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الرئيسية | مجتمع | حناجر المتعاقدين وأساتذة "الزنزانة 9" تصدح بمطالب الإدماج والترقية

حناجر المتعاقدين وأساتذة "الزنزانة 9" تصدح بمطالب الإدماج والترقية

حناجر المتعاقدين وأساتذة "الزنزانة 9" تصدح بمطالب الإدماج والترقية
هسبريس - نور الدين إكجان (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:00

بمزيد من العزم البادي على سحناتهم المقاومة لإجراءات الاقتطاع المالي، جاء "الأساتذة المتعاقدون" و"أساتذة الزنزانة 9" من مختلف ربوع مناطق الوسط بالمملكة صوب مقر وزارة التربية الوطنية، لإسماع أصواتهم الرافضة لما أسموه "الترقيع" الذي يقدمه الوزير سعيد أمزازي، فيما يتعلق بوضعيتهم، فضلا عن مطالبتهم بالترقية الفورية بأثر رجعي لكافة "الأساتذة العالقين في السلم التاسع"، منذ سنوات عديدة، على الرغم من أن الوزارة ألغته من تعييناتها الجديدة.

الوقفة، التي جرت صباح اليوم الثلاثاء، تحولت إلى مسيرة حاشدة، انطلقت من أمام مقر الوزارة بباب الرواح مرورا بشارع محمد الخامس بالعاصمة، صوب مبنى البرلمان المغربي، طالبت بـ"ضرورة الإدماج الفوري لكافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد منذ فوج 2016، داخل نظام الوظيفة العمومية، والتراجع عن إقرار النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات الرامي إلى تفويت المدرسة العمومية إلى القطاع الخاص".

وناشدت المسيرة، التي جاءت بعد تنسيق بين المتعاقدين وأساتذة "الزنزانة 9"، "تحقيق مزيد من التوحيد لاحتجاجات الشغيلة التعليمية، في أفق تشكيل جبهة تتصدى لكل المؤامرات التي تحاك ضد الأساتذة والمنظومة التعليمية، خصوصا في سياق تبضيع المدرسة، وحرمان أبناء الشعب من حقهم في التمدرس".

المسيرة، التي تأتي في سياق إضراب جديد للمتعاقدين سيدوم أسبوعا من الزمن قابل للتمديد، رفعت شعارات منددة بتعاطي الوزارة مع ملفات الأساتذة من قبيل: "الشعب يريد.. إسقاط التعاقد"، و"علاش جينا واحتجينا.. الترقية لي بغينا"، و"الاحتجاج حق مشروع.. والمخزن مالو مخلوع"، مطالبة بـ"ضرورة إنصاف فئة محورية في المنظومة التربوية بالبلاد".

وفي هذا الصدد، قال يوسف الموساوي، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن "الرأي العام الوطني والدولي تابع عن كثب ملف الأساتذة والمراحل والمستجدات الحاصلة"، لافتا إلى أن "الأساتذة يواجهون سياسة الآذان الصماء، والاستهداف الواضح الذي طالهم، خاصة فيما يتعلق إصدار ملحقات الذل والعار، وإكراه الأساتذة على توقيعها تحت طائلة التهديد".

وأضاف الموساوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الملف يشهد تحولات كبيرة؛ على رأسها توقيف أجرة أساتذة فوج 2019، ناهيك عن التدخلات القمعية التي طالت معتصمات الكرامة بالأكاديميات"، مشددا على أن التنسيقية لن تحيد عن مطلب إسقاط التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية، وزاد: "نتابع باستغراب ما قيل عنها اقتراحات أمزازي، وسيأتي الرد عليها في ندوة يوم غد الأربعاء".

وأوضح المتحدث أن "المسيرة الحالية وحدوية وتبين أن همّ شغيلة التعليم واحد، والاستهداف يطال الجميع دون استثناء"، لافتا إلى أنه "آن أوان الوحدة من أجل إسقاط كافة المخططات التي تروم الإجهاز على التعليم العمومي".

من جهته، قال ياسين يعلا، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9، إنه "إلى حدود اللحظة، لا وجود لحوار جدي بين الوزارة وبين الأساتذة، وهذا ما أفرز برنامجا تصعيديا يتم تنزيله في أفق إيجاد حل عادل وفوري نهائي للملف المطلبي الواضح"، مشيرا إلى أن "الأساتذة يطالبون بالترقية الفورية مع أثر مالي وإداري رجعي منذ موسم 2012".

وأضاف يعلا، في تصريح لهسبريس، أن "التنسيق مع بقية الأساتذة مطروح دائما"، مستنكرا "رفض أمزازي الجلوس مع مختلف التنسيقيات"، وزاد: "الممثل الشرعي والوحيد لأساتذة الزنزانة واضح، ولا يمكن أن يتم إقصاء تنظيمه من الحوار".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - الحل الخوصصة الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:12
مستحيل لا يمكن لدولة أن تدمج 70ألف متعاقد والحل هو خوصصة التعليم ومن يرد ان يعمل فمرحبا ومن يريد ان ينصب على الاباء بالحصص الاضافية ويجلسون في المقهى على براد أتاي ويسب وينعلون وينتقدون الوضع فليدهبوا للبحر.
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-63
2 - مواطن الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:13
نحن معكم.. الحق لا يعطى بل ينتزع.
مزيدا من النضال من أجل إنقاذ مجانية التعليم و المدرسة العمومية.
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53
3 - Liege الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:16
انا مع خوصصة التعليم العمومي ادا كان مجاني للتلاميذ كما هو متعامل به في عدة دول متقدمة بحيث ان الدولة هي من تؤدي تكاليف أبناء المحتاجين

قولوا تريدون الترسيم بدون تعليلات
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-52
4 - مفتش تربوي الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:17
يجب إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لأن الدخول في دوامة الإضراب المفتوح يساوي أن 3 مليون تلميذ خارج أسوار المدارس مما يعني انتفاضة شعبية يقودها الآباء والتلاميذ والأساتذة المقهورين في المغرب. لن يسمح الشعب المغربي بخوصصة التعليم وتحويل الأساتذة إلى عبيد عبر عقود وعبر مدراء أكاديميات متجبرين يحب الانتفاضة على هذه المهزلة
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45
5 - ولي أمر تلميذ الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:19
إما الإدماج للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أو سيخرج الشعب للدفاع عنهم لأنه مستحيل هذا الأستاذ يقوم بدوره تجاه أبناء الشعب وهو يشعر بالإهانة والذل وبأنه يمكن أن يطرد في كل لحظة
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39
6 - تلميذ الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:20
خارج اليوم وغذا لمساندة أستاذي الذي يدافع عن مجانية التعليم الشعبي الحر وخارج من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية باعتبارها حق مستحق بتكافؤ الفرص لكل مواطن مغربي
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31
7 - استاذة الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:23
نحن الجيل القديم هرمنا وضاعت مناحقوقنا نامل فيكم استرجاع الحق الضائع والعيش الكريم بكرامة واسترجاع هبة الاستاذ وقيمته التي عملت الوزارة على استصغارها واهانتها بشتى الطرق اعانكم الله والقلوب معكم بالتوفيق ابنائي وبناتي انتم فخر الوطن.
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37
8 - كاره للمنضومة التعليمية الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:23
مطالب رجال التعليم المادية لاتنتهى ومردوديتهم صفر بل المتعاقدين منهم يسعون لتغيير وضعيتهم القانونية بالقوة واستغلال اطفال ابرياء حرموهم من الدراسة في الوقت الدي يستحيل دلك ولو ارادت الحكومة ماعدا بسقوط الدولة والقانون
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-43
9 - احمد الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:24
في عهد حكومة الفاسي وبعد الاحتجاجات المتواصلة للمتخرجين من الجامعة المعطلين تم ادماج عددا منهم مباشرة في الوظيفة العمومية، وهذا من حقهم الدستوري، في سلك التعليم دون مبارة او تكوين مع إدماج اصحاب الماستر في السلم 11. الاساتذة المتعاقدين مروا بعدة مباريات ليتم قبولهم بدءا بالانتقاء من بين حاملي شهادة الاجازة والماستير وكذلك الدوكتوراة ثم امتحان كتابي ثم امتحان شفوي. اضافة ان العديد منهم كانت له تجربة في القطاع الخاص. هؤلاء الاساتذة الشباب ابانوا عن كفاءة في العمل ودينامية مرتفعة. لكن مع الاسف المسؤولين عن القطاع بدأوا منذ البداية بترهيب الاساتذة واستفزازهم وافهامهم انهم لا شيئ وان العقد يسمح بطردهم من طرف المدير دون سبب. الان المؤسسات اصبحت شبه مشلولة بسبب تعنت الوزارة الوصية التي ادارت ملف التعاقد بتخبط وعشوائية ظانا منها انها تستطيع ان تقمع وتمرر مخطط التعاقد. المسؤولية تتحملها في نظرنا كاباء تلاميذ الى الوزارة الوصية.
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21
10 - Ali الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:25
خلال السنوات القليلة القادمة سيمثل المتعاقدون نسبة الاغلبية من الاساتذة .. و سيشلون التعليم لانهم لا حل سوى التخلي عن التعاقد و ادماجهم في الوظيفة العمومية
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20
11 - KHOU MAATI الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:25
C EST VOUS MESSIEUR DAME QUE VOUS N ETES DES GENS RESPONSABLE PAR CE GREVE QUI NE S ARRETE PAS PENSEZ A VOS ELEVES PERSONNELEMENT JE NE ME SOUVIEN PAS D UNE GREVE QUI COMPTE DES JOURNEES COMME VOUS FAITE REVENEZ A VOS CLASSE ET ESSAYER DE DISCUTER A TETE REPOSE DE VOS PROBLEMES AVEC LE MINISTRE DE L ENSEIGNEMENT CE QUE VOUS FAITE LA CA MONTRE QUE VOS DIRIGEANT NE SONT PAS AU NIVEAU ESSAYER DE REVENIRE A LA RAISON DE NE PAS JOUER LE BRAS DE FERE VOUS ETES DES ENSEIGNANTS QUAND MEME
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-17
12 - مواطن الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:28
يجب على الوزرارة في ظل الاوضاع الراهنة التحلي بالعقل وقبول مطالب الشغيلة التعليمية ؛ وعلى رأسها ادماج الأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد والترقية الفورية لأساتذة الزنزانة المشؤومة.
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23
13 - yousse الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:28
حتى الطاشرون والعطاش الصغير مبقاوش كايديرو الكونطرا . اش هاد الدولة لي حنا فيها .ولادهم كيرسمهوم فالمناصب الرفيعة فالدولة ولادنا لاحوهم للكونطرا باش غدا يجريو عليه تحت دريعة الخوصصة .عند ربكم تختصمون .
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18
14 - ابو آدم القنيطري الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:28
اذا اردت السيطرة على البلاد و التحكم في رقاب
العباد عليك بالمنضومة التعليمية: افقار المعلم و النقص من كرامته و اذاله بكل الوسائل و جعل التلاميذ يحتقرونه حينذاك تلعب بالامة شر لعب ..من افكار الدكتاتوريات المعاصرة!!!
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15
15 - Ayoub الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:28
الإدماج هو الحل الوحيد لحل هذه الأزمة، ولا أفهم الطريقة التي تفكر بها الدولة والحكومة (المحكومة)! هذه الفئة متضررة وتدافع عن حقها الواضح والمشروع. ولمن يتحدث عن الجودة، فالجواب بسيط: امنح للأساتذة وجميع الشغيلة بقطاع التعليم حقهم، ثم حاسب وراقب وعاقب حسب القوانين الجاري بها العمل.
إذا أرادت الدولة الرفع من الجودة فيجب عليها الاهتمام بحجرات الدراسة والوسائل الديداكتيكية لاسيما في البوادي والمناطق النائية.
التعليم شجرة كلما اعتنيت بها وقدمت لها الاهتمام الكافي كلما أعطتك وأعطتك... ومحصول هذه الشجرة لا يُقدر بثمن.
لا تنمية بدون تعليم، ولا جودة بدون أساتذة معزّزين مكرّمين، فلا يمكن أن يعي الأطفال والشباب دور التعليم وأهميته ما لم يأخذ الأستاذ مكانته ثم يُحاسب، والمحاسبة يجب أن تطال الجميع.
ولا ننسى أن الله تعالى على كل شيء رقيب.
تحياتي، وتقبلوا مروري.
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10
16 - مواطن مع وقف التنفيد الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:30
عجبا لدولة تتفنن في ادلال اساتذها. و كانهم يطالبون بؤجور تسمح لهم بقضاء العطل الصيفية في جزر المالديف. الترقية من السلم من التاسع العاشر هي زيادة 700 درهم ل 4000 استاذ اي انه مبلغ هزيل جدا تكلفة هذا الملف اي فقط شهر واحد من تقاعد وزير كافي لطي هذا الملف و مع ذلك الحكومة تتعنت .
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11
17 - urgent الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:31
عقدنا العزم أن نطيح بالتعاقد، فاشهدوا فاشهدوا
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4
18 - Souad الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:35
يجب على الدولة اتخاد اجراءات الطرد في هولاء الدين تاركو المدارس و التلاميد بلا ميحشمو في اولاد الشعب و زيادة على خدمتهم الزوينة ....الهدف ديالهم هو الزيادات و الترفية و صافي يجب على الدولة احالة الاساتدة المرسمين حتى هما للتقاعد.....
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-13
19 - مؤطر تربوي الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:38
لا يمكن تشغيل الالاف من خيرة شباب المغرب بعقود إذعان لا تتوفر فيها الشروط القانونية.فهي لم تنشر في الجريدة الرسمية وهي مجرد مقرر بين وزيرين.التعليم قطاع حساس لا يحتمل تجريب توصيات صندوق النقد الدولي الذي يخرب الدول
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10
20 - سجين 9 الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:42
حسبي الله و نعم الوكيل في كل من كان سببا في تهميش هذه الفئة من الأساتذة خصوصا سجناء الزنزانة 9
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6
21 - بشر الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:48
مافهمتش هاد الشعب,, راه المخطط كيضرب مجانية التعليم كلها,, يعني قل باي باي للمدرسة العمومية و تعود تخلص الاكاديميات رسوم باش يقراو ولادك ,, و كل سلك و هو ,, نتا ماتكافيتيش تا مع الحياة و المصاريف و الغلاء,, التعاقد ليس المتضررمنه الاستاد فقط,, راه شعب كله,, و فاش يكبر ولدك من بعد مابعتي اللي وراك و قدامك يلقا التعاقد قدامه,,
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4
22 - hh kk الثلاثاء 12 مارس 2019 - 16:51
كان الله لكم يا اولاد الفقراء هذه بداية افلاس التعليم العمومي
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1
23 - Karim الثلاثاء 12 مارس 2019 - 17:00
وأنا أستاذ على أبواب التقاعد أقف إحتراما لهؤلاء الأساتذة الشباب وقد تعرفت على بعضهم،وأشجعهم على حماسهم وإصرارهم القوي للدفاع ليس فقط عن حقهم الشرعي في الإدماج بالوظيفة العموميةولكن أيضا عن المدرسة العمومية التي يراد بيعها في المزاد العلني، أنتم الشباب الذين سيحملون المشعل بعدنا ونحن نثق فيكم أعانكم الله.
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-1
24 - استاد الثلاثاء 12 مارس 2019 - 17:05
على الخكومة ان تتحرك بسرعة باستدعاء المتقاعدين وحملة الشواهد والاتصال فورا بالمديريات للتسجيل في التوظيف خلال اسبوع ثم تعيينهم فورا الى مقرات عملهم خلفا لهؤولاء المتنطعين فلا يعقل ان تصبح الامور تندر بسنة بيضاء ظلما وعدوانا في حق ثلاميد ابرياء فلقد بلغ السيل الزبى واستنفدت جميع الحلول ولايمكن ان تظل الخكومة مكتوفة الايدي اتجاه عصيان اعمى الحلول موجودة هناك جبش من حاملي الشواهد ينتظر انطلاق الادن بالتسجيل ويتم تكوينه خلال العطلة الصيفية وانتهى هدا المسلسل البايخ
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0
25 - مواطن مغترب الثلاثاء 12 مارس 2019 - 17:09
مررت بتجربة قصيرة كمعلم عرضي، لكن لم يطل بي المقام فيها. فبقدر حبي لمهنة التدريس بقدر ما كرهت سياسة الإقصاء و الحكرة التي تنتهجها الدولة تجاه رجال التعليم. تركت لهم الطابلية وغادرت صوب اوربا.
كل هؤلاء الذين ينعتون الاساتذة بالكسل و الجري وراء مصالحهم الشخصية تجدهم إما فشلوا مرارا في مباريات التعليم أو ليست لهم شهادات تخول لهم ولوج المهنة، فيصبون جام حقدهم على رجال التعليم، وأعرف الكثر الكثير منهم.
و إلى كل من يقول "الحل هو الخوصصة !!" : واش عارف بعدا معنى الخوصصة و تبعاتها على المواطن البسيط ولا غير حال فمك ؟ الخوصصة تعني كلشي يولي بالفلوس .. الفووووووس صحيحة ! بدءا من رسوم التسجيل ثم الواجبات الشهرية و الدورية و السنوية ... ثم المقررات الدراسية التي ستبقى تحت تصرف الخواص من تاليف و طبع و تسويق، بمعنى وداعا كتب 20 و 30 درهم ! أرخص كتاب مدرسي غتشريه بـ 200 درهم !
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0
26 - مواطن مغربي الثلاثاء 12 مارس 2019 - 17:10
هناك بعض التعاليق يظهر من خلالها الحقد الدفين لا أدري اين هو العيب في أن يطالب هؤلاء الأساتذة بالإستقىرار النفسي وذاللك بإدماجهم كباقي موضفي الدولة والوزارة
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0
27 - الحل الثلاثاء 12 مارس 2019 - 17:12
يظهر جليا أن %45 من الشعب المغربي أصبح مرغما بتدريس أبناءه في المدارس الخاصة و البقية الأخرى تخضع لضغوط المدرسين فيما يخص الالتحاق بالساعات الإضافية لتجويد كفاءة أبنائهم في المدارس العمومية، وبه وجب خوصصة القطاع برمته و رفع يد الدولة عن رواتب و أجور رجال الدلع المدرسي عنده ستسود الجدية و المثابرة و لن تجد إضرابا واحدا و لا اعتصاما و سيعيش ابناءكم في مناخ سليم و سلس.
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