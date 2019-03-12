التسوّل الرقمي بالمملكة يشيع ثقافة "المجانية" والإيمان بالاتكالية

هسبريس - مصطفى شاكري

يبدو أن الدار البيضاء لم تعد مدينة لجذب الباحثين عن فرص الشغل فقط، وإنما تحوّلت إلى محج للمتسولين، بعدما صارت تحتضن أكبر عدد من الأشخاص الذين يمارسون "مهنة" التسول التي تنتشر بشكل كبير داخل مقاطعة أنفا، لتصبح بذلك وسيلة ناجعة لتحقيق الثراء السريع دون بذل أي جهد يذكر.

ويلاحظ أن "مهنة" التسول قد انتقلت إلى وسائط التواصل الاجتماعي، بحيث تُصادف بين الفينة والأخرى عشرات الإعلانات أو الأشرطة التي يشتكي أصحابها من إعاقة ذهنية أو جسدية، متحججين بذلك من أجل نيل مصاريف العلاج، لتكتشف في نهاية المطاف أن الأمر يتعلق بعملية نصب واحتيال.

والمثير في الأمر أن هنالك عشرات الشباب الذين يتسولون في شوارع العاصمة الاقتصادية وهم في كامل قواهم البدنية والعقلية، بل منهم من يتمتع ببنية جسمانية قوية أكثر من الشخص الذي يطلب منه بضعة دريهمات. ولم تعد أماكن التسول تقتصر على المساجد فقط، كما كان من ذي قبل، بل تطورت ميكانيزمات التسول وبات ينتشر أمام محطات القطار والمحلات التجارية ومقرات العمل والمصانع وغيرها.

وأصبح التسوّل يدرّ مداخيل خيالية تفوق ما يجنيه الأجير الصغير أو المتوسط، وأصبحت الشريحة التي تزاول هذا النشاط تعمد إلى تزوير وثائقها الشخصية والقانونية بهدف كسب عاطفة "الضحية"، بل تحوّل التسول إلى عمليات منظمة بشكل محكم، بحيث ظهرت جماعات تتفق فيما بينها على توزيع الشوارع والأزقة، وازداد الأمر سوء بعد دخول المهاجرين الأفارقة والسوريين على الخط، الأمر الذي أرجعه الكثيرون إلى "حبّ ثقافة المجانية بفعل التنشئة الاجتماعية".

وفي هذا الصدد، يقول محسن بنزاكور، أستاذ التعليم العالي مختص في علم النفس الاجتماعي، إن "الإيمان بالمجهود والترقي بالدرجات في العمل تراجع بشكل خيالي، نتيجة معطيين أساسيين؛ الأول يرتبط بالتنشئة الاجتماعية، ثم المعطى الثاني الذي يتعلق بالإيمان بالخوارق".

وأضاف بنزاكور، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التنشئة الاجتماعية مسألة موضوعية؛ لأنه نعلّم الإنسان الاتكالية وتداول بعض المصطلحات، من قبيل غير خليها دبا يْفْرْجْها الله.. غير تْكْلْ عالله دبا يسهل، ومن ثمة تجعل المجهود آخر ما يؤمن به الإنسان، فضلا عن التناقض بين المجهود والنتيجة، فأي مجهود يقتضي نتيجة، لكننا نقوم بمجهود صغير ونؤمن بنتيجة أكبر".

وأوضح الخبير في علم النفس الاجتماعي أن "الدين يوظف في مجال الخوارق وانتقل ذلك إلى الأنترنت، وهي الطامة الكبرى، فإذا كان التسول قد انحصر داخل حيز مكاني ضيق، مثل الحي والمدينة، فقد صار الآن ذا بعد عالمي، لأنها ظاهرة تعتمد على استدراج عواطف الناس، وهي عملية لا تتطلب أي مجهود سوى توفر كفاءة في الكلام واللعب على الصور".

"توجد حالات اغتنت من التجربة، لكن الإشكال أنه آن الأوان لمراقبة هذه السلوكيات من قبل مؤسسات الدولة، فمثلما وضعت قانونا لتأطير المال لدى المحسنين، يجب محاربة هذه الظاهرة أيضا من الناحية القانونية، على غرار محاربة التحرش والأشياء المخلة بالحياء، عبر التصدي لها بقوة وتفعيل القانون، ثم منعها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أمور تتعلق بالدولة"، يورد المتحدث.

أما الأشخاص الذين يستجيبون للتسول، يقول بنزاكور، "يجب ألا يأخذوا الكلمات والصور مقياسا لذلك، وإنما يجب استحضار الواقعية بديلا لذلك، لأنهم يشبهون حالة المراهق الذي يستدرج في أموال القمار والشبكة الهرمية والجنس، لأنها لا تخاطب العقل بقدر ما تخاطب العواطف الجيّاشة، ومن ثمة يجب عدم الانسياق وراء العواطف، ما يستدعي الكف عن هذه الممارسات، لأن ذلك لا يساهم في تحسين الوضع الاجتماعي ولا يصلح أي أمر من الأمور".