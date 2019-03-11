مصدر مسؤول ينفي زيادة أجور القوات المساعدة

هسبريس من الرباط

نفى مصدر موثوق من وزارة الداخلية ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إصدار الوزارة لبلاغ عن زيادة في أجور أفراد القوات المساعدة، مع إقرار مبلغ 5000 درهم كحد أدنى للأجور في هذا الجهاز.

وأكد ذات المصدر لجريدة هسبريس أن وزارة الداخلية لم تصدر أي بلاغ يعلن عن زيادة في أجور أفراد القوات المساعدة.

وشدد ذات المتحدث أيضا على أن ما يتم تداوله في هذا الموضوع هو مجرد أخبار "لا صحة لها".