة بتعويض عن "رصاص البحرية"
هسبريس- عبد الإله شبل
الأحد 10 مارس 2019 - 11:00

في سابقة هي الأولى من نوعها، تقدم الحبيب الصبار بمقال للتعويض عن المسؤولية الإدارية للدولة بعد إصابته في يده رفقة الشابة حياة بلقاسم، التي لقيت مصرعها رميا بالرصاص في عرض السواحل المغربية بالقرب من "مارينا سمير" بالمضيق، حين كانا يركبان رفقة مرشحين للهجرة السرية زورقا مطاطيا.

واستند دفاع الحبيب الصبار، في المقال المقدم إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط ضد الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، والوكيل القضائي للمملكة، على الفصل 21 من الدستور، الذي ينص على أن "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع"، وكذا الفصل 22 الذي يشير إلى أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة".

وحمل المحامي الهيني، الذي ينوب عن الشاب الصبار في هذه القضية، المسؤولية إلى عناصر البحرية الملكية، حيث أشار إلى أنه "برجوع المحكمة الموقرة إلى محضر الضابطة القضائية سيتضح لها جليا أن السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الحادثة يعود إلى عناصر البحرية الملكية مرتكبة الحادثة لأن العارض مجرد راكب ولا يعزى إليه أي سبب في وقوعها، مما يتعين معه تحميل الدولة كامل مسؤولية الحادثة في إطار نظرية المخاطر".

وأوضح المصدر نفسه أنه من حيث الأضرار، فإن العارض الصبار "أصيب من جراء هذه الحادثة بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة"، مضيفا أن "الرصاصة دخلت في يده اليمنى وأجرى ثلاث عمليات جراحية عليها. وألزمته الإصابات المكوث أكثر من شهرين في مستشفى ابن سيناء بالرباط، والشيء الذي يلتمس معه الحكم له بتعويض مسبق، يحدده بكل اعتدال في مبلغ 10.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم في الدولة وتحميلها كامل المسؤولية عن الحادثة".

كما التمس الدفاع "إجراء خبرة طبية على الضحية تسند لخبير مختص قصد تحديد نسب العجز اللاحقة به وتفاقم الضرر وكذا درجتي الآلام والتشويه وتحديد التأثير على الحياة المهنية والحاجة لمساعدة شخص آخر، مع حفظ حقه في التعقيب عليها والإدلاء بمطالبه الختامية على ضوئها وكذا حفظ حقه في طلب استرجاع كافة المصاريف الطبية والصيدلية".

وكان الشاب الصبار قد تعرض لإطلاق الرصاص، عندما كان، أواخر شهر شتنبر الماضي، رفقة آخرين على متن مركب في عرض البحر، من طرف عناصر البحرية الملكية التي كانت مكلفة بمراقبة المياه الإقليمية المغربية.

وخلف الحادث مصرع شابة لا يتجاوز عمرها عشرين عاما، كانت تتابع دراستها بكلية الحقوق، حاولت رفقة آخرين الوصول إلى الضفة الأخرى في سبيل الحصول على عمل وتخليص أسرتها من الفقر والتهميش، لكن رصاص البحرية الملكية أجهض حلمها وحولها إلى جثة. وكانت الواقعة قد أثارت حينها ضجة كبيرة بالمغرب.

وكانت وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط، قد اضطرت إلى إطلاق النار على قارب مطاطي سريع (غو فاست) بعد عدم امتثال الربان للتحذيرات الموجهة إليه، وهو مواطن من جنسية إسبانية كان موجودا بصفة مشبوهة بالمياه المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - moi الأحد 10 مارس 2019 - 11:19
la police a raison de tirer sur les clandestin ils ont sali le maroc et continuer à empester l Europe
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-38
2 - ابتزاز من نوع جديد الأحد 10 مارس 2019 - 11:20
إذا كان المحامي المطرود من سلك القضاء سابقا هو الذي يقوم بتحريض "الحراكة" على مقاضاة البحرية الملكية فهو إذن يشجع بطريقة مباشرة على الهجرة السرية في خرق سافر للقوانين المغربية والدولية المتعلقة بالهجرة.
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-45
3 - يحيى الأحد 10 مارس 2019 - 11:22
وا سي الهيني انك تستهين بمشاعر السيد و انت على يقين تام بان المقال مآله الرفض.
فخطأ المتضرر موجود و بالتالي لا وجود لمسؤولية.
السيد رفض الامتثال لامر السلطة و المتمثلة في البحرية التي مهمتها حماية البلاد و العباد.
نعم حقه في العمل دستوري وا تعاطف معه لكنحماية حدود بلادي لا تساهل فيها.
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-22
4 - تخربيق الأحد 10 مارس 2019 - 11:23
محامي يريد الشهرة الضرر هو الدي تكبدته الدولة في محاربة زوارق الموت والمخدرات . تدخل شرعي ادى الى اصابة المعني بالامر كما يقع مع العديد من الخارجين على القانون الدين يصابون برصاص الشرطة هل يجب تعويضهم كلهم .
التعويض عندما تكون رصاصة طائشة
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-22
5 - البقالي القاسمي الأحد 10 مارس 2019 - 11:29
نتعاطف معك نعم ، لكن هل تعلم أن للدولة الحق في التصدي لحدودها بالسلاح، أنت كنت في محاولة هجرة غير شرعية ولعلمك هي مدونة ضمن الجرائم التي يكافحها كل بلد.
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-11
6 - Ezzidi Khalil الأحد 10 مارس 2019 - 11:34
Je remarque que il faut faire une partenariat d'emploi en étranger légal pour faciliter le choix pour ceux qui veulent travailler à l'étranger et offrir des offres sur sites internet et journaux chaque période afin de sauver les vies des personnes de la mort .
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3
7 - مرآة الصحافة الأحد 10 مارس 2019 - 11:38
يجب تعويض هاته الأسرة المكلومة تعويض كامل و جبر ضررها المادي و المعنوي جراء فقدانها ابنتها التي قضت بالرصاص التحذيري لعناصر البحرية الملكية في عرض المتوسط كغيرها من أبناء الشعب الكادح و المقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية الذين قضوا في هجرة جماعية قسرية نحو المجهول و بحثا عن الخلاص عبر زوارق فانتوم ...
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6
8 - صفاء الأحد 10 مارس 2019 - 11:43
القانون واضح جداً، عدم الامتثال لأوامر التوقف حتى بعد الطلقات التحذيرية يوجب على القوة العمومية استخدام القوة اللازمة لتوقيف القارب. ماهذا الهراء يا محامي آخر الزمان، أنت تنتقم من القضاء الذي طردت منه.
الشعوب تتقدم ونحن نضيع الوقت في الأمور اليائسة والبئيسة. يجب أن تجرى عليه خبرة نفسية، لأنه طرد لأفعاله اللامسؤولة. أصبح يضر بسمعة البلاد للأسف.
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-3
9 - دانكيشوث الأحد 10 مارس 2019 - 11:44
إدا امرتك البحرية الملكية بالوقوف ولم تتوقف يطلقون عليك النار و هدا شيئ قانوني و هي حالة المرحومة.هده دولة الحق و القانون.
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-1
10 - Youssef el khang الأحد 10 مارس 2019 - 11:46
رفعتي قضية هادي حاجة مزيانة ولكن خصك تطلب تعويض يكون بعدا مليار باش مرة أخرى متبقاش الدولة تلعب مع الشعب أما مليون رخصتينا أولدي. اجي عندي انا اونعطيها ليك مكين لاش هاد القضية
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-2
11 - Fouad usa الأحد 10 مارس 2019 - 11:46
أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية و لدينا من الأصدقاء في كندا و أوروبا.هناك من المغاربية اللدين هاجروا من المغرب يحملون الحقد و اليوم استطاعوا أن يأخذوا مكانا في السياسة الأمريكية و الكندية. هاؤلاء سيكبرون مع الوقت و وتقوى كلمتهم هم من سيغيرون الشيء الكتير في المغرب .
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3
12 - ابو وليد الأحد 10 مارس 2019 - 11:53
أولا باي صفة يرفع محامي مطرود من هيئة المحامات دعوى ضد المملكة الشريفة، ثانيا الحادث وقع عندما رفض القارب المطاطي الامتثال لاوامر البحرية الملكية، نوع القارب الذي استهدف هو نوع القوارب المستعملة من طرف مافيات المخدرات، و اخيرا يجب البحت عن من وراء كل هاته التفاهات ومن يحرض على شعل الفتنة في هذا البلد الأمين عشت حرا يا وطني
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-1
13 - علاء الأحد 10 مارس 2019 - 11:54
ماغادي يصور والو واش نتا فالحدود البحرية ديال بلد و سيادته ، الجيش من حقه استعمال الرصاص لتوقيف من يخترق الحدود ...شكون ضمن لينا انها مكانش عملية ارهابية يتم مهاجمة البحرية الملكية او تهدد الملاحة في مضيق جبل طارق؟ لي خاص يعوض المشتكي هو سائق المركب الذي رفض الامثتال لتحذيرات البحرية المغربية.
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14 - Morad الأحد 10 مارس 2019 - 12:04
الدولة لايهمها المواطن اصلا يموت او يتعوق هي فقط يهمها ان ترضي ؤوربا وحماية المملكة لا اقل ولا اكثر اما المواطن فهو مثل الدبابة والغريب ان المغاربة سواء شرطي او عسكري او دركي فهو مغربي وكيف له ان تستعمله الدولة في قمع وقتل مغربي مثله كي يبقى المسؤولون في نهبهم للبلاد هدا الوطن هو للمغاربة وليست للمسؤلين
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15 - wood الأحد 10 مارس 2019 - 12:06
الدول التي تحترم شعوبها تدافع عن مواطنيها اينما وجدوا ، و تدفع الفدية الباهظة لإطلاق سراحهم ، و حتى إن تورطوا في جرائم خارج الحدود فهي تتابع قضاياهم و تنتدب محامين للدفاع عنهم و تسعى لإطلاق سراحهم ، أما المخزن فبالنسبة له مغربي زائد أو ناقص لا يغير من الأمر شيئا ، فإطلاق الرصاص على قارب للمهاجرين هي جريمة متكاملة الأركان ، فحتى الدول الأوروبية المعرضة لغزو جحافل اللاجئين لم تتجرأ ان تفعلها و في الغالب تتعامل إنسانيا مع هذا الوضع ، فإطلاق المخزن الرصاص على الزورق كانت رسالة إلى الخارج بأنه يحارب الهجرة السرية لكن لبلادته فضح نفسه كنظام وحشي لا يعطي أي إعتبار للقيم أو الأعراف الإنسانية !!؛
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