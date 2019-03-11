القبيسي تزور ضريحي الملكين الراحلين بالرباط

هسبريس من الرباط

زارت أمل بنت عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم الاثنين، ضريحي الملكين الراحلين الحسن الثاني ومحمد الخامس في العاصمة الرباط.

وكان في استقبال رئيسة البرلمان الإماراتي بالضريح عبد الحق المريني، مؤرخ المملكة، وكانت مرفقة بسفير الإمارات في الرباط، علي سالم الكعبي، وأعضاء من البرلمان الإماراتي.

ووضع الوفد الإماراتي إكليلاً من الزهور على قبري المرحومين وقرأ الفاتحة ترحماً عليهما، قبل أن توقع القبيسي في الدفتر الذهبي للضريح.

وحلت القبيسي بالمغرب على رأس وفد برلماني إماراتي في زيارة عمل رسمية تجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة بما يواكب التطور المتنامي الذي تشهده العلاقات المتميزة بين الدولتين في مجالات متنوعة.

كما تأتي زيارة القبيسي أيضاً من أجل المشاركة في أعمال الدورة الرابع عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تنعقد في مدينة الرباط خلال الفترة الممتدة من اليوم الاثنين 11 إلى يوم الخميس 14 مارس الجاري.