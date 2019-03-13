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كُتّاب وآراء
جمعية تحذر من مساس التوترات بالحق في التعليم
أعربت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ(ة) عن أسفها وقلقها مما تعيشه الساحة التعليمية من توترات اجتماعية، وخصوصا بين الأساتذة المتعاقدين وبين وزارة التربية الوطنية؛ وهو "ما يرهن الحق في التعلم في نزاعات شغلية، ويمس المصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات".
وحمّلت الجمعية، في بيان صادر عنها توصلت به هسبريس، "المسؤولية التاريخية والكاملة للحكومة التي اعتمدت هذه الآلية في التشغيل وغيرها من القرارات الارتجالية، في تدمير التعليم العمومي وخصوصا في الوسط القروي".
كما دعا بيان الجمعية الحكومة إلى الإسراع من أجل إيجاد الحلول الناجعة لمختلف أشكال التوترات الاجتماعية والمهنية في القطاع لضمان وحماية الحق في التعلم، مطالبا في الآن ذاته وزارة التربية الوطنية "بضمان الحق في التعلم والتعليم الجيد والمجاني لكل التلاميذ والتلميذات وفي إطار مبدأ تكافؤ الفرص، الذي بنيت عليه الرؤية الإستراتيجية".
كما أوضحت الجمعية، في بيانها، أنها "ليست ضد المتعاقدين وحقهم في الوظيفة والشغل والعيش الكريم، وإنما ضد الطريقة التي تم بها حل مشكل الاكتظاظ والتي تنم عن غياب التخطيط في وزارة لديها مديرية خاصة بالتخطيط والاستراتيجيات"، لافتة الانتباه إلى انتشار أطر الأكاديمية في المناطق المهمشة، "والذي يطرح مسألة تكافؤ الفرص بين تلاميذ العالم القروي وزملائهم في الوسط الحضري".
كما انتقد المصدر ذاته سوء التدبير الإداري والتربوي والمالي للوزارة ومصالحها الخارجية "بما يكرس عدم تكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاع الخصوصي من جهة وتلاميذ القطاع العمومي من جهة أخرى، وفي القطاع العمومي بين تلاميذ الوسط القروي وزملائهم في الوسط الحضري".