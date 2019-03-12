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التسوّل الرقمي بالمملكة يشيع ثقافة "المجانية" والإيمان بالاتكالية

التسوّل الرقمي بالمملكة يشيع ثقافة "المجانية" والإيمان بالاتكالية
هسبريس - مصطفى شاكري
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 07:00

يبدو أن الدار البيضاء لم تعد مدينة لجذب الباحثين عن فرص الشغل فقط، وإنما تحوّلت إلى محج للمتسولين، بعدما صارت تحتضن أكبر عدد من الأشخاص الذين يمارسون "مهنة" التسول التي تنتشر بشكل كبير داخل مقاطعة أنفا، لتصبح بذلك وسيلة ناجعة لتحقيق الثراء السريع دون بذل أي جهد يذكر.

ويلاحظ أن "مهنة" التسول قد انتقلت إلى وسائط التواصل الاجتماعي، بحيث تُصادف بين الفينة والأخرى عشرات الإعلانات أو الأشرطة التي يشتكي أصحابها من إعاقة ذهنية أو جسدية، متحججين بذلك من أجل نيل مصاريف العلاج، لتكتشف في نهاية المطاف أن الأمر يتعلق بعملية نصب واحتيال.

والمثير في الأمر أن هنالك عشرات الشباب الذين يتسولون في شوارع العاصمة الاقتصادية وهم في كامل قواهم البدنية والعقلية، بل منهم من يتمتع ببنية جسمانية قوية أكثر من الشخص الذي يطلب منه بضعة دريهمات. ولم تعد أماكن التسول تقتصر على المساجد فقط، كما كان من ذي قبل، بل تطورت ميكانيزمات التسول وبات ينتشر أمام محطات القطار والمحلات التجارية ومقرات العمل والمصانع وغيرها.

وأصبح التسوّل يدرّ مداخيل خيالية تفوق ما يجنيه الأجير الصغير أو المتوسط، وأصبحت الشريحة التي تزاول هذا النشاط تعمد إلى تزوير وثائقها الشخصية والقانونية بهدف كسب عاطفة "الضحية"، بل تحوّل التسول إلى عمليات منظمة بشكل محكم، بحيث ظهرت جماعات تتفق فيما بينها على توزيع الشوارع والأزقة، وازداد الأمر سوء بعد دخول المهاجرين الأفارقة والسوريين على الخط، الأمر الذي أرجعه الكثيرون إلى "حبّ ثقافة المجانية بفعل التنشئة الاجتماعية".

وفي هذا الصدد، يقول محسن بنزاكور، أستاذ التعليم العالي مختص في علم النفس الاجتماعي، إن "الإيمان بالمجهود والترقي بالدرجات في العمل تراجع بشكل خيالي، نتيجة معطيين أساسيين؛ الأول يرتبط بالتنشئة الاجتماعية، ثم المعطى الثاني الذي يتعلق بالإيمان بالخوارق".

وأضاف بنزاكور، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التنشئة الاجتماعية مسألة موضوعية؛ لأنه نعلّم الإنسان الاتكالية وتداول بعض المصطلحات، من قبيل غير خليها دبا يْفْرْجْها الله.. غير تْكْلْ عالله دبا يسهل، ومن ثمة تجعل المجهود آخر ما يؤمن به الإنسان، فضلا عن التناقض بين المجهود والنتيجة، فأي مجهود يقتضي نتيجة، لكننا نقوم بمجهود صغير ونؤمن بنتيجة أكبر".

وأوضح الخبير في علم النفس الاجتماعي أن "الدين يوظف في مجال الخوارق وانتقل ذلك إلى الأنترنت، وهي الطامة الكبرى، فإذا كان التسول قد انحصر داخل حيز مكاني ضيق، مثل الحي والمدينة، فقد صار الآن ذا بعد عالمي، لأنها ظاهرة تعتمد على استدراج عواطف الناس، وهي عملية لا تتطلب أي مجهود سوى توفر كفاءة في الكلام واللعب على الصور".

"توجد حالات اغتنت من التجربة، لكن الإشكال أنه آن الأوان لمراقبة هذه السلوكيات من قبل مؤسسات الدولة، فمثلما وضعت قانونا لتأطير المال لدى المحسنين، يجب محاربة هذه الظاهرة أيضا من الناحية القانونية، على غرار محاربة التحرش والأشياء المخلة بالحياء، عبر التصدي لها بقوة وتفعيل القانون، ثم منعها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أمور تتعلق بالدولة"، يورد المتحدث.

أما الأشخاص الذين يستجيبون للتسول، يقول بنزاكور، "يجب ألا يأخذوا الكلمات والصور مقياسا لذلك، وإنما يجب استحضار الواقعية بديلا لذلك، لأنهم يشبهون حالة المراهق الذي يستدرج في أموال القمار والشبكة الهرمية والجنس، لأنها لا تخاطب العقل بقدر ما تخاطب العواطف الجيّاشة، ومن ثمة يجب عدم الانسياق وراء العواطف، ما يستدعي الكف عن هذه الممارسات، لأن ذلك لا يساهم في تحسين الوضع الاجتماعي ولا يصلح أي أمر من الأمور".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - نانوس الثلاثاء 12 مارس 2019 - 07:15
فإذا تسول بنكيران ماذا ترك للآخرين أن يفعلوه ؟
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2 - متقاعد الثلاثاء 12 مارس 2019 - 07:25
أين دور الجمعيات والبرلمان لمحاربة هذه الآفة ما قيمة هذين الجهازين في مثل هذه الظواهروما هي الاقتراحات للخروج من هذه المهزلة لماذا المواطن المغربي بعواطفه المريضة يساعد هؤلاء قبل أمس في tunnelban(مترو)بالعاصمة السويدية كثر المتسولين من اوربا الشرق وهذه الظاهرة لم تكن موجودة وهم غير مقمين ولايحق لهم أخذ المساعدة ولا يمكن وقفهم لغياب القانون،ولكن السويدي لايساعدهم بالعطاء الا من أمثالنا المخربين ذهنيا والمشحونين عاطفيا بأفكار مريضة ،تحن عليه ولا تعرف أنك تساهم في وجود مجتمع اتكالي يمتهن مهنة تحط من قيمة الانسان ويتقبلها مع مرور الزمن حكى لي سائق تاكسي قصة عن متسول بالرباط لم يترك حرفته رغم أن له ابن مسؤول في جهاز الدولة بحجة لولا تلك المهنة لما صار الى ماهو عليه،لأن التعود والمنافسة وأسلوب ايثارة عواطف الناس لها فنية خاصة بطنجة في محطة الحافلات رأيت شخصا طاعن في السن يمتهن هذا العمل منذ 1986بمحطة الرباط الى حدود الساعة ومنهم أغنياء يؤجرون بيوتهم التي يملكونها،
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3 - un sursaut الثلاثاء 12 مارس 2019 - 07:36
bientôt,la mendicité devient un droit pour beaucoup de jeunes,et ce droit ils vont l'exercer par la force sous forme de menaces physiques,
la rachwa,les voyous,la mendicité ,les agressions,les harcélements ,les occupations illégales des espaces publics et quoi encore,c'est le départ de l'affaiblissement de l'état,un sursaut s'impose pour mettre les choses en ordre
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4 - ملاحظ الثلاثاء 12 مارس 2019 - 07:36
يبدو ان الأستاذ يخلط بين التوكل والتواكل كلنا نتوكل على الله والله هو من يفرجها ، سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة ورزق الإنسان مدركه كما تدركه الموت ، أما التسول فهو نتيجة تفشي الكسل و جيبها باردة وهم كائنات تعيش وتقتات كالطفيليات ولا تساهم باي شيء.
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5 - azizove الثلاثاء 12 مارس 2019 - 07:41
الدولة هي المسؤولة عن تنشئة الأجيال. وما ظاهرة التسول إلا انعكاس لمأسسة الريع في البلد . الريع هو جني نتيجة كبيرة مقابل مجهود قليل ،كذلك التسول الرسمي و الشعبي.
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6 - محمد الثلاثاء 12 مارس 2019 - 07:45
يجب على الدولة محاربة هده الظاهرة علينا القيام بحملة لتوعية الناس ان لا تنصاق وراء العاطفة.
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