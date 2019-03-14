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الرئيسية | مجتمع | نفايات المملكة تتكاثر بالنصف عام 2030 .. البيضاء في الصدارة

نفايات المملكة تتكاثر بالنصف عام 2030 .. البيضاء في الصدارة

نفايات المملكة تتكاثر بالنصف عام 2030 .. البيضاء في الصدارة
هسبريس - مصطفى شاكري
الخميس 14 مارس 2019 - 15:00

كشفت الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات عن معطيات مثيرة بخصوص كمية النفايات المنزلية والصناعية حسب جهات المملكة، بحيث أفادت بيانات كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بأن كمية النفايات على المستوى الوطني قد بلغت سنة 2015 نحو 26.8 مليون طن؛ تشكل النفايات المنزلية والمشابهة لها في الأوساط الحضرية 5.9 ملايين طن، بينما تصل في المناطق القروية إلى نحو 1.5 مليون طن.

وأوضحت الاستراتيجية سالفة الذكر، المنشورة في الموقع الرسمي لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن كمية النفايات الصناعية تقدر بنحو 5.4 ملايين طن، في حين تصل نفايات البناء والهدم إلى 14 مليون طن؛ كما تتوقع كتابة الدولة الوصية على القطاع ارتفاع كمية النفايات إلى 37 مليون طن في أفق سنة 2030، أي بزيادة تقدر بـ 46 في المائة.

وبخصوص توزيع النفايات على المستوى الوطني، فقد احتلت جهة الدار البيضاء-سطات صدارة الجهات من حيث إنتاج النفايات المنزلية والصناعية ونفايات البناء والهدم، بعدما سجلت ما يناهز مليونا ونصف مليون طن فيما يتعلق بإنتاج النفايات المنزلية سنة 2015، التي يتوقع أن تصل إلى أكثر من مليوني طن سنة 2030، في حين سجلت أكثر من ثلاثة ملايين طن في حجم إنتاج النفايات الصناعية، بينما وصلت نفايات البناء والهدم ما يقرب مليونا ونصف مليون طن سنة 2015.

وجاءت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في المرتبة الثانية، حيث وصل حجم النفايات المنزلية إلى نحو 600 ألف طن سنة 2015، ويرتقب أن تصل إلى مليون وأكثر من خمسين ألف طن في أفق 2013. أما النفايات الصناعية، فقد سجلت أزيد من 600 ألف طن سنة 2015، في حين وصلت نفايات البناء والهدم إلى ما يقرب أربعة ملايين طن في السنة عينها، ويتوقع أن تنخفض هذه الكمية إلى ثلاثة ملايين طن سنة 2030.

جهة الرباط-سلا-القنيطرة حلت ثالثة، ثم فاس-مكناس، وجاءت جهة الداخلة-واد الذهب في المرتبة الأخيرة، بعدما سجلت أدنى نسب النفايات بمختلف أنواعها.

أما تدوير النفايات، فقد أشار التقرير إلى كون النفايات المنزلية والمماثلة لها قد قدرت بنحو ستة ملايين طن سنة 2015، وأن الكمية القابلة للتدوير تصل إلى ما يناهز مليونا و500 ألف طن في السنة، بينما تبلغ الكمية التي يتم تدويرها 343 ألفا و971 طنا، أي ما يعادل 6 في المائة من الكميات المنتجة بالنسبة لسنة 2015.

كما يتم تدوير أزيد من 82 ألف طن من المعادن في السنة من أصل 178 ألف طن، وذلك بنسبة تصل إلى 46 في المائة، يليها البلاستيك بنسبة 25 في المائة، ثم الورق والكارتون بنسبة 20 في المائة.

وأكدت معطيات التقرير عينه أن جهة الدار-البيضاء-سطات تحتل الرتبة الأولى من حيث تثمين النفايات، ويتعلق الأمر بالبلاستيك والورق والكارتون والمعادن والزجاج وزيوت المحركات والبطاريات المستعملة والأجهزة الكهربائية، متبوعة بالرباط-سلا-القنيطرة، ثم فاس-مكناس، فطنجة-تطوان-الحسيمة.

وتضع الوزارة الوصية ضمن أهدافها الاستراتيجية، حسب ما ورد في التقرير، تقليص النفايات المعالجة في المطارح وتحسين نسب إعادة التدوير والتثمين، حيث وصلت نسبة إعادة تدوير النفايات المنزلية والمشابهة لها إلى ستة في المائة سنة 2015، بينما وصلت نسبة إعادة تدوير النفايات الصناعية إلى 12 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الوحدات الصناعية المتخصصة في معالجة وتثمين النفايات بلغ 20 وحدة سنة 2015، ويرتقب أن يرتفع إلى خمسين سنة 2030.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مرآة الصحافة الخميس 14 مارس 2019 - 15:10
ستتكاثر النفايات الصلبة بسبب سياسات "السريط و المريط و شي ما يشيط" الشعبية الأكلية....ههههههههههههه
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6
2 - زهير الخميس 14 مارس 2019 - 15:27
اليابانيون مستعدون جمع نفايات المغرب دون مقابل .. يكفي تقديم طلب في هذا الخصوص إلى سفارتهم في الرباط !
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7
3 - المغدد الخميس 14 مارس 2019 - 15:38
نفايات المملكة تتكاثر بالنصف عام 2030 .. البيضاء في الصدارة
النفايات ستتقلص بالنصف عام 2030 لأن قلة الشيء ستجعل البشر يأكل حتى من النفايات بكيفية عصرية باستعمال التكنولوجيا.
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3
4 - boujmia الخميس 14 مارس 2019 - 15:41
اذا ركزنا على الصورة
هناك كرطون
بلاستيك
بقايا غير حيوية
اولا هل هناك توعية في فرز كل ما هو قابل للتدوير
recyclage
متلا بقايا الاكل وبقايا الخضر
يمكن استخراج سماد منها
وخلق مكان في الحدائق العمومية لانتاج الخظر والورود وتعليم الاطفال هكدا للحفاظ على بيئتهم
البلاستيك والكرطون يمكن تدويره
والله سننظف المغرب
و نقلص تكلفة التنضيف العمومي
والظرائب العمومية
النفايات كنز قبل ان تكون خنز
يلزم حاويات لكل صنف من النفايات
واحدة لزجاج
اخرى للورق والكرطون
الخ
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9
5 - هشام الخميس 14 مارس 2019 - 15:42
يسمى عندنا الخنز ويسمى عن بعض الدول الكنز لان تدوير النفايات هو مصدر ثروة مهمة جدا
ومع الاسف في المغرب ما زلنا بعيدين عن تطوير هذا القطاع
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4
6 - Ezzidi Khalil الخميس 14 مارس 2019 - 15:45
Il faut passer immédiatement à la prestation des service de valorisation des déchets et leurs recyclage et leurs exploitation en rigueur.
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7 - التدوير ووعي المواطن الخميس 14 مارس 2019 - 15:47
حل مشكل النفايات يتلخص في عملية واحدة وهي التدوير ( روسكلاج) لانها غادي تخلي الاوبال قليلة
والتدوير هي جمع البلاستيك والكرطون والمعادن والزجاج في حاويات خاصة،
وهاد العملية بالاظافة للتخفيف من كمية الازبال غادي توفر فرص الشغل ولو بنسبة قليلة.
بالاضافة لعملية التدوير، يجب على الدولة جلب شركات بمواصفات عالمية وباجهزة حديثة وعصرية.
والمواطنين دورهم كبير في الحفاظ على البيئة، عيب تلقى رجل قد باك وكيتحنى مسكين باش يهز الكاغيط او قشور الفواكية .... لي لحتي
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5
8 - زهير الخميس 14 مارس 2019 - 16:04
سمعت كثيرا أن مشكل الأزبال سببه قلة التربية من لدن الوالدين لأبائهم !! الوالدين هم من يلقون الأزبال في الشارع العام برفقة أطفالهم !! الهدرة الخاوية !
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9 - نورالدين الخميس 14 مارس 2019 - 16:07
هناك بعض الدول مثل رومانيا ذات اقتصاد متوسط وشوارعها نظيفة هي مسألة ثقافة المواطن ثقافة بيئية في مفهومها الشامل : النظافة المحافظة على البيئة و احترام الآخرين وعدم إلحاق الضرر بهم وذلك بعدم رمي الازبال ومن جهة أخرى محاربة السلطة المحلية المعينة والمنتخبة لظاهرة الباعة الجائلين وعدم ترييف المدن وتجهيز حدائق ومرافق رياضية المواطنين.
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10 - ابن سوس المغربي، سؤال؟ الخميس 14 مارس 2019 - 16:13
و اعباد الله فين هما المسؤولين الأكفاء حتى يتم التعاقد مع شركات عالمية مختصة في فرز و تدوير النفايات و تشغيل آلاف الشباب المغربي العاطل عن العمل؟ و فين رؤساء بلديات و مجالس محلية يشبهون الأوربيين الغيورين على بلدانهم و شعوبهم و يخدمون بالضمير من أجل المصلحة العامة؟
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