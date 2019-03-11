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الرئيسية | مجتمع | مبادرة "تؤنث" أسماء شوارع مغربية لرفض "التمييز والهيمنة الذكورية"

مبادرة "تؤنث" أسماء شوارع مغربية لرفض "التمييز والهيمنة الذكورية"

مبادرة "تؤنث" أسماء شوارع مغربية لرفض "التمييز والهيمنة الذكورية"
هسبريس - وائل بورشاشن (صور: أ.ف.ب)
الاثنين 11 مارس 2019 - 16:00

تغيّرتْ، بين عشية وضحاها، أسماء مجموعة من شوارع العاصمة الرباط، بمبادرة من "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية - مالي؟" التي أضافت ملصقات بجانب علامات شوارع العاصمة تحمل أسماء نساء مغربيات وعالميات رائدات.

واقترحت الحملة، عبر ملصقاتها الجديدة، استبدال أسماء شوارع من قبيل: شارع باتريس لومومبا، وزنقة تطوان، وزنقة إدريس الأكبر، وزنقة مولاي إدريس، وزنقة أزرو، وشارع مولاي إسماعيل، وساحة أبراهام لينكولن، وزنقة تافراوت، بأسماء نسائية مثل: شارع ثورية الشاوي، وزنقة السيدة الحرّة، وزنقة فاطمة المرنيسي، وكنزة الأوْرَبية، وشارع مليكة الفاسي، وشمسي الزواوية، وديهيا الكاهنة، والسلطانة "شجرة الدر"، والمقاومة "اتو الزياني"، وزينب النفزاوية، وحادة الغياثية خربوشة، وسعيدة المنبهي.

ابتسام لشكر، ناشطة حقوقية من مؤسّسات حركة مالي، قالت إن قصدَ هذه المبادرة الرمزية هو خلق نقاش، بعيدا عن النقاشات النخبوية التي لا تصل رسالتها إلى عموم الناس والشعب ككلّ.

وأضافت الناشطة الحقوقية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن في هذه المبادرة إظهارا للنساء اللائي لا نتحدّث عنهن في الفضاء العام، واسترسلت مبيّنة أن المغربيات لا يسمع أصواتهن في نقاشات الإعلام والسياسة؛ وهو ما تسبّبه "ذكورية الشارع" و"العيشُ في مجتمع ذكوري".

مبادرة "حركة مالي"، التي اختارت "هُنَّ" عنوانا لها، قالت إن "عملية تأنيث أسماء هذه الساحات خطوة مهمّة في مسار المساواة بين النساء والرجال"، واصفة في بيان لها هذا "العمل الرمزي" بكونه تكريما للنساء، و"مبادرة من أجل المساواة وإعادة حق النساء في الوجود بالأماكن العامة لأن الحريات المدنية حقّ من الحقوق الأساسية للأفراد".

وذكّر البيان نفسه بأن "التمييز على أساس الجنس ظاهرة متفشّية في المجتمع ابتداء من ساحات المدارس وصولا إلى الساحات العمومية"، واسترسل قائلا إن المغرب يعرف "هيمنة ذكورية" تتجلّى في "انعدام التكافؤ في اختيار أسماء الشوارع والأزقّة وباقي الساحات"؛ وهو ما دفع الحركة الحقوقية إلى التنديد بعملية "طمس النساء من طرف النظام الأبَوِي، وإقصائهنّ من الأماكن العامة من خلال ما تتعرّضن له من عنف وتحرّش جنسي".

هاته المحاولة الرامية إلى "إعادة التمكين" تثير الانتباه إلى إحساس النساء بانعدام الأمان في الفضاءات العمومية، حسب البيان نفسه، وتشدّد في الآن نفسه على تعلّق أوجه عدم المساواة والتمييز ضد النساء بصعوبة الحركة والنقل العام واستخدام المرافق الرياضية والترفيهية، فضلا عن معاناتهن من "التمييز سواء فيما يتعلّق بالحق في التعليم أو الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، واستبعادهنّ من الساحة العامة وحصرهنّ في الحياة المنزلية".

وتذكّر عملية "تأنيث الشوارع" بمبادرة سابقة "للحركة البديلة من أجل الحريات الفردية - مالي؟"، لوَّنت فيها مجموعة من نافورات العاصمة الرباط باللون الأحمر؛ احتجاجا على "العنف الذكوري بالمجتمع"، وإثارة للانتباه إلى "القوالب التمييزية المبنية على الجنس التي تؤدي إلى تغذية عدم المساواة والعنف الذكوري"؛ وهو ما يدلّ عليه، حسب الحركة نفسها، "الاعتداء الجنسي، وقتل النساء، وجرائم الشرف.. واستمرار العنف والقمع ضد النساء، فقط لأنهن نساء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - mehdi France الاثنين 11 مارس 2019 - 16:09
Très bonne initiative. Il ya énormément de grandes femmes quu mériteraient d'avoir des rues, boulevards, etc à leur nom. Je proposerai même pour aller plus loin de remplacer tout les noms de rues portant des noms de coloniaux par ceux de femmes marocaines.
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-24
2 - aziz الاثنين 11 مارس 2019 - 16:10
لا حول ولا قوة الا بالله . التعلق بالفارغ وترك المملوء والتفاهم يفهم
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29
3 - abdou الاثنين 11 مارس 2019 - 16:11
ردوا كان الشوارع مؤنث كاملين لا الأهم هو المساوات في العيش والروانب واحد 20 مليون واحد 20 الف هاذا منكر كتضحكوا على البشر واش احنا ماشي مغاربة
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18
4 - med nador الاثنين 11 مارس 2019 - 16:14
شنو خصك العريان الجيعان, تأنيث الشوارع امولاي. الشعب الوحيد لي مفهمتوش هو الشعب ديالنا لا تعليم لا صحة لا خدمة لا ردمة لكن حنا لوالا فالحفلات و التفاهات و الفضائح و تأنيث الشوارع فعلا هادشي لي دايرينو فينا قليل نستاهلو كثر
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30
5 - منير التولالي الاثنين 11 مارس 2019 - 16:15
حسبي الله ونعم الوكيل في هاذ البلاد ..
الناس دايخين غير مع طرف دالخبز و أنتم كاتكملو عليهوم ب بحادة الغياتية خربوشة و ديهيا الكاهنة ...
منين عماتليكوم و سميو غير شي أسماء إعقل عليها الواحد ..بحال شارع مريم العذراء ...شارع فاطمة الفهرية ...
و لكن بانلي الغرض هو البلبلة ..
الناس كاتبني الشوارع و القناطر و الساحات و الحدائق ..و أحنا حايرين غير مع البلايك ...الناس كل مرة يبدلوا عناوين المراسلات ديالهوم ..
المساواة الحقيقية يجب أن تكون في اقتسام الثروة و العدالة الإجتماعية... ...أما مساواة الكوطة و البوليسيات فمجرد قشرة تغطي طبقة الظلم و الجهل الموغل في المجتمع .
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19
6 - يوم الحساب الاثنين 11 مارس 2019 - 16:16
لاحول و لا قوة الا بالله العلي العظيم هؤلاء الفئة من النساء والجمعيات سبب الكثير من المشاكل التي أصبحنا نعيش فيها وسبب تفكيك الكثير من الأسر
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16
7 - غاضب الاثنين 11 مارس 2019 - 16:18
من هنا 10 سنوات غيولي الراجل يطلب المساواة مع المرأة. دابا نيت را غير هوما اللي ولاو خذامين و شادين المناصب و دايرين الديور و السيارات الفارهة و كيتشرطو على الذكور. و أكثر من هذا الرجال ولاو خذامين عندهم و تحت مسؤوليتهم. و يمكن هاذشي من اسباب ارتافعات العنوسة و حالات الطلاق. و هي الي ولات تختار الرجل اللي يجي يخطبها و فبعض الحالات تعطيه حتى فلوس صداقها باش يرجعهم ليها نهار الخطوبة هههه. ( هادشي فالهند ماشي المغرب). سلام.
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9
8 - عبدو الاثنين 11 مارس 2019 - 16:20
المراة تستحق كل خير . ولكن بدون تاثيت للشوارع ، باسماء لكاتبات وشاعرات لا يتعدى اشهرا من الزمن ؛ مقارنة مع مولايا ادريس او زوجتة لالا كنزة .فاللعب غير متساوي بالمرة . مما يعلن ابخاس التجربة وسوف لا تجر على اصحاب الفكرة ، الا السخرية والتهكم ..
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4
9 - مواطن الاثنين 11 مارس 2019 - 16:22
ليث المجلس البلدي باكادير حدى حدو باكادير مبادرة
جمعيوة تؤنت بالرباط فتسمي شوارع و ازقة بعض
احياء اكادير. باسماء نساء مغربيات من سوس و الاطلس الكبير المتوسط و الصيغير و الريف الاءي نسيهم التاريخ رغم ما قدمن في سبيل الوطن بدل
اسماء مدن فلسطينية و محمد الدرة . و مصرية .
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-8
10 - kader الاثنين 11 مارس 2019 - 16:26
لسنا ضد شوارع تحمل أسماء نسائية ولكن نعترض على تغيير الاسم الأول باسم ثان لما لهذا التغيير من مضار لساكنة ذلك الشارع حيث قد تتأثر المراسلات بهذا التغيير حيث على شوارع بأكملها ان تلجأ إلى تغيير عناوين كل الوثائق الإدارية من بطاقة وطنية و جواز السفر و ابناك و مدارس ضرائب وغيرها فلماذا لا تعملون على تسمية الشوارع الجديدة بهذه الأسماء و تبعدون شر تغيير الوثائق عنا و هل تلك الأسماء الذكورية انتهت صلاحياتها ولم تبق لها قيمة حتى تغير ?
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5
11 - hanae الاثنين 11 مارس 2019 - 16:26
This action is against the law, the right way to be fair is to follow the Moroccan regulations.

No one has the right to take action with his/her hand

The mean was wrong and should be fixed
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-1
12 - مواطن مغربي الاثنين 11 مارس 2019 - 16:26
ما هذا العبت و الفوضى ارى ان هناك نساء يقمن بازالة لافتات لأسماء رجال معروفين عبر التاريخ و تعويضها بلافتات لأسماء نساء. نساء هذه الجمعية تسعى إلى طمس المعالم التاريخية للبلاد وهن يشعرن بنقص و يجهلن بأن حقوق المرأة يكفلها الله تعالى في الدين الإسلامي و بينها في القرآن و لا اجتهاد مع النص و القرآن صالح لكل زمان ومكان.
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1
13 - خود وارا الاثنين 11 مارس 2019 - 16:26
عندما يطلق اسم على شارع ما انما هو اطلق عليه لوجود علاقة سببية بمقتضاها حمل ذلك الشارع هذا الاسم.. و تفسير الحضور الاسماء الرجالية بقوة و كثرة انما هو راجع لثقل هاته الاسماء و لما تحمله من عبق التاريخ الذي سطروه بدمائهم و ما هذه الاسماء الا ذكرى و عرفان بالجميل ...اما تاثيث الازقة باسماء ليس لها في مخيال المغاربة مكان و لا اهمية بحجة رفع الهيمنة الذكورية ما هو الا ضرب من العبث و ضيق الافق ......
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2
14 - التاريخ ذكوري الاثنين 11 مارس 2019 - 16:27
لو قدم النساء ما قدمه الرجال عبر التاريخ لقمنا بتسمية شوارع على أسمائهم.. لكن ظهورهم في التاريخ شبه منعدم.
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3
15 - Nadia الاثنين 11 مارس 2019 - 16:28
Il faut aussi donner les noms des intellectuels, penseurs, ecrivains, philosophes, scientifiques et experts etrangers et non-arabes exclusivement a nos ecoles, lycees et colleges.

Ou sont les lycees Albert Einstein, et colleges Isaac Newton, et ecoles Bill Gates du maroc?

Les poetes et ecrivains arabes dominent les noms de nos ecoles.

Il faut diversifier tout ca pour s'ouvrir aux vrais savants du monde entier qui ont fait des grandes decouvertes comme l'electricite, telephone, et internet.

On doit montre l'exemple a nos enfants pour qu'ils soient plus ouverts et tolerants que la generation precedente qui a limite les noms de nos ecoles dans le cadre arabo-musulman seulement.


Imaginez partout au maroc des ecoles Alexandre Grabam Bell, et des lycees Tesla, a cote des colleges Steve Jobs!!!!
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0
16 - cae الاثنين 11 مارس 2019 - 16:29
إذا كان الشاعر قد قال : "خدعوها بقولهم حسناء" فأنا أقول : خدعوها بالمبالغة في الحديث عن حقوقها مع تغييب كامل للحديث عن الواجبات . وإذا كان الشاعر قد قال بعد ذلك : "والغواني يغرهن الثناء" فأنا أقول : ليست النساء سواء في الانخداع، ذلك أن من النساء من تميز بين من يحاول مخادعتها بزخرف القول وبين من يصدقها القول
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3
17 - المهدي الاثنين 11 مارس 2019 - 16:29
واش مالقيتو مادرو ....بقاو ليكم غير الزناقي ....نحن نحترم المرأة فهي الأم والأخت والأبنة ....لكن حداري من الخروج عن نهج الإسلام
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2
18 - Free Man الاثنين 11 مارس 2019 - 16:31
لا لتبديل اسماء الشوارع و لكن نعم لتسمية شوارع جديدة بأسماء نسائية.
الحرية و المساواة لا تعني إقصاء الاخر و لا تعني أخذ حقوق الرجال و تعويضها بحقوق النساء.
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1
19 - bouthirit الاثنين 11 مارس 2019 - 16:31
الله الا حشمت نكول كلمة قبيحة لهاد الجمعيات المتخلفة . لانهن مكلخات وغالبتهن دون المستوى . ليس هد ما ينقصنا. نعلم أن التساوي بين الرجل والمرأة لا يهمهن بقدر ما تهمهن مصالحهن الشخصية وبقدر ما ينفدن أوامر من الأعلى. نعلم جيدا ان المساعدات والقروض التي يتلقاها المغرب يشترط عليه المانحون إصلاحات اقتصادية وأن من بينها تساوي بين الجنسين . لاكن ايضا المغرب يلتزم باصلاحات في التعليم والصحة و النضام الضريبي .أتعجب لمادا لا توجد جمعيات تنادي بالعدالة الضريبية متلا . اتمنى ان تهتم الدولة ايضا بها ونسمع بمحاضرات ومداخلات لإصلاح ضريبي شامل وعادل .ومداخلات لإصلاح التعليم واتكوين المهني والصحة والمصادر الوطنية في الصيد والمعادن وميزانية الدولة .
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1
20 - عجاءب التخلف الاثنين 11 مارس 2019 - 16:32
الدول المتحضرة تهتم بالانجازات العظيمة و مستقبل الشعب و نحن شعب نهتم فقط لتدمير الانات للقوانين وهمية و الهيمنة على القطاعات التعليمية و الطبية .لك الله يا وطني
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0
21 - كريم الاثنين 11 مارس 2019 - 16:33
السلام عليكم.
اللهم العمش اولا العمى ....رد الاعتبار واجب ولكن مازال الكتير. المرأة ام وأخت .....الله يسمح لينا من الوالدين.
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-4
22 - العرندس الاثنين 11 مارس 2019 - 16:33
دخلنا عليكم بالله شكون عارف هاد كنزة؟ بالمقارنة مع مولاي ادريس مؤسس دولة الادارسة !
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2
23 - شيغيفارا الاثنين 11 مارس 2019 - 16:34
ابرهام لنكولن كان قائد امة وحقق الحلم الامريكي وانت شنو درتي لهذه البلاد
آتنا بالجديد ونديرو سميتك فوق صمعة حسان....فيكم غير الهدرة
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