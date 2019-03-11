مهندسو وأطباء الغد يرفضون "الاستعمار الثقافي"

هسبريس من الرباط

أعلن طلبة كليات الطب والهندسة بالمغرب عن إطلاق حملة وطنية من أجل التوقيع على عريضة رافضة لمجموعة من مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.

ودعت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب والتنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب، في بلاغ مشترك، اليوم الأحد، إلى مواجهة القانون الإطار للتعليم رقم 51.17 بإطلاق حملة واسعة بجميع كليات الطب والمعاهد والمدارس العليا للمهندسين ابتداء من يوم غد الاثنين 11 مارس، من أجل التوقيع ضد تمرير هذا المشروع، قصد تسليمهما إلى رئاسة الحكومة والبرلمان.

وندد طلبة الطب والهندسة بـ"سياسة الإقصاء الممنهج للأطراف المعنية بهذا المشروع، وعلى رأسهم الهيئات الممثلة للطلبة"، داعين إلى سحبه فورا.

واعتبر طلبة كليات الطب والهندسة أن مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين هو "استمرار لمخططات تعليمية فاشلة، لم يتم بعد الوقوف على أسباب فشلها، ولم تتم بعد محاسبة المسؤولين عنها ولا عن الأموال الطائلة التي صرفت من أجلها".

المصدر ذاته أورد أن مضامين مشروع القانون "تضرب مبدأ مجانية التعليم وتفتح الباب أمام خوصصة التعليم بما فيه التعليم العالي"، وحذر الطلبة من خطورة العبث بمستقبل عموم الطلبة المغاربة، إضافة إلى تكريس "الاستعمار الثقافي"، في إشارة إلى فرض تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.

رد الطلبة المغاربة في كليات الهندسة والطب يأتي على بُعد يوم واحد من إعلان رؤساء الجامعات المغربية عن موافقتهما لتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية؛ وهو الموضوع الذي أثار جدلاً كبيراً بين مُكونات الحكومة على مستوى البرلمان، خلال مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.

وأوصى رؤساء الجامعات بـ"أن يتم تعزيز تدريس اللغات الأجنبية وإعطائها الأولوية منذ التعليم الابتدائي، بُغية تمكين الشباب من اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية والأمازيغية وتكريس التعدد اللغوي المنشود لتحسين التعلمات والاندماج المهني فيما بعد".

وكشف رؤساء الجامعات المغربية أن "التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمدرسة العمومية حالياً يعيشون شرخاً حقيقياً بين الثانوي والجامعة؛ بالنظر إلى كونهم تلقوا المواد العلمية باللغة العربية خلال السلكين الابتدائي والثانوي، في حين تدرس هذه المواد بالجامعة باللغة الفرنسية".