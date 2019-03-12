حملة تزوّد المغربيات بـ"فوطات الدورة الشهرية" لسلامتهنّ الصحية

هسبريس - وائل بورشاشن

تنتظرُ مغربيّاتِ العاصمةِ من المحتاجات فوطٌ صحيّةٌ يقوم الاتحاد النسائي الحرّ بجمعها قصدَ توزيعها عليهن "في فترتهنّ الشهرية"، وذلك في إطار حملة انطلقت منذ اليوم العالمي للمرأة، 8 مارس، وتستمر إلى نهاية الأسبوع الحالي.

ودعا الاتحاد النسائي، خلال حملته، المهتمّين للتبرّع بالمناديل الصحية بهدف جمعها وتوزيعها على النساء اللائي يحتَجْنَهَا، فاتحا مقرَّه لمن يريد الاستفسار حول اليوم العالمي للنضال من أجل حقوق النساء، ومشاركة لحظات الحملة مع أعضائه، نساء ورجالا.

أُسُّ الحملة هو حماية صحّة النساء والتحسيس بأهمية استعمال الفوط الصحّية، لأن "هناك من يعتبرنها غير ضرورية فيؤذين بالتالي صحّتهن"، بحسب تصريح فضّل الاتحاد النسائي الحر تقديمه باسم المجموعة.

فكرة حملة جمع "الفوط الصحية" بدأت، وفق تصريح الاتّحاد لجريدة هسبريس الإلكترونية، مع اجتماع أثيرَ فيه موضوع كيفيّة تدبير نساء الشارع والطالبات لدَوْرَتهنَّ الشّهرية، خَلُص إلى أنهنّ "يستعملن فوط غير صحيّة تتشكّل من بقايا ملابس من أجل تجاوز هذه الفترة".

وتستمر الحملة طيلة الأسبوع الجاري، يقول المصدر نفسه، بعدما لقيت تفاعلا إيجابيا، خصوصا في اليوم العالمي للمرأة، من طرف متبرّعين، نساء ورجالا، قادمين من الرباط وسلا، وأجانب، وأعضاء الاتحاد النسائي الحرّ من الجنسين.

ومن المرتقب أن تنتشر هذه الفوطُ مجاليا حسب الكمّيّة النهائية، فيقتصرَ توزيعُها على العاصمة الرباط أو يتعدّاها إلى جارتِها سلا.

كما أطلق الاتحاد، بالتوازي مع هذه الحملةِ، حملةً رقمية، بشراكة مع القنصلية الكندية، حول الزواج القسري بالمغرب، والتحرش في مكان العمل، والتحرّش على الإنترنت، والتحرّش عبر الهاتف، والتحرّش في الأماكن العامّة، مبرّرا اختياره بتسجيل "تزويج 40.000 قاصرٍ سنويا بالمغرب".

وتأسّس الاتحاد النسائي الحرّ في سنة 2016، وأَذِنت له الحكومة بالعمل على محاربة جميع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي والجنسانية، ويعرّف نفسَه بوصفه "منظمة مغربية غير حكومية، نسوية ومتعددة الجوانب".

وسبق أن أعلن الاتحاد في السنة الفارطة عن إطلاقَ تطبيق إلكتروني سُمّيَ "مانشوفوش"، للتبليغ عن "جميع أشكال العنف المبنية على النوع الجنسي، من اغتصاب وتحرش وتهديد، تتعرض له نساء المملكة"، كما تعبّر هذه المنظّمة النسوية الشبابية عن اقتناعها بـ"إمكانية مواجهة النساء والرجال العديد من أشكال العنف أو الهيمنة أو التمييز في المجتمع".