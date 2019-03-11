24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
11/03/2019
الأيام القادمة
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:41
|13:42
|16:59
|19:36
|20:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
- رصيف الصحافة: كولر يدعو الجزائر وموريتانيا إلى "مائدة جنيف"
- سقوط في بئر ينهي حياة خمسيني بسيدي حجاج
- أعمال رمضانية تنتظر "الضوء الأخضر" .. والتأخير يربك الحسابات
- "باختصار" .. الدوزي يمزج الإيقاعات بلهجة بيضاء
- "معا للخير" .. حملة طبية لفائدة "إخربان" بإنزكان
الحراك الجزائري .. القضاة يرفضون الإشراف على "انتخابات بوتفليقة" (5.00)
هكذا حصر الوزاني دستور المغرب بين سيادة الأمة وإلجام السلطة (5.00)
"الداخلية" تمنع مقاولات غير مصنفة من مشاريع الجماعات الترابية (5.00)
المتيوي: "موسيقى الآلة" تراث لا مادي للإنسانية يفتح باب العالمية (5.00)
- "مخزني" يكوي طفلا 6 شهور .. ووالد الضحية يتنازل لفائدة المتهم - (144)
- وهبي: التعاقد لا يوفر ضمانات قانونية للأساتذة .. وهذه إمكانية الإدماج - (66)
- أساتذة التعاقد يحمّلون الحكومة مسؤولية التصعيد - (53)
- مبادرة "تؤنث" أسماء شوارع مغربية لرفض "التمييز والهيمنة الذكورية" - (53)
- منيب: حكومة "الإخوان" منبطِحة .. و"معاش بنكيران" ريع سياسي - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مصدر مسؤول ينفي زيادة أجور القوات المساعدة
الاثنين 11 مارس 2019 - 19:05
نفى مصدر موثوق من وزارة الداخلية ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إصدار الوزارة لبلاغ عن زيادة في أجور أفراد القوات المساعدة، مع إقرار مبلغ 5000 درهم كحد أدنى للأجور في هذا الجهاز.
وأكد ذات المصدر لجريدة هسبريس أن وزارة الداخلية لم تصدر أي بلاغ يعلن عن زيادة في أجور أفراد القوات المساعدة.
وشدد ذات المتحدث أيضا على أن ما يتم تداوله في هذا الموضوع هو مجرد أخبار "لا صحة لها".