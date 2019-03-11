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كُتّاب وآراء
مبادرة "تؤنث" أسماء شوارع مغربية لرفض "التمييز والهيمنة الذكورية"
تغيّرتْ، بين عشية وضحاها، أسماء مجموعة من شوارع العاصمة الرباط، بمبادرة من "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية - مالي؟" التي أضافت ملصقات بجانب علامات شوارع العاصمة تحمل أسماء نساء مغربيات وعالميات رائدات.
واقترحت الحملة، عبر ملصقاتها الجديدة، استبدال أسماء شوارع من قبيل: شارع باتريس لومومبا، وزنقة تطوان، وزنقة إدريس الأكبر، وزنقة مولاي إدريس، وزنقة أزرو، وشارع مولاي إسماعيل، وساحة أبراهام لينكولن، وزنقة تافراوت، بأسماء نسائية مثل: شارع ثورية الشاوي، وزنقة السيدة الحرّة، وزنقة فاطمة المرنيسي، وكنزة الأوْرَبية، وشارع مليكة الفاسي، وشمسي الزواوية، وديهيا الكاهنة، والسلطانة "شجرة الدر"، والمقاومة "اتو الزياني"، وزينب النفزاوية، وحادة الغياثية خربوشة، وسعيدة المنبهي.
ابتسام لشكر، ناشطة حقوقية من مؤسّسات حركة مالي، قالت إن قصدَ هذه المبادرة الرمزية هو خلق نقاش، بعيدا عن النقاشات النخبوية التي لا تصل رسالتها إلى عموم الناس والشعب ككلّ.
وأضافت الناشطة الحقوقية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن في هذه المبادرة إظهارا للنساء اللائي لا نتحدّث عنهن في الفضاء العام، واسترسلت مبيّنة أن المغربيات لا يسمع أصواتهن في نقاشات الإعلام والسياسة؛ وهو ما تسبّبه "ذكورية الشارع" و"العيشُ في مجتمع ذكوري".
مبادرة "حركة مالي"، التي اختارت "هُنَّ" عنوانا لها، قالت إن "عملية تأنيث أسماء هذه الساحات خطوة مهمّة في مسار المساواة بين النساء والرجال"، واصفة في بيان لها هذا "العمل الرمزي" بكونه تكريما للنساء، و"مبادرة من أجل المساواة وإعادة حق النساء في الوجود بالأماكن العامة لأن الحريات المدنية حقّ من الحقوق الأساسية للأفراد".
وذكّر البيان نفسه بأن "التمييز على أساس الجنس ظاهرة متفشّية في المجتمع ابتداء من ساحات المدارس وصولا إلى الساحات العمومية"، واسترسل قائلا إن المغرب يعرف "هيمنة ذكورية" تتجلّى في "انعدام التكافؤ في اختيار أسماء الشوارع والأزقّة وباقي الساحات"؛ وهو ما دفع الحركة الحقوقية إلى التنديد بعملية "طمس النساء من طرف النظام الأبَوِي، وإقصائهنّ من الأماكن العامة من خلال ما تتعرّضن له من عنف وتحرّش جنسي".
هاته المحاولة الرامية إلى "إعادة التمكين" تثير الانتباه إلى إحساس النساء بانعدام الأمان في الفضاءات العمومية، حسب البيان نفسه، وتشدّد في الآن نفسه على تعلّق أوجه عدم المساواة والتمييز ضد النساء بصعوبة الحركة والنقل العام واستخدام المرافق الرياضية والترفيهية، فضلا عن معاناتهن من "التمييز سواء فيما يتعلّق بالحق في التعليم أو الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، واستبعادهنّ من الساحة العامة وحصرهنّ في الحياة المنزلية".
وتذكّر عملية "تأنيث الشوارع" بمبادرة سابقة "للحركة البديلة من أجل الحريات الفردية - مالي؟"، لوَّنت فيها مجموعة من نافورات العاصمة الرباط باللون الأحمر؛ احتجاجا على "العنف الذكوري بالمجتمع"، وإثارة للانتباه إلى "القوالب التمييزية المبنية على الجنس التي تؤدي إلى تغذية عدم المساواة والعنف الذكوري"؛ وهو ما يدلّ عليه، حسب الحركة نفسها، "الاعتداء الجنسي، وقتل النساء، وجرائم الشرف.. واستمرار العنف والقمع ضد النساء، فقط لأنهن نساء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
الناس دايخين غير مع طرف دالخبز و أنتم كاتكملو عليهوم ب بحادة الغياتية خربوشة و ديهيا الكاهنة ...
منين عماتليكوم و سميو غير شي أسماء إعقل عليها الواحد ..بحال شارع مريم العذراء ...شارع فاطمة الفهرية ...
و لكن بانلي الغرض هو البلبلة ..
الناس كاتبني الشوارع و القناطر و الساحات و الحدائق ..و أحنا حايرين غير مع البلايك ...الناس كل مرة يبدلوا عناوين المراسلات ديالهوم ..
المساواة الحقيقية يجب أن تكون في اقتسام الثروة و العدالة الإجتماعية... ...أما مساواة الكوطة و البوليسيات فمجرد قشرة تغطي طبقة الظلم و الجهل الموغل في المجتمع .
جمعيوة تؤنت بالرباط فتسمي شوارع و ازقة بعض
احياء اكادير. باسماء نساء مغربيات من سوس و الاطلس الكبير المتوسط و الصيغير و الريف الاءي نسيهم التاريخ رغم ما قدمن في سبيل الوطن بدل
اسماء مدن فلسطينية و محمد الدرة . و مصرية .
No one has the right to take action with his/her hand
The mean was wrong and should be fixed
Ou sont les lycees Albert Einstein, et colleges Isaac Newton, et ecoles Bill Gates du maroc?
Les poetes et ecrivains arabes dominent les noms de nos ecoles.
Il faut diversifier tout ca pour s'ouvrir aux vrais savants du monde entier qui ont fait des grandes decouvertes comme l'electricite, telephone, et internet.
On doit montre l'exemple a nos enfants pour qu'ils soient plus ouverts et tolerants que la generation precedente qui a limite les noms de nos ecoles dans le cadre arabo-musulman seulement.
Imaginez partout au maroc des ecoles Alexandre Grabam Bell, et des lycees Tesla, a cote des colleges Steve Jobs!!!!
الحرية و المساواة لا تعني إقصاء الاخر و لا تعني أخذ حقوق الرجال و تعويضها بحقوق النساء.
اللهم العمش اولا العمى ....رد الاعتبار واجب ولكن مازال الكتير. المرأة ام وأخت .....الله يسمح لينا من الوالدين.
آتنا بالجديد ونديرو سميتك فوق صمعة حسان....فيكم غير الهدرة